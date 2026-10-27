같은 얼굴의 다른 사람, 감정의 모양도 달랐다

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영화 <아사코> 스틸컷그린나래미디어㈜
자신도 모르는 마음을 다른 사람이 알 수 있을까?
하마구치 류스케 감독은 아사코의 마음을 설명하는 데 좀처럼 서두르지 않는다. 아사코는 꽤 표정의 변화가 없는 인물이며, 관객조차 그의 얼굴에서 감정의 변화를 읽기는 어렵다. 한참 뒤에야 말을 꺼내거나 반응을 보이는 사람, 자신의 감정이 무엇인지 판단도 하기 전에 이미 그 감정에 먼저 붙들리는 사람에 가깝다. 감독은 그의 행동에 분명한 원인을 덧붙여 관객을 쉽게 이해시키려 하지 않는다. 한 사람의 모든 행동이 하나의 일관된 심리로 설명되지 않는다는 사실은 이 영화의 묘한 불편함으로 전환된다. 아사코 자신이 그 마음을 무엇인지 알 수 없다면, 함께 살아가는 료헤이 역시 알 방법은 없다.
이 영화에는 아사코의 사랑 외에도 타인을 이해하는 일의 어려움을 암시하는 징후들이 몇 있다. 료헤이의 동료 쿠시하시가 처음 만난 마야의 연기를 비판하는 장면이 대표적이다. 그는 마야의 연기가 조금도 대중의 마음을 움직일 수 없다고 말한다. 어쩌면 솔직한 평가일 수도 있지만, 마야 본인에게는 그동안의 노력을 무시하는 말로 들릴법한 내용이다.
두 사람은 곧 오해를 풀지만, 서로를 다시 바라볼 여지는 하나의 단계를 더 거친 뒤에나 가질 수 있다. 타인의 마음을 짐작하는 일이 틀릴 수도 있다는 가능성에 대한 인정이다. 아사코 또한 이 문제로부터 자유롭지 않다. 바쿠와 료헤이 두 사람이 같은 외형을 하고 있다는 점은 발견했지만, 정작 곁에 가장 가까이 머물게 될 존재가 자신을 어떻게 바라보고 있을지는 조금도 생각하지 못하고 있기 때문이다.
2011년 동일본대지진이 영화에 들어오는 방식 역시 주목할 만하다. 마야의 공연을 보던 료헤이는 지진으로 갑자기 멈춰 선 도시를 경험한다. 어둠과 혼란 속에서 다시 만나게 되는 아사코와 료헤이는 서로를 끌어안는다. 바쿠와의 오토바이 사고가 위험을 낭만으로 바꿔 놓는다면, 이 장면에서는 어느 순간 순식간에 삶을 잃게 될지도 모른다는 두려움이 서로를 기대게 만든다.
두 사람은 이후 도호쿠 지방의 피해 지역을 주기적으로 찾으며 그들과의 연결고리를 만들어 나가고자 한다. 이 작품 이전에 3부작 다큐멘터리를 통해 재난의 경험을 이야기했던 하마구치 류스케 감독은 이렇게 사랑 이야기 이면에 '타인과 함께 살아가는 일의 무게'라는 또 다른 레이어를 하나 마련한다.
물론 그렇게 서로 함께한 시간이 쌓이더라도 관계에는 수정하거나 마지막까지 알 수 없는 부분이 남는다. 아사코의 과거와 같은 것이다. 바쿠의 귀환은 료헤이가 알지 못했던 아사코의 마음을 드러내는 사건이자, 아사코 본인에게도 자신이 어떤 종류의 사람인지 시험하는 순간이 된다. 료헤이와 함께 있을 때는 모두 지나간 일이라 여겼던 감정이 실제 바쿠 앞에서는 전혀 다른 방식으로 일어날 수 있어서다. 지금 확신하는 마음과 태도가 앞으로도 그대로일지는 아무도 알 수 없다.