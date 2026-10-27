PO 1차전, 무기력한 완패... 박진만 감독의 반격 승부수는

호랑이는 한창 기세를 타고 포효하는데, 정작 사자는 한쪽 발이 묶였고 이빨도 시원치않은 형국이다. 최상의 전력을 가동하지 못한 삼성이 첫 경기부터 무기력한 완패를 당하며 한국시리즈 진출에 빨간 불이 켜졌다.26일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 '2026 KBO 포스트시즌 PO' 1차전에서 KIA 타이거즈가 삼성 라이온즈를 5-1로 격파했다.정규시즌 3위 KIA는 준PO에서 지난해 챔피언 LG 트윈스를 3승으로 완파한 데 이어, 플레이오프에 선착해있던 2위 삼성에게 기선을 제압하며 쾌조의 포스트시즌 4연승 행진을 이어갔다. 5전 3선승제로 치러진 35번의 역대 KBO 플레이오프에서 1차전 승리팀이 한국시리즈 진출한 건 27회로 확률은 77.1%에 이른다.삼성의 1선발 크리스 페덱이 4.2이닝 94구를 던지며 5안타(2홈런) 2볼넷 4삼진 5실점으로 흔들리며 패전투수가 됐다. 페덱은 이미 정규시즌에도 KIA전에서 2경기 2패, 자책점 5.25로 상대 9개 구단 중 내용이 가장 좋지 않았다. 박진만 삼성 감독은 그럼에도 페덱을 다시 한 번 믿었지만 초반 대량 실점을 허용하며 실패로 돌아갔다.KIA는 7안타 2홈런으로 5득점을 뽑아냈다. 4번타자 해럴드 카스트로가 4타수 3안타 1홈런 3타점 2득점을 기록한 것을 비롯하여 김도영이 3타수 2안타 1볼넷 2득점 1도루, 나성범이 3타수 1안타 1타점 1볼넷, 한준수가 4타수 1안타 1홈런 등으로 중심타선이 고른 활약을 펼쳤다. 7번 한준수의 홈런을 제외하면 나머지 6안타 4타점이 모두 중심타선에서 나왔다는게 눈에 띈다.반면 삼성 타선은 철저히 침묵했다. 삼성은 이날 경기를 통틀어 단 2안타를 기록하는 데 그쳤다. 김영웅이 1안타 1타점으로 유일한 점수를 만들었고, 김지찬이 1안타를 보탠 것이 전부였다.5회말 삼성 타선을 1안타로 봉쇄하던 KIA 선발 제임스 네일(4.1이닝 1피안타 1실점)이 박승규에게 헤드샷을 던져 규정에 따라 퇴장당하는 변수가 발생했다. KIA는 정해영이 김영웅에게 적시타를 맞아 네일이 남기고 간 주자가 홈을 밣으며 첫 실점을 허용했다. 하지만 이의리, 조상우, 곽도규, 전상현으로 이어지는 불펜진이 단 하나의 피안타도 더 이상 내주지 않으며 선발투수의 갑작스러운 퇴장에도 불구하고 뒷문을 잘 틀어막았다.삼성으로서는 가장 우려했던 시나리오가 현실이 됐다. 삼성은 정규리그 2위 자격으로 PO에 선착했지만 이번 시리즈에서는 사실상 상위팀 프리미엄을 누리지 못하고 있는 상황이다. 주전 마무리 김재윤이 PO를 앞두고 부상으로 낙마한 데다, '타격왕' 구자욱은 허벅지 부상에서 완쾌되지 않아 정상 컨디션이 아니다.상대팀 KIA가 포스트시즌에서 절정의 타격감을 과시하며 준PO를 3경기만에 일찍 마감한데다 PO 1차전이 우천으로 하루 연기되면서 체력적으로도 삼성이 가진 이점이 많이 희석됐다.PS에서 구자욱과 최형우의 공존 문제도 고민거리다. 삼성은 이날 베테랑 최형우가 PO 1차전에 나서지 않았다. 최형우는 불혹을 넘긴 나이에도 올시즌 106타점(전체 7위) 3할 1리, 18홈런을 기록하며 팀내에서 디아즈(129타점) 다음으로 많은 타점을 기록한 해결사였다. 삼성이 노장인 최형우를 10년 만에 재영입한 것도 우승을 향한 갈증 때문이었다.하지만 현재 구자욱은 부상으로 수비가 어렵고, 최형우는 좌익수가 가능은 하지만 나이가 들면서 주로 전업 지명타자로 출전해왔다. 안정적인 수비를 중시하는 박진만 감독은, PO에서 결국 지명타자 한 자리를 놓고 구자욱과 최형우 중 한 명을 선택해야하는 상황이 됐다.박진만 감독은 일단 1차전에서 구자욱을 3번 지명타자로 선택했다. 박승규가 5번 좌익수로 나섰다. 최형우는 승부처 찬스에서 기용할 대타 자원으로 대기시켰다. 하지만 구자욱은 이날 4타수 무안타에 그쳤다. 삼성 타선이 경기 내내 이렇다할 찬스를 만들어내지 못하여 최형우를 기용할만한 타이밍도 없었다. 결과적으로 박진만 감독의 1차선 타선 운용은 실패로 돌아갔다.박 감독은 "최형우를 무작정 쓸 수는 없었다. 주자가 모여야 쓸 수 있었는데 그런 기회가 없었던 게 아쉽다"고 밝히며 "내일 2차전에서는 타순, 멤버 등에 변화를 줄 것"이라고 예고했다.또한 박진만 감독은 선발투수 원태인의 불펜 투입 카드도 고려했다고 밝혔다. 당초 3차전 선발로 예상된 원태인은 이날 2차전 선발 후라도와 4차전 선발 최원태와는 달리, '경기 미출전 선수'에 포함되지 않아 1차전 출전 여부에 대한 궁금증을 자아냈다. 김재윤의 부재로 불확실성이 커진 뒷문 보강을 위하여 원태인을 '비밀병기'로 깜짝 투입할 수 있다는 전망이 나왔다.1차전에서는 삼성이 의도와 달리 끌려가는 경기 양상이 되면서 원태인이 등판할만한 타이밍이 없었다. 페덱 이후 등판한 배찬승(1.1이닝)-김태훈(1이닝)-이승민(1이닝)-미야모리 사토시(1이닝)로 이어진 불펜진이 모두 무실점 투구를 펼쳤다는 것은 삼성이 희망을 엿본 부분이다.하지만 박진만 감독은 아직 원태인 불펜 카드에 대한 가능성을 열어놓았다. 박 감독은 "2차전 역시 반드시 잡아야 하는 상황이 나오면 원태인이 등판할 수 있다. 만약 출전하지 않는다면 3차전 선발로 나설 것"이라며 총력전을 선언했다. 첫 경기부터 무기력한 패배를 당하며 업셋 위기에 놓인 삼성이 2차전에서 꺼내들 비장의 승부수는 무엇일까.