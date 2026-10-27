'결정적 순간엔 베테랑' 이명주·이청용, 인천의 파이널A 이끈 두 기둥

한국프로축구연맹

인천유나이티드 MF 이청용극적으로 파이널A 막차에 탑승한 인천. 그 중심에는 베테랑 이청용·이명주의 활약이 있었기에 가능했던 성과였다.윤정환 감독이 이끄는 인천 유나이티드는 27일 한국프로축구연맹이 발표한 '하나은행 K리그1 2026' 33라운드 베스트 팀에 선정됐다. 정규 라운드 마지막 경기에서 세르지우 코스타 감독의 제주SK를 상대로 3-1 승리를 거둠에 따라 파이널A 진출에 탑승하며 얻어낸 귀중한 결과다.베스트 팀에 선정된 데 이어 베스트 11에도 인천 선수들이 차례로 이름을 올렸다. 수비에는 국가대표 중앙 수비수 김건희가, 중원에는 이명주가, 공격진에는 이청용이 자리했다.총 3명의 선수가 라운드 빛나는 별로 선정된 가운데 유독 눈에 띄는 선수 2명이 있었다. 바로 이청용과 이명주다. 지난해 K리그2에서 곧바로 승격에 성공한 인천이었으나 전망은 그리 밝지 않았다. 1부에 자리한 팀들의 전력도 상당했고, 개막전에서는 서울에 2-1로 패배했다.당장 다이렉트 강등이 없는 시즌이었기에 엄청난 부담감은 자리하지 않았으나 인천으로서는 승격 팀 자존심을 세울 필요가 있었다. 불과 3년 전에는 아시아 챔피언스리그 무대를 밟았던 만큼, 빠르게 상위권으로 올라갈 수 있는 계단이 필요했다.그 계단이 된 선수가 바로 이청용이다. 인천 스쿼드에는 무고사·이동률·제르소와 같은 빠른 속도 혹은 골 냄새를 확실하게 맡을 수 있는 선수들이 있지만, 경기 안에서 노련미를 더하고 창의적인 패스를 넣어줄 수 있는 자원들이 다소 부족했다.이 고민을 털어준 이청용이다. 겨울 이적시장 막바지에 합류한 이청용은 팀과 함께 호흡을 맞출 시간이 부족했으나 특유의 축구 센스와 노련미로 인천 공격을 업그레이드시켰다. 전반기 마지막 경기였던 광주전에서 1골 1도움을 시작으로 후반기, 클래스를 다시금 보여줬다.많은 공격 포인트를 기록하지 않았으나 스트라이커는 물론, 미드필더 전지역을 누비며 윤정환 감독이 원하는 윤활유 역할을 톡톡히 해냈다. 특히 33라운드 제주전에서는 후반 막판 페리어의 크로스를 받아 왼발로 쐐기 득점을 넣으며 인천의 파이널A 진출을 이끌었다.만 38세의 나이지만, 풍부한 경험을 바탕으로 녹슬지 않은 축구 센스까지 선보인 이청용은 인천 이적이 신의 한 수라고 여겨질 정도로 훌륭한 퍼포먼스를 뽐내고 있다.'캡틴' 이명주의 활약 역시 빼놓을 수 없다. 윤정환 감독 축구 특성상 많은 선수가 전방 압박을 통해 빠른 공수 전환을 요구하는 데, 여기에서 중원에 자리한 미드필더들의 역할이 매우 중요하다. 중요한 길목에 자리한 만큼 빠른 판단과 왕성한 활동량을 요구받게 되기 때문.