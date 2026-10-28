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양효진 은퇴 현대건설, 명가 위엄 지킬까

양효진 은퇴 현대건설, 명가 위엄 지킬까

[HK흥국금융 2026-2027 V리그 여자부 미리보기 ⑤] 현대건설 힐스테이트

양형석(utopia697)
26.10.28 09:18최종업데이트26.10.28 09:18
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배구 황제 김연경(흥국생명 핑크스파이더스 어드바이저)은 2005년 프로에 데뷔해 2025년 은퇴할 때까지 20년 동안 한국 여자배구 최고의 선수로 군림했다. 하지만 김연경이 흥국생명 유니폼을 입고 V리그 무대를 누빈 시즌은 딱 8년에 불과했다. 김연경은 V리그가 품기엔 너무 대단한 선수였고 프로 선수가 더 큰 무대 또는 더 좋은 조건을 제시하는 곳으로 팀을 옮기는 것은 지극히 자연스러운 일이기 때문이다.

하지만 8354득점과 1735블로킹으로 V리그 역대 1위에 빛나는 양효진(KBSN 스포츠 해설위원)은 2007-2008 시즌부터 2025-2026 시즌까지 19시즌 동안 프로 무대를 누비면서 단 한 번도 팀을 떠나지 않았다. 양효진은 두 번의 정규리그 MVP와 15번의 올스타 선정, 블로킹 여왕 12회 등 화려한 커리어로 FA 자격을 얻을 때마다 많은 유혹이 있었지만 끝까지 자신의 소속팀 현대건설 힐스테이트를 지켰다.

양효진은 지난 시즌에도 국내 선수 득점 1위(460점,전체 9위)를 기록하며 현대건설을 이끌었지만 지난 시즌을 끝으로 미련 없이 현역 은퇴를 결정했다. 이제 현대건설은 19년 만에 은퇴 시즌까지 미들블로커 부문 베스트7에 선정됐던 V리그 역대 최고의 미들블로커 없이 시즌을 치러야 한다는 뜻이다. 시즌을 앞두고 많은 변화를 단행한 현대건설은 양효진이 없는 이번 시즌에도 상위권을 유지할 수 있을까.

강성형 감독 부임 이후 5시즌 연속 최상위권

현대건설은 FA자격을 얻은 국가대표 주전세터 김다인을 붙잡느라 외부 영입을 적극적으로 시도하지 못했다.
현대건설은 FA자격을 얻은 국가대표 주전세터 김다인을 붙잡느라 외부 영입을 적극적으로 시도하지 못했다.한국배구연맹

V리그 여자부가 6개 구단 체제로 치러진 마지막 시즌이었던 2020-2021 시즌 13년 만에 최하위로 추락한 현대건설은 2021년 3월 대표팀 수석코치 강성형 감독을 선임했다. 강성형 감독은 현역 시절 한양대의 겨울리그 우승 멤버이자 현대자동차서비스 입단 후에도 뛰어난 기량을 선보였던 스타선수지만 지도자 변신 후에는 남자부의 KB손해보험 스타즈 감독 시절 이렇다 할 성과를 올리지 못했다.

하지만 현대건설은 강성형 감독이 부임한 이후 지난 5시즌 동안 한 번도 정규리그 2위 밑으로 떨어진 적이 없다. 비록 압도적인 선두를 질주하던 2021-2022 시즌에는 코로나19로 인해 시즌이 조기 종료되는 아쉬움도 있었고 2022-2023 시즌에는 선두를 달리다가 외국인 선수 야스민 베다르트(페네르바흐체 메디카나)의 부상 이후 성적이 뚝 떨어지면서 플레이오프에서 한국도로공사 하이패스에 덜미를 잡히기도 했다.

두 시즌 연속 아쉬움을 남긴 현대건설은 2023-2024 시즌 외국인 선수 레티치아 모마 바소코(도로공사)와 아시아쿼터 위파위 시통(슈프림 촌부리), 양효진,이다현(NEC 레드 로켓츠) 등의 활약에 힘입어 3번째 우승을 차지했다. 현대건설은 2024-2025 시즌에도 시즌 막판 위파위의 부상 악재로 플레이오프에서 정관장 레드스파크스에게 패하며 연속 우승이 무산됐지만 정규리그 2위에 오르는 저력을 발휘했다.

배구팬들은 2024-2025 시즌이 끝난 후 현대건설에게 진짜 위기가 찾아왔다고 입을 모았다. 리그 최고의 미들블로커로 거듭난 이다현이 흥국생명으로 이적했고 외국인 선수 모마, 아시아쿼터 위파위와의 재계약도 포기했기 때문이다. 하지만 강성형 감독은 2025-2026 시즌에도 현대건설을 정규리그 2위로 이끌었다. 이 정도면 위기를 극복해 나가는 강성형 감독만의 노하우가 있다고 평가할 수밖에 없다.

현대건설은 외국인 선수 카리 가이스버거가 무릎 부상으로 폭발적인 득점력을 보여주진 못했지만 아시아쿼터 자스티스 야우치(흥국생명)와 양효진까지 3명의 선수가 득점 10위 안에 이름을 올렸다. 지난 시즌 득점 10위 안에 3명의 선수가 포함된 팀은 현대건설뿐이었고 그만큼 현대건설은 지난 시즌 특정 공격수에게 의존하지 않고 김다인 세터의 다양한 볼 배급을 앞세워 코트를 넓게 활용하며 좋은 성적을 올렸다.

조던-메가 '쌍포'는 위력 발휘할 수 있을까

지난 시즌 팀 내 득점 1~3위가 모두 이탈하면서 현대건설은 메가(왼쪽)와 조던으로 이어지는 쌍포의 활약이 더욱 절실해졌다.
지난 시즌 팀 내 득점 1~3위가 모두 이탈하면서 현대건설은 메가(왼쪽)와 조던으로 이어지는 쌍포의 활약이 더욱 절실해졌다.한국배구연맹

지난 시즌이 끝나고 외국인 선수 카리와의 재계약을 포기한 현대건설은 양효진의 은퇴로 미들블로커 한 자리에 큰 구멍이 뚫렸고 아시아쿼터 제도가 자유계약으로 전환되면서 자스티스마저 흥국생명으로 이적했다. 현대건설은 김다인 세터를 비롯해 김연견, 한미르 리베로 등 내부 FA 3명을 모두 잔류 시켰지만 FA 시장에서 별다른 외부 영입을 하지 못해 두 시즌 연속 전력이 크게 약해졌다는 평가를 받았다.

현대건설은 2020-2021 시즌의 헬렌 루소(뮬하우스) 이후 5년 만에 외국인 선수로 아포짓 스파이커가 아닌 아웃사이드히터 조던 윌슨을 지명했다. 조던은 2003년생으로 옌시 킨델란(흥국생명)과 함께 외국인 선수 중 가장 어리고 182cm로 외국인 선수 중 가장 작다. 조던은 지난 컵대회 2경기에서 32.43%의 공격성공률로 28득점을 기록했는데 외국인 선수임을 고려하면 개막 후엔 더 좋은 공격력을 보여줄 필요가 있다.

현대건설이 5년 만에 아웃사이드히터 외국인 선수를 선택한 것은 V리그에서 활약했던 두 시즌 동안 엄청난 공격력으로 일약 돌풍을 일으켰던 '인도네시아 특급' 메가왓티 퍼티위를 1년 만에 아시아쿼터로 영입했기 때문이다. 정관장에서 활약한 두 시즌 동안 1538득점을 퍼부었던 메가는 지난 컵대회 2경기에서 41.18%의 성공률로 29득점을 기록했는데 경기를 치를수록 공격력이 살아나며 팬들의 기대감을 높였다.

양효진의 은퇴로 구멍이 뚫린 미들블로커 한 자리는 도로공사와의 트레이드를 통해 양효진의 프로 입단 동기 배유나를 영입했다. 2024-2025 시즌까지 도로공사 부동의 주전 미들블로커로 활약했던 배유나는 지난 시즌 신예 김세빈과 이지윤에 밀려 24경기에서 86득점에 그치며 부진했다. 전성기의 몸 상태는 아니지만 여전히 리그 정상급의 배구 센스가 건재한 만큼 배유나는 이번 시즌 김희진과 함께 현대건설의 중앙을 지켜야 한다.

현대건설은 지난 비 시즌 동안 양효진의 은퇴를 비롯해 전력 손실이 적지 않았지만 각 포지션마다 착실하게 전력을 보강했고 지난 시즌 부상으로 고전했던 '토종거포' 정지윤이 건강하게 복귀한다면 여전히 경쟁력을 유지할 수 있다. 강성형 감독 부임 후 174경기에서 120승54패로 무려 .690의 높은 승률을 기록했던 현대건설이 이번 시즌에도 2020년대 최고의 명문팀다운 좋은 성적을 유지할 수 있을지 주목된다.


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여자배구 HK흥국금융V리그 현대건설힐스테이트 조던윌슨 강성형감독

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