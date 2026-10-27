감독보다 파격, 롯데는 왜 이택근을 선택했을까

넥센 히어로즈

넥센 히어로즈 시절 이택근9년연속 가을야구 진출에 실패한 프로야구 롯데 자이언츠가 감독과 단장을 모두 물갈이하며 새로운 변화를 선택했다.롯데는 26일 이동욱 신임 감독과 이택근 신임 단장 선임을 발표했다. 정규시즌 마지막 경기였던 지난 12일 잠실 두산전 이후 2주 만에 나온 발표다.롯데는 올해 정규시즌 7위에 머물며 9년 연속 포스트시즌 진출에 실패했다. 2024시즌을 앞두고 나란히 3년 계약을 맺었던 김태형 감독과 박준혁 단장의 임기가 올시즌을 끝으로 나란히 종료됐다. 이 기간 롯데는 3시즌 연속 7위에 그쳤다.1974년생인 이동욱 신임 감독은 롯데와 인연이 깊은 인물이다. 부산 출신으로 동래고와 동아대를 졸업하고 1997년 2차 2라운드로 롯데의 지명을 받아 2003년까지 오직 롯데에서만 선수생활을 보냈다.현역 시절에는 그리 주목받지 못한 평범한 백업선수 생활을 보냈으나, 은퇴 후 지도자로서의 족적이 더 화려하다. 친정 롯데에서 코치와 전력분석원을 역임했고, LG 트윈스, NC 다이노스, 대한민국 야구 국가대표팀 코치를 거쳤다. 2019년에는 NC의 2대 감독으로 취임했고, 이듬해인 2020년 NC의 창단 첫 통합우승을 이끌었다. 2022시즌 성적부진으로 경질당하기까지, NC에서 4시즌간 통산 455경기 228승 201패 17무를 기록했다.또한 국가대표팀 수비 코치로 올해 WBC(월드베이스볼클래식) 8강 진출과 아시안게임 사상 첫 5연패에 기여했다. 이 기간 KBO전력강화위원과 방송해설위원 등으로도 활동했다. 한국시리즈 우승 경력까지 갖춘데도 나이도 아직 젊은 이동욱 감독은 이미 그동안에도 여러 차례 프로구단들의 영입 후보로 물망에 오른 경력이 있다. 그리고 2027시즌을 앞두고 마침내 롯데의 22대 감독으로 선임되며 5년만에 프로 1군 사령탑으로 복귀하게 됐다.이동욱 감독의 장점은 프로와 대표팀에서 지도자 커리어의 대부분을 수비코치로 활동했을만큼 '수비 전문가'라는 점이다. 신생팀이었던 NC를 수비가 뛰어난 강팀으로 끌어올리는데도 이동욱 감독의 공이 컸다는 평가다. 또한 선수들과 깊은 유대관계를 바탕으로 한 형님 리더십과 자율야구를 추구하는 지도자로도 유명하다. 카리스마형 감독으로 유명한 전임 김태형 감독과는 정반대의 스타일에 가깝다.롯데가 이동욱 감독의 영입으로 기대하는 것도 데이터야구와 수비 강화에 초점이 맞춰지고 있다. 롯데의 고질적인 약점이 수비라는 것을 감안하면 이 감독은 선수들의 기본기를 다지고 세세한 수비 디테일을 끌어올리는데 적임자로 꼽힌다. 다만 NC 시절 후반기에 자율야구의 부작용으로 인하여 선수단 내 기강해이와 워크에식을 둘러싼 논란이 속출하며 선수단 장악력에 오점을 남긴 전적도 있다. 롯데에서도 과연 이동욱 감독 스타일의 자율야구가 통할수 있을지는 지켜봐야한다.이동욱 신임 감독은 구단을 통하여 "프로 생활을 시작했던 친정팀 롯데자이언츠로 돌아오게 되어 매우 기쁘고 감회가 새롭다"고 밝히며 "데이터와 신뢰로 스마트한 야구와 기본기가 단단한 팀 컬러로 결과를 기다리는 팬 분들께 성적으로 보답하겠다"고 밝혔다.어쩌면 이동욱 감독의 영입보다 더 주목받고 있는 것은, 이택근 단장의 깜짝 선임이다. 1980년생인 이택근 단장은 키움 히어로즈의 간판스타이자 국가대표 외야수 출신으로 한 시대를 풍미한 스타 플레이어였다. 은퇴 후에도 야구 예능 프로그램 출연과 해설위원으로 활동하며 많은 사랑을 받아왔다. 방송에서도 날카로운 통찰과 분석력, 리더십을 보여주며 깊은 인상을 남겼다.프로야구에서 감독보다 단장의 선임이 이렇게 화제가 되는 경우는 이례적이다. 인지도 높은 스타 선수 출신이라는 점도 그렇지만, 이전까지 롯데와는 별다른 인연도 없었고 특별한 행정 경력도 전무한 인물이 구단 운영을 책임지는 단장의 자리까지 올랐다는 것은 그야말로 파격적인 인사다.이택근 단장은 현대 유니콘스(히어로즈의 전신), 키움 히어로즈, LG 트윈스 등에서 프로 선수 생활을 보냈다. 롯데의 연고지인 부산 출산으로 경남상고를 졸업했지만, 이후로는 롯데와 이렇다할 접점이 전혀 없었다. 2020년 불명예스러운 현역 은퇴 이후로, 야구계 경력도 방송해설위원과 KBO 전력강화위원 정도가 전부다. 방송을 제외하고 전문적인 지도자나 프런트로 활동한 경력은 아예 전무하다.전통적으로 프로야구 단장은 구단 프런트 출신이거나 모기업 고위직 임원들이 내려오는 경우가 많았다. 물론 최근들어 선수 출신 단장들도 등장하고 있지만, 이들은 해당 구단에서 프런트 혹은 코치 경험을 거치면서 팀 내부사정을 잘 알고 있거나, 실무적 전문성을 인정받은 경우들이었다.선수 시절 스타 야구인이라는 명성 외에는 완벽한 '초보 단장'인 이택근 단장과는 경우가 다르다. 데이터가 전혀 없으니 이택근 단장이 추구하는 팀운영 방향과 스타일도 예측하기 어렵다. 이로 인하여 롯데 팬들 사이에서는 메이저리그 출신이라는 과대평가된 경력과 초반 이미지메이킹으로 더 주목받았지만, 정작 롯데 단장으로는 처참하게 실패했던 성민규 전 단장의 '시즌2'가 되는 게 아니냐는 우려도 존재한다.이택근 단장이 과거 해설위원으로서 외부의 시선에서 롯데의 문제점을 평가했던 의미심장한 발언도 재조명받고 있다.이 단장은 몇달전 유튜브 '사이버 윤석민'에 출연하여 "롯데는 참 신기한 팀이다. 롯데처럼 인기가 많은 팀들에게서 공통적으로 나타나는 문제가 수비효율(DER) 수치가 떨어진다는 것이다. 타격을 보면 다른 구단에 비하여 히팅포인트가 뒤로 당겨져있다. 그렇게 되면 발사각도나 타구의 속도가 다른 팀보다 떨어진다. 인기가 많은 팀들은 실수를 하면 욕을 먹는 게 두려워서 공격적인 플레이를 꺼려하는 것"이라며 롯데의 부진을 나름의 가설로 분석했다.또한 "왜 그럴까라고 생각하면 결론은 부담감이다. 경기에 나가면서 부담감을 느끼는 선수들이 많아지면서 소극적인 플레이가 나온다"면서 "득점권 타율이나 수비실책을 보면 기술적으로 설명할수 없는 멘탈의 문제다. 선수들의 부담감을 줄여줄 수 있는 멘탈교육이나 동기부여가 필요하다"고 제안했다. 많은 야구팬들은 이택근의 분석에 대하여 공감하는 반응을 보이기도 했다. 이택근 단장이 앞으로 롯데 구단를 어떻게 운영해나갈지 힌트가 될수 있는 대목이다.이택근 단장의 과거 발언과 해설위원 시절의 행보를 보면, 최근의 야구인들 중에서는 세이버매트릭스 등 현대의 데이터야구에 대한 개념을 잘 이해하고 적극적으로 수용하는 듯한 모습, 현역 시절의 경험을 살려서 선수들의 심리와 현장에서의 고충을 잘 이해하고 있다는 점에서 기대감을 드러내는 팬들이 적지 않다.실무 경험이 없다는 것은 단점이 될 수도 있지만, 그만큼 고정관념에 얽매이지 않고 새로운 시도와 신선한 관점으로 롯데 야구를 바꿔놓을 가능성도 열려 있다. 과연 이동욱 감독과 이택근 단장의 조합은, 긴 암흑기에 빠져있던 롯데를 구원할 전환점이 될 수 있을까.