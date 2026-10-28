'금메달' 날개 단 여자프로농구, 흥행 기대하며 개막

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27일 서울 강남구 호텔리베라에서 열린 KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 개막 미디어데이에서 선수들이 기념 촬영하고 있다.연합뉴스
한국 여자프로농구(WKBL)가 아시안게임 금메달이라는 호재를 등에 업고 새로운 시즌을 맞이한다.
27일 서울 강남구 호텔리베라청담에서 '2026~2027시즌 여자프로농구 개막 미디어데이'가 열렸다. 각 구단을 대표하는 선수와 감독들이 참가한 가운데, 국가대표팀에서 아시안게인 금메달을 합착했던 강이슬(우리은행), 허예은(KB스타즈), 이해란(삼성생명), 진안(하나은행) 등은 이제 각자의 팀에서 라이벌로 돌아가 선의의 경쟁을 다짐했다.
2026-27시즌 여자프로농구 정규리그는 기존 6라운드에서 7라운드로 확대해 팀당 35경기씩, 총 105경기를 치르게 됐다. 포스트시즌은 기존의 5전 3승제에서 3전 2승제로 축소됐다. 정규리그는 2027년 3월 9일까지 진행되며 상위 4개팀은 13일부터 플레이오프에 돌입한다. 올스타전은 내년 1월 10일에 열린다.
또한 그동안 일본 선수로 한정됐던 아시아쿼터가 필리핀·대만·베트남·인도네시아·태국 등 아시아 9개국으로 확대됐다. 이로서 아시아 각국의 국가대표급 선수들을 WKBL 무대에서 볼수 있게 됐다. 아시아쿼터 확대로 기존의 아시아쿼터 선수 2명 출전이 2.3쿼터로 확대 적용되면서 경기운용의 새로운 변수로 등장했다.
사상 처음으로 여자프로농구 6개 구단 중 절반인 3개 구단의 사령탑이 여성으로 채워졌다는 것도 눈에 띈다. 어느덧 감독 6년 차를 맞이하는 박정은 BNK 감독을 비롯하여, 지난 시즌부터 인천 신한은행을 이끈 최윤아 감독에 이어, 아산 우리은행의 전주원 감독이 가세하며 여자농구 레전드 선수 출신 감독들의 지략 대결도 흥미진진한 관전포인트가 될 전망이다.
우승후보로는 '디펜딩 챔피언' 청주 KB스타즈를 비롯하여 아산 우리은행, 부산 BNK의 '3강' 구도가 예상되고 있다. 개막 미디어데이를 앞두고 한국여자농구연맹(WKBL)이 팬, 선수, 미디어를 대상으로 진행한 우승 후보 예측 설문조사에서는 우리은행이 KB을 제치고 1위에 올랐다. 선수단 투표에서 28.4%(31표), 팬 투표에서 37.7%(271표)를 얻어 두 부문에서 1위를 차지했다.
우리은행은 국가대표팀 주장이자 여자농구 최고의 슈터로 꼽히는 강이슬을 자유계약선수(FA)로 영입하며 지난 시즌 득점왕 김단비와 함께 막강한 '원투펀치'를 구축했다는 평가다. 김단비는 지난 시즌까지 통산 7950점을 넣어 은퇴한 김정은(8476점)의 역대 최다 득점 기록 경신에도 도전한다. 두 선수는 다음 시즌 팬들과 미디어가 꼽은 가장 유력한 정규리그 MVP 후보로도 나란히 거론되고 있다.
또한 우리은행은 14년간 팀을 이끌었던 '명장' 위성우 감독이 물러나면서 '여자농구 레전드' 전주원 감독이 지휘봉을 잡은 것도 눈에 띄는 변화다. 전주원 감독은 프로 정식 감독은 처음이지만, 우리은행에서 장기간 위성우 감독을 보좌하며 장기간 코치를 함게 호흡을 맞췄고, 국가대표팀 감독까지 역임했던 검증된 베테랑 지도자다.
전주원 감독은 "코치 때 지켜보던 감독과는 다르다. 선택해야 할 것들, 책임져야 할 것들이 많은데 이번 부분들이 무겁게 다가왔다. 아직 보여준 게 없고 첫해라는 불안감과 걱정이 좀 있다"면서 "하지만 선수들이 운동을 잘해주고 있다. 초보 감독이지만 저를 제외한 나머지 다섯 분들에게 열심히 배우며 따라가겠다. 새로 온 강이슬의 첫 시즌인만큼 김단비와 두 선수의 시너지효과를 극대화할 것 "이라고 밝혔다.
KB스타즈는 지난해에 이어 챔프전 2연패에 도전한다. 강이슬이 이적했지만, 지난 시즌 정규리그 최우수선수(MVP)인 센터 박지수, 챔프전 MVP를 수상한 가드 허예은의 원투펀치가 건재하다. KB는 미디어 투표에서는 44.2%(19표)의 지지를 얻어 우리은행(37.2%·16표)을 앞섰다.
여자농구 부동의 최고스타인 박지수는 FA 협상을 통해 KB스타즈에 잔류했지만, 발목 수술 여파로 2026 FIBA(국제농구연맹) 여자 농구 월드컵과 2026 아이치-나고야 아시안게임에서 모두 자리를 비워야했다. 지난 박신자컵에서도 발목 부상 후유증으로 출전시간을 조절하는 등 시즌 초반 몸상태에 대한 우려를 자아내고 있다. 잦은 잔부상에 대한 불안감 때문인지 팬들과 미디어가 선정한 올시즌 정규리그 MVP 후보전망에서는 강이슬과 김단비에게 밀렸다.
하지만 '건강한 박지수'라면 리그 내에서 여전히 1대 1로 막을 선수는 없다. 몸상태에 문제가 없다면 다음 시즌 생애 6번째 MVP 도전도 유력하다. 역대 MVP 최다 1위 기록은 7회 수상을 한 정선민 전 하나은행 코치가 보유하고 있다. 박지수는 1998년생으로 28세에 불과하기에 아직 선수생활을 이어갈 시간이 길게 남아있다. 지난 시즌 통합우승 이후 5월에 3년 재계약을 체결한 김완수 KB스타즈 감독은 "이번 시즌 리그 수준이 상향 평준화 됐다"면서도 "시즌 초반부터 압도적 경기력을 발휘해 승수를 쌓을 것"이라고 출사표를 던졌다.