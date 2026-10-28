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압박의 메이시 바버, KO 본능의 칼리 주디스 잡을까?

압박의 메이시 바버, KO 본능의 칼리 주디스 잡을까?

바버, 충격패 딛고 반등 도전... 주디스, 상위권 시험대

김종수(oetet)
26.10.28 09:21최종업데이트26.10.28 09:21
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메이시 바버(사진 오른쪽)는 UFC에서 상위권 경쟁을 경험한 파이터로, 타격과 클린치, 레슬링을 섞어 상대의 경기 운영을 어렵게 만드는 능력이 강점이다.
메이시 바버(사진 오른쪽)는 UFC에서 상위권 경쟁을 경험한 파이터로, 타격과 클린치, 레슬링을 섞어 상대의 경기 운영을 어렵게 만드는 능력이 강점이다.UFC 제공

여성 플라이급에서 서로 다른 무기로 성장해 온 두 파이터가 만난다. 강한 압박과 근거리 공격을 앞세우는 메이시 바버(28, 미국)가 최근 연승 행진을 이어가고 있는 칼리 주디스(27, 미국)와 맞붙는다.

바버는 UFC에서 상위권 경쟁을 경험한 파이터로, 타격과 클린치, 레슬링을 섞어 상대의 경기 운영을 어렵게 만드는 능력이 강점이다. 주디스는 빠른 타격 전개와 높은 마무리 비율을 바탕으로 이름을 알리고 있다. 경험을 앞세워 다시 도약하려는 선수와 상승세를 발판 삼아 경쟁의 무대를 넓히려는 선수의 대결이다.

이번 대결은 12월 13일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 T-모바일 아레나에서 있을 UFC 335 '올리베이라 vs 로페스'대회서 펼쳐진다. 결과에 따라 여성 플라이급 경쟁 구도에 변화가 올 수 있다는 점에서 주목받는 매치업이다.

해외 격투기 매체 'MMA Fighting'은 바버가 알렉사 그라소에게 패해 7연승이 중단된 뒤 복귀전을 치르며, 주디스는 4연승을 기록한 상태로 한 단계 높은 경쟁에 나선다고 전했다.

'셔독' 역시 두 선수의 맞대결을 주디스에게 주어진 중요한 도전으로 다뤘다. 두 매체가 주목한 대목은 명확하다. 바버는 패배 이후 자신의 경쟁력을 다시 증명해야 하고, 주디스는 상승세가 상위권 선수에게도 통할 수 있다는 사실을 보여줘야 한다.

전술적으로는 경기 거리를 누가 결정하느냐가 중요하다. 바버는 상대에게 가까이 접근해 타격과 클린치를 연결하는 방식으로 싸움을 복잡하게 만들 수 있다. 주디스는 거리를 유지하며 연속 공격을 적중시키는 편이 유리하다.

바버가 접근하는 순간 주디스가 정확한 타격으로 흐름을 끊을 수 있을지, 반대로 바버가 주디스의 공격 리듬을 무너뜨리고 자신이 원하는 거리에서 경기를 운영할 수 있을지가 승부의 핵심이다. 두 선수 모두 적극적인 성향을 갖고 있지만, 승리를 결정할 요소는 단순한 공격 횟수보다 상대의 장점을 제한하는 능력에 있다.

메이시 바버(사진 오른쪽)는 타격, 클린치, 그래플링 등 다양한 방식으로 상대의 플랜을 부순다.
메이시 바버(사진 오른쪽)는 타격, 클린치, 그래플링 등 다양한 방식으로 상대의 플랜을 부순다.UFC 제공

7연승 뒤 첫 KO 패배... 바버는 어떻게 반등할까

바버는 '더 퓨처(The Future)'라는 별명으로 알려져 있다. UFC 공식 프로필 기준 전적은 15승 3패다. 타격을 기반으로 경기를 풀어가면서도 클린치와 레슬링을 활용할 수 있어, 한 가지 기술에 의존하지 않는 경기 운영이 특징이다.

바버의 주요 무기는 전진 압박이다. 상대가 편안하게 거리를 유지하며 공격을 준비하도록 두기보다 먼저 공간을 좁히고, 타격을 주고받는 과정에서 움직임을 제한한다. 거리가 가까워지면 펀치뿐 아니라 팔꿈치 공격도 활용할 수 있다. 상대가 타격을 피하려고 뒤로 물러나거나 자세가 무너지면 클린치와 테이크다운을 연결해 다른 국면으로 경기를 끌고가는 데도 능하다.

UFC 공식 기록을 보면 바버는 유효타를 분당 4.56회 적중시키고, 상대에게 허용하는 유효타는 분당 2.78회다. 타격을 적중시키는 것과 상대의 공격을 제한하는 능력을 함께 갖췄다는 점이 눈에 띈다.

다만 테이크다운은 시도 횟수에 비해 실제 성공 횟수가 적은 편이어서, 레슬링을 얼마나 효과적으로 연결하느냐는 별도로 살펴볼 필요가 있다. 바버의 레슬링은 단순히 상대를 넘어뜨리는 수단이라기보다 타격에 집중하는 상대에게 다른 방어 과제를 안기는 선택지로 볼 수 있다.

반등의 출발점은 직전 경기다. 바버는 지난 3월 알렉사 그라소와의 대결에서 1라운드 KO패를 당했다. 상대와 타격을 주고받던 중 강한 펀치를 허용했고, 이어진 상황에서 경기가 종료됐다. 이 패배로 이어오던 7연승이 끊겼다. 경기 후 병원으로 이송되었다는 점을 감안했을 때 단순한 승패를 넘어, 회복과 경기 감각 재정비가 중요한 과제로 남았다.

그라소전 패배가 뼈아프기는 하지만 한 차례 KO패가 바버의 타격 능력이나 내구성을 전부 설명해 주지는 않는다. 오히려 중요한 것은 상대의 강한 타격에 노출되는 상황을 어떻게 줄일 것인지다.

바버가 전진 압박을 고집하더라도 진입 각도를 바꾸고, 상대의 공격이 끝나는 순간에 거리를 좁힌다면 위험을 줄일 수 있다. 상대의 타격을 정면으로 받아내면서 접근하는 방식은 주디스처럼 공격 빈도가 높은 선수에게 기회를 줄 수 있다.

이번 경기에서 바버가 자신의 장점을 살리려면 타격 교환의 속도에 무작정 맞추기보다 전술을 섞어야 한다. 앞손으로 상대의 시선을 묶고, 클린치에서 위치를 잡은 뒤 근거리 공격이나 테이크다운을 시도하는 방식이 중요하다.

일단 주디스가 원거리에서 편안하게 공격을 이어가는 시간을 줄여야 한다. 바버에게 이번 복귀전은 연승을 다시 시작하는 기회인 동시에, 상위권 경쟁에 필요한 경기 운영 능력을 재확인하는 무대다.

칼리 주디스는 빠르고 정확한 타격에 더해 빼어난 마무리 능력이 일품이다.
칼리 주디스는 빠르고 정확한 타격에 더해 빼어난 마무리 능력이 일품이다.UFC 제공

'크리스피' 주디스, 빠른 타격과 마무리 능력이 무기

주디스는 '크리스피(Crispy)'라는 별명을 사용한다. 미국 루이지애나주 라파예트 출신으로 대학에서 소프트볼 선수로 활동한 경험이 있으며, 이후 종합격투기로 무대를 옮겼다. UFC에 입성한 뒤에는 공격적인 타격을 바탕으로 자신의 경쟁력을 키워 왔다.

주디스의 별명에는 타격 스타일과 개인적인 배경이 함께 담겨 있다. UFC 공식 프로필에서 주디스는 깔끔하고 선명한 타격을 추구한다는 의미와 어린 시절 빵집에서 일하며 디저트를 좋아하게 된 경험을 별명에 연결해 설명했다. 단순한 애칭을 넘어 자신의 타격 스타일을 표현한 이름인 셈이다.

경기 기록에서도 공격 성향이 드러난다. UFC 공식 통계상 주디스의 유효타 적중률은 분당 9.33회로 집계된다. 바버의 수치보다 높아 타격을 빠르게 연결하고 공격 기회를 적극적으로 만드는 유형임을 알 수 있다.

다만 공격 빈도가 높다고 해서 모든 경기에서 주도권을 잡는 것은 아니다. 상대가 거리를 좁히거나 클린치로 공격을 끊을 경우에도 같은 리듬을 유지할 수 있는지가 중요하다.

주디스의 가장 뚜렷한 장점은 마무리 능력이다. 7승 가운데 6승이 KO 또는 TKO다. 타격으로 상대를 흔든 뒤 경기를 끝내는 능력을 반복해서 보여줬다는 뜻이다. 머리 공격만 고집하지 않고 몸통을 공략하거나 킥과 펀치를 연속해서 연결하는 점도 주목할 만하다. 상대가 한 가지 공격을 방어하는 데 집중하면 다음 공격이 들어올 공간을 만드는 방식이다.

최근 경기에서도 이러한 특징이 나타났다. 주디스는 지난 8월 제이슬라 차베스와 맞붙어 1라운드 1분 39초 만에 TKO승을 거뒀다. 몸통을 향한 앞차기로 상대의 균형을 무너뜨린 뒤 펀치를 이어가 경기를 마무리했다.

'Sherdog'의 경기 보도와 'Sportsnet'의 하이라이트 영상도 몸통 공격 이후 후속 펀치로 승리를 거둔 장면을 소개했다. 머리 쪽으로 시선이 쏠린 상대의 방어를 몸통 공격으로 흔들고, 그 효과가 나타난 순간 연속 공격으로 연결한 것이다.

주디스는 최근 네 경기에서 연승을 이어가고 있다. 이 가운데 세 경기를 KO 또는 TKO로 끝냈다. 다만 이번 상대는 지금까지 만난 선수들과 다른 압박 방식을 구사할 수 있다. 바버가 타격 거리를 좁혀 클린치를 잡으면 주디스는 펀치와 킥을 자유롭게 연결하기 어려워진다.

따라서 공격의 정확도뿐 아니라 공격을 마친 뒤 위치를 바꾸는 움직임, 상대의 진입을 차단하는 능력도 중요하다.

주디스가 이번 경기에서 자신의 장점을 살리려면 바버가 접근하기 전부터 거리를 관리해야 한다. 앞손과 킥으로 상대의 전진을 견제하고, 공격을 마친 뒤에는 같은 위치에 머무르지 않는 움직임이 필요하다.

바버의 압박을 정면에서 받아내기보다 각도를 바꿔 공격을 이어간다면 주도권을 가져올 가능성이 커진다. 상승세를 이어가는 주디스에게 이번 경기는 자신의 타격이 상위권 경쟁 경험을 갖춘 상대에게도 통하는지 확인하는 중요한 시험대다.

메이시 바버는 직전 경기에서 2021년 이후 첫 패배를 당했다.
메이시 바버는 직전 경기에서 2021년 이후 첫 패배를 당했다.UFC 제공

승부는 거리 싸움에서 갈린다... 압박과 타격의 충돌

이번 경기의 핵심은 누가 더 강한 한 방을 보유했는지에만 있지 않다. 바버는 상대를 가까운 거리로 끌어들여 압박과 클린치 공격을 연결하려 하고, 주디스는 상대가 접근하기 전 타격을 쌓아 자신의 리듬을 유지하려 할 가능성이 크다. 서로의 장점이 정면으로 충돌하는 만큼, 첫 공격 이후 어떤 선택을 하느냐가 경기 흐름을 좌우할 수 있다.

바버에게 유리한 그림은 주디스가 타격을 연속해서 시도하는 순간 거리를 좁히는 것이다. 원거리에서 빠른 공격을 주고받으면 주디스의 타격 빈도가 살아날 수 있다. 하지만 바버가 상대의 공격을 방어하면서 안쪽으로 들어가 클린치를 잡는다면 상황이 달라진다.

몸이 맞닿은 거리에서는 주디스가 편하게 펀치와 킥을 연결하기 어렵고, 바버는 팔꿈치와 근거리 타격, 테이크다운을 선택지로 활용할 수 있다.

반대로 주디스가 바버의 접근을 효과적으로 차단하면 경기의 양상은 달라진다. 바버가 공격을 시작하기 위해 더 많은 움직임을 요구받고, 진입 과정에서 타격을 허용한다면 압박의 효율이 떨어질 수 있다.

주디스는 상대의 전진에 맞춰 펀치를 연결하거나 몸통 공격을 섞어 접근 비용을 높일 필요가 있다. 중요한 것은 공격 횟수 자체보다 바버가 원하는 거리에서 싸우지 않는 것이다. 체력 관리도 변수다. 바버가 초반부터 강한 압박을 이어가면 주디스는 이를 방어하는 데 에너지를 소비할 수 있다.

반면 주디스가 높은 타격 빈도를 유지하면서 바버의 접근을 막는다면 압박하는 쪽이 오히려 체력을 소모할 가능성도 있다. 어느 한쪽의 체력이 반드시 먼저 떨어진다고 예측하기보다는, 각자의 공격이 상대에게 얼마나 많은 움직임과 방어를 강요하는지 살펴볼 필요가 있다.

그라운드 상황 역시 배제할 수 없다. 바버는 타격만으로 경기를 운영하는 선수가 아니며, 상대의 자세가 무너졌을 때 테이크다운으로 연결할 수 있다.

주디스가 타격에서 우위를 확보하더라도 테이크다운 방어와 바닥에서의 대응이 뒷받침되지 않으면 경기 전체를 장악하기 어렵다. 반대로 바버가 무리하게 레슬링을 시도하다 균형을 잃는다면 주디스에게 다시 타격 기회를 내줄 수 있다.

경험과 상승세 가운데 어느 쪽이 더 큰 힘을 발휘할지도 관심사다. 바버는 이미 다양한 상대와 경쟁하며 자신의 공격 방식을 다듬어 왔지만, 직전 경기에서 KO패를 당한 뒤 다시 옥타곤에 오른다.

주디스는 연승의 기세를 이어가고 있지만, 이번에는 상대의 압박과 경기 운영을 이전보다 까다롭게 상대해야 할 수 있다. 두 선수 모두 자신의 장점을 그대로 펼칠 수 있는 상황을 만드는 것이 중요하다.

바버가 거리를 좁혀 클린치와 레슬링을 섞는다면 경험을 앞세운 반등의 길이 열린다. 주디스가 원거리에서 타격 리듬을 유지하고 바버의 진입을 끊어낸다면 연승을 더 늘릴 기회를 잡을 수 있다. 결국 승부의 열쇠는 공격의 화려함보다 거리 조절과 전술 전환에 있다.

바버에게 이번 경기는 다시 상위권 경쟁에 진입하기 위한 반등의 기회다. 주디스에게는 강한 압박을 구사하는 검증된 강자를 상대로 자신의 공격력이 통한다는 사실을 입증할 무대다.

한쪽은 경험을 바탕으로 경기의 흐름을 바꾸려 하고, 다른 한쪽은 타격의 속도와 마무리 능력으로 새로운 가능성을 보여주려 한다. 서로 다른 강점이 맞붙는 이번 여성 플라이급 대결은 UFC 335에서 주목할 만한 승부 가운데 하나다.

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