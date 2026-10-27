같은 얼굴의 다른 사람, 감정의 모양도 달랐다

▲영화 <아사코> 스틸컷 그린나래미디어㈜

떠나는 사람과 남겨지는 사람



바쿠가 돌아오자 아사코는 사람들 앞에서 료헤이를 버리고 그의 손을 붙잡는다. 이 장면이 충격적으로 다가오는 것은 아사코가 료헤이를 사랑하지 않는다는 사실 때문이 아니다. 그와 함께 보낸 시간 안에서 함께 신뢰를 쌓으며 행복하고 만족했음에도, 그것을 버리고 떠나는 선택이 가능하다는 것을 보여줬기 때문이다. 이 장면에서 아사코는 료헤이의 얼굴을 제대로 마주하지 않는다. 자신의 마음을 따라가는 동안 그 결과를 오롯이 혼자 감내해야 할, 남겨진 사람을 시야에서 그렇게 밀어낸다.



이 순간은 과거 바쿠의 모습과 묘하게 닮아 있다. 이유를 충분히 설명하지 않은 채 떠나버리는 일. 이 자리에 서 있는 사람은 이제 바쿠가 아닌 아사코다. 반대로 남겨진 채 돌아오기만을 기다려야 하는 처지는 료헤이의 것이 된다. 같은 얼굴을 한 두 남자의 운명은 그렇게 아사코를 가운데 둔 채로 일종의 순환 고리를 닮은 형태를 하게 된다. 일종의 아이러니다. 자신을 힘들게 하고 아프게 했던 사람의 행동을 재현하며 그 고통을 건넨다는 것이 말이다.



결과적으로 아사코는 자신이 돌아갈 자리가 료헤이라는 사실을 깨닫는다. 실제로도 바쿠의 곁을 떠나 두 사람이 함께 살기로 했던 집으로 향한다. 하지만 다시 선택을 바꿨다는 것만으로 잠깐의 행동을 온전히 없었던 것으로 할 수는 없다. 뒤늦게 진짜 마음을 알아차리는 일과 처음부터 신뢰와 믿음을 지키며 책임감 있게 행동하는 일은 시작부터 다른 행동이라서다.



후반부의 서사가 아사코로부터 료헤이로 이동하는 것처럼 느껴지는 이유도 여기에 있다. 료헤이는 자신이 이해했다고 믿었던 사람이 낯선 행동으로 배신하는 장면을 목도한다. 이제 아사코가 진심으로 사랑했다고 대답하더라도 앞으로 믿고 살아갈 수 있을지는 알 수 없게 되어버렸다. 아사코가 자신의 마음을 정확히 깨닫게 되는 것으로 끝났다면 그에게 유리한 성장 영화가 되었을 이야기가, 료헤이의 상처를 바라보면서 더 어려운 질문을 더한다.



영화의 마지막에서 두 사람은 다시 한 공간에서 불어난 강물을 바라본다. 료헤이는 그 모습이 더럽다고 말하고 아사코는 아름답다고 한다. 한 장면을 보고도 서로 다른 생각을 하는 것이다. 어느 감상이 옳다고 말할 수 없다. 두 사람의 관계 역시 상처로 인해 지난 모든 시간이 거짓이 되는 것은 아니다. 반대로 아름다운 시간이 있다고 해서 상처가 사라지는 것도 아니다. 두 사람은 서로를 다시 알아가야 하고, 어쩌면 그 과정에서 또 상처받게 될지도 모른다. 영화는 긴 이야기를 통해 타인과 함께 살아간다는 일이 그에 대해 모두 잘 알고 있다는 확신 위에서만 이루어지는 것이 아니라는 점을 냉철하게 보여주고 있다.

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