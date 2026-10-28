사이트 전체보기
'무관력' 놀림받던 케인의 발롱도르 수상

'무관력' 놀림받던 케인의 발롱도르 수상

수상소감에서 '토트넘' 언급도... 손흥민, '나의 GOAT' 찬사

이준목(seaoflee)
26.10.28 09:27최종업데이트26.10.28 09:27
구글 검색 선호 출처로 추가
페널티킥 골을 성공시킨 잉글랜드의 케인.
페널티킥 골을 성공시킨 잉글랜드의 케인.AFP / 연합뉴스

월드클래스 공격수 해리 케인(바이에른 뮌헨)이 2026년 세계 최고의 축구선수를 가리는 발롱도르의 주인공이 됐다.

케인은 27일(한국시간) 영국 런던 팔라디움에서 열린 2026 발롱도르 시상식에서 라민 야말(바르셀로나), 킬리안 음바페(레알 마드리드) 등 쟁쟁한 경쟁자들을 제치고 남자 부문 수상자로 선정됐다. 또한 최우수 공격수에게 주는 '게르트 뮐러 트로피'까지 받으며 2관왕에 올랐다. 이 두 상을 동시에 수상한 선수는 케인이 역대 최초다.

프랑스 축구 전문지 프랑스풋볼이 만든 '발롱도르'는 전 세계 축구 선수 중 한해 최고의 활약을 펼친 선수를 국가별로 선정된 축구 전문 기자들의 투표로 뽑아 주는 상이다. 남자 부문은 1956년부터, 여자 부문은 2018년부터 시상해 왔다. 매년 프랑스 파리에서 시상식이 열렸지만 올해는 초대 수상자인 잉글랜드 축구 전설 스탠리 매슈스를 기념하기 위해 처음으로 런던에서 열렸다.

잉글랜드 선수가 발롱도르를 차지한 것은 2001년 마이클 오언 이후 케인이 무려 25년만이다. 또한 케인은 1956년 첫 수상자 매슈스를 시작으로 보비 찰턴(1966년), 케빈 키건(1978, 1979년), 오언에 이어 케인이 역대 다섯 번째 잉글랜드 국적 수상자가 됐다. 독일 프로축구 명문 바이에른 뮌헨 소속 선수로는 1981년 카를하인츠 루메니게 이후 무려 45년 만의 수상이었다.

케인은 현대축구가 원하는 가장 이상적인 공격수의 표본으로 꼽힌다. 뛰어난 골 결정력은 기본이고, 이타적인 연계 플레이와 패싱력, 수비 가담 등에서도 모두 당대 최고 수준의 경기력을 꾸준히 보여주고 있다는 평가다. 케인은 소속팀과 대표팀에서 모두 최전방에서 득점을 책임지는 동시에 동료들에게 좋은 기회를 만들어주며 눈부신 활약을 펼쳤다.

케인은 잉글랜드 토트넘 홋스퍼 시절부터 손흥민(LA FC)과 함께 '손케듀오'로 불리는 월드클래스 공격진을 구축하며 여러 차례 EPL(잉글리시 프리미어리그) 득점왕에 오를 만큼 두각을 나타냈다. 하지만 토트넘에서는 뛰어난 개인성적에도 불구하고 메이저대회 우승과는 좀처럼 인연이 없었다. 토트넘과 잉글랜드 대표팀에서 모두 준우승만 여러 차례 기록하며 '무관의 제왕'으로 불렸다. 팀 스포츠에서 아무리 뛰어난 선수라도 혼자 우승을 이끌 수는 없다는 것을 보여준 사례였다.

우승에 목 말랐던 케인은 2023년에야 토트넘을 떠나 유럽에서 손꼽히는 명문클럽인 독일 바이에른 뮌헨으로 이적하며 새로운 변화를 선택했다. 하지만 공교롭게도 케인이 처음 합류한 2023-2024시즌, 선수 본인은 맹활약을 펼쳤음에도 뮌헨은 하필 레버쿠젠의 '무패우승' 돌풍에 밀려 11년 연속 리그 우승 기록이 중단되는 아픔을 겪었다. 이로 인하여 케인의 '무관력' 징크스가 새삼 재조명받으며 조롱의 대상이 되기도 했다.

케인은 뮌헨 2년차인 2024-25시즌 분데스리가 우승을 시작으로 마침내 지긋지긋한 무관의 사슬을 끊어낼수 있었다. 마침 같은 시기에 '영혼의 파트너' 손흥민도 토트넘에서 유로파리그(UEFA) 우승을 거머쥐며 함께 무관을 탈출하는 기쁨을 누렸다.

바이에른 뮌헨 해리 케인이 16일(현지 시간) 독일 남부 뮌헨에서 열린 FC 쾰른과의 홈 경기에서 승리한 후 자축하고 있다.
바이에른 뮌헨 해리 케인이 16일(현지 시간) 독일 남부 뮌헨에서 열린 FC 쾰른과의 홈 경기에서 승리한 후 자축하고 있다.AFP/연합뉴스

2025-26시즌은 케인의 축구 인생에 있어서 전환점이 된 기념비적인 한 해였다. 케인은 지난 1년간 소속팀 바이에른 뮌헨과 잉글랜드 대표팀을 합쳐 무려 65경기 73골(8도움)이라는 압도적인 기록을 만들었다. 이는 유럽 5대 리그 소속 선수 중 2012년 리오넬 메시(82골)에 역대 단일 시즌 최다 득점-최다 공격포인트 2위에 해당하는 대기록이다.

분데스리가에서 36골을 넣어 3시즌 연속 득점왕에 오른 케인은 유럽챔피언스리그(UCL)에서는 14골, 프란츠 베켄바워 슈퍼컵에서 1골을 터뜨렸다. 포칼에서는 6경기에서 모두 전 경기 득점에 성공하는 진기록을 세우며 10골을 터뜨렸다. 뮌헨에서만 51경기에서 61골을 터뜨려 구단 역사상 한 시즌 최다 득점 신기록을 세웠다. 팀성적에서도 분데스리가 2연패와 DFB 포칼, 슈퍼컵 우승까지 독일 내에서 들어올릴 수 있는 모든 트로피를 석권했다.

또한 케인은 잉글랜드 국가대표 유니폼을 입고는 12골을 넣었다. 2026 북중미월드컵에서는 7골을 터트리며 잉글랜드가 1966년 자국에서 열린 월드컵 우승 이후 60년 만에 대회 최고 성적인 3위에 등극하는 데 힘을 보탰다.

발롱도르는 모든 축구선수들의 로망이다. 케인은 토트넘 시절부터 뛰어난 개인 활약에도 불구하고 팀성적의 한계로 발롱도르에서는 좀처럼 10위권 이내에 진입하지 못했다. 종전 케인의 발롱도르 최고 순위는 2017년과 2018년, 2024년에 걸쳐 10위만 3번 기록했다. 지난 2025년에는 분데스리가 득점왕과 우승을 차지하고도 13위에 올랐다.

하지만 올시즌에는 그야말로 소속팀과 대표팀 모두 이견의 여지가 없는 압도적인 활약을 바탕으로 케인은 마침내 꿈에 그리던 발롱도르를 생애 처음으로 거머쥐며 완벽한 '한풀이'에 성공했다. 결과적으로 3년전 토트넘을 떠났던 새로운 도전에 나섰던 자신의 선택이 옳았음을 결과로서 증명한 셈이다.

트로피를 받아든 케인은 감격스러운 표정을 감추지 못했다. 케인은 "말문이 막힌다. 올해는 정말 치열한 경쟁이었을 거라고 생각한다. 제가 그라운드에서 경쟁했던 놀라운 세계적인 선수들이 많이 있었으니까"라며 벅찬 마음을 드러냈다.

가족을 비롯하여 지금의 자신의 만들어준 이들을 하나하나 언급하며 현 소속팀과 친정팀, 대표팀에 대한 예우도 잊지 않았다. 케인은 "바이에른 뮌헨이라는 클럽에서 뛸 수 있어 영광이다. 이 트로피를 뮌헨으로 가져올 수 있어 정말 기쁘다. 잉글랜드 대표팀 동료분들께도 감사드린다. 이 트로피는 분명 우리 모두를 위한 것이다. 또한 토트넘 없이는 제가 이 자리에 있을 수 없었을 것이라고 확신한다. 당신들 덕분에 제 꿈을 이룰 수 있었다"고 감사를 전했다.

케인과 오랜 파트너였던 손흥민을 비롯하여 에릭 라멜라, 델레 알리 등 여러 선수들도 케인의 수상에 축하의 메시지를 보냈다. 손흥민은 개인 SNS를 통해 케인이 발롱도르 트로피를 들고 있는 사진을 게재하며 "축하해 내 축구 GOAT(역대 최고 선수)"라는 문구를 남기며 자신의 일처럼 기쁨을 감추지 못했다.

케인은 발롱도르 수상 소감을 마무리하며 자신과 같이 축구선수의 꿈을 꾸고 있을 어린 선수들을 향한 자신의 축구인생을 설명하며 의미있는 메시 지를 전했다.

"꿈을 이루고 싶은 모든 이들에게 전하고 싶다. 아무도 보지 않는 곳에서의 노력이 무엇이든 가능하게 한다. 성공과 좌절을 경험하고 역경을 이겨내는 힘과 굳은 의지를 배우는 것, 그리고 자신을 믿는 마음만 있다면 무엇이든 이룰 수 있다. 희망을 가지시라. 지금의 자리에 오르기까지 저는 치열하게 노력했다. 제 이야기가 다른 사람들에게 영감이 되었으면 좋겠다 "

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
해리케인 발롱도르 손흥민 GOAT

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이준목 (seaoflee) 내방

.

이 기자의 최신기사 '금메달' 날개 단 여자프로농구, 흥행 기대하며 개막