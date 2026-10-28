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후라도, 정교한 승부로 KIA 묶었다…삼성 반격 이끈 역투

후라도, 정교한 승부로 KIA 묶었다…삼성 반격 이끈 역투

6⅔이닝 2실점·108구 소화…위기에서도 대량 실점 막아

김종수(oetet)
26.10.28 09:20최종업데이트26.10.28 09:20
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아리엘 후라도는 제구력과 경기운영을 앞세워 뜨겁게 달아오른 호랑이 방망이를 막아냈다.
아리엘 후라도는 제구력과 경기운영을 앞세워 뜨겁게 달아오른 호랑이 방망이를 막아냈다.삼성 라이온즈

아리엘 후라도가 삼성 라이온즈의 반격을 이끌었다. 1차전에서 빈공에 시달리며 1-5로 패했던 삼성은 하루 만에 완전히 다른 경기를 펼쳤다. 타선이 초반 역전에 성공했고, 선발 후라도는 상대의 추격을 허용하지 않으며 리드를 지켰다.

특히 주자를 내보낸 뒤에도 연속 안타와 장타로 이어지는 흐름을 차단하며 긴 이닝을 책임졌다. 단순히 실점을 적게 한 것을 넘어, 위기에서 추가 피해를 최소화한 투구가 돋보였다.

삼성은 27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프 2차전에서 KIA 타이거즈를 8-3으로 꺾었다. 후라도는 6⅔이닝 동안 108구를 던져 5피안타 2볼넷 2실점, 탈삼진 3개를 기록했다.

KIA 타선에 선취점을 내줬지만 이후 흐름을 내주지 않았고, 삼성이 역전한 뒤에는 리드를 지키는 데 집중했다. 지난해까지 포스트시즌 네 차례 등판에서 승리를 얻지 못했던 후라도는 다섯 번째 등판에서 가을야구 첫 승리를 거뒀다.

후라도는 힘으로 상대를 윽박지르는 유형은 아니다. 정교한 제구를 바탕으로 타자가 편하게 스윙할 수 있는 공을 줄이고, 타석마다 승부를 이어 가며 이닝을 소화하는 유형이다. 정규시즌에도 150이닝을 던지는 동안 볼넷 31개를 허용하는 데 그쳤다. 이번 플레이오프에서도 긴 이닝을 책임지는 능력과 주자를 내보낸 뒤 실점을 관리하는 역량이 삼성의 승리를 뒷받침했다.

아리엘 후라도의 역투로 삼성은 반등의 기틀을 마련했다.
아리엘 후라도의 역투로 삼성은 반등의 기틀을 마련했다.삼성 라이온즈

제구와 위기관리, 흐름을 넘겨주지 않은 투구

후라도는 초반부터 삼진으로 타자를 압도하는 방식보다는 타석마다 승부를 이어 가며 아웃카운트를 쌓았다. 이날 탈삼진은 3개였지만, 6⅔이닝을 소화하며 허용한 안타는 5개였다. 삼진 숫자만으로 설명하기 어려운 투구였다.

타자를 모두 헛스윙으로 돌려세우기보다 출루를 제한하고, 주자가 나가더라도 연속 출루와 장타로 연결되는 상황을 막는 데 초점을 맞췄다.

야구에서 투수의 제구는 스트라이크를 많이 던지는 것만을 뜻하지 않는다. 타자가 원하는 코스에 공이 몰리지 않도록 하고, 타격하기 까다로운 위치에서 승부를 이어 가는 것이 중요하다. 후라도는 볼넷을 두 개로 제한하면서 불필요하게 주자를 쌓지 않았다.

주자가 없는 상황에서는 타자와의 승부에 집중하고, 출루를 허용한 뒤에는 다음 타자까지 연속으로 내보내는 흐름을 경계해야 한다. 후라도가 긴 이닝을 책임질 수 있었던 배경에도 이런 경기 운영이 있었다.

물론 이날 투구를 완벽했다고 평가할 수는 없다. 3회초 하주석과 박재현에게 안타를 맞은 뒤 이호연의 희생플라이로 선취점을 허용했다. 삼성은 0-1로 끌려갔지만, 후라도는 추가 실점을 막으며 이닝을 마무리했다.

선취점을 내준 상황에서 후속 타자까지 출루를 허용했다면 KIA가 공격의 흐름을 이어 갈 수 있었다. 그러나 한 점으로 이닝을 끝내면서 경기 초반 점수 차가 크게 벌어지는 상황을 피했다.

이후 삼성 타선이 역전에 성공하면서 후라도의 투구에도 여유가 생겼다. 삼성은 3회말 박승규의 2루타와 구자욱의 적시타로 경기를 뒤집었고, 르윈 디아즈의 투런홈런으로 4-1까지 달아났다.

선발투수에게 리드가 생겼다고 해서 공격적으로만 승부할 필요는 없다. 점수 차와 주자 상황에 맞춰 장타를 경계하고, 아웃카운트를 차곡차곡 쌓는 것이 우선이다. 후라도는 타선이 만든 리드를 지키면서 KIA가 다시 경기 흐름을 가져갈 여지를 줄였다.

아리엘 후라도는 폭발적인 구위없이도 큰 경기를 지배할 수 있다는 것을 보여줬다.
아리엘 후라도는 폭발적인 구위없이도 큰 경기를 지배할 수 있다는 것을 보여줬다.삼성 라이온즈

6⅔이닝의 가치, 삼성 불펜 부담까지 덜었다

후라도의 호투에서 특히 눈여겨볼 부분은 이닝 소화력이다. 포스트시즌에서는 선발투수가 일찍 마운드를 내려가면 불펜이 평소보다 많은 아웃카운트를 책임져야 한다. 경기마다 투수 운용이 중요하고 다음 경기까지 고려해야 하는 단기전에서는 선발의 긴 이닝 소화가 팀 전체의 운영에 영향을 준다.

후라도는 108구를 던져 7회 2사까지 버티면서 삼성 불펜의 부담을 줄였다. 7회초 2사 후에는 주자 1·3루 위기에서 추가 실점을 허용한 뒤 교체됐다. 이닝을 끝까지 마무리하지는 못했지만, 선발투수로서 맡은 몫은 충분히 해냈다.

앞선 이닝에서 주자를 내보내더라도 대량 실점으로 번지지 않도록 관리했고, 점수 차가 벌어진 뒤에도 상대 타선에 반격의 실마리를 쉽게 내주지 않았다. 경기 후반 삼성 벤치가 불펜을 운용할 때 선택지를 확보할 수 있었던 이유다.

수비의 도움도 있었다. 6회초 2사 주자 없는 상황에서 KIA 해럴드 카스트로가 좌측 펜스를 향하는 큰 타구를 날렸지만, 좌익수 최형우가 타구를 처리한 뒤 2루로 정확하게 송구해 카스트로를 잡아냈다. 후라도는 이 플레이로 이닝을 마쳤다.

투수의 성적은 공을 던지는 능력만으로 결정되지 않는다. 타구를 아웃으로 연결하는 야수의 수비가 더해져야 투구 수와 실점을 관리할 수 있다. 후라도의 긴 이닝에는 마운드와 수비의 호흡도 함께 작용했다.

삼성 타선은 후라도가 버티는 사이 추가점을 쌓았다. 5회말 최형우의 밀어내기 볼넷으로 한 점을 보탰고, 6회말 김지찬의 적시 2루타와 박승규의 희생플라이로 점수 차를 벌렸다. 7회말에는 최형우가 솔로홈런을 터뜨리며 승기를 굳혔다.

후라도가 경기 중반까지 안정적으로 이닝을 소화한 뒤 타선이 추가 득점에 성공하면서 삼성은 경기 후반을 유리하게 운영할 수 있었다. 후라도에게 이번 승리는 개인의 포스트시즌 첫 승리이자, 시리즈를 다시 출발선에 세운 결과였다.

정규시즌 24경기에서 9승 3패 평균자책점 3.54를 기록했던 그는 이번에도 긴 이닝을 책임지는 장점을 보여줬다. 삼진을 많이 잡는 화려한 투구보다 제구와 경기 운영, 위기관리 능력으로 상대 타선의 득점을 제한했다.

삼성은 1차전의 빈공을 딛고 8-3으로 승리해 플레이오프 전적을 1승 1패로 맞췄다. 타선의 반등이 역전의 동력이었다면, 후라도의 투구는 그 리드를 유지하고 경기 후반까지 끌고 간 기반이었다.

단기전에서 선발투수에게 요구되는 것은 압도적인 구위만은 아니다. 실점을 관리하고 이닝을 책임지며 팀이 승리할 시간을 만드는 것. 후라도는 플레이오프 2차전에서 그 역할을 제대로 해냈다.

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플레이오프 KIA타이거즈 삼성라이온즈 아리엘후라도

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