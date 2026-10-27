한때 존재했던 영화를 찾아 나선 이유

▲제31회 부산국제영화제 비전 : 한국 상영작 <극장에 두고 온 것들> 스틸컷 부산국제영화제

사라진 사람과 아직 곁에 있는 사람



도경이 어머니와 보내는 시간은 이러한 결의 변화를 조금 더 깊이 생각하게 만든다. 현진의 죽음은 이미 벌어진 일이고, 도경은 그 사실을 뒤늦게 알게 되었다. 반면 건강이 좋지 않은 어머니와의 관계에는 앞으로 찾아올지도 모르는 상실에 대한 걱정이 놓여 있다. 도경은 현진의 영화를 찾아다니면서도 어머니와 일상을 보낸다. 병원에서 돌아온 어머니가 말라버린 화분에 물을 주는 장면도 그렇다. 어머니는 식물이 다시 살아날 수 있으리라 말하면서 자신의 수명에 대해 담담한 태도를 보인다.



교차되며 선형적인 시간의 흐름을 그려내던 영화가 반대로 몇 가지 장면을 나란히 놓으며 도경이 친구의 영화를 찾아가는 여정과는 직접적으로 연결되지 않는 이야기들을 보여주는 데도 분명한 의미는 있다. 누군가를 잃게 된다고 해서 일상이 멈추는 것은 아니며, 슬픔을 잊었기 때문에 평범하게 살아가는 것도 아니라는 것이다. 그 모든 시간이 한 사람의 삶 속에서 함께 흘러가고 있음을 영화는 보여주고자 한다.



결과적으로 도경은 '침묵하는 소년'이라는 이름의 현진의 작품을 찾아낸다. 하지만 이 영화에서 중요한 것은 그 결과에만 국한되지 않는다. 그 과정에서 그가 누구를 만나고, 무엇을 바라보게 되었는지에 더 큰 의미가 주어진다. 이제 도경은 일방적으로 영화를 보고 해석하는 것만이 아니라 스스로 카메라를 들고 지금의 시간을 촬영하는 인물이 되었다.



역할의 확장이다. 물론 이 행위가 과거를 되살리거나 사라진 극장을 되돌려 놓을 수 있는 것은 아니다. 다만, 오래전 촬영된 현진의 모습이 지금의 도경에게 다시 다가왔듯이 오늘의 이 평범한 기록과 순간도 훗날 다른 누군가에게는 의미 있게 남을 수 있을지도 모르는 일이다. 영화가 오랫동안 존재할 수 있는 것은 물리적으로 보존되기 때문만이 아니라 지금까지도 다시 찾아보고 기억하는 사람들이 있기 때문일 것이다. 영화 속 도경의 여정과 시간은 바로 그 사실을 보여주고 있다.

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