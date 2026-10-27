4관왕도 아쉽다는 '다이빙 차세대 에이스' 이예주의 포부

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지난 제107회 전국체육대회 여고부 다이빙에서 4관왕에 오르며 고교 마지막 무대를 마친 이예주.박장식
한국 다이빙의 미래, 이예주에게 생애 첫 번째 아시안 게임은 '배우는 자리'였다. 2026 아이치·나고야 아시안 게임 3m 스프링보드에서 6위라는 성적을 기록했던 이예주는 선배들이 만들었던 세계적인 선수라는 자리를 향해 이제 도약할 채비를 하고 있다.
이예주(제주남녕고)는 지난 22일까지 제주특별자치도에서 열린 제107회 전국체육대회에서 고등학생 신분으로 마지막 전국체전을 치렀다. 10m 플랫폼과 1m 스프링보드, 플랫폼·스프링보드 싱크로 종목에서 모두 금메달을 따내며 4관왕에 오른 이예주는 고교생 신분으로 세계선수권과 아시안 게임에 승선한 저력을 이번 전국체육대회에서도 어김없이 보여줬다.
그럼에도 이예주는 이번 대회 모든 도약을 성공해 5관왕을 이루고 졸업하고 싶었다고 말한다. 주종목인 3m 스프링보드 개인전에서 실수를 범해 2위를 기록했던 아쉬움을 말한 이예주는 "지금에 안주하지 않고 앞으로 선배들처럼 더욱 세계적인 선수가 되고 싶다"고 다짐했다.
대표팀 '막내' 이예주... "선배들이 좋은 조언 많이 해주세요"
이예주는 '포스트 김수지'라는 별명이 가장 잘 어울리는 다이버다. 고교생 시절 생애 첫 아시안 게임과 세계선수권 무대를 밟았던 선배 김수지처럼, 이예주 역시 고등학교 1학년 처음 국가대표에 승선한 뒤 고등학교 2학년인 2025년 싱가포르에서 열린 세계선수권에, 그리고 올해 일본에서 열린 아시안 게임에 처음으로 출전했다.
이번 아시안 게임은 생애 첫 종합 대회였기에 긴장도 컸고, 부담도 많이 되었다는 이예주. 그는 "대한민국 대표로 나가는 자리였기에 그런 생각이 많이 들었다. 허리와 무릎 부상도 있었기에 더욱 긴장이 많이 되었다"라면서도, "오히려 다른 선수들의 경기를 보면서 즐기려는 생각, 배우려는 생각을 하고 대회에 임했고, 덕분에 잘 치르고 온 것 같다"고 돌아봤다.
2024년 국가대표 선발전에서 쟁쟁한 언니와 오빠들을 누르고 선발되면서 진천선수촌 생활을 처음 시작했던 이예주. 이예주는 "대표팀 언니, 오빠들과 나이 차이가 많이 난다. (김)수지 언니와는 열 살 차이, (김)영남 오빠와는 띠동갑"이라면서, "그래서 언니와 오빠들이 많이 귀여워해주시고, 예뻐해주시는 것이 느껴진다"며 웃었다.
올림픽과 세계선수권, 그리고 숱한 국제대회에서 산전수전을 모두 겪었던 선배 선수들이 해주는 이야기들도 많단다. 이예주는 "선배들이 시합 준비할 때 긴장될 때면 '내가 과거에는 이렇게 생각하고 이렇게 극복했다' 같은 이야기를 많이 해주신다"라며, "특히 대회를 준비하는 자세에 대해서도 많이 배웠다"고 대표팀 생활을 돌아봤다.
그러면서 이예주는 "국가대표 선발전을 통해 다이빙 대표팀을 선발하기 때문에, 선배 선수들이 '네가 선발전을 통해 태극마크를 달았다는 것을 자랑스러워하고 기 죽지 말라'고 이야기도 많이 해준다"며, "언니와 오빠들이 이미 준비되고 완성된 선수라고 느껴져서 '이 자리에 같이 있어도 되나' 생각할 때도 있지만, 기를 많이 살려주시기 덕분에 정말 감사할 때가 많다"며 고마움을 전했다.