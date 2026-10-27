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'닥터X'가 정치 편향? 광주 고등학생의 충격적 반응

'닥터X'가 정치 편향? 광주 고등학생의 충격적 반응

[주장] 드라마 방영 중단 요청? 5.18을 '사태'나 '폭동'으로 부르는 이들의 몽니에 부화뇌동하는 언론들

서부원(ernesto)
26.10.27 15:05최종업데이트26.10.27 15:23
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SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'
SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'SBS

이쯤 되면 '5.18 포비아'라고 불러야 할 성싶다. 5.18 민주화운동 이야기만 나오면, 순식간에 인터넷 게시판을 혐오의 난장판으로 만들어 사회적 갈등을 부추기는 이들이 있다. 그들은 역사적 평가와 사법적 판단이 끝난 5.18을 끊임없이 정치적 공격 소재로 삼고 있다. 5.18을 '정치화'하여 희생자와 유족들을 욕보이려는 야만적 행태다.

이번엔 애꿎은 지상파 방송 드라마를 표적으로 삼았다. 12부작 드라마 <닥터X : 하얀 마피아의 시대>(아래 '닥터X') 이야기다. 천재 프리랜서 외과 의사가 거대한 의료계 권력과 부조리에 맞서 싸운다는 내용의 의학 드라마다. 일본의 인기 드라마 <닥터X : 외과의 다이몬 미치코>를 우리의 현실에 맞게 각색한 작품이다.

의료 파업과 기득권층의 부정부패 등 사회적 치부를 소재로 삼은 판타지물로서 현재 인기몰이 중이다. 주인공인 계수정(김지원 분)은 권위주의적 관행에 당당히 맞서며 불가능해 보이는 수술을 매번 완벽하게 성공시킨다. 정의는 반드시 승리한다는 서사가 주는 쾌감이 쏠쏠하지만, 우리 사회의 비루한 현실도 고스란히 드러낸다.

5.18 관련 내용 넣은 건 '신의 한 수'

드라마와 영화, 소설 등 그 어떤 창작물이든 개연성 있는 서사엔 역사적 사건이 빠질 수 없다. 대하 사극부터 현대의 로맨스물까지 주제와 내용을 불문하고 시대상을 드러내는 시공간적 배경이 필수적이다. 아무리 극 중 등장인물과 사건이 허구라고 해도 역사적 사실을 배경으로 할 때라야 몰입감이 높아지는 법이다.

그런 의미에서 <닥터X> 6화에서 5.18과 관련된 내용을 넣은 건 '신의 한 수'라고 할 수 있다. 5.18 당시 머리에 총상을 입고 46년째 총알 파편이 박힌 채 살아온 환자 오상범(하성광 분)을 만나는 장면은 몰입감을 높일 뿐만 아니라, 서사의 완성에 필요한 휴머니즘적 요소다. 주인공이 고통스러운 자신의 과거와 화해한다는 중의적 의미로도 해석된다.

그런데 일부 시청자들이 "정치적 논쟁이 있는 5.18을 뜬금없이 드라마에 활용하는 건 납득하기 어렵다"고 주장하며 국회에 <닥터X>의 제작 과정 검증과 방영 중단을 요청하는 국민 동의 청원을 신청했다. 나아가 드라마 제작진의 국회 증인 채택과 방송통신심의위원회의 조치까지 요구하고 나섰다. 지금 인스타그램을 비롯한 SNS에도 <닥터X>를 시청하지 말자는 불매 운동 포스터와 밈이 퍼져 나가고 있다.

그들은 <닥터X>가 일본 원작 드라마의 내용과는 달리 역사적, 정치적 소재를 삽입한 걸 문제 삼는다. "특정한 정치적 입장을 드러내기 위한 억지 끼워 맞추기"라는 거다. 하지만 역사적, 정치적 소재를 드라마에 활용했다는 걸 문제 삼을 수는 없다. 드라마의 장르와 내용을 불문하고 역사적 사건을 소재로 한 드라마는 이미 차고도 넘치기 때문이다.

국권피탈의 아픈 역사를 배경으로 한 작품도 여럿이고, 해방 후 최대의 민간인 학살 사건으로 기록된 제주 4.3의 상처가 고스란히 배어있는 드라마도 있다. 과거 격동의 현대사라는 이름으로 군사독재정권 시절에 벌어진 사건들을 연대기 순으로 다룬 대하드라마가 큰 인기를 얻기도 했다. 범주를 영화로 넓히면, 여기에 다 기록할 수조차 없다.

사회적 갈등 부추기려는 음험한 의도

SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'
SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'SBS

그들의 주장에 반문을 던지지 않을 수 없다. 과연 드라마에 5.18이 아닌 다른 사건의 내용이 담겼어도 그렇듯 날 선 반응을 보였을까. 장담하건대, 아닐 것이다. 그들에게 5.18은 영원히 민주화운동이 아닌 '사태'이자 '폭동'으로 규정되어야 하는 '반동'의 역사다. 파블로프의 개처럼, 누구라도 이를 두둔하거나 미화하면 가만둘 수 없다는 뒤틀린 심리가 작동하는 것이다.

단언컨대, 5.18은 정치적 논쟁을 벌일 사안이 아니다. 5.18과 함께 '4대 민주화운동'으로 손꼽히는 4.19 혁명과 부마 민주항쟁, 6월 민주항쟁을 두고선 그 어떤 정치적 논쟁도 일지 않는다. 공식적인 '4대 민주화운동'으로 호명된다는 건, 정치적 논쟁거리가 될 수 없다는 의미다. 더욱이 5.18 관련 기록물은 지난 2011년에 유네스코 세계기록유산으로 지정된 터다.

여야 정치권도 부마 민주항쟁과 함께 5.18을 헌법 전문에 수록해야 한다고 합의했다. 이는 5.18의 역사적 의미를 깨닫고 정신을 되새겨야 한다는 사회적 약속이며, 정치권의 판단도 끝났음을 의미한다. 이럴진대 아무런 근거도 없이 5.18을 왜곡하거나 폄훼하는 건 헌법 정신을 훼손하는 일이며, 나아가 대한민국의 정통성을 부정하는 행위다.

5.18을 끊임없이 정치적 논쟁의 장에 불러들이려는 건 사회적 갈등을 부추겨 정치적, 경제적 이득을 취하려는 자들의 음험한 의도가 숨어있다. 특히 역사의식과 사회적 감수성이 부족한 아이들에겐 엄청난 해악을 끼치고 있다. 다른 곳도 아닌, 광주에서 나고 자란 아이들조차 '북한군 개입설'이나 '유가족 명단 공개' 주장에 휘둘릴 지경이니 더 말해서 무엇 할까.

정치적 논쟁을 벌이는 게 과연 상식적인가

"<닥터X> 같은 정치 편향 드라마를 TV에서 대놓고 방송해도 되는 건가요?"

얼마 전 영화 <암살자(들)>을 두고 역사를 왜곡한 작품으로 낙인 찍었던 한 아이가 호기롭게 말을 걸어왔다. 부러 봤는지 물었더니, 조만간 볼 계획이지만 아직은 못 봤다고 했다. 보지도 않았으면서 정치 편향 드라마라고 단정한 건, 역시나 인스타그램에서 공유된 콘텐츠 때문이다. <암살자(들)>을 패륜 영화로 낙인찍을 때도 그랬다.

극우적 콘텐츠로 도배된 인스타그램은 그렇다 해도, 기성 언론의 '부화뇌동'이 아쉽다. 사실상 모든 방송사에서 일제히 <닥터X>가 정치적 논쟁에 휘말렸다는 식의 보도를 내보냈다. 아예 5.18을 소재로 다룬 부분이 문제가 됐다고 소개했다. 이 보도는 다시 밈으로 재구성되어 일파만파 퍼졌고, 사람들의 뇌리엔 정치적 논쟁이라는 이슈만 남았다. 프레이밍의 효과다.

5.18을 드라마의 소재로 활용했다고 해서 정치적 논쟁을 벌이는 게 과연 상식적인가. 다른 사건이 아닌, 5.18이라서 문제라는 것인가. 아니면 장르가 의학 드라마여서 그렇다는 것인가. 이를 특정 정치적 입장을 드러내기 위한 끼워 맞추기로 단정한 근거는 무엇인가. 모름지기 언론이 '사회적 공기(公器)'를 자처한다면, 이런 의문과 질문부터 던지는 게 순서가 아닐까.

언제부턴가 진실을 추구해야 할 언론이 '기계적 중립'에 빠져 저널리즘이라는 본연의 역할을 방기하고 있다. 많은 이들이 방영 중단을 요청하는 국민 동의 청원에 동의했다고 하니, 5.18을 정치적 논쟁거리로 삼는 게 정당하다고 여기는 듯하다. 아무리 이념적으로 양극화한 시대라지만, 진실은 진영 논리로 갈라칠 수 없다. 명색이 언론의 보도가 자극적인 SNS의 콘텐츠를 자꾸만 흉내 내려는 것만 같아 씁쓸할 따름이다.
닥터K 518민주화운동 인스타그램 역사왜곡 암살자들

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잠시 미뤄지고 있지만, 여전히 내 꿈은 두 발로 세계일주를 하는 것이다.

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