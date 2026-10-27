낙원에 도착한 순간 지옥이 시작됐다

평생 프랑스 마르세유를 벗어난 적 없던 니나는 미국인 아버지를 둔 덕에 영어를 잘해 호텔 취업에 성공한다. 다만 근무지는 프랑스에서 멀리 떨어진 타국, 인도양의 한 섬에 자리한 블루 코랄 호텔이었다. 천혜의 자연환경 속에 자리한 그곳은 그야말로 '낙원'이다. 니나는 인생을 다시 시작한다는 마음으로 일을 시작한다.
사실 그녀에게는 아직 철이 덜 든 듯한 엄마와, 어린 시절 제대로 보살피지 못한 탓에 큰일을 저지른 뒤 삶이 크게 어긋난 듯한 남동생이 있다. 호텔 취업은 그들에게서 물리적으로나 정신적으로나 벗어날 기회이기도 했다. 그렇게 니나는 빠르게 업무에 적응했고, 입사 직후 우수 사원으로 뽑히기도 했다.
그러던 어느 날, 세 아이와 함께 온 부부가 말다툼을 벌이고 호텔 측이 아이들을 맡게 되면서 니나와 룸메이트에게 돌봄 업무가 주어진다. 니나는 분명히 거절 의사를 밝혔지만 어쩔 수 없이 아이들을 맡는다. 아이들을 돌보던 중 룸메이트가 지배인의 호출로 자리를 비우고, 니나 혼자 아이들을 보던 사이 한 아이가 실종된다. 아이는 결국 싸늘한 주검으로 발견된다.
세 아이의 부모는 호텔과 니나를 상대로 소송을 제기한다. 처음에는 호텔이 책임을 지는 듯했지만, 시간이 갈수록 니나 개인에게 책임을 떠넘긴다. 니나는 꿋꿋이 일을 이어 가지만 상황은 점점 더 불리하게 돌아간다. 이 상황을 어떻게 타개해야 할까?