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'위대인 시대' 막내린 우리은행, '전주원 시대' 열까

'위대인 시대' 막내린 우리은행, '전주원 시대' 열까

[KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 미리보기 ③] 아산 우리은행 우리WON

양형석(utopia697)
26.10.28 13:21최종업데이트26.10.28 13:21
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스포츠마다 '역대 최고의 명감독'을 뽑으라고 하면 팬들 사이에서는 매우 거친 갑론을박이 오갈 것이다. 감독마다 지도 방식과 시즌 운영 스타일이 다르고, 모든 팬을 만족 시키기는 불가능에 가깝기 때문이다. 하지만 'WKBL 역사상 최고의 명감독은 누구인가'라는 질문에는 한 명으로 의견이 좁혀질 확률이 매우 높다. 바로 지난 14시즌 동안 우리은행 우리WON을 이끌었던 위성우 총감독이 있기 때문이다.

신한은행 에스버드에서 코치로 재직하며 신한은행의 통합 6연패에 기여했던 위성우 감독은 2012년 당시 최하위였던 우리은행 감독으로 부임해 우리은행을 다시 통합 6연패로 견인했다. 실제로 위성우 감독이 팀을 이끌었던 14시즌 동안 우리은행은 9번의 우승과 2번의 준우승이라는 독보적인 성과를 올리며 황금기를 누렸고, 위성우 감독이 이끄는 동안 우리은행이 봄 농구 진출에 실패한 적은 단 한 번도 없었다.

하지만 위성우 감독은 지난 시즌 KB스타즈와의 플레이오프가 끝난 후 감독직에서 물러났다. '위대인'이라는 별명처럼 말 그대로 위대한 퇴장을 하게 된 셈이다. 위성우 감독이 물러난 우리은행은 지난 4월 전주원 수석코치를 새 감독으로 선임했다. 전주원 감독은 선수와 코치로 무려 17번의 우승을 경험했지만, 감독 경력은 이번 시즌이 처음이다. 전주원 감독이 이끌 우리은행에 대한 기대와 우려가 공존하는 이유다.

'위대인'과 함께 했던 찬란했던 14년

김단비는 우리은행에서 활약한 4시즌 동안 정규리그 MVP와 챔프전 MVP, 정규리그 득점왕을 각각 2번씩 수상했다.
김단비는 우리은행에서 활약한 4시즌 동안 정규리그 MVP와 챔프전 MVP, 정규리그 득점왕을 각각 2번씩 수상했다.한국여자농구연맹

우리은행은 2012-2013시즌부터 2017-2018 시즌까지 통합 6연패를 달성한 이후 네 시즌 연속으로 챔프전 우승을 차지하지 못했다(정규 리그 성적만으로 우승으로 인정된 2019-2020 시즌은 코로나19로 시즌이 조기 종료되면서 봄 농구가 열리지 않았다). 특히 2021-2022 시즌에는 박지수와 강이슬(우리은행),허예은이 버틴 KB를 상대로 챔프전 3경기에서 평균 15점 차의 완패를 당하면서 한계를 절감했다.

기존의 전력으로는 박지수가 버틴 KB의 아성을 넘기 힘들다고 판단한 우리은행은 2022년 5월 계약 기간 4년 연봉 총액 4억 5000만 원이라는 파격 조건에 리그에서 가장 다재다능한 포워드 김단비를 영입했다. 그리고 김단비는 이적 첫 시즌이었던 2022-2023 시즌 우리은행을 챔프전 우승으로 이끌며 정규 리그 MVP와 챔프전 MVP를 독식했다. 우리은행으로선 김단비 영입 효과를 확실히 누린 셈이다.

우리은행이 2022-2023 시즌 박지수의 부상 공백으로 그리 어렵지 않게 챔피언 타이틀을 탈환했다면, 챔프전에서 '완전체 전력'의 KB를 만났던 2023-2024 시즌엔 더욱 짜릿하게 우승의 기쁨을 누렸다. 우리은행은 챔프전 4경기에서 21.75득점 6.5리바운드 6.5어시스트 2.25스틸 2.5블록슛을 기록하며 두 시즌 연속 챔프전 MVP에 선정된 김단비의 원맨쇼에 힘입어 KB를 3승 1패로 꺾고 통산 13번째 우승을 차지했다.

우리은행은 2023-2024 시즌이 끝나고 해외 리그로 진출한 박지현(로스엔젤레스 스파크스)을 비롯해 FA 자격을 얻은 주전 4명이 동시에 팀을 떠나는 초대형 악재가 있었다. 하지만 우리은행은 약체로 떨어질 거라던 일부 농구 팬들의 예상을 비웃듯 2024-2025 시즌 정규 리그 우승을 차지하며 챔프전에 진출했다. 그리고 이는 12시즌 연속 7할 승률을 기록하며 한 시대를 풍미했던 위성우 감독 시대의 마지막 전성기였다.

지난 시즌을 앞두고 이렇다 할 전력 보강을 하지 못한 우리은행은 김단비가 득점(18.33점)과 리바운드(11.13개) 부문에서 1위에 오르며 고군분투했다. 하지만 시즌 초반부터 한엄지, 이명관, 세키 나나미, 이민지 등 핵심 선수들이 크고 작은 부상으로 전력에서 이탈한 우리은행은 정규리그 4위로 봄 농구 막차 티켓을 따냈지만, 플레이오프에서 KB에게 3연패를 당하며 탈락했다. 그렇게 14년에 걸친 '위대인 시대'는 막을 내렸다.

전주원 감독 시대, 김단비-강이슬 콤비 결성

하나은행에서 9시즌, KB에서 5시즌 동안 활약했던 강이슬은 이번 시즌부터 우리은행 유니폼을 입고 코트를 누빌 예정이다.
하나은행에서 9시즌, KB에서 5시즌 동안 활약했던 강이슬은 이번 시즌부터 우리은행 유니폼을 입고 코트를 누빌 예정이다.한국여자농구연맹

우리은행은 14년 동안 우리은행의 황금기를 이끌었던 위성우 감독이 물러나고 같은 기간 동안 위성우 감독을 보좌했던 전주원 수석코치가 새로운 사령탑으로 선임됐다. 흔히 전주원 같은 스타 플레이어 출신들이 감독으로 부임하면 구단에서는 FA 영입 등을 통해 신임 감독에게 '부임 선물'을 안겨줄 때가 많은데, 우리은행이 전주원 감독을 위해 준비한 선물은 바로 리그 최고의 3점 슈터 강이슬이었다.

하나은행의 외로운 에이스로 활약하다가 2021년 KB로 이적해 박지수와 최고의 콤비를 결성해 2번의 우승을 경험한 강이슬은 무려 9번이나 3점슛 1위에 올랐을 정도로 독보적인 외곽슛 능력을 보유한 선수로 꼽힌다. 강이슬은 압도적인 3점 슛에 가려졌을 뿐, 지난 시즌 6.6리바운드 3.1어시스트를 기록했을 정도로 다방면에 뛰어난 기량을 갖추고 있어 김단비와의 시너지에 많은 관심이 집중되고 있다.

우리은행은 유망주 이민지가 지난 3월 전방십자인대 파열 부상으로 수술받으면서 사실상 이번 시즌 출전이 어렵게 됐다. 이에 우리은행은 기존의 심성영, 강계리가 버틴 가드진을 강화하기 위해 아시아쿼터 카타야마 나나를 영입했다. 카타야마는 가드로서 경기를 조립하는 능력은 다소 부족하지만, 적극적인 수비와 함께 정교한 외곽슛 능력을 겸비하고 있어 우리은행에게 좋은 조각이 될 수 있는 자원이다.

우리은행은 박지현이 팀을 떠난 이후 최근 두 시즌 연속 김단비가 팀 내 최고 리바운드를 기록했을 정도로 골 밑에서 힘을 보탤 수 있는 자원이 부족했다. 새로 가세한 장신 포워드 강이슬(180cm)이나 후지모토 마코(179cm) 역시 골 밑 플레이에 익숙한 선수라고 보긴 힘들다. 따라서 전주원 감독은 BNK 썸 변소정의 동생이자 지난 시즌 출전 시간이 크게 늘어났던 180cm의 유망주 변하정이 더 성장해 주길 기대하고 있다.

전주원 감독이 현역 시절 WKBL 역사상 최고의 가드로 군림했던 만큼, 우리은행은 시즌 초반 농구 팬들의 많은 주목을 받게 될 것이다. 하지만 우리은행의 전력과 성적이 기대에 미치지 못한다면 농구 팬들의 관심도 금방 식을 수밖에 없다. 위성우 감독과 함께 했던 화려했던 지난 세월을 뒤로 하고 새로운 시작을 준비하는 우리은행은 전주원 감독 체제로 맞는 첫 시즌 인상적인 성과를 보여줄 수 있을까.

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