58억 횡령, 행정 실수... 시민구단 왜 사건사고 끊이지 않나

대구, 인천, 경남, 강원, 광주, 부천, 수원, 안양, 성남, 안산, 아산, 김포, 천안, 화성, 그리고 김해와 용인, 파주. 공통점이 없어 보이는 이 지자체들은 현재 K리그에서 시민구단을 운영하고 있다. 세미프로리그인 K3리그와 K4리그까지 더하면 그 수는 훨씬 늘어난다. K리그에 기업구단이 단 10개에 불과하다는 점을 생각하면 결코 적지 않은 숫자다.2002년 한일월드컵이 끝난 뒤, 텅 빈 월드컵경기장을 어떻게 활용할 것인가에 대한 해법으로 시작된 것이 시민구단 창단이었다. 당시만 해도 시민구단은 경기장을 살리고 지역에 프로축구를 뿌리내리게 할 현실적인 대안이었다. 경기장 활용이라는 분명한 목적이 있었고, 그 목적에 맞춰 하나둘 구단이 생겨났다.그러나 K리그가 어느덧 안정권에 접어든 지금도 창단 행렬은 멈추지 않고 있다. 당장 최근 3년 사이에만 4개 팀이 새로 창단하거나 프로로 전환해 K리그에 합류했다. 리그의 내실을 다지기보다는 구단 수를 늘리는 데에만 몰두하는 모양새다. 분명한 목적에서 출발한 시민구단 창단이, 이제는 그저 양적인 성장만을 바라보는 관성처럼 이어지고 있는 셈이다.시민구단의 사건·사고는 종류도 다양하다. 가장 먼저 눈에 띄는 것은 구단 행정의 허술함이다. 대표적인 사례가 광주 FC다. 광주는 아사니 영입에 따른 연대기여금 3000달러를 처리하는 과정에서 혼선이 빚어져 FIFA로부터 선수 등록 금지 징계를 받았음에도 담당자 인수인계 누락으로 이를 인지하지 못하였고 10명 이상의 선수를 등록해 15경기를 치렀다. 결국 광주는 2026년 겨울 이적시장에서 선수 영입이 불가능한 징계를 받았다.광주의 사례가 행정 실수였다면, 김포 FC는 아예 내부 통제가 무너진 경우다. 올해 7월, 김포의 금융계좌 담당 직원이 공금을 단기 예금에 넣었다고 허위 보고하는 방식으로 58억 원대 공금을 횡령한 사실이 드러났다. 특별감사에서는 2023년부터 이어진 추가 횡령 정황까지 확인돼 누적 피해액이 80억 원대로 추정되고 있다. 회계 직원 한 명이 지출 보안카드(OTP)와 회계 통장 관리, 결산까지 모두 도맡은 구조가 이를 가능하게 했다. 홍경호 대표이사는 책임을 지고 사의를 밝혔지만, 시민의 세금으로 운영되는 구단에서 벌어진 일이라는 점에서 충격은 쉽게 가시지 않고 있다.횡령의 여파는 그라운드 위까지 번졌다. 사건 이후 김포의 재정은 임금 체불까지 고려해야 할 만큼 악화됐다. 구단은 결국 핵심 선수를 팔아 급한 불을 끄는 길을 택했다. 122경기에 출전해 55골을 기록하며 공격을 책임져 온 에이스 루이스를 수원 삼성으로 떠나보내야 했다. 여기에 김포시가 추가경정예산에 선수·직원 인건비를 반영하면서 겨우 올 시즌 살림을 이어가고 있다.임금 체불 위기는 김포에만 있는 게 아니었다. 2025년 10월 충남 아산 FC는 구단 SNS에 올린 성명서를 통해 지출이 수입을 초과하는 재정 불균형으로 10월부터 선수단 임금이 미지급될 것이라고 예고했다. 실제로 선수단과 직원들은 급여를 받지 못했다. 구단은 기업 후원이 계획에 미치지 못했다고 해명했지만, 정작 선수단 규모는 50명으로 K리그2 14개 구단 중 가장 많았다.올해 K리그2에 합류한 파주 프런티어 FC는 창단 당시 확보하려던 기업 후원금 15억 원 마련에 차질을 빚으면서, 결국 최근 선수들에게 월급 일부를 지급하지 못한 것으로 알려졌다. 올해 특정감사에서는 구단이 급여 부족이 예상되는 상황에서도 선수를 추가로 영입했고, 외국인 선수 운용과 업무추진비 집행 등에서도 문제가 드러나 모두 21건이 적발됐다.시민구단의 또 다른 문제는 정치의 입김에서 자유로울 수 없다는 점이다. 시민구단은 태생적으로 지자체 보조금을 지원받아 탄생했고, 지자체장이 구단주를 맡는다. 수입의 대부분을 지자체에 기대는 구조에서 정치로부터 독립적이기란 쉽지 않다. 지자체장이 바뀔 때마다 구단의 수뇌부가 흔들리고, 예산을 쥔 지방의회의 판단에 따라 구단 살림이 좌우되는 일이 반복되는 이유다.지자체장이 대표이사와 단장을 임명하는 구조 탓에 낙하산 인사 논란도 끊이지 않는다. 인천 유나이티드 FC는 2024시즌 강등 이후 축구 관련 경험이 부족한, 극우 성향으로 알려진 정치평론가 장원재 씨가 대표이사로 내정됐다는 논란에 휩싸였고, 서포터즈의 거센 반발 끝에 내정은 무산됐다.경남 FC는 '회전문 인사' 논란까지 불거졌다. 박완수 경남도지사의 측근으로 알려진 진정원 단장은 지난 5월 단장직을 내려놓고 박 지사의 선거 캠프에 합류했다가, 재선에 성공한 뒤 공개 채용을 거쳐 다시 단장 자리로 돌아왔다. 축구 선수나 지도자 출신이 아닌 그는 2023년 처음 단장에 선임될 때부터 '보은 인사'와 전문성 논란을 함께 받았다.구단이 정치적 중립을 지키지 못한다는 지적도 이어진다. 2024년 4월 총선을 앞두고 충남 아산 FC는 홈 개막전에서 기존 푸른색 유니폼이 아닌, 새로 공개한 붉은색 서드 유니폼을 입고 경기에 나섰다. 선거를 앞둔 시점에 전통적인 홈 유니폼 대신 붉은색을 택한 데다, 그 색이 구단주의 소속 정당 색과 겹친다는 점에서 정치적 의도를 둘러싼 논쟁으로까지 번졌다. 시민의 세금으로 운영되는 구단의 유니폼 색깔 하나까지 정치적 해석의 대상이 되는 것이 시민구단의 현실이다.이러한 문제는 규정이 느슨하고 처벌이 약하다는 데서 시작한다. 선수 선발 비리로 대표이사와 감독, 전력강화팀장이 줄줄이 기소된 안산 그리너스 FC가 받은 징계는 제재금 5000만 원이 전부였다. 신입 선수 영입 제한이나 고위층 교체 같은 행정적 징계는 없었다. 당시 연맹 상벌 규정에는 선수 영입과 관련해 금품을 받은 감독이나 직원을 징계하는 규정조차 마련돼 있지 않았다.재정건전화 규정을 2년 연속 어긴 광주 FC 역시 제재금 1000만 원과 선수 영입 금지 1년을 받았지만, 영입 금지는 3년간 집행이 유예됐다. 규정상으로는 승점 감점은 물론 하부리그 강등까지 가능했지만, 연맹은 특정 구단에 대한 강한 처벌보다 리그 전체의 안정을 택했다.재정 관리에 실패해 임금 체불까지 이어져도 처벌은 보이지 않는다. 연맹 상벌 규정은 정당한 이유 없이 선수 연봉을 체불한 구단에 하부리그 강등과 승점 감점까지 내릴 수 있도록 하고 있지만, 실제로 강등이나 승점 감점이 내려진 사례는 찾아보기 어렵다. 규정을 어겨도 실질적인 불이익이 없다면, 규정을 지키는 구단만 손해를 보는 구조가 될 수밖에 없다.처벌이 제자리걸음을 하는 사이, 시민구단에 들어가는 세금은 해마다 늘고 있다. 나라살림연구소의 '2026년 프로축구 시·도민구단 지원 예산 분석'에 따르면, 올해 K리그 시·도민구단 17곳에 지원되는 지자체 예산은 1511억 원이다. 2025년 당초예산 1258억 원보다 253억 원이 늘었다. 용인과 파주, 김해 등 신생 구단 3곳이 창단하면서 지원 규모가 크게 불어난 것이다.반면 구단이 스스로 벌어들이는 돈은 많지 않다. SBS가 시·도민구단 재무자료를 전수분석한 결과, 신생 구단을 제외한 14곳이 지난해 받은 보조금은 1401억 원으로 전체 수입의 64%를 차지했다. 자체 수입이 보조금보다 많은 구단은 강원과 인천, 대구 단 3곳뿐이었고, 새로 들어온 구단일수록 의존도는 더 높았다. 지난해 스스로 162억 원을 벌어 의존도를 42.5%까지 낮춘 강원과 같은 사례도 있지만, 대부분의 시민구단은 여전히 세금 없이는 한 시즌을 버티기 어려운 구조다.이런 구조를 바꾸려면 K리그판 FFP인 재정건전화 제도부터 손봐야 한다. 지금의 제도는 선수단 비용을 수입의 70% 이내로 묶고 있지만, 지자체 보조금과 구단이 직접 번 돈을 똑같이 수입으로 본다는 지적이 나온다. 설령 시즌 중 급하게 편성된 추경이라도 지원금만 늘면 쓸 수 있는 돈도 함께 늘어나고 있다.구단이 사용가능한 예산에서 지자체 지원금의 인정 비율을 제한하고 입장권·상품 판매 같은 자체 수입을 일정 비율 이상 얻어야 구단이 스스로 돈을 벌 이유가 생긴다. 규정을 어긴 구단에는 유예 없는 영입 금지와 승점 감점 같은 실질적인 처벌이 뒤따라야 한다.아직 걸음마 수준이지만 연맹도 변화의 첫발은 뗐다. 2026년 개정된 클럽 라이선싱 규정은 최근 3개 회계연도 연속 적자이거나 완전자본잠식 상태인 K3리그 클럽의 K리그 진입을 막았다. 완전자본잠식 구단은 2031년부터 아예 라이선스를 받을 수 없다. 다만 이는 새로 들어오려는 구단과 자본이 바닥난 구단에 대한 최소한의 장치일 뿐이다.이미 리그에 들어온 시민구단이 세금에 기대는 구조를 바꾸지 않는 한, 구단 수가 늘어나는 것은 성장이 아니라 부담이 늘어나는 것에 가깝다. 이제 K리그가 물어야 할 것은 '몇 개의 구단이 있느냐'가 아니라 '얼마나 건강한 구단이 있느냐'이다.