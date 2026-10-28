'금메달' 날개 단 여자프로농구, 흥행 기대하며 개막

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큰사진보기 ▲27일 서울 강남구 호텔리베라에서 열린 KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 개막 미디어데이에서 각 구단 감독들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 이상범 하나은행 감독, 하상윤 삼성생명 감독, 김완수 KB스타즈 감독, 전주원 우리은행 감독, 최윤아 신한은행 감독, 박정은 BNK썸 감독. 연합뉴스

한편 현장 지도자들이 뽑은 다크호스는 BNK였다. 6개 구단의 사령탑들중 5명이 가장 뎁스(선수층)가 두터운 팀으로 BNK를 뽑으며 KB와 우리은행을 위협할 대항마로 꼽았다. BNK는 압도적인 선수는 없지만, 국가대표 이소희와 안혜지를 필두로 박혜진, 김소니아, 최이샘, 아시아쿼터 바네사와 타니무라 리카 등으로 이어지는 두터운 선수층을 보유했다는 평가다. 다만 최근 4시즌 동안 챔프전 진출(우승, 준우승 각 1회)와 플레이오프 탈락을 번갈아가며 롤러코스터 행보를 보였던 BNK인 만큼 경기력의 기복을 줄이는게 과제다.



전주원 우리은행 감독은 " 박신자컵을 봤는데 BNK는 선수 10명을 로테이션 해도 문제없는 수준"이라며 높이 평가했다. 하상윤 삼성생명 감독도 "BNK랑 연습경기를 해봤는데 백업 선수들이 나와도 경기력이 똑같더라"고 경계심을 드러냈다. 지목을 받은 박정은 BNK 감독 역시 "나 역시 우리 팀 선수층이 가장 두텁다고 생각한다. 좋은 대표팀 선수들이 있고, 어린 선수들이 자신감을 많이 얻었다. 이들을 조화롭게 활용해 단단한 팀을 만들 것"이라고 당당한 자신감을 드러냈다.



플레이오프에 진출할 4강의 남은 한 자리로는 하나은행이 유력하게 거론됐다. 지난해 이상범 감독 부임 첫 시즌 강한 체력을 앞세워 정규리그에서 깜짝 2위를 달성한 바 있다. 올시즌 전력 보강이 별로 이뤄지지는 않았지만, 진안과 박소희, 정현 등 아시안게임 금메달 주역들이 건재하고 특유의 탄탄한 조직력이 높은 평가를 받고 있다.



이상범 하나은행 감독은 "지난 시즌과 똑같이 '심플하게 하자'는게 팀컬러다. 선수들에게도 농구는 어렵게 생각하면 끝도 없다고 이야기한다. 올 시즌에도 심플하게 경기해 좋은 성과를 내겠다"는 각오를 밝혔다.



이에 반해 지난해 최하위팀이었던 신한은행, 그리고 삼성생명은 전력상 나란히 하위권으로 분류됐다. 하지만 신한은행은 역대 아시아쿼터 가장 화려한 커리어를 자랑하는 노구치 사쿠라와 신인 선수 1순위로 일본 W리그 출신의 가네다 마나를 영입하며 확실한 전력 상승 요인이 있었다. 주전급 가드로 올라선 신이슬, 국가대표팀에서 활약한 센터겸 포워드 홍유순의 성장도 기대를 모은다.



삼성생명은 배혜윤의 은퇴 공백으로 인한 높이 약화가 아쉽지만, 아시안게임을 통해 국가대표팀의 새로운 에이스로 성장한 '해란트' 이해란을 중심으로 리그에서 가장 젊은 팀을 앞세워 이변을 꿈꾸고 있다.



하상윤 삼성생명 감독은 "지난 시즌보다 전력이 약해진 부분은 인정한다. 하지만 비시즌 동안 어느 때보다 열심히 준비했다. 꼴찌라는 예상을 뒤집겠다"라는 각오를 밝혔다. 최윤아 신한은행 감독도 "지난 시즌 막판 모든 팀에 고춧가루를 뿌렸다는 소리를 들엇다. 이번에는 초반부터 고춧가루를 뿌리겠다"라고 재치있게 도전장을 던졌다.



올시즌 여자농구는 지난 아시안게임 금메달의 후광을 등에 업고 시즌 개막 전부터 구단과 선수들의 SNS 팔로워, 온라인 컨텐츠 조횟수가 급증하는 등, 팬들의 관심이 크게 높아졌다는 평가를 받는다. 이제는 금빛 기운을 국내 여자농구 리그의 흥행으로 이어갈 수 있는 절호의 기회이기도 하다. 여자농구 정규리그는 11월 1일 오후 4시 청주체육관에서 열리는 KB와 BNK의 공식 개막전을 시작으로 대장정에 돌입한다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 27일 서울 강남구 호텔리베라에서 열린 KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 개막 미디어데이에서 각 구단 감독들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 이상범 하나은행 감독, 하상윤 삼성생명 감독, 김완수 KB스타즈 감독, 전주원 우리은행 감독, 최윤아 신한은행 감독, 박정은 BNK썸 감독.한편 현장 지도자들이 뽑은 다크호스는 BNK였다. 6개 구단의 사령탑들중 5명이 가장 뎁스(선수층)가 두터운 팀으로 BNK를 뽑으며 KB와 우리은행을 위협할 대항마로 꼽았다. BNK는 압도적인 선수는 없지만, 국가대표 이소희와 안혜지를 필두로 박혜진, 김소니아, 최이샘, 아시아쿼터 바네사와 타니무라 리카 등으로 이어지는 두터운 선수층을 보유했다는 평가다. 다만 최근 4시즌 동안 챔프전 진출(우승, 준우승 각 1회)와 플레이오프 탈락을 번갈아가며 롤러코스터 행보를 보였던 BNK인 만큼 경기력의 기복을 줄이는게 과제다.전주원 우리은행 감독은 " 박신자컵을 봤는데 BNK는 선수 10명을 로테이션 해도 문제없는 수준"이라며 높이 평가했다. 하상윤 삼성생명 감독도 "BNK랑 연습경기를 해봤는데 백업 선수들이 나와도 경기력이 똑같더라"고 경계심을 드러냈다. 지목을 받은 박정은 BNK 감독 역시 "나 역시 우리 팀 선수층이 가장 두텁다고 생각한다. 좋은 대표팀 선수들이 있고, 어린 선수들이 자신감을 많이 얻었다. 이들을 조화롭게 활용해 단단한 팀을 만들 것"이라고 당당한 자신감을 드러냈다.플레이오프에 진출할 4강의 남은 한 자리로는 하나은행이 유력하게 거론됐다. 지난해 이상범 감독 부임 첫 시즌 강한 체력을 앞세워 정규리그에서 깜짝 2위를 달성한 바 있다. 올시즌 전력 보강이 별로 이뤄지지는 않았지만, 진안과 박소희, 정현 등 아시안게임 금메달 주역들이 건재하고 특유의 탄탄한 조직력이 높은 평가를 받고 있다.이상범 하나은행 감독은 "지난 시즌과 똑같이 '심플하게 하자'는게 팀컬러다. 선수들에게도 농구는 어렵게 생각하면 끝도 없다고 이야기한다. 올 시즌에도 심플하게 경기해 좋은 성과를 내겠다"는 각오를 밝혔다.이에 반해 지난해 최하위팀이었던 신한은행, 그리고 삼성생명은 전력상 나란히 하위권으로 분류됐다. 하지만 신한은행은 역대 아시아쿼터 가장 화려한 커리어를 자랑하는 노구치 사쿠라와 신인 선수 1순위로 일본 W리그 출신의 가네다 마나를 영입하며 확실한 전력 상승 요인이 있었다. 주전급 가드로 올라선 신이슬, 국가대표팀에서 활약한 센터겸 포워드 홍유순의 성장도 기대를 모은다.삼성생명은 배혜윤의 은퇴 공백으로 인한 높이 약화가 아쉽지만, 아시안게임을 통해 국가대표팀의 새로운 에이스로 성장한 '해란트' 이해란을 중심으로 리그에서 가장 젊은 팀을 앞세워 이변을 꿈꾸고 있다.하상윤 삼성생명 감독은 "지난 시즌보다 전력이 약해진 부분은 인정한다. 하지만 비시즌 동안 어느 때보다 열심히 준비했다. 꼴찌라는 예상을 뒤집겠다"라는 각오를 밝혔다. 최윤아 신한은행 감독도 "지난 시즌 막판 모든 팀에 고춧가루를 뿌렸다는 소리를 들엇다. 이번에는 초반부터 고춧가루를 뿌리겠다"라고 재치있게 도전장을 던졌다.올시즌 여자농구는 지난 아시안게임 금메달의 후광을 등에 업고 시즌 개막 전부터 구단과 선수들의 SNS 팔로워, 온라인 컨텐츠 조횟수가 급증하는 등, 팬들의 관심이 크게 높아졌다는 평가를 받는다. 이제는 금빛 기운을 국내 여자농구 리그의 흥행으로 이어갈 수 있는 절호의 기회이기도 하다. 여자농구 정규리그는 11월 1일 오후 4시 청주체육관에서 열리는 KB와 BNK의 공식 개막전을 시작으로 대장정에 돌입한다. 여자농구 WKBL 미디어데이 개막전 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이준목 (seaoflee) 내방 구독하기 . 이 기자의 최신기사 '무관력' 놀림받던 케인의 발롱도르 수상

27일 서울 강남구 호텔리베라에서 열린 KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 개막 미디어데이에서 선수들이 기념 촬영하고 있다.한국 여자프로농구(WKBL)가 아시안게임 금메달이라는 호재를 등에 업고 새로운 시즌을 맞이한다.27일 서울 강남구 호텔리베라청담에서 '2026~2027시즌 여자프로농구 개막 미디어데이'가 열렸다. 각 구단을 대표하는 선수와 감독들이 참가한 가운데, 국가대표팀에서 아시안게인 금메달을 합착했던 강이슬(우리은행), 허예은(KB스타즈), 이해란(삼성생명), 진안(하나은행) 등은 이제 각자의 팀에서 라이벌로 돌아가 선의의 경쟁을 다짐했다.2026-27시즌 여자프로농구 정규리그는 기존 6라운드에서 7라운드로 확대해 팀당 35경기씩, 총 105경기를 치르게 됐다. 포스트시즌은 기존의 5전 3승제에서 3전 2승제로 축소됐다. 정규리그는 2027년 3월 9일까지 진행되며 상위 4개팀은 13일부터 플레이오프에 돌입한다. 올스타전은 내년 1월 10일에 열린다.또한 그동안 일본 선수로 한정됐던 아시아쿼터가 필리핀·대만·베트남·인도네시아·태국 등 아시아 9개국으로 확대됐다. 이로서 아시아 각국의 국가대표급 선수들을 WKBL 무대에서 볼수 있게 됐다. 아시아쿼터 확대로 기존의 아시아쿼터 선수 2명 출전이 2.3쿼터로 확대 적용되면서 경기운용의 새로운 변수로 등장했다.사상 처음으로 여자프로농구 6개 구단 중 절반인 3개 구단의 사령탑이 여성으로 채워졌다는 것도 눈에 띈다. 어느덧 감독 6년 차를 맞이하는 박정은 BNK 감독을 비롯하여, 지난 시즌부터 인천 신한은행을 이끈 최윤아 감독에 이어, 아산 우리은행의 전주원 감독이 가세하며 여자농구 레전드 선수 출신 감독들의 지략 대결도 흥미진진한 관전포인트가 될 전망이다.우승후보로는 '디펜딩 챔피언' 청주 KB스타즈를 비롯하여 아산 우리은행, 부산 BNK의 '3강' 구도가 예상되고 있다. 개막 미디어데이를 앞두고 한국여자농구연맹(WKBL)이 팬, 선수, 미디어를 대상으로 진행한 우승 후보 예측 설문조사에서는 우리은행이 KB을 제치고 1위에 올랐다. 선수단 투표에서 28.4%(31표), 팬 투표에서 37.7%(271표)를 얻어 두 부문에서 1위를 차지했다.우리은행은 국가대표팀 주장이자 여자농구 최고의 슈터로 꼽히는 강이슬을 자유계약선수(FA)로 영입하며 지난 시즌 득점왕 김단비와 함께 막강한 '원투펀치'를 구축했다는 평가다. 김단비는 지난 시즌까지 통산 7950점을 넣어 은퇴한 김정은(8476점)의 역대 최다 득점 기록 경신에도 도전한다. 두 선수는 다음 시즌 팬들과 미디어가 꼽은 가장 유력한 정규리그 MVP 후보로도 나란히 거론되고 있다.또한 우리은행은 14년간 팀을 이끌었던 '명장' 위성우 감독이 물러나면서 '여자농구 레전드' 전주원 감독이 지휘봉을 잡은 것도 눈에 띄는 변화다. 전주원 감독은 프로 정식 감독은 처음이지만, 우리은행에서 장기간 위성우 감독을 보좌하며 장기간 코치를 함게 호흡을 맞췄고, 국가대표팀 감독까지 역임했던 검증된 베테랑 지도자다.전주원 감독은 "코치 때 지켜보던 감독과는 다르다. 선택해야 할 것들, 책임져야 할 것들이 많은데 이번 부분들이 무겁게 다가왔다. 아직 보여준 게 없고 첫해라는 불안감과 걱정이 좀 있다"면서 "하지만 선수들이 운동을 잘해주고 있다. 초보 감독이지만 저를 제외한 나머지 다섯 분들에게 열심히 배우며 따라가겠다. 새로 온 강이슬의 첫 시즌인만큼 김단비와 두 선수의 시너지효과를 극대화할 것 "이라고 밝혔다.KB스타즈는 지난해에 이어 챔프전 2연패에 도전한다. 강이슬이 이적했지만, 지난 시즌 정규리그 최우수선수(MVP)인 센터 박지수, 챔프전 MVP를 수상한 가드 허예은의 원투펀치가 건재하다. KB는 미디어 투표에서는 44.2%(19표)의 지지를 얻어 우리은행(37.2%·16표)을 앞섰다.여자농구 부동의 최고스타인 박지수는 FA 협상을 통해 KB스타즈에 잔류했지만, 발목 수술 여파로 2026 FIBA(국제농구연맹) 여자 농구 월드컵과 2026 아이치-나고야 아시안게임에서 모두 자리를 비워야했다. 지난 박신자컵에서도 발목 부상 후유증으로 출전시간을 조절하는 등 시즌 초반 몸상태에 대한 우려를 자아내고 있다. 잦은 잔부상에 대한 불안감 때문인지 팬들과 미디어가 선정한 올시즌 정규리그 MVP 후보전망에서는 강이슬과 김단비에게 밀렸다.하지만 '건강한 박지수'라면 리그 내에서 여전히 1대 1로 막을 선수는 없다. 몸상태에 문제가 없다면 다음 시즌 생애 6번째 MVP 도전도 유력하다. 역대 MVP 최다 1위 기록은 7회 수상을 한 정선민 전 하나은행 코치가 보유하고 있다. 박지수는 1998년생으로 28세에 불과하기에 아직 선수생활을 이어갈 시간이 길게 남아있다. 지난 시즌 통합우승 이후 5월에 3년 재계약을 체결한 김완수 KB스타즈 감독은 "이번 시즌 리그 수준이 상향 평준화 됐다"면서도 "시즌 초반부터 압도적 경기력을 발휘해 승수를 쌓을 것"이라고 출사표를 던졌다.