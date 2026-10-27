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얀, 라이벌전 마침표… 레슬링 견디고 챔피언 지켰다

얀, 라이벌전 마침표… 레슬링 견디고 챔피언 지켰다

UFC 333 '볼카노프스키 vs 예블로예프' 코메인이벤트, 얀 만장일치 판정승

김종수(oetet)
26.10.27 09:15최종업데이트26.10.27 09:15
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표트르 얀(사진 왼쪽)은 중반 이후 경기 흐름을 자신 쪽으로 돌려놓는데 성공했다.
표트르 얀(사진 왼쪽)은 중반 이후 경기 흐름을 자신 쪽으로 돌려놓는데 성공했다.UFC 제공

'노 머시' 표트르 얀(33, 러시아)이 끈질긴 레슬링으로 압박해 온 '더 머신' 메랍 드발리쉬빌리(35, 조지아)를 다시 한번 넘어섰다.

UFC 밴텀급(61.2㎏) 챔피언 얀은 지난 25일(한국시간) 아랍에미리트(UAE) 아부다비 야스섬 에티하드 아레나에서 있었던 UFC 333 '볼카노프스키 vs 예블로예프' 코메인이벤트에서 전 챔피언이자 랭킹 1위 도전자 드발리쉬빌리에게 만장일치 판정승을 거뒀다.

심판 세 명의 채점은 모두 48-47이었다. 초반 두 라운드를 내준 뒤 남은 세 라운드에서 경기 흐름을 바꾼 역전승이었다.

두 선수의 대결은 이번이 세 번째였다. 2023년 첫 맞대결에서는 드발리쉬빌리가 레슬링을 앞세워 판정승을 거뒀다. 얀은 2025년 UFC 323 재대결에서 승리하며 균형을 맞췄고, 이번 3차전에서도 승리를 추가해 상대 전적 2승 1패로 라이벌전을 마무리했다.

한 차례 패배를 설욕하는 데 그치지 않고, 상대가 반복해서 꺼내는 전술에 적응하며 우위를 만들어냈다는 점에서 의미가 컸다.

경기 초반에는 드발리쉬빌리의 장점이 두드러졌다. 쉴 새 없이 전진하며 테이크다운을 시도했고, 타격을 섞어 얀의 공격 기회를 제한했다. 얀은 상대의 진입을 막는 데 집중하느라 자신의 타격을 충분히 전개하지 못했다. 그러나 챔피언은 흔들리지 않았다. 상대의 레슬링을 방어하는 데서 한 걸음 더 나아가 몸통 공격과 정교한 펀치로 반격의 실마리를 찾았다.

'UFC 공식 홈페이지'는 얀이 3라운드부터 타격 리듬을 되찾고, 몸통 공격으로 드발리쉬빌리의 전진을 둔화시킨 점에 주목했다. 'MMA Fighting'도 초반 두 라운드에서 레슬링 압박을 앞세운 도전자가 우위를 점했지만, 후반으로 갈수록 얀의 타격과 테이크다운 방어가 경기의 방향을 바꿨다고 분석했다.

결국 두 선수의 차이는 누가 더 많이 공격했느냐보다, 상대의 장점을 얼마나 효과적으로 무력화하고 자신의 무기를 살렸느냐에서 갈렸다는 평가다.

메랍 드발리쉬빌리(사진 왼쪽)는 초반의 좋은 흐름을 중반 이후까지 이어가는데 실패했다.
메랍 드발리쉬빌리(사진 왼쪽)는 초반의 좋은 흐름을 중반 이후까지 이어가는데 실패했다.UFC 제공

끝없는 테이크다운 시도… 얀은 무너지지 않았다

드발리쉬빌리의 경기 방식은 별명인 '더 머신'과 잘 어울린다. 지치지 않는 전진과 반복적인 테이크다운 시도로 상대에게 쉴 틈을 주지 않는다. 한 번의 공격으로 경기를 끝내기보다 계속해서 상대의 균형을 무너뜨리고 방어에 에너지를 쓰도록 만든다. 상대가 테이크다운을 막더라도 곧바로 다음 공격을 시도해 압박을 유지하는 것이 특징이다.

이번 경기에서도 드발리쉬빌리는 초반부터 자신의 장점을 적극적으로 활용했다. 타격으로 거리를 좁힌 뒤 다리를 잡거나 몸을 붙여 테이크다운을 시도했다. 얀은 공격을 막아내는 데 많은 시간을 써야 했고, 타격을 주도적으로 펼칠 기회를 얻기 어려웠다. 첫 두 라운드에서 도전자가 우위를 확보한 배경에는 이처럼 상대의 공격을 제한하는 레슬링 압박이 있었다.

그러나 테이크다운 시도 횟수와 실제로 상대를 제압하는 능력은 구분해야 한다. 상대를 넘어뜨리는 데 성공하더라도 상위 포지션을 유지하지 못하면 공격을 이어가기 어렵다.

얀은 상대의 다리 잡기를 방어하고 균형을 되찾는 데 집중했으며, 바닥에 넘어가더라도 오래 머무르지 않으려 했다. 드발리쉬빌리가 공격을 반복할수록 얀에게는 그 진입 순간을 읽고 대응하는 것이 중요해졌다.

'UFC 공식 홈페이지' 경기 분석에 따르면 드발리쉬빌리는 이번 경기에서 테이크다운을 47차례 시도해 5차례 성공했다. 수치만 보면 도전자는 끊임없이 레슬링을 시도했지만, 그만큼의 공격이 지속적인 경기 지배로 이어지지는 못했다. 얀은 모든 시도를 완벽하게 막아낸 것은 아니지만, 상대가 자신의 장점을 이용해 경기를 일방적으로 끌고 가는 상황을 차단했다.

이 과정에서 얀의 체력과 집중력도 중요했다. 테이크다운 방어는 상대의 힘을 버티는 것만으로 해결되지 않는다. 다리를 잡히는 순간의 자세, 중심을 유지하는 균형 감각, 상대의 손을 떼어내는 움직임, 다시 타격 거리를 확보하는 과정이 함께 이뤄져야 한다. 방어에 성공한 뒤 공격으로 전환할 수 있어야 상대의 반복적인 진입도 부담으로 바뀐다.

얀은 초반 두 라운드에서 공격 기회를 충분히 만들지 못했지만, 상대의 압박에 무너지지 않고 경기를 이어갔다. 드발리쉬빌리가 테이크다운을 시도하는 동안 얀은 진입 방향과 타이밍을 읽을 기회를 얻었다. 후반으로 갈수록 상대의 공격을 막아내는 데 그치지 않고 자신의 타격을 연결할 수 있었던 것도 이런 대응이 쌓인 결과로 볼 수 있다.

표트르 얀(사진 왼쪽)은 메랍 드발리쉬빌리와의 맞대결에서 2승 1패로 우위를 점하게 됐다.
표트르 얀(사진 왼쪽)은 메랍 드발리쉬빌리와의 맞대결에서 2승 1패로 우위를 점하게 됐다.UFC 제공

몸통 공격으로 흐름 바꿨다… 얀의 후반 집중력이 승부 갈라

경기의 전환점은 3라운드였다. 초반에 상대의 레슬링을 방어하느라 공격 기회를 제한받았던 얀은 타격 리듬을 되찾기 시작했다. 특히 머리 공격에만 집중하지 않고 몸통을 적극적으로 공략한 것이 효과를 냈다. 전진하는 상대의 몸통에 정확한 타격을 넣으면 호흡과 움직임에 부담을 줄 수 있고, 상대가 다음 공격을 준비하는 과정에도 영향을 미칠 수 있다.

드발리쉬빌리는 계속해서 압박을 시도했지만, 얀의 타격이 들어가기 시작하면서 상황은 달라졌다. 상대의 전진을 그대로 받아내는 대신 타격으로 대응하면서 공격과 방어의 균형을 되찾았다. 얀은 상대가 접근할 때 무조건 뒤로 물러나지 않고, 적절한 순간에 펀치를 연결해 진입의 대가를 치르게 했다.

'MMA Fighting'은 얀이 3라운드부터 타격에서 우위를 만들었으며, 4라운드에는 몸통과 머리를 겨냥한 공격을 효과적으로 연결했다고 분석했다. 'UFC 공식 홈페이지' 역시 몸통 공격이 드발리쉬빌리의 움직임에 영향을 미치면서 경기 흐름이 바뀌었다고 설명했다. 레슬링을 막는 데 집중하던 챔피언이 상대의 공격을 읽고 반격하는 단계로 넘어간 것이다.

4라운드와 5라운드에서는 얀의 경기 운영이 더욱 돋보였다. 드발리쉬빌리는 끝까지 테이크다운을 시도하며 역전을 노렸지만, 얀은 상대의 움직임에 끌려다니지 않고 타격을 적중시켰다.

상대의 공격이 시작되는 순간을 활용해 펀치를 연결하고, 거리를 다시 확보하면서 불필요한 레슬링 공방에 오래 머무르지 않았다. 초반에는 상대의 전술에 대응하는 데 집중했다면 후반에는 자신이 원하는 방식으로 경기를 이끌었다.

얀의 강점은 정교한 타격과 침착한 판단에 있다. 상대가 공격을 쏟아붓는 상황에서도 무리하게 맞불을 놓기보다 방어와 반격의 순간을 구분한다. 이번 경기에서도 초반의 열세를 만회하기 위해 무리한 한 방을 노리지 않았다. 몸통 공격으로 상대의 움직임을 제한하고, 타격의 정확도를 높이며 라운드마다 경기 흐름을 바꿨다.

결국 세 명의 심판은 모두 얀에게 48-47 판정승을 줬다. 근소한 점수 차가 보여주듯 두 선수의 승부는 일방적이지 않았다. 드발리쉬빌리는 초반 레슬링 압박으로 자신의 장점을 충분히 보여줬지만, 얀은 후반 타격전에서 우위를 확보하며 승리를 가져갔다.

이번 승리로 얀은 드발리쉬빌리와의 맞대결에서 2연승을 기록하며 라이벌 관계에 마침표를 찍었다. 첫 대결에서 당한 패배를 설욕한 데 이어 재대결과 3차전까지 연달아 승리한 과정은 단순한 기술 대결을 넘어 상대를 분석하고 대응 방식을 바꿔 온 결과였다.

챔피언에게 이번 경기는 벨트를 지킨 승리인 동시에, 상대의 가장 강력한 무기를 견뎌낸 뒤 자신의 장점으로 승부를 뒤집을 수 있음을 보여준 한판이었다.

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표트르얀 메랍드발리쉬빌리 더머신 밴텀급라이벌전

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