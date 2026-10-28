'위대인 시대' 막내린 우리은행, '전주원 시대' 열까

한국여자농구연맹

하나은행에서 9시즌, KB에서 5시즌 동안 활약했던 강이슬은 이번 시즌부터 우리은행 유니폼을 입고 코트를 누빌 예정이다.우리은행은 14년 동안 우리은행의 황금기를 이끌었던 위성우 감독이 물러나고 같은 기간 동안 위성우 감독을 보좌했던 전주원 수석코치가 새로운 사령탑으로 선임됐다. 흔히 전주원 같은 스타 플레이어 출신들이 감독으로 부임하면 구단에서는 FA 영입 등을 통해 신임 감독에게 '부임 선물'을 안겨줄 때가 많은데, 우리은행이 전주원 감독을 위해 준비한 선물은 바로 리그 최고의 3점 슈터 강이슬이었다.하나은행의 외로운 에이스로 활약하다가 2021년 KB로 이적해 박지수와 최고의 콤비를 결성해 2번의 우승을 경험한 강이슬은 무려 9번이나 3점슛 1위에 올랐을 정도로 독보적인 외곽슛 능력을 보유한 선수로 꼽힌다. 강이슬은 압도적인 3점 슛에 가려졌을 뿐, 지난 시즌 6.6리바운드 3.1어시스트를 기록했을 정도로 다방면에 뛰어난 기량을 갖추고 있어 김단비와의 시너지에 많은 관심이 집중되고 있다.우리은행은 유망주 이민지가 지난 3월 전방십자인대 파열 부상으로 수술받으면서 사실상 이번 시즌 출전이 어렵게 됐다. 이에 우리은행은 기존의 심성영, 강계리가 버틴 가드진을 강화하기 위해 아시아쿼터 카타야마 나나를 영입했다. 카타야마는 가드로서 경기를 조립하는 능력은 다소 부족하지만, 적극적인 수비와 함께 정교한 외곽슛 능력을 겸비하고 있어 우리은행에게 좋은 조각이 될 수 있는 자원이다.우리은행은 박지현이 팀을 떠난 이후 최근 두 시즌 연속 김단비가 팀 내 최고 리바운드를 기록했을 정도로 골 밑에서 힘을 보탤 수 있는 자원이 부족했다. 새로 가세한 장신 포워드 강이슬(180cm)이나 후지모토 마코(179cm) 역시 골 밑 플레이에 익숙한 선수라고 보긴 힘들다. 따라서 전주원 감독은 BNK 썸 변소정의 동생이자 지난 시즌 출전 시간이 크게 늘어났던 180cm의 유망주 변하정이 더 성장해 주길 기대하고 있다.전주원 감독이 현역 시절 WKBL 역사상 최고의 가드로 군림했던 만큼, 우리은행은 시즌 초반 농구 팬들의 많은 주목을 받게 될 것이다. 하지만 우리은행의 전력과 성적이 기대에 미치지 못한다면 농구 팬들의 관심도 금방 식을 수밖에 없다. 위성우 감독과 함께 했던 화려했던 지난 세월을 뒤로 하고 새로운 시작을 준비하는 우리은행은 전주원 감독 체제로 맞는 첫 시즌 인상적인 성과를 보여줄 수 있을까.