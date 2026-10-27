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한때 존재했던 영화를 찾아 나선 이유

한때 존재했던 영화를 찾아 나선 이유

[리뷰] 제31회 부산국제영화제 비전 : 한국 상영작 <극장에 두고 온 것들>

조영준(joyjun7)
26.10.27 17:29최종업데이트26.10.27 17:29
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제31회 부산국제영화제 비전 : 한국 상영작 <극장에 두고 온 것들> 스틸컷
제31회 부산국제영화제 비전 : 한국 상영작 <극장에 두고 온 것들> 스틸컷부산국제영화제

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

영화는 완성되는 순간부터 창작자의 것만은 아니게 된다. 극장에 걸리고 관객을 만나면서 감독이 미처 생각하지 못했던 해석과 기억을 얻게 되면서다. 어떤 작품은 삶의 한 시절을 떠올리게 만드는 이야기가 되기도 하고, 또 어떤 작품은 제목조차 기억나지 않을 희미한 이미지가 되기도 한다. 세월이 흐르는 동안 극장이 사라지고, 당시의 관객들이 뿔뿔이 흩어지는 것은 조금 더 당연한 이야기다.

그렇다면 더 이상 상영되지 않고 누구도 찾아보지 않는 영화는 어디에 남겨져 있을까. 박근영 감독의 <극장에 두고 온 것들>은 한때 존재했던 작은 단편영화의 행방을 쫓으면서 이러한 질문을 조심스럽게 꺼낸다. 영화의 물리적 흔적을 찾는 과정이 그려지지만, 이 여정에서 중요한 것은 영화를 둘러싸고 살아갔던 이들의 시간과 공간, 그리고 기억이다.

영화 비평가 도경(기도영 분)은 영화제 업무로 원주에 머물던 중 대학 시절 함께 영화 동아리에서 활동했던 선배 민우(강길우 분)와 우연히 만난다. 오랜만에 나누는 이야기 가운데 친구 현진(송지현 분)이 2년 전 세상을 떠났다는 소식을 듣는다. 이에 도경은 대학 시절 현진이 연출했던 단편영화를 떠올리고, 그 작품을 다시 찾아보기로 한다.

하지만 오래된 영화를 구하는 일은 생각만큼 쉽지 않다. 당시 영화가 상영되었던 장소와 관련된 사람들을 수소문하면서 여러 지역의 극장과 독립영화 상영 공간을 찾아다닌다. 그중에는 이미 사라진 곳도 있고, 달라진 환경 속에서 여전히 자신의 자리를 지키는 곳도 있다.

제31회 부산국제영화제 비전 : 한국 상영작 <극장에 두고 온 것들> 스틸컷
제31회 부산국제영화제 비전 : 한국 상영작 <극장에 두고 온 것들> 스틸컷부산국제영화제

사라진 영화를 찾아서

도경이 친구 현진의 영화를 찾아다니는 이유를 단순한 그리움으로 설명하기는 힘들다. 그는 영화를 보고 평가하는 일을 업으로 삼고 있지만, 정작 자신과 밀접했던 영화가 지금 어디에 있는지에 대해서는 알지 못한다.

심지어 친구의 부고는 2년이 지나서야 전해 듣는다. 누군가와의 관계를 계속 유지하지 못하게 되는 것이 특별한 잘못은 아니다. 살다 보면 그런 관계가 생기기 마련이다. 하지만 도경은 뒤늦게 전해 들은 부고를 통해 그동안 자신이 까맣게 잊고 지냈던 시절을 다시 떠올리게 된다. 친구의 영화를 찾고자 하는 마음에는 당시 자신이 알지 못했던 그의 모습을 발견하고 싶은 바람도 함께일 터다.

영화는 도경이 현진의 작품을 찾아 나서는 과정에서 해당 작품이 상영됐던 장소를 여럿 비춘다. 강릉 독립 예술극장과 광주극장을 비롯한 지역의 실제 독립영화 상영 공간이다. 그중에는 여전히 관객을 맞이하는 곳도 있고, 이제는 사라져 버린 곳도 있다. 이 극장 모두는 오래된 영화를 보관하는 장소임과 동시에 영화에 대한 누군가의 기억이 남겨진 공간이다. 도경이 찾고자 하는 현진의 영화 역시 지금은 더 이상 상영되고 있지 않지만, 언젠가 상영을 도맡았던 이들과 관람했던 누군가의 기억 속에 남겨져 있다.

이 과정을 통해 영화는 영화적 서사를 넘어 실제 독립영화가 처한 현실로 시선을 옮긴다. 영화의 생(生)은 제작만으로 끝나는 것이 아니라 상영되고 보관되며 관객의 기억에 남겨지는 일로 이어진다. 특히 상영 기회가 제한적인 독립영화는 지역의 작은 극장과 공간, 영화제가 그 역할을 대신하곤 한다.

원주 아카데미극장처럼 오랜 시간 지역의 문화적 기억을 품었던 공간이 철거되는 일이 단순히 낡은 건물 하나가 사라지는 문제로 끝나지 않는 이유이기도 하다. 영화는 도경의 이동 경로 위에 이러한 현실을 얹는다. 사라진 극장을 돌아보면서도 지금껏 영화를 상영하고 관객을 맞이하고 있는 공간들을 함께 비추며 과거를 그리워하는 데만 머물지 않는다.

제31회 부산국제영화제 비전 : 한국 상영작 <극장에 두고 온 것들> 스틸컷
제31회 부산국제영화제 비전 : 한국 상영작 <극장에 두고 온 것들> 스틸컷부산국제영화제

영화의 시작과 끝, 인물의 변화

영화는 극장 안에서 스크린을 바라보던 도경의 얼굴로 시작된다. 어떤 작품인지, 어떤 내용인지에 대해서는 별로 관심이 없다. 영화라는 매체를 바라보는 사람에게만 관심이 있다는 의미다. 이 장면은 이후 도경이 현진의 영화를 찾아다니는 이야기와도 연결된다. 그가 남긴 작품의 의미가 완성된 영화 자체에 있는 것만이 아니라 그것을 만들고 상영하고 기억하는 사람들의 경험과 떼어 놓을 수 없기 때문이다.

이 관계를 더 분명하게 보여주는 매개가 중간중간 등장하는 캠코더 영상이다. 도경이 다시 꺼내 보는 대학 시절의 영상에는 당시 함께 영화를 만들던 친구들과 자신의 모습이 모두 담겨 있다. 그때는 별다른 의미 없이 촬영해 놓은 평범한 장면들이겠지만, 친구가 세상을 떠났다는 사실을 알게 된 지금은 다르게 느껴진다.

화면 속 현진은 여전히 웃고 생생하게 움직이고 있지만 도경은 결코 그 시절로 다시 돌아갈 수 없다. 영화는 오래된 영상을 현재의 장면과 교차시키며 그사이에 흘러가 버린 시간의 존재를 드러낸다. 특히 현진의 모습에서 강릉으로 향하는 버스 안의 도경으로 이어지는 편집은 두 사람이 더 이상 같은 시간대를 살아갈 수 없음을 실감하게 만든다.

이후 중요한 변화가 하나 일어난다. 도경이 현재의 일상을 캠코더에 담기 시작한다는 점이다. 자신이 가르치는 학생들과 오랜만에 만난 선배인 민우(강길우 분), 그의 가족과 어머니의 평범한 모습들이 기록된다. 오래된 영상을 통해 과거를 들여다보던 인물이 이제 자신과 함께 살아가는 현재의 사람들에게 카메라를 들이미는 것이다.

중요한 것은 현진의 오래된 영상 또한 당시에는 그저 지금과 같이 평범한 일상의 일부에 지나지 않았을 것이란 사실이다. 도경은 그렇게 친구가 남긴 영화를 찾는 동안, 자신도 누군가의 시간을 기록하는 사람이 된다. 이 변화가 작품에서 가장 중요한 지점이라고 생각한다. 영화는 지나간 시간을 기록하여 보여주는 매체이기도 하지만, 지금 눈앞에 있는 사람을 마주하고 그 기억을 남기는 매체이기도 하다.

제31회 부산국제영화제 비전 : 한국 상영작 <극장에 두고 온 것들> 스틸컷
제31회 부산국제영화제 비전 : 한국 상영작 <극장에 두고 온 것들> 스틸컷부산국제영화제

사라진 사람과 아직 곁에 있는 사람

도경이 어머니와 보내는 시간은 이러한 결의 변화를 조금 더 깊이 생각하게 만든다. 현진의 죽음은 이미 벌어진 일이고, 도경은 그 사실을 뒤늦게 알게 되었다. 반면 건강이 좋지 않은 어머니와의 관계에는 앞으로 찾아올지도 모르는 상실에 대한 걱정이 놓여 있다. 도경은 현진의 영화를 찾아다니면서도 어머니와 일상을 보낸다. 병원에서 돌아온 어머니가 말라버린 화분에 물을 주는 장면도 그렇다. 어머니는 식물이 다시 살아날 수 있으리라 말하면서 자신의 수명에 대해 담담한 태도를 보인다.

교차되며 선형적인 시간의 흐름을 그려내던 영화가 반대로 몇 가지 장면을 나란히 놓으며 도경이 친구의 영화를 찾아가는 여정과는 직접적으로 연결되지 않는 이야기들을 보여주는 데도 분명한 의미는 있다. 누군가를 잃게 된다고 해서 일상이 멈추는 것은 아니며, 슬픔을 잊었기 때문에 평범하게 살아가는 것도 아니라는 것이다. 그 모든 시간이 한 사람의 삶 속에서 함께 흘러가고 있음을 영화는 보여주고자 한다.

결과적으로 도경은 '침묵하는 소년'이라는 이름의 현진의 작품을 찾아낸다. 하지만 이 영화에서 중요한 것은 그 결과에만 국한되지 않는다. 그 과정에서 그가 누구를 만나고, 무엇을 바라보게 되었는지에 더 큰 의미가 주어진다. 이제 도경은 일방적으로 영화를 보고 해석하는 것만이 아니라 스스로 카메라를 들고 지금의 시간을 촬영하는 인물이 되었다.

역할의 확장이다. 물론 이 행위가 과거를 되살리거나 사라진 극장을 되돌려 놓을 수 있는 것은 아니다. 다만, 오래전 촬영된 현진의 모습이 지금의 도경에게 다시 다가왔듯이 오늘의 이 평범한 기록과 순간도 훗날 다른 누군가에게는 의미 있게 남을 수 있을지도 모르는 일이다. 영화가 오랫동안 존재할 수 있는 것은 물리적으로 보존되기 때문만이 아니라 지금까지도 다시 찾아보고 기억하는 사람들이 있기 때문일 것이다. 영화 속 도경의 여정과 시간은 바로 그 사실을 보여주고 있다.
영화 부산국제영화제 극장에두고온것들

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영화가 숫자로 평가받지 않기를 바라며 글을 씁니다.

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