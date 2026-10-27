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플레이오프 김도영, 이승엽 모드에서 이종범 모드로

플레이오프 김도영, 이승엽 모드에서 이종범 모드로

홈런만 노리지 않았다... 출루와 도루로 삼성 흔들다

김종수(oetet)
26.10.27 09:16최종업데이트26.10.27 09:16
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준플레이오프에서 장타력이 빛났던 김도영은 플레이오프에서는 1차전부터 폭풍같은 주루플레이를 선보이며 또다른 옵션을 꺼내들었다.
준플레이오프에서 장타력이 빛났던 김도영은 플레이오프에서는 1차전부터 폭풍같은 주루플레이를 선보이며 또다른 옵션을 꺼내들었다.KIA타이거즈

KIA 타이거즈 김도영의 홈런이 잠잠했다고 해서 위협까지 사라진 것은 아니었다. 오히려 홈런이 나오지 않은 날, 김도영은 자신이 가진 다른 무기를 적극적으로 꺼내 들었다. 출루로 기회를 만들고, 도루로 배터리를 압박하고, 안타로 공격의 흐름을 이어 갔다. KIA가 플레이오프 첫판부터 삼성 라이온즈를 제압하는 과정에서 김도영의 존재감은 장타에만 머물지 않았다.

KIA는 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 있었던 2026 신한 SOL KBO 플레이오프 1차전에서 삼성을 5-1로 꺾었다. 김도영은 3타수 2안타 1볼넷 2득점 1도루를 기록했다. 홈런은 없었지만 세 차례 출루했고, 두 번 홈을 밟았다. 해럴드 카스트로와 한준수가 홈런포를 가동한 가운데 김도영은 공격의 물꼬를 트는 역할을 맡았다.

준플레이오프에서 LG 트윈스를 상대로 3개의 홈런을 터뜨리고 시리즈 최우수선수(MVP)에 올랐던 김도영이다. 장타로 경기의 흐름을 단숨에 바꾸는 능력이 이미 입증된 만큼 삼성으로서도 경계할 수밖에 없는 타자였다.

그러나 플레이오프 1차전에서 확인된 김도영의 강점은 홈런을 치는 능력만이 아니었다. 상대가 장타를 경계할수록 출루와 주루, 콘택트 능력까지 함께 고려해야 한다는 사실을 보여줬다.

김도영의 주루플레이는 장타력 못지않은 위협적인 무기다.
김도영의 주루플레이는 장타력 못지않은 위협적인 무기다.KIA타이거즈

출루로 흔들고, 발로 먼저 움직였다

김도영은 1회초 2사 주자 없는 상황에서 크리스 페덱에게 볼넷을 얻어 출루했다. 이후 곧바로 2루를 훔쳤다. 득점권에 주자가 없는 상황과 2사라는 조건에서도 한 번의 출루를 득점 기회로 바꾼 것이다. 삼성 배터리는 김도영의 도루를 의식해야 했고, 다음 타자 카스트로는 우전 적시타로 김도영을 홈에 불러들였다.

카스트로는 김도영이 홈을 밟는 사이 상대 우익수의 송구 실책을 틈타 3루까지 진루했다. 이어 나성범이 좌익선상 2루타를 터뜨리면서 KIA는 1회부터 2점을 뽑았다.

김도영의 볼넷과 도루가 선취점의 출발점이었고, 후속 타자들의 타격과 상대 수비 실수가 더해져 추가 득점까지 이어졌다. 한 선수의 플레이가 동료들의 타석과 주루에도 영향을 미치는 야구의 연쇄 작용이 나타난 장면이었다.

3회초에도 김도영은 페덱을 상대로 좌전안타를 때려 출루했다. 이번에는 카스트로가 우월 투런홈런을 쏘아 올렸다. 김도영이 직접 타점을 올리지는 않았지만, 출루로 만든 주자 한 명이 홈런 한 방의 득점 가치를 키웠다. KIA는 4-0으로 달아나며 경기 주도권을 확실히 잡았다.

김도영의 공격은 출루에서 끝나지 않았다. 8회초에는 2루타를 추가해 멀티히트를 완성했다. 이날 안타 두 개는 단순히 타격 기록을 채우는 데 그치지 않았다.

삼성 투수진이 김도영을 상대로 매 타석 장타를 허용하지 않는 데 집중하더라도, 인플레이 타구와 출루를 통해 공격을 이어 갈 수 있다는 점을 보여줬다. 홈런이 없는 경기에서도 김도영의 타석을 쉽게 넘길 수 없었던 이유다.

김도영이 뛰는 야구를 시작한 이상 삼성은 더욱 부담스럽게됐다.
김도영이 뛰는 야구를 시작한 이상 삼성은 더욱 부담스럽게됐다.KIA타이거즈

이승엽의 장타력에 이종범의 주루까지

이날 경기 후 팬들 사이에서 나온 '이승엽 모드에서 이종범 모드로의 변신'이라는 표현은 김도영의 타격 성향이 실제로 바뀌었다는 뜻은 아니다. 장타로 승부를 결정짓는 힘과 출루 뒤 주루로 상대를 압박하는 능력을 함께 갖췄다는 점을 빗댄 것이다.

이승엽이 상징하는 강력한 장타력, 이종범을 떠올리게 하는 빠른 발과 적극적인 주루는 서로 다른 무기지만, 김도영은 한 경기 안에서 두 가지 방식으로 득점에 관여할 수 있다.

물론 이날 한 경기만으로 김도영이 의도적으로 홈런을 줄이거나 공격 방식을 바꿨다고 단정할 수는 없다. 타석에서 어떤 공을 노렸는지, 전략을 따로 수정했는지는 확인된 사실이 아니다.

분명한 것은 결과다. 준플레이오프에서는 홈런 3개로 LG 마운드를 흔들었던 김도영이 플레이오프 첫 경기에서는 볼넷과 도루, 두 개의 안타로 삼성 수비에 부담을 줬다. 상대의 대비가 달라져도 기여할 방법이 하나에 국한되지 않는다는 점이 중요하다.

KIA 타선은 김도영의 출루를 카스트로의 적시타와 홈런으로 연결했고, 한준수도 4회초 솔로홈런을 보태 5-0으로 달아났다. 선발투수 제임스 네일이 5회말 박승규에게 머리 쪽 사구를 던져 퇴장당하는 변수가 생겼지만, 불펜이 추가 실점을 최소화하며 5-1 승리를 지켰다. 공격에서 만든 점수 차가 마운드의 돌발 상황을 버텨 낼 여유로 이어졌다는 평가다.

김도영에게 기대하는 장면은 시원한 홈런만이 아니다. 장타를 노릴 수 있는 힘을 갖추고도 볼넷으로 살아 나가고, 기회가 생기면 베이스를 훔치며, 안타로 다음 공격을 연결하는 능력까지 보여줄 수 있다는 점이다.

플레이오프는 상대의 분석과 견제가 한층 정교해지는 무대다. 김도영이 다양한 방식으로 출루하고 득점에 관여할수록 삼성은 한 가지 대응책만으로 그를 묶기 어려워진다.

KIA가 플레이오프 첫 경기에서 확인한 것은 김도영의 홈런 생산력만이 아니었다. 장타가 나오지 않아도 공격의 중심에 설 수 있는 선수라는 사실이다. 이승엽을 연상시키는 장타력에 이종범을 떠올리게 하는 주루 능력까지 더해질 때, 김도영은 상대가 경계해야 할 선택지를 더욱 늘리게 된다.

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