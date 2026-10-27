죽음을 통해 삶을 찬미한, 록 아이콘의 귀환

워너뮤직

"When I was a young boy My father took me into the city

To see a marching band..."

(내가 어렸을 적 아버지는 날 시내로 데려가셨어. 마칭 밴드의 공연을 보여주기 위해서)



- '웰컴 투 더 블랙 퍼레이드(Welcome To The Black Parade)' 중

마이 케미컬 로맨스의 '더 블랙 퍼레이드' 20주년 기념 에디션발매 당시 빌보드 200 차트 2위에 올랐던 원작 <더 블랙 퍼레이드>는 마이 케미컬 로맨스를 세계 록 역사에 아로새긴 대표작이다. 롤링스톤이 선정한 '역사상 가장 위대한 앨범 500'에도 두 차례 이름을 올렸으며, 이모 록의 대중화를 이끈 기념비적인 작품으로 평가받고 있다. 죽음을 앞둔 암 환자가 자신의 삶을 돌아본다는 콘셉트에서 시작된 이 앨범은 앨범 전체에서 죽음, 그리고 인간사의 다양한 감정들을 다뤘다. 당시 이모 장르를 향유하던 청소년들의 불안과 고민을 거대한 록 대서사시로 만들어 놓았다는 점에서 상징적이다.죽음 이후에도 계속되는 인간 의지와 유대를 다룬 대곡 '웰컴 투 더 블랙 퍼레이드(Welcome To The Black Parade)'는 단연 이 앨범을 대표하는 트랙이다. 이 곡은 2019년 홍콩 민주화 운동에 참여한 시민들의 동영상에 배경음악으로 쓰이면서 더 큰 상징성을 얻었다. 죽음을 다룬 앨범이었지만, 역설적으로 삶에 대한 찬가로 귀결되는 작품이었다. 이외에도 '데드(Dead)', '캔서(Cancer)','아이 돈 러브 유(I Don't Love You)' 등 많은 수록곡들이 그 서사로 사랑받았다.한편, 마이 케미컬 로맨스는 오는 11월 7일 인천 파라다이스 시티 컬처파크에서 18년 만의 내한 공연을 앞두고 있다. 이번 내한 공연은 지난 2025년 여름부터 시작된 '더 블랙 퍼레이드 2026' 투어의 일환이다. 가상의 독재 국가 '드라그'를 배경으로 <더 블랙 퍼레이드>의 전곡과 밴드의 여러 히트곡을 두루 선보이는 이번 투어는, 화려한 스케일과 무대 연출로 호평받았다. 밴드 특유의 화려한 비주얼도 그대로 만날 수 있다.마이 케미컬 로맨스는 영국 웸블리 스타디움, 안필드 스타디움, 미국 닛산 스타디움 등 거대한 공연장을 가득 채우며, 지난 9월 기준 누적 관객 약 190만 명을 동원했다.음악 전문지 '롤링 스톤'은 이들의 최근 공연을 두고 "단순히 향수에만 젖은 공연이 아니다"라면서 "마이 케미컬 로맨스가 현대 록 역사에서 차지하는 중요한 위치를 기념하는 자리"라는 극찬을 보냈다.한국에서 18년 만에 열리는 공연은 어떤 의미로 남게 될까. 20년 전 그들을 통해 록의 세계에 입문했던 팬들이 집결한 가운데, "우린 계속 나아갈 거야(We'll carry on)"라는 가사를 주문처럼 되풀이할 것이라는 사실은 자명하다. <더 블랙 퍼레이드> 20주년 에디션은 이 거대한 연말 행사를 준비하면서 챙겨 듣기에 좋은 필수품이다.