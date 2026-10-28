양효진 은퇴 현대건설, 명가 위엄 지킬까

배구 황제 김연경(흥국생명 핑크스파이더스 어드바이저)은 2005년 프로에 데뷔해 2025년 은퇴할 때까지 20년 동안 한국 여자배구 최고의 선수로 군림했다. 하지만 김연경이 흥국생명 유니폼을 입고 V리그 무대를 누빈 시즌은 딱 8년에 불과했다. 김연경은 V리그가 품기엔 너무 대단한 선수였고 프로 선수가 더 큰 무대 또는 더 좋은 조건을 제시하는 곳으로 팀을 옮기는 것은 지극히 자연스러운 일이기 때문이다.
하지만 8354득점과 1735블로킹으로 V리그 역대 1위에 빛나는 양효진(KBSN 스포츠 해설위원)은 2007-2008 시즌부터 2025-2026 시즌까지 19시즌 동안 프로 무대를 누비면서 단 한 번도 팀을 떠나지 않았다. 양효진은 두 번의 정규리그 MVP와 15번의 올스타 선정, 블로킹 여왕 12회 등 화려한 커리어로 FA 자격을 얻을 때마다 많은 유혹이 있었지만 끝까지 자신의 소속팀 현대건설 힐스테이트를 지켰다.
양효진은 지난 시즌에도 국내 선수 득점 1위(460점,전체 9위)를 기록하며 현대건설을 이끌었지만 지난 시즌을 끝으로 미련 없이 현역 은퇴를 결정했다. 이제 현대건설은 19년 만에 은퇴 시즌까지 미들블로커 부문 베스트7에 선정됐던 V리그 역대 최고의 미들블로커 없이 시즌을 치러야 한다는 뜻이다. 시즌을 앞두고 많은 변화를 단행한 현대건설은 양효진이 없는 이번 시즌에도 상위권을 유지할 수 있을까.
강성형 감독 부임 이후 5시즌 연속 최상위권