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같은 얼굴의 다른 사람, 감정의 모양도 달랐다

같은 얼굴의 다른 사람, 감정의 모양도 달랐다

[리뷰] 영화 <아사코>

조영준(joyjun7)
26.10.27 11:05최종업데이트26.10.27 11:05
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영화 <아사코> 스틸컷
영화 <아사코> 스틸컷그린나래미디어㈜

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

어떤 사랑은 그만한 감정을 감당하기 위한 충분한 이유가 채 갖춰지기 전에 시작되곤 한다. 첫눈에 반한다거나, 내게 어울리지 않는 사람이라는 것을 이해하면서도 포기할 수 없게 되어 버린다거나 하는 상황들이 여기에 속한다. 그럴 때마다 우리는 이 감정을 설명할 이유를 뒤늦게 찾아내기도 한다. 하마구치 류스케 감독의 <아사코>는 바로 이러한 인간의 이해하기 힘든 면모로부터 출발한다. 자신이 어떤 사람인지, 무엇을 원하고 있는지 잘 알고 있다고 생각하지만, 정작 그것을 손에 넣을 수 있게 된 때 전혀 예상하지 못한 선택을 하기도 하는 순간이다.

오사카에 사는 아사코(카라타 에리카 분)는 사진 전시회에서 우연히 마주친 바쿠(히가시데 마사히로 분)에게 첫눈에 반한다. 두 사람의 사랑은 순식간에 시작되지만, 바쿠는 어느 날 흔적도 없이 사라지고 만다. 시간이 흘러 도쿄로 이사한 아사코는 바쿠와 같은 얼굴을 가진 료헤이(히가시데 마사히로 분, 1인 2역)을 만난다. 외모는 같지만 성격은 조금도 닮지 않은 남자다. 처음에는 그를 피하려 하지만 점차 마음을 열게 되는 아사코. 두 사람은 오랜 시간을 함께하며 미래를 약속한다. 하지만 사라졌던 바쿠가 다시 눈앞에 나타나면서 아사코의 삶은 혼란에 빠진다. 이 이야기는 자신조차 명확하게 설명하지 못하는 마음의 움직임, 그리고 그 마음이 타인과의 관계에서 어떤 결과를 만들어내는가 하는 문제에 대한 것이다.

영화 <아사코> 스틸컷
영화 <아사코> 스틸컷그린나래미디어㈜

같은 얼굴, 서로 다른 사람을 바라보는 방식

아사코가 바쿠를 처음 만나게 되는 전시장에는 똑같이 생긴 두 소녀의 사진이 걸려 있다. 뒤이어 나타날 두 남자의 얼굴을 미리 보여주는 듯한 복선이다. 먼저 만나게 되는 바쿠와 아사코는 서로에 대해 제대로 알기도 전에 입을 맞춘다. 때마침 거리에서 터지는 장난스런 폭죽은 이 만남을 운명적인 사건처럼 만든다.

오토바이 사고를 당하고도 서로에게 몰입하는 두 사람의 모습은 그 위험한 장면마저 낭만적으로 보이게 한다. 바쿠는 갑자기 떠났다가 아무렇지 않게 돌아오곤 하고, 아사코는 그런 그를 기다린다. 열정적이고 뜨거운 사랑임에는 틀림없지만, 상대가 어떤 마음인지 확인하거나 서로 맞춰가는 과정은 잘 보이지 않는다. 아사코에게 바쿠는 함께 알아가는 사람이라기보다 자신을 단숨에 사로잡은 경험에 가깝다.

료헤이와의 관계는 반대로 시작된다. 처음 료헤이를 본 아사코는 바쿠가 돌아온 줄 알지만, 곧 다른 사람이라는 사실을 알게 된다. 료헤이의 얼굴은 그를 불러 세운 이유이면서 동시에 가까이 가기를 주저하게 만드는 이유가 된다. 하지만 아사코의 애매한 신호에 혼란스러워하면서도 료헤이는 자신의 감정을 고백한다. 두 사람의 첫 입맞춤에서 료헤이는 조심스럽게 다가선다. 바쿠와의 첫 키스가 서로를 향해 돌진하는 형태라면, 로헤이와의 키스에는 상대와 맞춰가려는 노력이 있다. 헷갈릴 정도로 같은 얼굴이지만 곁에 머무는 방식에는 이처럼 차이가 있다.

그 차이는 시간이 쌓이면서 더욱 분명해진다. 아사코는 그와 동거하며 일상을 꾸려나간다. 영화가 모든 장면을 보여주는 것은 아니지만, 두 사람 사이에 오가는 사소한 행동, 익숙해진 몸짓에는 그동안의 서사가 깃들어 있다. 물론 그렇다고 해서 바쿠와의 짧은 연애가 거짓이고 료헤이와의 시간만이 진실된 사랑이라고 단정할 수는 없다. 그에게서 다른 사람을 떠올리며 시작한 사랑이 어느 순간 그 자신을 향한 마음이 되는 과정을 영화는 보여준다. 물론 얼굴이 사라지는 것도 아니다. 바쿠가 사라져 버린 기억에는 이루어지지 못한 사랑만이 아닌 그를 기다리던 시절의 아사코 또한 남아 있다.

영화 <아사코> 스틸컷
영화 <아사코> 스틸컷그린나래미디어㈜

자신도 모르는 마음을 다른 사람이 알 수 있을까?

하마구치 류스케 감독은 아사코의 마음을 설명하는 데 좀처럼 서두르지 않는다. 아사코는 꽤 표정의 변화가 없는 인물이며, 관객조차 그의 얼굴에서 감정의 변화를 읽기는 어렵다. 한참 뒤에야 말을 꺼내거나 반응을 보이는 사람, 자신의 감정이 무엇인지 판단도 하기 전에 이미 그 감정에 먼저 붙들리는 사람에 가깝다. 감독은 그의 행동에 분명한 원인을 덧붙여 관객을 쉽게 이해시키려 하지 않는다. 한 사람의 모든 행동이 하나의 일관된 심리로 설명되지 않는다는 사실은 이 영화의 묘한 불편함으로 전환된다. 아사코 자신이 그 마음을 무엇인지 알 수 없다면, 함께 살아가는 료헤이 역시 알 방법은 없다.

이 영화에는 아사코의 사랑 외에도 타인을 이해하는 일의 어려움을 암시하는 징후들이 몇 있다. 료헤이의 동료 쿠시하시가 처음 만난 마야의 연기를 비판하는 장면이 대표적이다. 그는 마야의 연기가 조금도 대중의 마음을 움직일 수 없다고 말한다. 어쩌면 솔직한 평가일 수도 있지만, 마야 본인에게는 그동안의 노력을 무시하는 말로 들릴법한 내용이다.

두 사람은 곧 오해를 풀지만, 서로를 다시 바라볼 여지는 하나의 단계를 더 거친 뒤에나 가질 수 있다. 타인의 마음을 짐작하는 일이 틀릴 수도 있다는 가능성에 대한 인정이다. 아사코 또한 이 문제로부터 자유롭지 않다. 바쿠와 료헤이 두 사람이 같은 외형을 하고 있다는 점은 발견했지만, 정작 곁에 가장 가까이 머물게 될 존재가 자신을 어떻게 바라보고 있을지는 조금도 생각하지 못하고 있기 때문이다.

2011년 동일본대지진이 영화에 들어오는 방식 역시 주목할 만하다. 마야의 공연을 보던 료헤이는 지진으로 갑자기 멈춰 선 도시를 경험한다. 어둠과 혼란 속에서 다시 만나게 되는 아사코와 료헤이는 서로를 끌어안는다. 바쿠와의 오토바이 사고가 위험을 낭만으로 바꿔 놓는다면, 이 장면에서는 어느 순간 순식간에 삶을 잃게 될지도 모른다는 두려움이 서로를 기대게 만든다.

두 사람은 이후 도호쿠 지방의 피해 지역을 주기적으로 찾으며 그들과의 연결고리를 만들어 나가고자 한다. 이 작품 이전에 3부작 다큐멘터리를 통해 재난의 경험을 이야기했던 하마구치 류스케 감독은 이렇게 사랑 이야기 이면에 '타인과 함께 살아가는 일의 무게'라는 또 다른 레이어를 하나 마련한다.

물론 그렇게 서로 함께한 시간이 쌓이더라도 관계에는 수정하거나 마지막까지 알 수 없는 부분이 남는다. 아사코의 과거와 같은 것이다. 바쿠의 귀환은 료헤이가 알지 못했던 아사코의 마음을 드러내는 사건이자, 아사코 본인에게도 자신이 어떤 종류의 사람인지 시험하는 순간이 된다. 료헤이와 함께 있을 때는 모두 지나간 일이라 여겼던 감정이 실제 바쿠 앞에서는 전혀 다른 방식으로 일어날 수 있어서다. 지금 확신하는 마음과 태도가 앞으로도 그대로일지는 아무도 알 수 없다.

영화 <아사코> 스틸컷
영화 <아사코> 스틸컷그린나래미디어㈜

떠나는 사람과 남겨지는 사람

바쿠가 돌아오자 아사코는 사람들 앞에서 료헤이를 버리고 그의 손을 붙잡는다. 이 장면이 충격적으로 다가오는 것은 아사코가 료헤이를 사랑하지 않는다는 사실 때문이 아니다. 그와 함께 보낸 시간 안에서 함께 신뢰를 쌓으며 행복하고 만족했음에도, 그것을 버리고 떠나는 선택이 가능하다는 것을 보여줬기 때문이다. 이 장면에서 아사코는 료헤이의 얼굴을 제대로 마주하지 않는다. 자신의 마음을 따라가는 동안 그 결과를 오롯이 혼자 감내해야 할, 남겨진 사람을 시야에서 그렇게 밀어낸다.

이 순간은 과거 바쿠의 모습과 묘하게 닮아 있다. 이유를 충분히 설명하지 않은 채 떠나버리는 일. 이 자리에 서 있는 사람은 이제 바쿠가 아닌 아사코다. 반대로 남겨진 채 돌아오기만을 기다려야 하는 처지는 료헤이의 것이 된다. 같은 얼굴을 한 두 남자의 운명은 그렇게 아사코를 가운데 둔 채로 일종의 순환 고리를 닮은 형태를 하게 된다. 일종의 아이러니다. 자신을 힘들게 하고 아프게 했던 사람의 행동을 재현하며 그 고통을 건넨다는 것이 말이다.

결과적으로 아사코는 자신이 돌아갈 자리가 료헤이라는 사실을 깨닫는다. 실제로도 바쿠의 곁을 떠나 두 사람이 함께 살기로 했던 집으로 향한다. 하지만 다시 선택을 바꿨다는 것만으로 잠깐의 행동을 온전히 없었던 것으로 할 수는 없다. 뒤늦게 진짜 마음을 알아차리는 일과 처음부터 신뢰와 믿음을 지키며 책임감 있게 행동하는 일은 시작부터 다른 행동이라서다.

후반부의 서사가 아사코로부터 료헤이로 이동하는 것처럼 느껴지는 이유도 여기에 있다. 료헤이는 자신이 이해했다고 믿었던 사람이 낯선 행동으로 배신하는 장면을 목도한다. 이제 아사코가 진심으로 사랑했다고 대답하더라도 앞으로 믿고 살아갈 수 있을지는 알 수 없게 되어버렸다. 아사코가 자신의 마음을 정확히 깨닫게 되는 것으로 끝났다면 그에게 유리한 성장 영화가 되었을 이야기가, 료헤이의 상처를 바라보면서 더 어려운 질문을 더한다.

영화의 마지막에서 두 사람은 다시 한 공간에서 불어난 강물을 바라본다. 료헤이는 그 모습이 더럽다고 말하고 아사코는 아름답다고 한다. 한 장면을 보고도 서로 다른 생각을 하는 것이다. 어느 감상이 옳다고 말할 수 없다. 두 사람의 관계 역시 상처로 인해 지난 모든 시간이 거짓이 되는 것은 아니다. 반대로 아름다운 시간이 있다고 해서 상처가 사라지는 것도 아니다. 두 사람은 서로를 다시 알아가야 하고, 어쩌면 그 과정에서 또 상처받게 될지도 모른다. 영화는 긴 이야기를 통해 타인과 함께 살아간다는 일이 그에 대해 모두 잘 알고 있다는 확신 위에서만 이루어지는 것이 아니라는 점을 냉철하게 보여주고 있다.
영화 아사코 하마구치류스케 카라타에리카 히가시데마사히로

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영화가 숫자로 평가받지 않기를 바라며 글을 씁니다.

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