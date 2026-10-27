영화 '암살자(들)'에서, '(들)'에 담긴 역사적 사실

기울어진 트럭 짐칸 문이 열리며 안에 있던 사람들을 통째로 산기슭 아래로 쏟아낸다. 첫 장면의 폭력성에 깜짝 놀라 김밥을 입에 넣으려던 손이 멎었다. 시간에 쫓겨 고픈 배를 달래려 사 들고 온 먹거리인데 영 씹어 삼킬 기분이 안 났다.



'5·18민주화운동'을 다룬 것도 아닐 텐데, 이게 뭐지? 뒤미처 박훈(기관원 역)의 기사 검열 장면이 나오며 박해일(김재환 역)이 불법 연행 된 동성일보 기자라는 걸 알려준다. <암살자(들)>의 포문을 연 배경은 언론 탄압이었다.



<암살자(들)>의 주연은 세 명이다. 유해진(서울 중부경찰서 형사 박철구 역)과 박해일, 그리고 이민호(동성일보 신입 기자 한영일 역)다. 그 중 역사 왜곡이라 주장하는 사람들에게 유독 위협 받는 배우는 유해진이다. 그게 궁금해서 나름 판단할 겸 어렵사리 시간을 내 상영관을 찾았다. 영화는 1974년 박대통령 저격사건(육영수여사저격사건), 1973년 김대중 납치 사건, 1975년 동아투위 등 세 모티브를 아우르며 속도감과 몰입감을 안기면서 내 배고픔을 젖혔다.



그러니까 역사적 배경은 대한민국 제4공화국 시절이고, 당시 일본과의 외교는 김대중 납치 사건으로 인해 냉각 상태였고, 1972년 10월 유신 이후 치열해진 대학생 시위 관련 보도 등을 통제하는 언론 탄압이 극심한 시기였다는 것이다. 그 와중에 암살자로 재일교포 2세 문세광이 등장했고, 제목 <암살자(들)>에서 복수 '들'을 괄호에 묶었듯, 이 영상물은 암살자 문세광을 둘러싼 의문들을 1970년대 상반기의 정치 지형으로 압축한 팩션(사실+픽션)인 것이다.



어느 영상이든 사실(현실)의 관점에서 비평할 자유와 픽션의 관점에서 창작할 자유는 공존해야 한다. 이때 공존은, 양쪽의 자유 모두 상대방의 관점을 먼저 이해한 후 고언하는 행간의 펀치일 때 가능하며 효과적이다. <암살자(들)>은 1989년 월간지 <다리>, SBS <그것이 알고싶다>(326회, 332회), 2005년 정부의 문세광 사건 관련 외교문서, 실제 수사 관계자의 양심선언 및 증언 등을 통해 이미 공식적으로 제기된 역사적 의문점들을 각색한 것이다.



<암살자(들)>의 '(들)'에 관객의 몰입감을 꽂히게 한 역사적 사실은, 지금까지도 밝혀지지 않은, 육영수 여사의 두부를 관통한 탄환이 유실되었다는 것이다. 당시가 독재 정권이었음을 떠올릴 때, 그러한 수사적 낭패는 참 믿기 어렵다. 영화적 상상력이 이걸 놓칠 수 있겠는가. 가상 인물 형사 박철구 역의 유해진은 그걸 반향시켰을 뿐이다. 뼛속까지 다졌던 공무원다움을 내팽개치고 국가권력을 향해 치를 떠는 그 호연에 나는 그저 크게 박수를 보냈다.



더군다나 <암살자(들)>의 뼈대인 날줄은, 동아투위를 본뜬 자유언론수호 투쟁이다. 그리고 살집인 씨줄이 문세광 사건이다. 날줄과 씨줄을 튀게끔 각색하다 보니, 캐스팅은 성공했지만, 날줄 측면에서는 동아투위를 제대로 다루지 않아 완성도가 미흡하다고 볼 수 있다. 그리고 날줄에 얹히다보니 씨줄 측면에서는 불필요한 해석의 여지를 엿볼 수도 있겠다는 정도다. 특별히 역사 왜곡이라고 지적할 만한 장면들이 내 눈에는 띄지 않았다.



상영관을 나서며 나는 마음이 가벼웠다. 제4공화국을 둘러싼 역사적 사건들을 되돌아보게끔 하는 볼만한 영화라는 생각을 했기에. 지금 여기에서 활동하는 숱한 언론인들에게 영상 속 언론 탄압 관련 언론자유수호투쟁 장면들이 어필되어 참된 언론인의 보도 자세에 대해 성찰하는 계기가 될 수도 있겠다 싶었기에. 무엇보다도, 'K-문화(컬처)'는 이 정도 영상물은 무리 없이 포용할 역량을 지녔다고 믿으니까.

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