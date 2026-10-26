38세 볼카노프스키, UFC 페더급 왕좌 또 지켰다

UFC 제공

큰사진보기 ▲볼카노프스키는 전방위로 경기 흐름을 지배했다. UFC 제공

결정타는 준비된 기술서 나왔다



승부를 결정한 것은 2라운드 막판의 타격이었다. 챔피언은 왼손 훅에 이어 오른손 스트레이트를 적중시켰고, 충격을 받은 예블로예프는 균형을 잃으며 무너졌다. 볼카노프스키는 곧바로 따라붙어 그라운드 펀치를 퍼부었다. 예블로예프가 제대로 방어하지 못하자 심판이 경기를 중단했다. 종료까지 불과 6초를 남긴 시점이었다.



이 장면에서 주목할 부분은 단순히 펀치의 위력만이 아니다. 타격은 상대의 움직임과 자세, 공격 의도를 읽고 빈틈을 찾아야 제대로 효과를 발휘한다. 예블로예프는 경기 내내 레슬링을 활용했지만, 타격전에서도 챔피언을 압박하려 했다. 볼카노프스키는 상대의 공격에 수동적으로 대응하지 않고 자신도 적극적으로 펀치를 교환하며 기회를 노렸다.



왼손 훅은 상대의 시선과 가드를 흔들고, 이어지는 오른손 스트레이트는 중앙으로 뻗어 상대의 턱을 맞췄다. 볼카노프스키는 결정적인 순간에 이 연결 동작을 정확하게 구사했다.



이번 승리는 볼카노프스키의 타격이 여전히 위협적이라는 점을 보여줬다. 그는 빠른 핸드스피드와 정확한 거리 조절, 공격 이후 상대의 반응을 읽는 판단력을 바탕으로 경기를 운영해 왔다. 이번에도 레슬링에 대응하는 과정에서 공격의 균형을 잃지 않았고, 상대가 타격에 집중하는 순간을 놓치지 않았다.



예블로예프에게는 무패 기록이 깨졌다는 결과 이상의 과제를 남겼다. 레슬링으로 챔피언을 흔들 수 있었지만, 상대를 지속적으로 바닥에 묶어두지 못했고 타격전에서는 결정적인 공격을 허용했다. 반면 볼카노프스키는 상대의 주특기를 방어하는 데 그치지 않고, 자신의 장점으로 승부를 마무리했다.



페더급 타이틀전 9승이라는 기록은 볼카노프스키가 오랜 기간 체급 정상에서 경쟁해 왔음을 보여주는 지표다. 하지만 이번 경기가 더욱 인상적인 이유는 숫자만으로 설명되지 않는다. 나이와 신체적 부담, 상대의 강력한 레슬링이라는 조건 속에서도 전술을 조정하고 결정적인 순간에 정확한 공격을 만들어냈다.



볼카노프스키는 또 한 번 챔피언의 자격을 증명했고, 페더급 정상에서 자신의 시대를 이어갈 이유를 보여줬다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 볼카노프스키는 전방위로 경기 흐름을 지배했다.승부를 결정한 것은 2라운드 막판의 타격이었다. 챔피언은 왼손 훅에 이어 오른손 스트레이트를 적중시켰고, 충격을 받은 예블로예프는 균형을 잃으며 무너졌다. 볼카노프스키는 곧바로 따라붙어 그라운드 펀치를 퍼부었다. 예블로예프가 제대로 방어하지 못하자 심판이 경기를 중단했다. 종료까지 불과 6초를 남긴 시점이었다.이 장면에서 주목할 부분은 단순히 펀치의 위력만이 아니다. 타격은 상대의 움직임과 자세, 공격 의도를 읽고 빈틈을 찾아야 제대로 효과를 발휘한다. 예블로예프는 경기 내내 레슬링을 활용했지만, 타격전에서도 챔피언을 압박하려 했다. 볼카노프스키는 상대의 공격에 수동적으로 대응하지 않고 자신도 적극적으로 펀치를 교환하며 기회를 노렸다.왼손 훅은 상대의 시선과 가드를 흔들고, 이어지는 오른손 스트레이트는 중앙으로 뻗어 상대의 턱을 맞췄다. 볼카노프스키는 결정적인 순간에 이 연결 동작을 정확하게 구사했다.이번 승리는 볼카노프스키의 타격이 여전히 위협적이라는 점을 보여줬다. 그는 빠른 핸드스피드와 정확한 거리 조절, 공격 이후 상대의 반응을 읽는 판단력을 바탕으로 경기를 운영해 왔다. 이번에도 레슬링에 대응하는 과정에서 공격의 균형을 잃지 않았고, 상대가 타격에 집중하는 순간을 놓치지 않았다.예블로예프에게는 무패 기록이 깨졌다는 결과 이상의 과제를 남겼다. 레슬링으로 챔피언을 흔들 수 있었지만, 상대를 지속적으로 바닥에 묶어두지 못했고 타격전에서는 결정적인 공격을 허용했다. 반면 볼카노프스키는 상대의 주특기를 방어하는 데 그치지 않고, 자신의 장점으로 승부를 마무리했다.페더급 타이틀전 9승이라는 기록은 볼카노프스키가 오랜 기간 체급 정상에서 경쟁해 왔음을 보여주는 지표다. 하지만 이번 경기가 더욱 인상적인 이유는 숫자만으로 설명되지 않는다. 나이와 신체적 부담, 상대의 강력한 레슬링이라는 조건 속에서도 전술을 조정하고 결정적인 순간에 정확한 공격을 만들어냈다.볼카노프스키는 또 한 번 챔피언의 자격을 증명했고, 페더급 정상에서 자신의 시대를 이어갈 이유를 보여줬다. 알렉산더대왕 알렉산더볼카노프스키 페더급기록 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 154㎞ 직구에 슬라이더까지…올러, LG 타선의 타이밍을 지웠다

20연승 모프사르 예블로예프(사진 왼쪽)의 기세도 볼카노프스키의 완성도를 넘어서지는 못했다.예블로예프는 경기 전까지 20승 무패를 기록한 정상급 도전자였다. 특히 레슬링을 기반으로 상대를 넘어뜨리고, 상위 포지션에서 컨트롤하며 경기를 운영하는 능력이 강점이었다. 타격전에서 위험을 감수하기보다 상대를 그라운드로 끌어들여 자신의 장점을 살리는 전략은 예블로예프가 무패 행진을 이어온 핵심 요소 가운데 하나였다.1라운드에서도 예블로예프는 레슬링으로 먼저 존재감을 드러냈다. 테이크다운에 성공하며 챔피언을 바닥으로 끌고 갔지만, 볼카노프스키는 곧바로 몸을 일으켜 스탠딩 상황으로 돌아왔다.테이크다운을 허용하지 않는 것만큼이나 중요한 것은 상대가 넘어뜨린 뒤 공격을 이어갈 시간을 주지 않는 것이다. 볼카노프스키는 바닥에 머무르는 시간을 최소화하면서 예블로예프가 자신의 주특기를 연속해서 활용하지 못하도록 했다.종합격투기에서 테이크다운 방어는 상대의 공격을 한 차례 막아내는 기술만을 뜻하지 않는다. 상대가 다리를 잡거나 몸을 붙였을 때 균형을 유지하고, 케이지를 활용해 일어나며, 상대가 상위 포지션을 확보하기 전에 공간을 만드는 과정까지 포함한다. 볼카노프스키는 이러한 대응을 통해 예블로예프의 레슬링이 경기 전체를 지배하는 상황을 차단했다.'MMA Fighting'의 경기별 보도에서도 볼카노프스키가 1라운드에 테이크다운을 허용한 뒤 빠르게 일어났으며, 2라운드에는 상대의 진입을 역이용해 상위 포지션을 잡았다는 점이 확인된다. 이는 챔피언이 수세에 몰렸을 때 버티는 데 그치지 않고, 상대의 움직임을 역으로 활용할 수 있었음을 보여준다.2라운드에는 예블로예프가 다시 테이크다운을 시도했지만, 볼카노프스키는 자세를 바꾸며 오히려 상위 포지션을 차지했다. 상대가 그라운드에서 주도권을 잡기 전에 상황을 뒤집은 것이다. 1분 넘게 컨트롤을 이어간 장면은 경기의 중요한 전환점이었다.예블로예프가 챔피언을 바닥에 묶어두고 체력을 소모시키려 했지만, 볼카노프스키는 그라운드에서도 상대의 계획을 그대로 허용하지 않았다.볼카노프스키는 상대의 공격을 막아내는 동시에 타격으로 위협을 가했다. 예블로예프가 테이크다운에만 집중하기 어려운 상황을 만들었고, 그 결과 두 선수의 싸움은 한쪽의 일방적인 레슬링 경기가 아니라 타격과 그래플링이 맞물리는 종합적인 승부로 전개됐다.