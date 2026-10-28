압박의 메이시 바버, KO 본능의 칼리 주디스 잡을까?

UFC 제공

메이시 바버는 직전 경기에서 2021년 이후 첫 패배를 당했다.이번 경기의 핵심은 누가 더 강한 한 방을 보유했는지에만 있지 않다. 바버는 상대를 가까운 거리로 끌어들여 압박과 클린치 공격을 연결하려 하고, 주디스는 상대가 접근하기 전 타격을 쌓아 자신의 리듬을 유지하려 할 가능성이 크다. 서로의 장점이 정면으로 충돌하는 만큼, 첫 공격 이후 어떤 선택을 하느냐가 경기 흐름을 좌우할 수 있다.바버에게 유리한 그림은 주디스가 타격을 연속해서 시도하는 순간 거리를 좁히는 것이다. 원거리에서 빠른 공격을 주고받으면 주디스의 타격 빈도가 살아날 수 있다. 하지만 바버가 상대의 공격을 방어하면서 안쪽으로 들어가 클린치를 잡는다면 상황이 달라진다.몸이 맞닿은 거리에서는 주디스가 편하게 펀치와 킥을 연결하기 어렵고, 바버는 팔꿈치와 근거리 타격, 테이크다운을 선택지로 활용할 수 있다.반대로 주디스가 바버의 접근을 효과적으로 차단하면 경기의 양상은 달라진다. 바버가 공격을 시작하기 위해 더 많은 움직임을 요구받고, 진입 과정에서 타격을 허용한다면 압박의 효율이 떨어질 수 있다.주디스는 상대의 전진에 맞춰 펀치를 연결하거나 몸통 공격을 섞어 접근 비용을 높일 필요가 있다. 중요한 것은 공격 횟수 자체보다 바버가 원하는 거리에서 싸우지 않는 것이다. 체력 관리도 변수다. 바버가 초반부터 강한 압박을 이어가면 주디스는 이를 방어하는 데 에너지를 소비할 수 있다.반면 주디스가 높은 타격 빈도를 유지하면서 바버의 접근을 막는다면 압박하는 쪽이 오히려 체력을 소모할 가능성도 있다. 어느 한쪽의 체력이 반드시 먼저 떨어진다고 예측하기보다는, 각자의 공격이 상대에게 얼마나 많은 움직임과 방어를 강요하는지 살펴볼 필요가 있다.그라운드 상황 역시 배제할 수 없다. 바버는 타격만으로 경기를 운영하는 선수가 아니며, 상대의 자세가 무너졌을 때 테이크다운으로 연결할 수 있다.주디스가 타격에서 우위를 확보하더라도 테이크다운 방어와 바닥에서의 대응이 뒷받침되지 않으면 경기 전체를 장악하기 어렵다. 반대로 바버가 무리하게 레슬링을 시도하다 균형을 잃는다면 주디스에게 다시 타격 기회를 내줄 수 있다.경험과 상승세 가운데 어느 쪽이 더 큰 힘을 발휘할지도 관심사다. 바버는 이미 다양한 상대와 경쟁하며 자신의 공격 방식을 다듬어 왔지만, 직전 경기에서 KO패를 당한 뒤 다시 옥타곤에 오른다.주디스는 연승의 기세를 이어가고 있지만, 이번에는 상대의 압박과 경기 운영을 이전보다 까다롭게 상대해야 할 수 있다. 두 선수 모두 자신의 장점을 그대로 펼칠 수 있는 상황을 만드는 것이 중요하다.바버가 거리를 좁혀 클린치와 레슬링을 섞는다면 경험을 앞세운 반등의 길이 열린다. 주디스가 원거리에서 타격 리듬을 유지하고 바버의 진입을 끊어낸다면 연승을 더 늘릴 기회를 잡을 수 있다. 결국 승부의 열쇠는 공격의 화려함보다 거리 조절과 전술 전환에 있다.바버에게 이번 경기는 다시 상위권 경쟁에 진입하기 위한 반등의 기회다. 주디스에게는 강한 압박을 구사하는 검증된 강자를 상대로 자신의 공격력이 통한다는 사실을 입증할 무대다.한쪽은 경험을 바탕으로 경기의 흐름을 바꾸려 하고, 다른 한쪽은 타격의 속도와 마무리 능력으로 새로운 가능성을 보여주려 한다. 서로 다른 강점이 맞붙는 이번 여성 플라이급 대결은 UFC 335에서 주목할 만한 승부 가운데 하나다.