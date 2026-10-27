낙원에 도착한 순간 지옥이 시작됐다

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영화 <실낙원>의 한 장면.프랑스 영화 <실낙원>은 제목부터 이야기의 핵심을 명확히 드러낸다. 원제인 'Hell in Paradise'는 말 그대로 '낙원 속 지옥'이다. 아름다운 자연과 호화로운 시설을 갖춘 이국적인 리조트가 한순간에 지옥으로 변하는 이야기를 담고 있다.니나에게 그 낙원은 곧 지옥이 된다. 거짓과 탐욕, 음모가 그녀를 옥죄고 결국 억울한 누명을 쓰게 한다. 타국이라는 점도 그녀에게 불리하게 작용한다. 도와줄 사람이 없다시피 하기 때문이다. 룸메이트와 호텔 지배인은 물론이고, 프랑스 영사관마저 호텔 회장에게 매수된 듯하다. 심지어 판사는 그녀를 성폭행하려 들기까지 한다.니나는 절체절명의 상황에 놓인다. 사방에서 유죄를 인정하고 본국으로 돌아가 죗값을 치르라는 회유가 쏟아진다. 고립무원의 처지에서 홀로 고군분투하는 그녀를 심리적으로 무너뜨리려는 것이다. 사건의 직간접적인 관계자들이 책임을 외면하는 데다 증거까지 조작한다면, 그녀로선 맞설 도리가 없어 보인다.영화가 보여 주려는 것, 나아가 고발하려는 것이 바로 이 지점이다. 아름답고 평화로운 겉모습 뒤에 감춰진 파렴치한 권력과 자본, 그리고 그것들이 만들어 낸 부조리한 시스템에 희생되는 한 개인의 무력감이다. 그럼에도 니나는 수단과 방법을 가리지 않는 억압에 맞서 끝까지 저항한다.