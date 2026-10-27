처음부터 변함없었던 나의 '그대', 해철 형에게

MBC

"내 삶이 끝날 때까지 나는 언제나 그대 곁에 있겠어요."

1988년 MBC 대학가요제에 출전한 밴드 '무한궤도'의 방송 화면 캡처 이미지당시 중학생이던 내가 처음 들었던 <그대에게>의 신디사이저 전주는 오십을 넘긴 지금도 여전히 심장을 뛰게 한다. 재미있는 것은 이런 경험이 비단 나만의 것이 아니라는 점이다. 이 노래는 어느 특정 세대의 아련한 추억 속에만 머물러 있지 않다. 한 시대를 풍미했던 사랑 노래를 넘어 이제는 남녀노소가 운동장과 경기장에서 한목소리로 떼창하는 응원가가 됐다. 신해철이라는 뮤지션을 직접 겪어보지 못한 어린아이들조차 이 노래가 울려 퍼지면 자연스럽게 목소리를 보탠다.그래서인지 때로는 이 노래의 생명력이 경이롭게 느껴지기까지 한다. 혹자는 그 이유에 대해 <그대에게>가 워낙 빈틈없이 잘 만든 곡이기 때문이라고 말한다. 물론 그것도 분명한 사실이다. 하지만 신해철이 남긴 음악들을 돌아보면 조금 다른 궁금증이 생긴다.그가 리더로 이끌었던 밴드 넥스트(N.EX.T) 시절의 앨범들, 특히 한국 록 음악의 지평을 한층 넓혔다고 평가하고 싶은 4집을 비롯해, 영화의 흥행과는 별개로 음악 자체로 큰 사랑을 받았던 <정글스토리> OST 등을 들어보면 그가 얼마나 집요하게 음악을 연구하고 실험하며 완성도를 끌어올렸던 뮤지션인지 알 수 있다.그런 명곡들을 수없이 남긴 신해철의 음악 가운데 가장 오랜 세월 대중의 곁을 떠나지 않고 세대를 건너 사랑받는 노래가 데뷔 무대에서 불렀던 <그대에게>라는 사실은 깊은 호기심을 자아낸다.2년 전, MBC에서 제작한 신해철 추모 10주기 다큐멘터리에 출연했을 때 담당 PD가 내게 던진 첫 질문이 아직도 귓가에 맴돈다. 수많은 명곡 중 어떤 노래를 가장 좋아하느냐는 물음에 나는 주저 없이 <그대에게>를 꼽았다.그러자 왜 그토록 익숙하고 대중적인 곡을 가장 좋아하느냐는 반문이 돌아왔다. 아마도 제작진은 굴곡 많았던 내 삶의 어느 순간과 신해철의 철학적인 음악이 교차하는, 조금 더 드라마틱한 이야기를 기대했는지도 모르겠다.하지만 당시 나는 6시간 가까이 이어진 촬영에서도 왜 그토록 <그대에게>가 내게 특별한 노래로 남아 있는지 제대로 설명하지 못했다. 아니, 어쩌면 그때는 나 역시 그 이유를 정확히 알지 못했는지도 모른다. 그리고 그의 12주기를 맞은 오늘에야 뒤늦게 그 질문에 대한 답을 내려본다. 내가, 아니 우리가 이 노래를 그토록 오랫동안 곁에 두고 사랑하는 이유는 어쩌면 노래 속 '그대'가 어느 한 사람으로 고정되어 있지 않기 때문인지도 모른다.지금도 어느 경기장에선 <그대에게>가 빠지지 않는 응원가로 울려 퍼진다. 젊은 세대 중에는 어쩌면 이 노래가 처음부터 응원가로 만들어진 줄 아는 이들도 있을 것이다. 가슴을 뛰게 하는 록 비트와 한꺼번에 터져 나오는 멜로디 라인의 힘도 분명 크다. 하지만 그것만으로 38년이라는 끈질긴 생명력을 온전히 설명하기에는 무언가 부족하다.아마 경기장에서 수많은 사람과 목청껏 <그대에게>를 부르는 그 순간만큼은, 그들이 함께 외치는 '그대'가 사랑하는 연인은 아닐 것이다. 누군가에게는 땀 흘리며 함께 뛰는 동료이고, 누군가에게는 간절히 쟁취하고 싶은 승리일 것이다.내가 중학생이던 시절에는 그저 누군가를 향한 뜨거운 사랑의 고백처럼 들렸던 이 노래 가사가 이제는 전혀 다르게 들린다. 십 대의 내가 품었던 '그대'와 지천명을 넘긴 지금 가슴에 품은 '그대'가 결코 같을 수 없기 때문인 듯 하다.그래서 우리는 저마다 다른 '그대'를 가슴에 품고도 같은 노래를 부를 수 있다. 그리고 어쩌면 바로 그것이 <그대에게>가 한 세대의 추억으로 끝나지 않고 세대를 건너 끊임없이 다시 불리는 이유인지도 모른다.그 '그대'가 부모나 자식일 수도, 평생토록 좇고 싶은 꿈일 수도 있으며, 어쩌면 힘겨운 오늘을 버텨내며 언젠가 가닿고 싶은 '미래의 나 자신'일 수도 있다. '그대'는 하나의 단어이지만, 동시에 무엇이든 담아낼 수 있는 무한한 포용력을 지닌 그릇이 된다.그렇게 우리의 '그대'는 살아온 시간만큼 수없이 바뀌었지만, 그 모든 것을 품어주는 노래 <그대에게>는 여전히 그 자리에 남아 있다. 나는 그 이유가 신해철이 노래 속 '그대'가 누구인지 특정하지 않았기 때문이라고 생각한다. 덕분에 우리는 저마다 살아온 시간과 사연을 그 두 글자 안에 담을 수 있었다.마치 우리 각자가 자신의 '그대'를 온전히 투영할 수 있도록, 노래 한가운데 가장 찬란한 자리 하나를 비워둔 것처럼.그런데 <그대에게>의 시작을 거슬러 올라가 보면 꽤 재미있는 연결고리 하나를 발견하게 된다.신해철은 무한궤도의 <그대에게>로 세상에 이름을 알리기 전인 1988년, 밴드 '아기천사'의 객원 보컬로 강변가요제에 도전했다. 당시 불렀던 노래가 훗날 그의 솔로 1집 타이틀곡이 되는 <슬픈 표정 하지 말아요>의 원곡이었다. 그해 강변가요제 대상은 <담다디>를 부른 이상은에게 돌아갔고, 신해철과 아기천사는 최종 예선에서 탈락해 본선 무대에 오르지 못했다.그러나 그때의 탈락은 결과적으로 끝이 아니라 또 다른 시작이 됐다. 몇 달 뒤 그는 무한궤도의 <그대에게>로 같은 해 MBC 대학가요제 대상을 거머쥐며 자신의 이름을 세상에 강렬하게 각인시켰다. 더 흥미로운 것은 두 노래가 음악적으로도 이어져 있다는 점이다.<슬픈 표정 하지 말아요>의 전주에는 <그대에게>의 마지막을 떠올리게 하는 멜로디가 이어진다. 강변가요제에서의 탈락을 지나 <그대에게>로 화려하게 등장한 뒤, 다시 그 이전의 노래를 자신의 솔로 데뷔 앨범 첫머리에 꺼내놓은 셈이다. 마치 진정한 '무한궤도'를 그리듯 그의 음악은 끝과 시작을 맞물리며 계속 이어지고 있었던 것이다.생각해 보면 <그대에게>와 함께한 40년 가까운 시간 동안 수없이 많은 것들이 내 삶의 '그대'가 되어 그 자리를 스쳐 갔다. 사랑도 있었고 꿈도 있었으며, 실패와 성공도 번갈아 찾아왔다. 때로는 모든 것이 끝난 것처럼 느껴지는 순간도 있었다. 그럴 때마다 <그대에게>는 다시 시작할 수 있는 용기를 건넸다. 그래서 내게 이 노래는 단 한 번도 단순한 사랑 노래였던 적이 없었는지도 모른다.오늘, 해철 형이 떠난 지 12년이 되는 10월 27일에 다시 <그대에게>를 듣고 있자니 문득 이런 생각이 든다. 내 마음속 '그대'의 자리에 수많은 것들이 머물다 떠났지만, 38년이라는 세월 동안 한 번도 그 자리에서 떠나지 않은 사람은 바로 신해철이었다고 말이다.