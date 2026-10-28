'위대인 시대' 막내린 우리은행, '전주원 시대' 열까

스포츠마다 '역대 최고의 명감독'을 뽑으라고 하면 팬들 사이에서는 매우 거친 갑론을박이 오갈 것이다. 감독마다 지도 방식과 시즌 운영 스타일이 다르고, 모든 팬을 만족 시키기는 불가능에 가깝기 때문이다. 하지만 'WKBL 역사상 최고의 명감독은 누구인가'라는 질문에는 한 명으로 의견이 좁혀질 확률이 매우 높다. 바로 지난 14시즌 동안 우리은행 우리WON을 이끌었던 위성우 총감독이 있기 때문이다.
신한은행 에스버드에서 코치로 재직하며 신한은행의 통합 6연패에 기여했던 위성우 감독은 2012년 당시 최하위였던 우리은행 감독으로 부임해 우리은행을 다시 통합 6연패로 견인했다. 실제로 위성우 감독이 팀을 이끌었던 14시즌 동안 우리은행은 9번의 우승과 2번의 준우승이라는 독보적인 성과를 올리며 황금기를 누렸고, 위성우 감독이 이끄는 동안 우리은행이 봄 농구 진출에 실패한 적은 단 한 번도 없었다.
하지만 위성우 감독은 지난 시즌 KB스타즈와의 플레이오프가 끝난 후 감독직에서 물러났다. '위대인'이라는 별명처럼 말 그대로 위대한 퇴장을 하게 된 셈이다. 위성우 감독이 물러난 우리은행은 지난 4월 전주원 수석코치를 새 감독으로 선임했다. 전주원 감독은 선수와 코치로 무려 17번의 우승을 경험했지만, 감독 경력은 이번 시즌이 처음이다. 전주원 감독이 이끌 우리은행에 대한 기대와 우려가 공존하는 이유다.
'위대인'과 함께 했던 찬란했던 14년