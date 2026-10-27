LG '극장승'의 숨은 주역, 양홍석이 빛난 순간

양홍석의 가치가 확실하게 빛난 경기였다.조상현 감독이 이끄는 창원 LG는 지난 26일 오후 7시 고양소노아레나에서 열린 '2026~2027 KCC 프로농구' 고양 소노와 맞대결서 109-107로 승리했다.LG는 직전 경기 SK와 맞대결에서 1점 차로 석패 하며 아쉬움이 있었으나, 이번 경기는 달랐다. 상대는 3연승을 질주 중이었던 소노. 양 팀은 경기 초반부터 팽팽하게 맞섰다. 1쿼터를 23-22로 앞선 LG는 2쿼터 유기상이 3점슛 4개를 포함해 14점을 몰아넣었다.LG는 전반을 55-50으로 앞선 뒤 3쿼터 유기상과 칼 타마요의 외곽포를 앞세워 89-77까지 달아났다. 그러나 3쿼터 막판 아셈 마레이가 5반칙으로 퇴장하며 흐름이 흔들렸다. 소노는 이를 틈 타 추격에 나섰다.4쿼터 소노는 오브라이언트와 이정현의 득점으로 101-101 동점을 만들고 역전까지 성공했다. 하지만 107-107로 맞선 종료 0.6초 전 윤원상이 결승 2점 슛을 터뜨렸다. LG는 소노의 마지막 공격을 막아내며 109-107로 승리했다.원정에서 짜릿한 극장 승리를 챙긴 LG. 에이스 유기상(24점 3리바운드 3점 6개)을 비롯해 아치 굿윈(25점 5리바운드), 마레이(16점 10리바운드), 칼 타마요(15점 6리바운드)의 활약도 빛났으나 이 선수의 활약이 없었다면 승리를 장담하기 어려웠다. 바로 양홍석이다.개막 후 양홍석의 손끝은 상당히 날카로웠다. 지난 시즌 평균 7.8점에 그치며 자존심을 구겼으나 앞선 8경기서 평균 15.6점 5리바운드를 기록, 팀 내 국내 선수 중 가장 꾸준한 득점원으로 자리하는 데 성공했다.상승 곡선을 탄 양홍석. 이번 경기에서도 그 진가는 확실하게 드러났다. 베스트 5로 코트를 밟은 가운데 1쿼터에만 무려 9점 2라바운드를 몰아치며 공격을 이끌었다. 2쿼터에는 다소 잠잠했으나 3쿼터에도 3점 1개와 2점 1개를 추가, 소노의 거센 추격 흐름을 끊어냈다.4쿼터에 들어선 가운데 양홍석의 가치는 빛났다. 턴오버와 파울을 내주며 좋지 않은 출발을 선보였으나 흔들리지 않았다. 오히려 담대한 슛으로 코트 분위기를 바꿨고, 결정적인 슛을 성공시키는 모습을 보여줬다.특히 소노가 중후반부 분위기를 완전히 가져왔을 때, 임동섭의 슛을 블락하는 장면은 이날 경기 하이라이트 중 하나였다. 종료 직전 105-105 상황에서 날린 2점 슛이 림을 통과하면서 승리 발판을 제대로 마련했다. 팀 내 최다 출전 시간인 38분 07초를 누비며 18점 6리바운드 2어시스트를 기록, 승리의 숨은 공신으로 톡톡히 활약했다.LG는 1쿼터와 4쿼터 결정적인 순간 양홍석의 득점과 노련한 운영을 통해 짜릿한 극장 승리를 경험했다. 경기 후 조상현 감독도 "마레이가 빠지면서 조금 어려운 경기가 되지 않을까 고민했다. 그런데 타마요, 굿윈, 홍석이가 밀리지 않고 잘해줬다"라며 활짝 웃었다. 한편, LG는 오는 11월 1일 보수공사를 마친 창원 체육관으로 돌아가 원주 DB를 상대로 연승에 도전한다.