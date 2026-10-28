비셀 고베, 대전도 격파... K리그 팀 맞대결 통산 '12전 9승'

K리그 '킬러' 비셀 고베가 상승세 대전도 꺾었다.황선홍 감독이 이끄는 대전하나시티즌은 지난 27일 오후 7시 대전월드컵경기장에서 열린 '2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)' 리그 스테이지 3차전 비셀 고베에 0-1로 패했다. 이로써 대전은 1승 1무 1패 승점 4점, 고베는 3승 승점 9점을 기록했다.23년 만에 돌아온 아시아 무대에서 대전의 출발은 좋았다. 홈에서 열린 교토 상가와 1차전에서 1-0 승리를 거둔 데 이어, 험난했던 상하이 포트(중국) 원정에서도 값진 승점 1을 획득했다.이번 상대는 앞선 1·2차전에서 2연승을 거둔 고베. 대전은 경기 내내 주도적으로 경기를 풀어갔으나 한 끗 차이를 넘지 못했다. 결국 후반 38분 사카이 고토쿠의 크로스를 받은 코마츠의 머리에 일격을 당했다. 이후 대전은 득점을 위해 몰아쳤으나 끝내 쓰라린 패배를 맛봤다.정말 아쉬운 결과를 받아 든 대전이다. 고베를 상대로 전후반 맹공을 펼쳤으나 끝내 강력한 한방에 무릎을 꿇었다. 전반에만 무려 11개의 슈팅과 2번의 유효 슈팅을 때릴 정도로 압도적인 모습을 보여줬고, 최전방에 자리한 디오고·주앙 빅토르·정재희의 호흡도 상당히 좋았다.이에 더해 중원에 자리한 김봉수는 볼 배급 역할을 충실히 이행하며 2선과 3선을 유연하게 이어줬고, '캡틴' 이순민 역시 몸을 던지는 플레이로 고베 중원을 확실하게 봉쇄했다. 이에 따라 후반에는 50%의 점유율을 58%까지 끌어올렸으며 유효 슈팅 역시 3개로 늘어났다.그러나 단 한 방에 무너졌다. 후반 38분 이명재·루빅손을 제어하던 사카이가 오버래핑 이후 크로스를 올렸고, 이를 코마츠의 헤더가 그대로 골문으로 빨려 들어갔다. 단 한 번의 실책이 실점으로 이어진 것. 데이터·기록으로 놓고 봐도 대전이 충분히 이겨도 이상하지 않은 경기였지만, 득점을 기록하지 못하며 챔피언스리그 엘리트 첫 패배를 맛봤다.반면, 후반 단 1번의 유효 슈팅으로 승리를 가져온 고베는 이번에도 K리그 팀들을 상대로 강력한 모습을 보여줬다. 이들은 2024-25시즌 엘리트 무대 출범 이후 줄곧 대한민국을 맞아 승리를 자주 울리고 있다.가장 첫 맞대결은 2024-25시즌 울산HD 원정에서 2-0 승리를 거둔 것을 시작으로 광주를 홈에서 잡아냈다. 이후 스틸야드 원정에서 1-3 패배를 기록했으나, 또다시 16강 1차전에서 당시 이정효 감독의 광주를 2-0으로 완파하면서 포효했다.또 광주에서 열린 16강 2차전 원정에서는 0-3으로 패배, 이어 지난 시즌 엘리트 무대에서는 춘천에서 강원에 3-4로 무너지며 무릎을 꿇었으나 다시금 강력한 모습을 보여주고 있다. 울산을 홈으로 불러 1-0 승리를 가져왔고, FC서울에는 도합 3전 3패를 선사했다.여기에 그치지 않았다. 직전 스테이지 라운드에서는 전북 현대를 홈으로 불러 2-0 완승을 챙겼고, 한국으로 건너와 대전까지 잡아내며 K리그 '킬러'다운 면모를 보여줬다. 이에 따라 고베는 K리그 팀 맞대결 통산 12전 9승이라는 압도적인 상대 전적을 보유하게 됐다.승장이 된 미하엘 스키베 감독은 경기 후 "K리그와 경기는 늘 격렬했다. 아슬아슬하게 이겼고, 팽팽하게 잘 싸웠는데 우리가 운이 좋아 이겼다"라고 답했다.한편, 고베에 일격을 당한 대전은 짧은 휴식 후 오는 31일 전주로 넘어가 전북과 파이널 라운드 첫 경기를 치른다.