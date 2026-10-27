"뮤지컬 무료 공개는 전략, 80억 인구 마음에 침투하는 게 목표"

미디어캐슬

- 1편에서는 스팀펑크 특유의 작화와 굴뚝 청소부 루비치와 푸펠의 우정을 다뤘다. 2편에서는 <이상한 나라의 앨리스>의 토끼처럼 이세계로 이끄는 생쥐를 따른 루비치의 모험이 중심이다. 원작 보다 확장된 세계관 속 다양한 캐릭터가 앙상블을 이룬다. 원작과의 차이점이 있다면 무엇인가.

- 올해 부산국제영화제에서 한국 영화 주연을 맡은 일본 배우 '카사마츠 쇼'가 두 나라의 촬영 문화를 언급했다. 한국에서는 기적을 직접 만드는 반면, 일본은 기적이 일어나길 기다린다고 했다. <굴뚝 마을의 푸펠: 약속의 시계탑>에서도 '기적'과 '재회'를 모티브로 감동의 메시지를 전하고 있다.

- 실사 영화 <룩백>은 만화가 애니메이션, 실사 영화로 만들어지는 꿈을 이야기한다. 그림동화 하나가 애니메이션, 뮤지컬로 다른 옷으로 갈아입는 작업도 IP의 다각화로 읽힌다.

큰사진보기 ▲영화 <굴뚝 마을의 푸펠: 약속의 시계탑> 스틸컷 BIAF

- 온라인에 무료 공개하면 수익화를 기대하기 어렵지 않나?



"일본 뮤지컬도 한국처럼 티켓값이 비싸다. 뮤지컬은 금전적 여력이 되는 일부 팬만 즐기는 문화라는 인식이 크다. 하지만 모두가 뮤지컬을 향유할 수 있도록 무료 공개했다. 특히 한 부모, 다자녀 가정이라면 무료로 공연에 초대도 해드린다. 주변에서 말렸지만 전략적 저만의 선택이라 할 수 있다.



어릴 때부터 좋아하게 된 캐릭터는 좀처럼 바뀌지 않는다. 무언가를 좋아하는 주머니는 사람마다 하나라고 생각한다. 미키마우스나 헬로키티를 최애로 생각한다면 푸펠의 자리는 없을 확률이 크다. 그래서 아직 채워지지 않은 마음의 방에 푸펠을 넣어 달라고 호소하는 거다. 어릴 때 공연을 보고 좋았다면 성인이 되어도 영원히 푸펠을 찾기 때문에 단계적인 수익화의 일환인 것이다. 가능성이 크다고 본다. 그때 수익화를 하면 된다. 목표를 길게 잡고 세계 80억 인구의 마음에 침투하는 자세로 각오를 다지고 있다. (웃음)



예를 들면 축구 만화 <캡틴 츠바사>도 비슷하다. 호날두, 메시 같은 축구 선수들이 좋아했던 애니메이션으로도 유명하다. <캡틴 츠바사>도 해외 판권이 저렴해 누구나 손쉽게 볼 수 있었다. 일본의 대표 캐릭터 '헬로키티'도 어릴 때부터 키티 로고를 담은 연필, 가방에 익숙한 팬들이 성인으로 자라서 고가의 브랜드 백 콜라보 제품으로 구매력을 넓힌다. 그래서 <굴뚝 마을의 푸펠> 애니메이션도 무료로 공개하고 싶지만, 반대 여론이 많다. (웃음)"



- 도전을 두려워하지 않는원동력, 영감의 원천은 어디에서 오는가.



"저는 산으로 둘러싸인 시골 마을에서 네 형제 틈에서 자랐다. 어릴 때 본 풍경이 작화의 베이스가 되었다. 밤이 되어 산 정상에 오르면 별이 쏟아질 듯이 많았고 옆 마을을 가려면 산을 넘어가야만 했다. 그때의 기억이 굴뚝 마을의 배경에 쓰였다. 첩첩산중 고향이 외부와 단절된 고립된 다른 세계로 진화했다. 속편은 개그 콤비로 활동했던 킹콩의 멤버 카지와라씨와의 일화를 녹여 냈다. 이별과 재회에 관한 이야기다."



- 한국의 콘텐츠 중 인상 깊게 봤던 작품이 있다면 무엇인가.



"이벤트나 쇼, 뮤지컬을 좋아해서 <어쩌면 해피엔딩>을 브로드웨이에서 재미있게 봤다. 영화는 <기생충>이 인상적이었고 <7번 방의 선물>은 펑펑 울면서 봤다. 특히 <극한직업>은 각본이 훌륭했다. 조직을 조사하던 형사가 치킨집 사장으로 위장했는데 오히려 장사가 잘되는 스토리가 흥미로웠다. 많이 웃었고 해피엔딩이라 좋았다."



한편, 영화 <굴뚝마을의 푸펠: 약속의 시계탑>은 내년 상반기 한국 개봉을 앞두고 있다. 니시노아키히로 굴뚝마을의푸펠약속의시계탑 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 장혜령 (doona90) 내방 구독하기 보고 쓰고, 읽고 쓰고, 듣고 씁니다. 이 기자의 최신기사 실종 9년 만에 돌아온 아들의 실체, 더 충격적인 엄마의 선택

니시노 아키히로26일 부천의 스튜디오에서 영화 <굴뚝마을의 푸펠: 약속의 시계탑>으로 부천국제애니메이션페스티벌(BIAF)을 찾은 원작자 겸 제작자 니시노 아키히로를 만났다.영화 <굴뚝마을의 푸펠: 약속의 시계탑>은 굴뚝청소부 루비치와 쓰레기 더미에서 태어난 푸펠이 친구가 된 후 모험을 떠나는 과정의 후속 편이다. 사라진 푸펠을 그리워하던 1년 후 핼러윈 밤 이세계로 떨어져 또 다른 모험을 벌이는 성장 이야기다.개그 콤비 킹콩으로 데뷔해 일약 스타가 되었지만 파트너의 아픔으로 활동을 중단하게 된 시련이 밑바탕이 되었다. 영화 속에서 루비치가 푸펠을 그리워하고 거스가 나기를 기다릴 수 있었던 원동력은 믿음에서 비롯된 용기였다. 재능과 꿈이 현실의 벽에 부딪히는 한계를 스스로 경험했다는 그는 아이들의 미래에 아낌없는 투자를 지원하고 있다.니시노 아키히로는 독특한 이력의 소유자다. 만담 듀오 '킹콩'을 통해 개그맨으로 데뷔한 후 배우, 가수, 그림책 작가로 활동했다. 그야말로 재능이 화수분처럼 넘치는 대중문화인이다. 한국에는 그림동화 <굴뚝마을의 푸펠>과 후속작 <약속의 시계탑>으로 알려졌다. <굴뚝마을의 푸펠>은 애니메이션으로 만들어져 2021년 한국에서 개봉했고 좋은 반응을 얻었다.지치지 않는 열정은 다양한 분야로 뻗어 나갔다. 동화는 애니메이션이 되었고 뮤지컬로 만들어져 브로드웨이로 진출했다. 거침없는 창작욕은 기획으로 확장되고 수익화로 이어졌다. 크라우드 펀딩으로 그림책을 제작할 만큼 특별한 행보를 보이는 이유, 궁극적으로 이루고 싶은 꿈은 무엇일지 궁금해졌다.올해로 8번째 한국 방문이라라는 그는 "늘 일로만 와서 제대로 구경을 못해 봐서 아쉽다. 다행히 순두부와 닭백숙이라도 먹어서 행복하다"고 소감을 전했다. 이어 "해외 영화제는 다녀 봤지만 비아프(BIAF)는 첫 방문이다. 순수하게 애니메이션을 좋아하는 한국 관객 애니메이션을 배우는 학생을 만난 시간이 특별했다"라고 답했다.다음은 부천국제애니메이션 페스티벌 장편경쟁에 초청받은 영화 <굴뚝 마을의 푸펠: 약속의 시계탑>의 니시노 아키히로와 유쾌한 인터뷰를 일문일답으로 정리한 글이다. 하나의 IP로 분야를 넓혀가는 원 소스 멀티 유즈를 실현 방법을 들어볼 수 있었다."1편에서는 원작에는 없는 아버지 서사가 추가되었다. 2편에서는 현실과 다른 세계에 가보고 싶은 호기심과 탐험 정신을 중요하게 생각했다. 굴뚝마을도 실존하지 않는 곳이지만, (분수를 통해 갈 수 있는) 이세계의 여행을 관객도 경험하길 바랐다.""일본은 기적을 기다리고 한국은 만들어 간다는 말에 공감한다. <굴뚝 마을의 푸펠>이 일본에서 뮤지컬로 만들어졌는데 미국 브로드웨이에서도 공연하게 되었다. 그때 한국의 인상적인 시스템을 경험했다. 일본은 작품이 브로드웨이 관계자의 눈에 띄어 픽업되길 기다리는 데 익숙하다. 한국은 애초부터 브로드웨이로 갈 수 있도록 적극적으로 배치하고 노력하는 시스템이 인상적이었다.""<룩백>의 과정과 <굴뚝마을의 푸펠>의 다르다. 푸펠 프로젝트는 처음부터 애니메이션을 염두에 두고 작업했다. 그림책이 애니메이션화되는 일은 드물기 때문이다. 보통의 그림책은 캐릭터를 중심으로 표현되지만 <굴뚝마을의 푸펠>은 배경을 중심으로 작화를 그려 넣었다. 즉 카메라 앵글에 따른 장면으로 시퀀스화했다. 부감 숏을 넣어 첫 장을 펼쳤을 때부터 한눈에 그려지도록 제작되었다. 영상 관계자가 그림책을 보고 영상화에 흥미를 갖고 픽업하도록 이미지 전달력을 높였다. 어쩌면 앞서 말한 기적을 만들어 나가는 것과 일맥상통한다.푸펠의 IP는 이벤트와 뮤지컬 두 가지 방식으로 선보였다. 핼러윈 시즌에 캐릭터와 즐기는 춤과 노래 이벤트다. 유튜브에서 볼 수 있다. 뮤지컬 전편도 무료 공개했다. 사실 뮤지컬 공연은 저작권이 복잡하게 얽혀 무료 공개가 쉽지 않지만 어떻게 해서든 권리를 사고 동의를 얻는 데 힘 쏟았다. 주변에서 미쳤다는 말을 듣기도 했지만 좋은 IP는 먼저 알리는 게 중요하다고 믿기 때문에 대본까지도 무료로 공개하고 있다."