'판타스틱5' 완성 BNK, 이번엔 도약할 차례

한국여자농구연맹

큰사진보기 ▲BNK는 우승도전을 위한 '마지막 퍼즐'로 트레이드를 통해 국가대표 포워드 최이샘을 영입했다. 한국여자농구연맹

BNK는 지난 시즌에도 안혜지와 이소희, 박혜진, 김소니아로 이어지는 '빅4'가 건재했지만 이들이 더 자유롭게 활동할 수 있도록 골밑에서 궂은 일을 해줄 선수가 부족했다. 물론 박정은 감독은 박성진과 지난 시즌 신인왕 김도연 등 유망주들을 육성하기 위해 애를 썼지만 경험이 부족한 신예들이 산전수전 다 겪은 베테랑들과 좋은 호흡을 보여주기엔 역부족이었다. 결국 BNK는 외부 영입을 통한 골밑 보강을 선택했다.



BNK는 지난 5월 신한은행 에스버드로 가드 심수현과 1라운드 우선 지명권을 보내면서 국가대표 출신 베테랑 포워드 최이샘을 영입했다. 최이샘은 182cm의 좋은 신장과 내외곽을 넘나드는 준수한 공격력, 여기에 3~5번을 모두 수비할 수 있는 다재다능한 선수로 우리은행 시절 8번의 우승을 경험한 바 있다. 어떤 승부처에서도 크게 긴장하지 않고 자신의 플레이를 펼치는 것도 최이샘이 가진 큰 장점이다.



BNK는 자유계약으로 전환된 아시아쿼터 선수로 미국과 필리핀의 이중 국적을 가진 바네사 데 헤후스를 영입했다. 미국 대학농구의 명문 듀크대와 노터데임 대학에서 선수 생활을 한 바네사는 신한은행으로 이적한 심수현의 자리를 메우는 것은 물론 '국대 듀오' 안혜지와 이소희의 자리도 위협할 선수로 꼽힌다. 아시아쿼터의 나머지 한 자리는 2024-2025 시즌 신한은행에서 활약했던 센터 타니무라 리카로 채웠다.



안혜지와 이소희, 박혜진, 김소니아, 최이샘으로 구성될 BNK 주전 라인업의 이름값은 6개 구단 최강으로 불리기에 전혀 손색이 없다. 따라서 이번 시즌 BNK의 운명은 주전과 비주전의 간극을 줄일 식스우먼들의 활약에 따라 결정될 가능성이 높다. 박정은 감독과 BNK 팬들은 지난 시즌 전 경기에 출연해 5.03득점3.3리바운드를 기록했던 2003년생 유망주 변소정이 또 한 단계 성장해 주기를 기대하고 있다.



최근 네 시즌 동안 챔프전 준우승과 최하위 추락, 챔프전 우승, 5위 추락으로 천당과 지옥을 오갔던 BNK는 지금까지 보였던 패턴이면 이번 시즌엔 다시 순위가 올라갈 차례다. BNK 역시 이번 시즌 반등을 위해 착실히 전력을 보강하며 만반의 준비를 마쳤다. 정상적인 전력을 가동한다면 6개 구단 중 가장 빠르고 역동적인 농구를 구사할 수 있는 BNK가 좋은 성적을 낸다면 리그 전체가 더욱 활기를 더할 것이다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 BNK는 우승도전을 위한 '마지막 퍼즐'로 트레이드를 통해 국가대표 포워드 최이샘을 영입했다.BNK는 지난 시즌에도 안혜지와 이소희, 박혜진, 김소니아로 이어지는 '빅4'가 건재했지만 이들이 더 자유롭게 활동할 수 있도록 골밑에서 궂은 일을 해줄 선수가 부족했다. 물론 박정은 감독은 박성진과 지난 시즌 신인왕 김도연 등 유망주들을 육성하기 위해 애를 썼지만 경험이 부족한 신예들이 산전수전 다 겪은 베테랑들과 좋은 호흡을 보여주기엔 역부족이었다. 결국 BNK는 외부 영입을 통한 골밑 보강을 선택했다.BNK는 지난 5월 신한은행 에스버드로 가드 심수현과 1라운드 우선 지명권을 보내면서 국가대표 출신 베테랑 포워드 최이샘을 영입했다. 최이샘은 182cm의 좋은 신장과 내외곽을 넘나드는 준수한 공격력, 여기에 3~5번을 모두 수비할 수 있는 다재다능한 선수로 우리은행 시절 8번의 우승을 경험한 바 있다. 어떤 승부처에서도 크게 긴장하지 않고 자신의 플레이를 펼치는 것도 최이샘이 가진 큰 장점이다.BNK는 자유계약으로 전환된 아시아쿼터 선수로 미국과 필리핀의 이중 국적을 가진 바네사 데 헤후스를 영입했다. 미국 대학농구의 명문 듀크대와 노터데임 대학에서 선수 생활을 한 바네사는 신한은행으로 이적한 심수현의 자리를 메우는 것은 물론 '국대 듀오' 안혜지와 이소희의 자리도 위협할 선수로 꼽힌다. 아시아쿼터의 나머지 한 자리는 2024-2025 시즌 신한은행에서 활약했던 센터 타니무라 리카로 채웠다.안혜지와 이소희, 박혜진, 김소니아, 최이샘으로 구성될 BNK 주전 라인업의 이름값은 6개 구단 최강으로 불리기에 전혀 손색이 없다. 따라서 이번 시즌 BNK의 운명은 주전과 비주전의 간극을 줄일 식스우먼들의 활약에 따라 결정될 가능성이 높다. 박정은 감독과 BNK 팬들은 지난 시즌 전 경기에 출연해 5.03득점3.3리바운드를 기록했던 2003년생 유망주 변소정이 또 한 단계 성장해 주기를 기대하고 있다.최근 네 시즌 동안 챔프전 준우승과 최하위 추락, 챔프전 우승, 5위 추락으로 천당과 지옥을 오갔던 BNK는 지금까지 보였던 패턴이면 이번 시즌엔 다시 순위가 올라갈 차례다. BNK 역시 이번 시즌 반등을 위해 착실히 전력을 보강하며 만반의 준비를 마쳤다. 정상적인 전력을 가동한다면 6개 구단 중 가장 빠르고 역동적인 농구를 구사할 수 있는 BNK가 좋은 성적을 낸다면 리그 전체가 더욱 활기를 더할 것이다. 여자농구 KB스타뱅킹여자프로농구 BNK썸 이소희 최이샘 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

김소니아는 루마니아 국가대표 경력으로 한국 대표팀으로 뛸 순 없지만 국적 문제가 없었으면 능히 아시안게임 대표팀에 선발됐을 것이다.모든 구단들이 크고 작은 변수를 겪으며 시즌마다 기복을 보이긴 하지만 BNK는 WKBL 내에서도 성적 기복이 유난히 심한 팀으로 꼽힌다. 2019년 KDB생명 위너스 선수들을 중심으로 창단한 BNK는 유영주 감독 체제로 치른 두 시즌 동안 57경기에서 15승 밖에 따내지 못했다. 하지만 2021년 박정은 감독이 부임한 BNK는 2021-2022 시즌 창단 첫 플레이오프를 경험했고 2022-2023 시즌에는 챔프전까지 진출했다.그렇게 WKBL을 대표하는 신흥 명문으로 빠르게 자리를 잡는 듯 했던 BNK는 2023-2024 시즌 안혜지와 이소희, 진안(하나은행)으로 이어지는 젊은 주축 선수 3인방이 좋은 활약을 선보였음에도 6승24패(승률 .200)에 그치며 최하위로 추락했다. 설상가상으로 기량이 만개한 센터 진안이 팀을 떠났고 내외곽을 넘나들던 베테랑 포워드 김한별이 현역 생활을 마감하면서 BNK의 미래는 더욱 어두워 지는 듯 했다.하지만 BNK는 2024-2045 시즌을 앞두고 자신들에게 찾아온 커다란 위기를 기회로 바꾸는데 성공했다. FA시장에서 김소니아와 박혜진을 영입하며 젊은 라인업에 경험을 더한 BNK는 아시아쿼터로 베테랑 이이지마 사키(하나은행)을 지명하면서 강하고 탄탄한 전력을 구축했다. 정규리그에서 19승11패로 2위를 기록한 BNK는 챔프전에서 3연속 우승을 노리던 우리은행을 꺾고 창단 첫 우승을 차지했다.하지만 BNK는 첫 우승의 기쁨을 누릴 새도 없이 지난 시즌 심한 '우승 후유증'에 시달렸다. 2024-2025 시즌 BNK의 아시아쿼터로 챔프전 우승에 크게 기여했던 사키는 아시아쿼터 재계약 금지 조항에 따라 BNK와 재계약을 하지 못하고 하나은행으로 이적했다. 설상가상으로 BNK는 새로 지명한 아시아쿼터 나카자와 리나가 시즌 전 무릎 부상으로 계약이 해지 되면서 스나가와 나츠키(하나은행) 1명으로 시즌을 치렀다.BNK는 지난 시즌 박지수가 유럽 무대 도전을 마치고 돌아온 KB스타즈와 사키 합류 후 전력이 급상승한 하나은행, 그리고 젊은 에이스 이해란의 기량이 급성장한 삼성생명 블루밍스의 적수가 되지 못했다. BNK는 정규리그에서 13승17패로 우리은행과 동률을 만들었지만 골득실 차에서 밀리면서 봄 농구 진출에 실패했다. 최근 네 시즌 동안 두 번의 챔프전 진출과 두 번의 봄 농구 실패라는 극과 극의 성적을 올린 것이다.