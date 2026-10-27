'닥터X'가 정치 편향? 광주 고등학생의 충격적 반응

▲SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대' SBS

그들의 주장에 반문을 던지지 않을 수 없다. 과연 드라마에 5.18이 아닌 다른 사건의 내용이 담겼어도 그렇듯 날 선 반응을 보였을까. 장담하건대, 아닐 것이다. 그들에게 5.18은 영원히 민주화운동이 아닌 '사태'이자 '폭동'으로 규정되어야 하는 '반동'의 역사다. 파블로프의 개처럼, 누구라도 이를 두둔하거나 미화하면 가만둘 수 없다는 뒤틀린 심리가 작동하는 것이다.



단언컨대, 5.18은 정치적 논쟁을 벌일 사안이 아니다. 5.18과 함께 '4대 민주화운동'으로 손꼽히는 4.19 혁명과 부마 민주항쟁, 6월 민주항쟁을 두고선 그 어떤 정치적 논쟁도 일지 않는다. 공식적인 '4대 민주화운동'으로 호명된다는 건, 정치적 논쟁거리가 될 수 없다는 의미다. 더욱이 5.18 관련 기록물은 지난 2011년에 유네스코 세계기록유산으로 지정된 터다.



여야 정치권도 부마 민주항쟁과 함께 5.18을 헌법 전문에 수록해야 한다고 합의했다. 이는 5.18의 역사적 의미를 깨닫고 정신을 되새겨야 한다는 사회적 약속이며, 정치권의 판단도 끝났음을 의미한다. 이럴진대 아무런 근거도 없이 5.18을 왜곡하거나 폄훼하는 건 헌법 정신을 훼손하는 일이며, 나아가 대한민국의 정통성을 부정하는 행위다.



5.18을 끊임없이 정치적 논쟁의 장에 불러들이려는 건 사회적 갈등을 부추겨 정치적, 경제적 이득을 취하려는 자들의 음험한 의도가 숨어있다. 특히 역사의식과 사회적 감수성이 부족한 아이들에겐 엄청난 해악을 끼치고 있다. 다른 곳도 아닌, 광주에서 나고 자란 아이들조차 '북한군 개입설'이나 '유가족 명단 공개' 주장에 휘둘릴 지경이니 더 말해서 무엇 할까.



정치적 논쟁을 벌이는 게 과연 상식적인가



"<닥터X> 같은 정치 편향 드라마를 TV에서 대놓고 방송해도 되는 건가요?"



얼마 전 영화 <암살자(들)>을 두고 역사를 왜곡한 작품으로 낙인 찍었던 한 아이가 호기롭게 말을 걸어왔다. 부러 봤는지 물었더니, 조만간 볼 계획이지만 아직은 못 봤다고 했다. 보지도 않았으면서 정치 편향 드라마라고 단정한 건, 역시나 인스타그램에서 공유된 콘텐츠 때문이다. <암살자(들)>을 패륜 영화로 낙인찍을 때도 그랬다.



극우적 콘텐츠로 도배된 인스타그램은 그렇다 해도, 기성 언론의 '부화뇌동'이 아쉽다. 사실상 모든 방송사에서 일제히 <닥터X>가 정치적 논쟁에 휘말렸다는 식의 보도를 내보냈다. 아예 5.18을 소재로 다룬 부분이 문제가 됐다고 소개했다. 이 보도는 다시 밈으로 재구성되어 일파만파 퍼졌고, 사람들의 뇌리엔 정치적 논쟁이라는 이슈만 남았다. 프레이밍의 효과다.



5.18을 드라마의 소재로 활용했다고 해서 정치적 논쟁을 벌이는 게 과연 상식적인가. 다른 사건이 아닌, 5.18이라서 문제라는 것인가. 아니면 장르가 의학 드라마여서 그렇다는 것인가. 이를 특정 정치적 입장을 드러내기 위한 끼워 맞추기로 단정한 근거는 무엇인가. 모름지기 언론이 '사회적 공기(公器)'를 자처한다면, 이런 의문과 질문부터 던지는 게 순서가 아닐까.



언제부턴가 진실을 추구해야 할 언론이 '기계적 중립'에 빠져 저널리즘이라는 본연의 역할을 방기하고 있다. 많은 이들이 방영 중단을 요청하는 국민 동의 청원에 동의했다고 하니, 5.18을 정치적 논쟁거리로 삼는 게 정당하다고 여기는 듯하다. 아무리 이념적으로 양극화한 시대라지만, 진실은 진영 논리로 갈라칠 수 없다. 명색이 언론의 보도가 자극적인 SNS의 콘텐츠를 자꾸만 흉내 내려는 것만 같아 씁쓸할 따름이다.

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