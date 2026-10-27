'판타스틱5' 완성 BNK, 이번엔 도약할 차례

프로 스포츠에서는 적절한 시기에 투자의 타이밍을 잡는 것이 대단히 중요하다. KBO리그의 두산 베어스는 정수빈과 박건우(NC 다이노스), 허경민(kt 위즈) 등 젊은 선수들이 팀의 중심으로 성장하던 시기에 FA 시장에서 84억 원을 투자해 좌완 선발 장원준을 영입했다. 장원준은 두산 합류 후 2년 동안 27승을 올렸고 두산은 2015,2016년 한국시리즈 2연패를 달성하면서 거액을 투자한 보람을 톡톡히 느꼈다.
여자프로농구에서는 우리은행 우리WON이 적절한 시기에 투자를 잘하는 팀으로 유명하다. 우리은행은 양지희의 은퇴로 전력이 약해진 2017년 포워드 김정은을 영입해 통합 6연패를 달성했고 2021-2022 시즌 챔프전에서 KB스타즈에게 3연패를 당한 후에는 리그에서 가장 다재다능한 포워드 김단비를 영입했다. 우리은행은 김단비 영입 후 두 시즌 연속 챔프전 우승을 차지하며 최고 명문 구단의 위엄을 뽐냈다.
BKN 썸 역시 '국보센터' 박지수(KB스타즈)와 우리은행의 새 에이스 박지현이 해외 무대로 진출한2024-2025 시즌을 앞두고 FA 김소니아와 박혜진을 동시에 영입해 창단 첫 챔프전 우승의 감격을 누렸다. 하지만 BNK는 첫 우승의 기세를 잇지 못하고 지난 시즌 봄 농구 진출에 실패했다. 그리고 2026-2027 시즌을 두 번째 우승을 위한 적기라고 판단한 BNK는 또 한 번 공격적인 투자와 영입을 단행했다.
첫 우승 후 5위 추락, 천당과 지옥 오간 BNK