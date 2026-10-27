4관왕도 아쉽다는 '다이빙 차세대 에이스' 이예주의 포부

박장식

큰사진보기 ▲스프링보드 위에서는 진지함이 묻어나지만, 시상대 위에서는 고등학생 선수다운 모습으로 단체 사진을 찍었던 선수들. 여고부 다이빙 3m 스프링보드 개인전 시상식에 나선 (왼쪽부터) 이예주·김남연·백선진 선수. 박장식

4관왕에도 '아쉬움' 말한 이예주... "세계적인 선수로 거듭나겠다"



지난 22일까지 제주도에서 열린 제107회 전국체육대회를 치렀던 이예주는 태어난 곳에서 열린 전국체육대회 출전이 의미도 있었지만, 부담도 있었다고 돌아봤다.



"주종목인 3m 스프링보드에서 2위를 거둔 것이 아쉽고 기도 많이 죽었다"라고 말한 이예주는 "연습 때 잘 하다가 실수하니까 스스로에게 화가 많이 났다. 특히 5관왕을 거두고 싶다는 목표를 달성하지 못해 아쉬웠다"고 말했다. 그러면서도 이예주는 "1위를 거둔 선수(김남연·인천체고)가 친한 선수인 데다, 1학년이라는 어린 나이에 노련하게 잘 뛰어서 기특하더라"고 칭찬을 잊지 않았다.



이예주는 "처음 훈련했던 경기장에서 열리는 전국체육대회이기에 기쁘면서도, 고등학생 신분으로 치른 마지막 전국체전이기에 너무 잘 하고 싶은 마음이 컸다"면서, "목표했던 5관왕을 이루지 못했던 아쉬움이 있기에, 이 경험을 더 좋은 성적을 내기 위한 발판으로 삼아 성인 무대에서 더욱 완벽히 하고 싶은 욕심이 크다"고 각오를 다졌다.



이예주에게 성인이 된 이후 목표는 '경험을 많이 쌓는 것'이다. 그는 "경험을 우선 많이 쌓고 싶다. 많은 국제대회에 나서서, 어떻게 해야 내가 잘 할 수 있을까를 생각하고 싶다"면서, "충분히 대표팀 생활을 하고, 국제대회에 많이 출전해서 세계적인 선수로 거듭나고 싶다"고 바랐다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 스프링보드 위에서는 진지함이 묻어나지만, 시상대 위에서는 고등학생 선수다운 모습으로 단체 사진을 찍었던 선수들. 여고부 다이빙 3m 스프링보드 개인전 시상식에 나선 (왼쪽부터) 이예주·김남연·백선진 선수.지난 22일까지 제주도에서 열린 제107회 전국체육대회를 치렀던 이예주는 태어난 곳에서 열린 전국체육대회 출전이 의미도 있었지만, 부담도 있었다고 돌아봤다."주종목인 3m 스프링보드에서 2위를 거둔 것이 아쉽고 기도 많이 죽었다"라고 말한 이예주는 "연습 때 잘 하다가 실수하니까 스스로에게 화가 많이 났다. 특히 5관왕을 거두고 싶다는 목표를 달성하지 못해 아쉬웠다"고 말했다. 그러면서도 이예주는 "1위를 거둔 선수(김남연·인천체고)가 친한 선수인 데다, 1학년이라는 어린 나이에 노련하게 잘 뛰어서 기특하더라"고 칭찬을 잊지 않았다.이예주는 "처음 훈련했던 경기장에서 열리는 전국체육대회이기에 기쁘면서도, 고등학생 신분으로 치른 마지막 전국체전이기에 너무 잘 하고 싶은 마음이 컸다"면서, "목표했던 5관왕을 이루지 못했던 아쉬움이 있기에, 이 경험을 더 좋은 성적을 내기 위한 발판으로 삼아 성인 무대에서 더욱 완벽히 하고 싶은 욕심이 크다"고 각오를 다졌다.이예주에게 성인이 된 이후 목표는 '경험을 많이 쌓는 것'이다. 그는 "경험을 우선 많이 쌓고 싶다. 많은 국제대회에 나서서, 어떻게 해야 내가 잘 할 수 있을까를 생각하고 싶다"면서, "충분히 대표팀 생활을 하고, 국제대회에 많이 출전해서 세계적인 선수로 거듭나고 싶다"고 바랐다. 이예주 다이빙 여자다이빙 전국체육대회 아시안게임 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박장식 (trainholic) 내방 구독하기

페이스북 대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이. 이 기자의 최신기사 "태극마크 달았기에, 군인이기에 포기 못했다"

지난 제107회 전국체육대회 여고부 다이빙에서 4관왕에 오르며 고교 마지막 무대를 마친 이예주.한국 다이빙의 미래, 이예주에게 생애 첫 번째 아시안 게임은 '배우는 자리'였다. 2026 아이치·나고야 아시안 게임 3m 스프링보드에서 6위라는 성적을 기록했던 이예주는 선배들이 만들었던 세계적인 선수라는 자리를 향해 이제 도약할 채비를 하고 있다.이예주(제주남녕고)는 지난 22일까지 제주특별자치도에서 열린 제107회 전국체육대회에서 고등학생 신분으로 마지막 전국체전을 치렀다. 10m 플랫폼과 1m 스프링보드, 플랫폼·스프링보드 싱크로 종목에서 모두 금메달을 따내며 4관왕에 오른 이예주는 고교생 신분으로 세계선수권과 아시안 게임에 승선한 저력을 이번 전국체육대회에서도 어김없이 보여줬다.그럼에도 이예주는 이번 대회 모든 도약을 성공해 5관왕을 이루고 졸업하고 싶었다고 말한다. 주종목인 3m 스프링보드 개인전에서 실수를 범해 2위를 기록했던 아쉬움을 말한 이예주는 "지금에 안주하지 않고 앞으로 선배들처럼 더욱 세계적인 선수가 되고 싶다"고 다짐했다.이예주는 '포스트 김수지'라는 별명이 가장 잘 어울리는 다이버다. 고교생 시절 생애 첫 아시안 게임과 세계선수권 무대를 밟았던 선배 김수지처럼, 이예주 역시 고등학교 1학년 처음 국가대표에 승선한 뒤 고등학교 2학년인 2025년 싱가포르에서 열린 세계선수권에, 그리고 올해 일본에서 열린 아시안 게임에 처음으로 출전했다.이번 아시안 게임은 생애 첫 종합 대회였기에 긴장도 컸고, 부담도 많이 되었다는 이예주. 그는 "대한민국 대표로 나가는 자리였기에 그런 생각이 많이 들었다. 허리와 무릎 부상도 있었기에 더욱 긴장이 많이 되었다"라면서도, "오히려 다른 선수들의 경기를 보면서 즐기려는 생각, 배우려는 생각을 하고 대회에 임했고, 덕분에 잘 치르고 온 것 같다"고 돌아봤다.2024년 국가대표 선발전에서 쟁쟁한 언니와 오빠들을 누르고 선발되면서 진천선수촌 생활을 처음 시작했던 이예주. 이예주는 "대표팀 언니, 오빠들과 나이 차이가 많이 난다. (김)수지 언니와는 열 살 차이, (김)영남 오빠와는 띠동갑"이라면서, "그래서 언니와 오빠들이 많이 귀여워해주시고, 예뻐해주시는 것이 느껴진다"며 웃었다.올림픽과 세계선수권, 그리고 숱한 국제대회에서 산전수전을 모두 겪었던 선배 선수들이 해주는 이야기들도 많단다. 이예주는 "선배들이 시합 준비할 때 긴장될 때면 '내가 과거에는 이렇게 생각하고 이렇게 극복했다' 같은 이야기를 많이 해주신다"라며, "특히 대회를 준비하는 자세에 대해서도 많이 배웠다"고 대표팀 생활을 돌아봤다.그러면서 이예주는 "국가대표 선발전을 통해 다이빙 대표팀을 선발하기 때문에, 선배 선수들이 '네가 선발전을 통해 태극마크를 달았다는 것을 자랑스러워하고 기 죽지 말라'고 이야기도 많이 해준다"며, "언니와 오빠들이 이미 준비되고 완성된 선수라고 느껴져서 '이 자리에 같이 있어도 되나' 생각할 때도 있지만, 기를 많이 살려주시기 덕분에 정말 감사할 때가 많다"며 고마움을 전했다.