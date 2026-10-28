'무관력' 놀림받던 케인의 발롱도르 수상

AFP/연합뉴스

"꿈을 이루고 싶은 모든 이들에게 전하고 싶다. 아무도 보지 않는 곳에서의 노력이 무엇이든 가능하게 한다. 성공과 좌절을 경험하고 역경을 이겨내는 힘과 굳은 의지를 배우는 것, 그리고 자신을 믿는 마음만 있다면 무엇이든 이룰 수 있다. 희망을 가지시라. 지금의 자리에 오르기까지 저는 치열하게 노력했다. 제 이야기가 다른 사람들에게 영감이 되었으면 좋겠다 "

바이에른 뮌헨 해리 케인이 16일(현지 시간) 독일 남부 뮌헨에서 열린 FC 쾰른과의 홈 경기에서 승리한 후 자축하고 있다.2025-26시즌은 케인의 축구 인생에 있어서 전환점이 된 기념비적인 한 해였다. 케인은 지난 1년간 소속팀 바이에른 뮌헨과 잉글랜드 대표팀을 합쳐 무려 65경기 73골(8도움)이라는 압도적인 기록을 만들었다. 이는 유럽 5대 리그 소속 선수 중 2012년 리오넬 메시(82골)에 역대 단일 시즌 최다 득점-최다 공격포인트 2위에 해당하는 대기록이다.분데스리가에서 36골을 넣어 3시즌 연속 득점왕에 오른 케인은 유럽챔피언스리그(UCL)에서는 14골, 프란츠 베켄바워 슈퍼컵에서 1골을 터뜨렸다. 포칼에서는 6경기에서 모두 전 경기 득점에 성공하는 진기록을 세우며 10골을 터뜨렸다. 뮌헨에서만 51경기에서 61골을 터뜨려 구단 역사상 한 시즌 최다 득점 신기록을 세웠다. 팀성적에서도 분데스리가 2연패와 DFB 포칼, 슈퍼컵 우승까지 독일 내에서 들어올릴 수 있는 모든 트로피를 석권했다.또한 케인은 잉글랜드 국가대표 유니폼을 입고는 12골을 넣었다. 2026 북중미월드컵에서는 7골을 터트리며 잉글랜드가 1966년 자국에서 열린 월드컵 우승 이후 60년 만에 대회 최고 성적인 3위에 등극하는 데 힘을 보탰다.발롱도르는 모든 축구선수들의 로망이다. 케인은 토트넘 시절부터 뛰어난 개인 활약에도 불구하고 팀성적의 한계로 발롱도르에서는 좀처럼 10위권 이내에 진입하지 못했다. 종전 케인의 발롱도르 최고 순위는 2017년과 2018년, 2024년에 걸쳐 10위만 3번 기록했다. 지난 2025년에는 분데스리가 득점왕과 우승을 차지하고도 13위에 올랐다.하지만 올시즌에는 그야말로 소속팀과 대표팀 모두 이견의 여지가 없는 압도적인 활약을 바탕으로 케인은 마침내 꿈에 그리던 발롱도르를 생애 처음으로 거머쥐며 완벽한 '한풀이'에 성공했다. 결과적으로 3년전 토트넘을 떠났던 새로운 도전에 나섰던 자신의 선택이 옳았음을 결과로서 증명한 셈이다.트로피를 받아든 케인은 감격스러운 표정을 감추지 못했다. 케인은 "말문이 막힌다. 올해는 정말 치열한 경쟁이었을 거라고 생각한다. 제가 그라운드에서 경쟁했던 놀라운 세계적인 선수들이 많이 있었으니까"라며 벅찬 마음을 드러냈다.가족을 비롯하여 지금의 자신의 만들어준 이들을 하나하나 언급하며 현 소속팀과 친정팀, 대표팀에 대한 예우도 잊지 않았다. 케인은 "바이에른 뮌헨이라는 클럽에서 뛸 수 있어 영광이다. 이 트로피를 뮌헨으로 가져올 수 있어 정말 기쁘다. 잉글랜드 대표팀 동료분들께도 감사드린다. 이 트로피는 분명 우리 모두를 위한 것이다. 또한 토트넘 없이는 제가 이 자리에 있을 수 없었을 것이라고 확신한다. 당신들 덕분에 제 꿈을 이룰 수 있었다"고 감사를 전했다.케인과 오랜 파트너였던 손흥민을 비롯하여 에릭 라멜라, 델레 알리 등 여러 선수들도 케인의 수상에 축하의 메시지를 보냈다. 손흥민은 개인 SNS를 통해 케인이 발롱도르 트로피를 들고 있는 사진을 게재하며 "축하해 내 축구 GOAT(역대 최고 선수)"라는 문구를 남기며 자신의 일처럼 기쁨을 감추지 못했다.케인은 발롱도르 수상 소감을 마무리하며 자신과 같이 축구선수의 꿈을 꾸고 있을 어린 선수들을 향한 자신의 축구인생을 설명하며 의미있는 메시 지를 전했다.