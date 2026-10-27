네일의 조기 강판, KIA에는 탄탄한 불펜진이 있었다

KIA타이거즈

플레이오프 1차전 선발이었던 네일이 조기 강판되는 변수가 있었음에도 KIA는 승리를 거뒀다선발이었던 네일이 조기 강판이 되는 변수가 생겼음에도 KIA가 왜 올해 삼성에게 강한지를 이번 플레이오프에서도 보여줬다.KIA는 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 플레이오프 1차전에서 삼성을 상대로 5vs1로 승리를 거뒀다.타선에서는 '4번 타자' 카스트로가 4타수 3안타(1홈런) 3타점 2득점으로 맹타를 휘두르며 1차전 MVP를 거머쥐었다. 이외에도 김도영이 3타수 2안타 2득점 1볼넷 1도루, 한준수가 솔로포를 치는 등 힘을 보탰다.다만, 마운드는 예상 밖의 변수가 있었다. 선발이었던 네일이 4회까지 완벽하게 던졌으나 5회 1사 상황에서 박승규에게 던진 6구 투심이 그만 머리로 향해버렸고, 결국 헤드샷을 범하고 말았다. 헤드샷 퇴장 조치였다. 5vs0으로 앞선 상황이었지만, KIA로서는 플랜이 꼬일 수밖에 없었다. 네일의 투구 수도 57개에 그쳤기에 아쉬움이 남을 수밖에 없었다.다행히 뒤이어 올라온 불펜진이 안정적인 투구를 선보였다. 네일 다음으로 올라온 정해영은 강민호를 1구 만에 뜬공으로 유도하며 순조롭게 시작했다. 비록 박승규에게 2루 도루를 내주고, 김영웅에게 안타를 맞아 1점을 헌납하긴 했다. 설상가상 후속 타자 이재현과는 11구까지 가는 승부를 벌였다. 다행히 이재현을 헛스윙 삼진으로 처리하며 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다.6회부터 이의리가 올라와 1.1이닝 동안 무실점으로 막았다. 7회 1사 1루 상황에서 KIA는 조상우를 투입했고, 조상우는 1.1이닝을 무실점으로 막았다. 8회 2사 상황에서 삼성의 좌타자들을 상대하기 위해 곽도규를 투입했다. 그러자 삼성은 좌타 류지혁 대신 우타 김도환을 투입했다. 그러나 김도환도 삼진으로 물러나면서 이닝이 종료가 되었다.9회에는 전상현이 나와 삼자범퇴로 이닝을 책임지며 KIA의 승리로 마무리가 되었다. 이로 인해 KIA는 한국시리즈 진출 확률 77.1%를 거머쥐었다.경기 종료 후 KIA 이범호 감독은 인터뷰를 통해 "네일이 빨리 내려왔지만, 불펜 투수들이 잘 버텨줘서 1차전을 이길 수 있었다"라며 소감을 밝혔다.KIA 이범호 감독도 만일 네일이 강판될 경우, 이를 대비할 플랜B를 마련해둔 상태였다고 했다. 그는 "만일 네일이 초반에 흔들리거나 무너지면 짧게 (정)해영이를 쓴 후, (이)의리를 뒤에서 길게 끌고 가려는 플랜을 짜둔 상태였다. 그런 부분이 이번에 준비한 플랜대로 잘 이뤄진 거 같아 다행이다"라고 말했다.승부처도 5회로 꼽았다. 그는 "네일이 일찍 내려간 후에 그 다음을 우리가 어떻게 대처하느냐에 따라 승패가 좌우될 거라고 봤다. 거기에서 불펜진들이 준비를 잘해줬고, 마지막 (전)상현이까지 무리 없이 가서 승리를 거머쥘 수 있었다"라고 말했다.네일의 투구 수도 57개에 불과했다. 선발 로테이션에도 변동이 있을 법하다. 이에 대해서 그는 "여러 가지 방안이 있지만, 우선 순리대로 가는 게 가장 좋은 방법이라고 생각한다"라며 선발 로테이션 변동은 아마 없을 것으로 보인다.마지막으로 "대구에서 첫 경기를 잡았다. 2차전은 또 올러가 등판하는 경기기에 꼭 승리를 거두고 광주로 돌아가겠다"라며 강한 포부를 밝혔다.