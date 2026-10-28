'걸 히어로'로 돌아온 아이브의 '기승전결'

▲미니 5집 'Looks Can Kill'을 발표한 그룹 아이브(IVE) 스타쉽엔터테인먼트

뮤직비디오와 퍼포먼스 영상 등을 살펴보면 아이브가 이번 신보에서 '걸 히어로'를 택한 이유를 어느 정도 짐작할 수 있다. 스스로의 가치를 당당함으로 증명해 온 기존의 서사가 'Looks Can Kill'을 통해 타인의 마음을 움직이는 방향으로 확장된다. 자기 자신을 향하던 자신감의 메시지가 이제 주변 사람들에게 용기와 긍정적인 에너지를 건네는 이야기로 이어지는 것이다.



아이브의 기존 문법은 유지하되 한층 확장된 화법을 통해 곡의 매력을 배가 한다. 총 6곡에 걸친 이야기는 히어로 영화 한 편처럼 기승전결을 갖춘 구성으로 펼쳐진다. 장르의 폭은 넓히되 자신감에 뿌리를 둔 중심은 여전히 흔들리지 않는다. 상대를 압도하는 치명적 매력을 뜻하는 음반 제목은 결코 허세가 아니었다.



수많은 히트곡을 배출한 팀이라면 어느 순간부터 자신만의 성공 공식에 갇히기 마련이다. 하지만 아이브는 반복 대신 변주를 택했고, 이번 시도는 새로운 가능성을 보여준다는 점에서 의미가 있다. 그런 점에서 <Looks Can Kill>과 동명 타이틀곡은 지금의 아이브가 지닌 매력을 가장 감각적으로 보여주는 동시에, 이들이 펼쳐낼 다음 단계를 더 기대하게 만드는 훌륭한 결과물이다.

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