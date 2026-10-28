양효진 은퇴 현대건설, 명가 위엄 지킬까

한국배구연맹

지난 시즌 팀 내 득점 1~3위가 모두 이탈하면서 현대건설은 메가(왼쪽)와 조던으로 이어지는 쌍포의 활약이 더욱 절실해졌다.지난 시즌이 끝나고 외국인 선수 카리와의 재계약을 포기한 현대건설은 양효진의 은퇴로 미들블로커 한 자리에 큰 구멍이 뚫렸고 아시아쿼터 제도가 자유계약으로 전환되면서 자스티스마저 흥국생명으로 이적했다. 현대건설은 김다인 세터를 비롯해 김연견, 한미르 리베로 등 내부 FA 3명을 모두 잔류 시켰지만 FA 시장에서 별다른 외부 영입을 하지 못해 두 시즌 연속 전력이 크게 약해졌다는 평가를 받았다.현대건설은 2020-2021 시즌의 헬렌 루소(뮬하우스) 이후 5년 만에 외국인 선수로 아포짓 스파이커가 아닌 아웃사이드히터 조던 윌슨을 지명했다. 조던은 2003년생으로 옌시 킨델란(흥국생명)과 함께 외국인 선수 중 가장 어리고 182cm로 외국인 선수 중 가장 작다. 조던은 지난 컵대회 2경기에서 32.43%의 공격성공률로 28득점을 기록했는데 외국인 선수임을 고려하면 개막 후엔 더 좋은 공격력을 보여줄 필요가 있다.현대건설이 5년 만에 아웃사이드히터 외국인 선수를 선택한 것은 V리그에서 활약했던 두 시즌 동안 엄청난 공격력으로 일약 돌풍을 일으켰던 '인도네시아 특급' 메가왓티 퍼티위를 1년 만에 아시아쿼터로 영입했기 때문이다. 정관장에서 활약한 두 시즌 동안 1538득점을 퍼부었던 메가는 지난 컵대회 2경기에서 41.18%의 성공률로 29득점을 기록했는데 경기를 치를수록 공격력이 살아나며 팬들의 기대감을 높였다.양효진의 은퇴로 구멍이 뚫린 미들블로커 한 자리는 도로공사와의 트레이드를 통해 양효진의 프로 입단 동기 배유나를 영입했다. 2024-2025 시즌까지 도로공사 부동의 주전 미들블로커로 활약했던 배유나는 지난 시즌 신예 김세빈과 이지윤에 밀려 24경기에서 86득점에 그치며 부진했다. 전성기의 몸 상태는 아니지만 여전히 리그 정상급의 배구 센스가 건재한 만큼 배유나는 이번 시즌 김희진과 함께 현대건설의 중앙을 지켜야 한다.현대건설은 지난 비 시즌 동안 양효진의 은퇴를 비롯해 전력 손실이 적지 않았지만 각 포지션마다 착실하게 전력을 보강했고 지난 시즌 부상으로 고전했던 '토종거포' 정지윤이 건강하게 복귀한다면 여전히 경쟁력을 유지할 수 있다. 강성형 감독 부임 후 174경기에서 120승54패로 무려 .690의 높은 승률을 기록했던 현대건설이 이번 시즌에도 2020년대 최고의 명문팀다운 좋은 성적을 유지할 수 있을지 주목된다.