'닥터X'가 정치 편향? 광주 고등학생의 충격적 반응

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SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'SBS
이쯤 되면 '5.18 포비아'라고 불러야 할 성싶다. 5.18 민주화운동 이야기만 나오면, 순식간에 인터넷 게시판을 혐오의 난장판으로 만들어 사회적 갈등을 부추기는 이들이 있다. 그들은 역사적 평가와 사법적 판단이 끝난 5.18을 끊임없이 정치적 공격 소재로 삼고 있다. 5.18을 '정치화'하여 희생자와 유족들을 욕보이려는 야만적 행태다.
이번엔 애꿎은 지상파 방송 드라마를 표적으로 삼았다. 12부작 드라마 <닥터X : 하얀 마피아의 시대>(아래 '닥터X') 이야기다. 천재 프리랜서 외과 의사가 거대한 의료계 권력과 부조리에 맞서 싸운다는 내용의 의학 드라마다. 일본의 인기 드라마 <닥터X : 외과의 다이몬 미치코>를 우리의 현실에 맞게 각색한 작품이다.
의료 파업과 기득권층의 부정부패 등 사회적 치부를 소재로 삼은 판타지물로서 현재 인기몰이 중이다. 주인공인 계수정(김지원 분)은 권위주의적 관행에 당당히 맞서며 불가능해 보이는 수술을 매번 완벽하게 성공시킨다. 정의는 반드시 승리한다는 서사가 주는 쾌감이 쏠쏠하지만, 우리 사회의 비루한 현실도 고스란히 드러낸다.
5.18 관련 내용 넣은 건 '신의 한 수'
드라마와 영화, 소설 등 그 어떤 창작물이든 개연성 있는 서사엔 역사적 사건이 빠질 수 없다. 대하 사극부터 현대의 로맨스물까지 주제와 내용을 불문하고 시대상을 드러내는 시공간적 배경이 필수적이다. 아무리 극 중 등장인물과 사건이 허구라고 해도 역사적 사실을 배경으로 할 때라야 몰입감이 높아지는 법이다.
그런 의미에서 <닥터X> 6화에서 5.18과 관련된 내용을 넣은 건 '신의 한 수'라고 할 수 있다. 5.18 당시 머리에 총상을 입고 46년째 총알 파편이 박힌 채 살아온 환자 오상범(하성광 분)을 만나는 장면은 몰입감을 높일 뿐만 아니라, 서사의 완성에 필요한 휴머니즘적 요소다. 주인공이 고통스러운 자신의 과거와 화해한다는 중의적 의미로도 해석된다.
그런데 일부 시청자들이 "정치적 논쟁이 있는 5.18을 뜬금없이 드라마에 활용하는 건 납득하기 어렵다"고 주장하며 국회에 <닥터X>의 제작 과정 검증과 방영 중단을 요청하는 국민 동의 청원을 신청했다. 나아가 드라마 제작진의 국회 증인 채택과 방송통신심의위원회의 조치까지 요구하고 나섰다. 지금 인스타그램을 비롯한 SNS에도 <닥터X>를 시청하지 말자는 불매 운동 포스터와 밈이 퍼져 나가고 있다.
그들은 <닥터X>가 일본 원작 드라마의 내용과는 달리 역사적, 정치적 소재를 삽입한 걸 문제 삼는다. "특정한 정치적 입장을 드러내기 위한 억지 끼워 맞추기"라는 거다. 하지만 역사적, 정치적 소재를 드라마에 활용했다는 걸 문제 삼을 수는 없다. 드라마의 장르와 내용을 불문하고 역사적 사건을 소재로 한 드라마는 이미 차고도 넘치기 때문이다.
국권피탈의 아픈 역사를 배경으로 한 작품도 여럿이고, 해방 후 최대의 민간인 학살 사건으로 기록된 제주 4.3의 상처가 고스란히 배어있는 드라마도 있다. 과거 격동의 현대사라는 이름으로 군사독재정권 시절에 벌어진 사건들을 연대기 순으로 다룬 대하드라마가 큰 인기를 얻기도 했다. 범주를 영화로 넓히면, 여기에 다 기록할 수조차 없다.
사회적 갈등 부추기려는 음험한 의도