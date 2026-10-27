공중제비 넘으며 피아노 치는 팝스타, 엘튼 존 생각나네

염동교

벤슨 분 내한 공연탁월한 엔터테이너. 지난 26일 킨텍스 2전시장에서 열린 벤슨 분의 두 번째 내한 공연을 보고 청중의 입가에 맴돌았을 말이다. 정식 명칭은 '벤슨 분: 원티드 맨 투어 인 서울(Benson Boone: Wanted Man Tour in Seoul)'. 2025년 정규 2집 < 아메리칸 하트(American Heart) > 수록곡 '원티드 맨(Wanted Man)'에서 착안한 이 투어는 미국과 호주, 일본을 거쳐 총 47회 콘서트를 채웠다.혹여 '뷰티풀 띵즈(Beautiful Things)'와 '인 더 스타즈(In the Stars)'만 듣고 꼿꼿이 허리를 곧추세운 채 노래에만 집중하는 장면을 짐작했다면 반은 맞고 반을 틀렸다. 2020년대를 대표하는 남성 솔로 가수의 공연엔 필살기인 백 덤블링의 아크로바틱 퍼포먼스와 폭발적인 밴드 앙상블이 상생했기 때문이다. 투어 이름처럼 전 세계 많은 팬에게 부름을 받는 벤슨 분의 콘서트 현장으로 떠나보자.3년간 고정 출연하고 있는 KFN(국방FM) '김종서의 러빙유'에서 벤슨의 곡을 여섯 차례 소개했다. 일단 비속어가 없고 악곡이 명료하기에 라디오에서 틀기에 좋지만 무엇보다 그가 지난 3~4년간 차트에서 성공적이었기 때문이다.벤슨 본인에게도 '프리티 슬로울리(Pretty Slowly)'같은 컨트리풍 넘버를 보유했지만, 전반적인 색채는 모건 월렌과 잭 브라이언 같은 동 세대에 비해 파워발라드와 팝록 등 한국인이 사랑하는 스타일과 가깝다. 금일 공연에선 2024년 3월에 선곡한 '뷰티풀 띵즈(Beautiful Things)'부터 2026년 7월 '더 타임 오브 마이 라이프(The Time Of My Life)'까지 다섯 곡을 모두 들을 수 있었다.사실 근래 신예들은 대부분 배경에 틱톡이 있다. 틱톡에 올린 자작곡이나 커버 영상이 빵하고 터지면 경력의 급물살을 타는 식으로 음반사를 비롯한 전문 집단과의 협업이 필수적이었던 과거와 달리 쇼트폼 콘텐츠의 바이럴에 의해 자고 일어나니 유명해지는 식이다. 틱톡에 꾸준히 영상을 게재했던 분은 증조할머니의 상실에 관한 2022년 작 '인 더 스타즈(In The Stars)'의 틱톡 대히트로 인기 스타 대열에 탑승했다.물론 벤슨의 성공을 입소문과 운으로만 규정할 수 없다. 역동적 무대 매너에도 내내 흔들림 없이 노래한 그는 기본기의 중요성을 나타냈다. 특유의 가성을 코러스파트에 적극 활용한 '슬로우 잇 다운(Slow It Down)'과 완급 조절이 돋보였던 '크라이(Cry)', 어쿠스틱 기타의 담백한 편곡으로 가창을 부각했던 '더 타임 오브 마이 라이프(The TimeOf My Life)', 클라이맥스 '뷰티풀 띵즈(Beautiful Things)'가 가창력을 증명했다.