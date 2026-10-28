'걸 히어로'로 돌아온 아이브의 '기승전결'

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미니 5집 'Looks Can Kill'을 발표한 그룹 아이브(IVE)스타쉽엔터테인먼트
1번 트랙 'Looks Can Kill'의 뒤를 잇는 수록곡들은 저마다 뚜렷한 개성을 지니면서도 하나의 유기적인 흐름으로 이어진다. 모차르트의 바이올린 소나타를 활용한 'Mirror Mirror'(미러 미러)는 어둡고 몽환적인 마이너 감성에 서늘한 긴장감을 더해 음반의 스펙트럼을 넓힌다.
이어지는 'SNAKESKIN'(스네이크스킨)은 낮게 깔리는 베이스와 신비로운 색채를 입힌 보컬이 조화를 이루며 세련된 감각을 드러낸다. 가을과 리즈가 작사에 참여한 'CRUMBS'(크럼즈)는 묵직한 베이스라인과 귀에 감기는 멜로디로 당당한 태도를 직관적으로 표현했다.
통통 튀는 리듬과 밝고 경쾌한 보컬이 돋보이는 'Girls Girls Girls'(걸스 걸스 걸스)는 앨범 후반부에 산뜻한 생동감을 불어넣는다. 글로벌 팝스타 자라 라슨(Zara Larsson)이 참여한 마지막 곡 'Glow Motion'(글로 모션)은 은은하게 일렁이는 신스 사운드로 엔딩의 여운을 길게 남긴다.
아이브가 '걸 히어로'를 택한 이유