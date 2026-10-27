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공중제비 넘으며 피아노 치는 팝스타, 엘튼 존 생각나네

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[리뷰] '벤슨 분: 원티드 맨 투어 인 서울(Benson Boone: Wanted Man Tour in Seoul)'

염동교(ydk8811)
26.10.27 17:32최종업데이트26.10.27 17:32
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벤슨 분 내한 공연
벤슨 분 내한 공연염동교

탁월한 엔터테이너. 지난 26일 킨텍스 2전시장에서 열린 벤슨 분의 두 번째 내한 공연을 보고 청중의 입가에 맴돌았을 말이다. 정식 명칭은 '벤슨 분: 원티드 맨 투어 인 서울(Benson Boone: Wanted Man Tour in Seoul)'. 2025년 정규 2집 < 아메리칸 하트(American Heart) > 수록곡 '원티드 맨(Wanted Man)'에서 착안한 이 투어는 미국과 호주, 일본을 거쳐 총 47회 콘서트를 채웠다.

혹여 '뷰티풀 띵즈(Beautiful Things)'와 '인 더 스타즈(In the Stars)'만 듣고 꼿꼿이 허리를 곧추세운 채 노래에만 집중하는 장면을 짐작했다면 반은 맞고 반을 틀렸다. 2020년대를 대표하는 남성 솔로 가수의 공연엔 필살기인 백 덤블링의 아크로바틱 퍼포먼스와 폭발적인 밴드 앙상블이 상생했기 때문이다. 투어 이름처럼 전 세계 많은 팬에게 부름을 받는 벤슨 분의 콘서트 현장으로 떠나보자.

틱톡커, 이제는 슈퍼스타

3년간 고정 출연하고 있는 KFN(국방FM) '김종서의 러빙유'에서 벤슨의 곡을 여섯 차례 소개했다. 일단 비속어가 없고 악곡이 명료하기에 라디오에서 틀기에 좋지만 무엇보다 그가 지난 3~4년간 차트에서 성공적이었기 때문이다.

벤슨 본인에게도 '프리티 슬로울리(Pretty Slowly)'같은 컨트리풍 넘버를 보유했지만, 전반적인 색채는 모건 월렌과 잭 브라이언 같은 동 세대에 비해 파워발라드와 팝록 등 한국인이 사랑하는 스타일과 가깝다. 금일 공연에선 2024년 3월에 선곡한 '뷰티풀 띵즈(Beautiful Things)'부터 2026년 7월 '더 타임 오브 마이 라이프(The Time Of My Life)'까지 다섯 곡을 모두 들을 수 있었다.

사실 근래 신예들은 대부분 배경에 틱톡이 있다. 틱톡에 올린 자작곡이나 커버 영상이 빵하고 터지면 경력의 급물살을 타는 식으로 음반사를 비롯한 전문 집단과의 협업이 필수적이었던 과거와 달리 쇼트폼 콘텐츠의 바이럴에 의해 자고 일어나니 유명해지는 식이다. 틱톡에 꾸준히 영상을 게재했던 분은 증조할머니의 상실에 관한 2022년 작 '인 더 스타즈(In The Stars)'의 틱톡 대히트로 인기 스타 대열에 탑승했다.

물론 벤슨의 성공을 입소문과 운으로만 규정할 수 없다. 역동적 무대 매너에도 내내 흔들림 없이 노래한 그는 기본기의 중요성을 나타냈다. 특유의 가성을 코러스파트에 적극 활용한 '슬로우 잇 다운(Slow It Down)'과 완급 조절이 돋보였던 '크라이(Cry)', 어쿠스틱 기타의 담백한 편곡으로 가창을 부각했던 '더 타임 오브 마이 라이프(The TimeOf My Life)', 클라이맥스 '뷰티풀 띵즈(Beautiful Things)'가 가창력을 증명했다.

벤슨 분 내한 공연
벤슨 분 내한 공연염동교

포스트 엘튼 존?!

라이브 퍼포먼스로 접한 벤슨 분은 음원보다 훨씬 7080 영미권 팝과 닮아있었다. SF 고전 < 스타워즈 >를 차용한 오프닝 시퀀스에 이어 연단 위로 솟아오른 벤슨은 전매특허 공중제비를 뛴 뒤 빠른 템포의 팝펑크 '소리 암 히어 포 섬원 엘스(Sorry I'm Here for Someone Else)'를 소화했다.

1970년에 영국 글램 록에 신시사이저를 가미한 듯한 '일렉트릭 블루(Electric Blue)에선 직접 야마하 그랜드피아노를 힘차게 타건했는데, 레너드 스키너드의 서던록 걸작 '스위트 홈 알라바마(Sweet Home Alabama)'를 살짝 즉흥 연주했다. 건반 앞에서의 역동성과 반짝이는 의상이 피아노 록 대선배 엘튼 존을 소환했다.

올리비아 뉴튼 존에 섹시 이미지를 부여했던 '피지컬(Physical)'을 빼닮은 팝-디스코 넘버 '미스티컬 매지컬(Mystical Magical)', 후반부 합창이 퀸의 아레나 록을 형상화한 '인 더 스타즈(In The Starts)', '미스터 블루 스카이(Mr. Blue Sky)'를 떠올리게 한 2024년도 정규 1집 < 파이어웍스 앤 롤러블레이즈(Fireworks & Rollerblades) > 수록곡 '데어 쉬 고즈(There She Goes)'는 한 편의 오마주 섹션 같았다. 세션 기타리스트 수스 바스케즈의 간주가 프린스의 명곡 '퍼플 레인(Purple Rain)'의 코드 진행과 유사했으며 마침 그 순간 조명도 진홍빛이었던 '프리티 슬로우리(Pretty Slowly)'는 프린스 마니아라면 반가웠을 순간이다.

벤슨 분 내한 공연
벤슨 분 내한 공연염동교

MBTI로 따지면 외향형의 E가 떠오를 만큼 벤슨의 관객 친화력은 상당했다. 한국인이 특히 사랑하는 게 무엇인가요"라는 질문에 어느 관중이 "베이스볼(야구)"라고 답한걸 "스페이스볼(Space Ball)"이라고 잘못 들은 그는 "여러분 앞에서 노래하는 게 인생에서 가장 소중한 일"이라던 스토리텔링에 계속 스페이스 볼을 끼워 넣어 웃음을 유발했다. 태극기를 손에 쥔 채 부른 '드렁크 인 마이 마인드(Drunk In My Mind)'과 컨페티가 흩날린 '영 아메리칸 하트(Young American Heart)'도 기억에 선명하다. 202-3년경 서울 한강 둔치에서 버스킹할 때, 어느 남성 팬이 "고스트 타운 불러줘!"라고 외친 게 지금껏 뇌리에 선명하다며 한국과의 인연도 공유했다.

라디오를 사랑하는 이들에게 '분(Boone)'이라는 성씨는 친숙하다. 1950-60년대 미국 차트를 수놓았던 원로 가수 팻 분부터 추억의 명곡 '유 라이트 업 마이 라이프(You Light Up My Life)의 데비 분, 주말이면 어김없이 들려왔던 다니엘 분의 '뷰티풀 선데이(Beautiful Sunday)'에 이어 2020년대 나침반은 벤슨 분을 가리키고 있다. 이미 '뷰티풀 띵즈(Beautiful Things)'와 '슬로우 잇 다운(Slow It Down)'으로 국내 라디오에서 상한가를 치고 있는 벤슨의 노래를 20-30년 후에도 FM라디오에서 듣게 되지 않을까?


벤슨분 내한공연 팝송 대중음악 콘서트

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염동교 (ydk8811) 내방

대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다.

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