후라도, 정교한 승부로 KIA 묶었다…삼성 반격 이끈 역투

삼성 라이온즈

아리엘 후라도는 폭발적인 구위없이도 큰 경기를 지배할 수 있다는 것을 보여줬다.후라도의 호투에서 특히 눈여겨볼 부분은 이닝 소화력이다. 포스트시즌에서는 선발투수가 일찍 마운드를 내려가면 불펜이 평소보다 많은 아웃카운트를 책임져야 한다. 경기마다 투수 운용이 중요하고 다음 경기까지 고려해야 하는 단기전에서는 선발의 긴 이닝 소화가 팀 전체의 운영에 영향을 준다.후라도는 108구를 던져 7회 2사까지 버티면서 삼성 불펜의 부담을 줄였다. 7회초 2사 후에는 주자 1·3루 위기에서 추가 실점을 허용한 뒤 교체됐다. 이닝을 끝까지 마무리하지는 못했지만, 선발투수로서 맡은 몫은 충분히 해냈다.앞선 이닝에서 주자를 내보내더라도 대량 실점으로 번지지 않도록 관리했고, 점수 차가 벌어진 뒤에도 상대 타선에 반격의 실마리를 쉽게 내주지 않았다. 경기 후반 삼성 벤치가 불펜을 운용할 때 선택지를 확보할 수 있었던 이유다.수비의 도움도 있었다. 6회초 2사 주자 없는 상황에서 KIA 해럴드 카스트로가 좌측 펜스를 향하는 큰 타구를 날렸지만, 좌익수 최형우가 타구를 처리한 뒤 2루로 정확하게 송구해 카스트로를 잡아냈다. 후라도는 이 플레이로 이닝을 마쳤다.투수의 성적은 공을 던지는 능력만으로 결정되지 않는다. 타구를 아웃으로 연결하는 야수의 수비가 더해져야 투구 수와 실점을 관리할 수 있다. 후라도의 긴 이닝에는 마운드와 수비의 호흡도 함께 작용했다.삼성 타선은 후라도가 버티는 사이 추가점을 쌓았다. 5회말 최형우의 밀어내기 볼넷으로 한 점을 보탰고, 6회말 김지찬의 적시 2루타와 박승규의 희생플라이로 점수 차를 벌렸다. 7회말에는 최형우가 솔로홈런을 터뜨리며 승기를 굳혔다.후라도가 경기 중반까지 안정적으로 이닝을 소화한 뒤 타선이 추가 득점에 성공하면서 삼성은 경기 후반을 유리하게 운영할 수 있었다. 후라도에게 이번 승리는 개인의 포스트시즌 첫 승리이자, 시리즈를 다시 출발선에 세운 결과였다.정규시즌 24경기에서 9승 3패 평균자책점 3.54를 기록했던 그는 이번에도 긴 이닝을 책임지는 장점을 보여줬다. 삼진을 많이 잡는 화려한 투구보다 제구와 경기 운영, 위기관리 능력으로 상대 타선의 득점을 제한했다.삼성은 1차전의 빈공을 딛고 8-3으로 승리해 플레이오프 전적을 1승 1패로 맞췄다. 타선의 반등이 역전의 동력이었다면, 후라도의 투구는 그 리드를 유지하고 경기 후반까지 끌고 간 기반이었다.단기전에서 선발투수에게 요구되는 것은 압도적인 구위만은 아니다. 실점을 관리하고 이닝을 책임지며 팀이 승리할 시간을 만드는 것. 후라도는 플레이오프 2차전에서 그 역할을 제대로 해냈다.