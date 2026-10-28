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뮤직 인사이드 '걸 히어로'로 돌아온 아이브의 '기승전결'

'걸 히어로'로 돌아온 아이브의 '기승전결'

[리뷰] 압도적 카리스마에 더한 '코믹'...자신감 확장한 미니 5집 'Looks Can Kill' 발표

김상화(steelydan)
26.10.28 09:47최종업데이트26.10.28 09:47
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미니 5집 'Looks Can Kill'을 발표한 그룹 아이브(IVE)
미니 5집 'Looks Can Kill'을 발표한 그룹 아이브(IVE)스타쉽엔터테인먼트

1년여에 걸친 두 번째 월드 투어 <SHOW WHAI I AM>을 통해 활동 반경을 넓힌 그룹 아이브(IVE·안유진·가을·레이·장원영·리즈·이서)가 약 8개월 만에 새로운 음반을 발표하고 돌아왔다. 지난 19일 동명 타이틀곡을 선공개하며 컴백의 서막을 연 아이브는 지난 26일 총 6곡이 수록된 다섯 번째 미니앨범<Looks Can Kill>(룩스 캔 킬)을 발매하며 본격적인 신보 활동에 돌입했다.

지난 2월 정규 2집 <REVIVE+>(리바이브 플러스) 이후 선보인 이번 신작은 음악과 영상, 캐릭터를 결합한 색다른 시도를 담았다. 그동안 '당당한 나'를 앞세워 자기 확신과 주체적인 태도를 노래해 온 아이브는 이번엔 한발 더 나아갔다. 액션과 유머를 겸비한 걸 히어로를 내세워 누구나 자기 삶의 주인공이자 영웅이 될 수 있다는 메시지를 전한다.

요즘 익숙한 마블·DC의 히어로가 아닌, '파워레인저'와 '우뢰매'를 연상시키는 코믹한 원색 의상은 콘셉트 이미지 공개 초반 다소 당혹감을 안기기도 했다. 하지만 아이브는 "B급 이미지도 아이브가 하면 S급이 된다"는 말을 스스로 입증하며 초반의 의구심을 이내 호기심과 기대감으로 바꿔 놓았다.

중독성 강한 후렴구와 B급 히어로 콘셉트

아이브(IVE) 신곡 'Looks Can Kill' 뮤직비디오 주요 장면.
아이브(IVE) 신곡 'Looks Can Kill' 뮤직비디오 주요 장면.스타쉽엔터테인먼트

음반 발매에 앞서 한 주 먼저 공개된 타이틀곡 'Looks Can Kill'은 감각적인 일렉트로닉 댄스 팝이다. 반복되는 '다-다-다-다' 후렴구가 강력한 중독성을 발휘하고, 촘촘하게 짜인 신스 사운드와 드럼·베이스의 리드미컬한 전개가 곡 전반에 역동성을 더한다.

데뷔 이래 아이브의 음악적 서사를 구축하는 데 큰 역할을 해 온 작사가 서지음을 비롯해 개코(다이나믹 듀오), 멤버 레이 등이 작사에 참여했다. 가사는 타인의 시선에 연연하지 않는 자신감을 경쾌한 언어로 풀어낸다. 손가락으로 총 모양을 만드는 이른바 '저격 댄스'는 곡의 치명적인 매력을 직관적으로 각인 시키는 퍼포먼스다.

뮤직비디오는 B급 코미디 정서를 녹여내 보는 재미를 극대화했다. 블록버스터 영화 촬영장을 배경 삼아 화려한 액션 연기를 펼치는 멤버들은 가상 CF 패러디를 연달아 선보인다. 빠른 장면 전환 속에서 아이브가 그려낸 히어로는 엄청난 괴력의 초능력자가 아니라, 누군가에게 용기를 건네는 '친절한 이웃' 스파이더맨 같은 존재다.

더욱 확장된 음악 스펙트럼

미니 5집 'Looks Can Kill'을 발표한 그룹 아이브(IVE)
미니 5집 'Looks Can Kill'을 발표한 그룹 아이브(IVE)스타쉽엔터테인먼트

1번 트랙 'Looks Can Kill'의 뒤를 잇는 수록곡들은 저마다 뚜렷한 개성을 지니면서도 하나의 유기적인 흐름으로 이어진다. 모차르트의 바이올린 소나타를 활용한 'Mirror Mirror'(미러 미러)는 어둡고 몽환적인 마이너 감성에 서늘한 긴장감을 더해 음반의 스펙트럼을 넓힌다.

이어지는 'SNAKESKIN'(스네이크스킨)은 낮게 깔리는 베이스와 신비로운 색채를 입힌 보컬이 조화를 이루며 세련된 감각을 드러낸다. 가을과 리즈가 작사에 참여한 'CRUMBS'(크럼즈)는 묵직한 베이스라인과 귀에 감기는 멜로디로 당당한 태도를 직관적으로 표현했다.

통통 튀는 리듬과 밝고 경쾌한 보컬이 돋보이는 'Girls Girls Girls'(걸스 걸스 걸스)는 앨범 후반부에 산뜻한 생동감을 불어넣는다. 글로벌 팝스타 자라 라슨(Zara Larsson)이 참여한 마지막 곡 'Glow Motion'(글로 모션)은 은은하게 일렁이는 신스 사운드로 엔딩의 여운을 길게 남긴다.

아이브가 '걸 히어로'를 택한 이유

미니 5집 'Looks Can Kill'을 발표한 그룹 아이브(IVE)
미니 5집 'Looks Can Kill'을 발표한 그룹 아이브(IVE)스타쉽엔터테인먼트

뮤직비디오와 퍼포먼스 영상 등을 살펴보면 아이브가 이번 신보에서 '걸 히어로'를 택한 이유를 어느 정도 짐작할 수 있다. 스스로의 가치를 당당함으로 증명해 온 기존의 서사가 'Looks Can Kill'을 통해 타인의 마음을 움직이는 방향으로 확장된다. 자기 자신을 향하던 자신감의 메시지가 이제 주변 사람들에게 용기와 긍정적인 에너지를 건네는 이야기로 이어지는 것이다.

아이브의 기존 문법은 유지하되 한층 확장된 화법을 통해 곡의 매력을 배가 한다. 총 6곡에 걸친 이야기는 히어로 영화 한 편처럼 기승전결을 갖춘 구성으로 펼쳐진다. 장르의 폭은 넓히되 자신감에 뿌리를 둔 중심은 여전히 흔들리지 않는다. 상대를 압도하는 치명적 매력을 뜻하는 음반 제목은 결코 허세가 아니었다.

수많은 히트곡을 배출한 팀이라면 어느 순간부터 자신만의 성공 공식에 갇히기 마련이다. 하지만 아이브는 반복 대신 변주를 택했고, 이번 시도는 새로운 가능성을 보여준다는 점에서 의미가 있다. 그런 점에서 <Looks Can Kill>과 동명 타이틀곡은 지금의 아이브가 지닌 매력을 가장 감각적으로 보여주는 동시에, 이들이 펼쳐낼 다음 단계를 더 기대하게 만드는 훌륭한 결과물이다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
아이브 IVE

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