얀, 라이벌전 마침표… 레슬링 견디고 챔피언 지켰다

UFC 제공

표트르 얀(사진 왼쪽)은 메랍 드발리쉬빌리와의 맞대결에서 2승 1패로 우위를 점하게 됐다.경기의 전환점은 3라운드였다. 초반에 상대의 레슬링을 방어하느라 공격 기회를 제한받았던 얀은 타격 리듬을 되찾기 시작했다. 특히 머리 공격에만 집중하지 않고 몸통을 적극적으로 공략한 것이 효과를 냈다. 전진하는 상대의 몸통에 정확한 타격을 넣으면 호흡과 움직임에 부담을 줄 수 있고, 상대가 다음 공격을 준비하는 과정에도 영향을 미칠 수 있다.드발리쉬빌리는 계속해서 압박을 시도했지만, 얀의 타격이 들어가기 시작하면서 상황은 달라졌다. 상대의 전진을 그대로 받아내는 대신 타격으로 대응하면서 공격과 방어의 균형을 되찾았다. 얀은 상대가 접근할 때 무조건 뒤로 물러나지 않고, 적절한 순간에 펀치를 연결해 진입의 대가를 치르게 했다.'MMA Fighting'은 얀이 3라운드부터 타격에서 우위를 만들었으며, 4라운드에는 몸통과 머리를 겨냥한 공격을 효과적으로 연결했다고 분석했다. 'UFC 공식 홈페이지' 역시 몸통 공격이 드발리쉬빌리의 움직임에 영향을 미치면서 경기 흐름이 바뀌었다고 설명했다. 레슬링을 막는 데 집중하던 챔피언이 상대의 공격을 읽고 반격하는 단계로 넘어간 것이다.4라운드와 5라운드에서는 얀의 경기 운영이 더욱 돋보였다. 드발리쉬빌리는 끝까지 테이크다운을 시도하며 역전을 노렸지만, 얀은 상대의 움직임에 끌려다니지 않고 타격을 적중시켰다.상대의 공격이 시작되는 순간을 활용해 펀치를 연결하고, 거리를 다시 확보하면서 불필요한 레슬링 공방에 오래 머무르지 않았다. 초반에는 상대의 전술에 대응하는 데 집중했다면 후반에는 자신이 원하는 방식으로 경기를 이끌었다.얀의 강점은 정교한 타격과 침착한 판단에 있다. 상대가 공격을 쏟아붓는 상황에서도 무리하게 맞불을 놓기보다 방어와 반격의 순간을 구분한다. 이번 경기에서도 초반의 열세를 만회하기 위해 무리한 한 방을 노리지 않았다. 몸통 공격으로 상대의 움직임을 제한하고, 타격의 정확도를 높이며 라운드마다 경기 흐름을 바꿨다.결국 세 명의 심판은 모두 얀에게 48-47 판정승을 줬다. 근소한 점수 차가 보여주듯 두 선수의 승부는 일방적이지 않았다. 드발리쉬빌리는 초반 레슬링 압박으로 자신의 장점을 충분히 보여줬지만, 얀은 후반 타격전에서 우위를 확보하며 승리를 가져갔다.이번 승리로 얀은 드발리쉬빌리와의 맞대결에서 2연승을 기록하며 라이벌 관계에 마침표를 찍었다. 첫 대결에서 당한 패배를 설욕한 데 이어 재대결과 3차전까지 연달아 승리한 과정은 단순한 기술 대결을 넘어 상대를 분석하고 대응 방식을 바꿔 온 결과였다.챔피언에게 이번 경기는 벨트를 지킨 승리인 동시에, 상대의 가장 강력한 무기를 견뎌낸 뒤 자신의 장점으로 승부를 뒤집을 수 있음을 보여준 한판이었다.