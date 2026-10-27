플레이오프 김도영, 이승엽 모드에서 이종범 모드로

KIA타이거즈

김도영이 뛰는 야구를 시작한 이상 삼성은 더욱 부담스럽게됐다.이날 경기 후 팬들 사이에서 나온 '이승엽 모드에서 이종범 모드로의 변신'이라는 표현은 김도영의 타격 성향이 실제로 바뀌었다는 뜻은 아니다. 장타로 승부를 결정짓는 힘과 출루 뒤 주루로 상대를 압박하는 능력을 함께 갖췄다는 점을 빗댄 것이다.이승엽이 상징하는 강력한 장타력, 이종범을 떠올리게 하는 빠른 발과 적극적인 주루는 서로 다른 무기지만, 김도영은 한 경기 안에서 두 가지 방식으로 득점에 관여할 수 있다.물론 이날 한 경기만으로 김도영이 의도적으로 홈런을 줄이거나 공격 방식을 바꿨다고 단정할 수는 없다. 타석에서 어떤 공을 노렸는지, 전략을 따로 수정했는지는 확인된 사실이 아니다.분명한 것은 결과다. 준플레이오프에서는 홈런 3개로 LG 마운드를 흔들었던 김도영이 플레이오프 첫 경기에서는 볼넷과 도루, 두 개의 안타로 삼성 수비에 부담을 줬다. 상대의 대비가 달라져도 기여할 방법이 하나에 국한되지 않는다는 점이 중요하다.KIA 타선은 김도영의 출루를 카스트로의 적시타와 홈런으로 연결했고, 한준수도 4회초 솔로홈런을 보태 5-0으로 달아났다. 선발투수 제임스 네일이 5회말 박승규에게 머리 쪽 사구를 던져 퇴장당하는 변수가 생겼지만, 불펜이 추가 실점을 최소화하며 5-1 승리를 지켰다. 공격에서 만든 점수 차가 마운드의 돌발 상황을 버텨 낼 여유로 이어졌다는 평가다.김도영에게 기대하는 장면은 시원한 홈런만이 아니다. 장타를 노릴 수 있는 힘을 갖추고도 볼넷으로 살아 나가고, 기회가 생기면 베이스를 훔치며, 안타로 다음 공격을 연결하는 능력까지 보여줄 수 있다는 점이다.플레이오프는 상대의 분석과 견제가 한층 정교해지는 무대다. 김도영이 다양한 방식으로 출루하고 득점에 관여할수록 삼성은 한 가지 대응책만으로 그를 묶기 어려워진다.KIA가 플레이오프 첫 경기에서 확인한 것은 김도영의 홈런 생산력만이 아니었다. 장타가 나오지 않아도 공격의 중심에 설 수 있는 선수라는 사실이다. 이승엽을 연상시키는 장타력에 이종범을 떠올리게 하는 주루 능력까지 더해질 때, 김도영은 상대가 경계해야 할 선택지를 더욱 늘리게 된다.