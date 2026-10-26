38세 볼카노프스키, UFC 페더급 왕좌 또 지켰다

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20연승 모프사르 예블로예프(사진 왼쪽)의 기세도 볼카노프스키의 완성도를 넘어서지는 못했다.UFC 제공
세 차례 테이크다운에도 흔들리지 않은 챔피언
예블로예프는 경기 전까지 20승 무패를 기록한 정상급 도전자였다. 특히 레슬링을 기반으로 상대를 넘어뜨리고, 상위 포지션에서 컨트롤하며 경기를 운영하는 능력이 강점이었다. 타격전에서 위험을 감수하기보다 상대를 그라운드로 끌어들여 자신의 장점을 살리는 전략은 예블로예프가 무패 행진을 이어온 핵심 요소 가운데 하나였다.
1라운드에서도 예블로예프는 레슬링으로 먼저 존재감을 드러냈다. 테이크다운에 성공하며 챔피언을 바닥으로 끌고 갔지만, 볼카노프스키는 곧바로 몸을 일으켜 스탠딩 상황으로 돌아왔다.
테이크다운을 허용하지 않는 것만큼이나 중요한 것은 상대가 넘어뜨린 뒤 공격을 이어갈 시간을 주지 않는 것이다. 볼카노프스키는 바닥에 머무르는 시간을 최소화하면서 예블로예프가 자신의 주특기를 연속해서 활용하지 못하도록 했다.
종합격투기에서 테이크다운 방어는 상대의 공격을 한 차례 막아내는 기술만을 뜻하지 않는다. 상대가 다리를 잡거나 몸을 붙였을 때 균형을 유지하고, 케이지를 활용해 일어나며, 상대가 상위 포지션을 확보하기 전에 공간을 만드는 과정까지 포함한다. 볼카노프스키는 이러한 대응을 통해 예블로예프의 레슬링이 경기 전체를 지배하는 상황을 차단했다.
'MMA Fighting'의 경기별 보도에서도 볼카노프스키가 1라운드에 테이크다운을 허용한 뒤 빠르게 일어났으며, 2라운드에는 상대의 진입을 역이용해 상위 포지션을 잡았다는 점이 확인된다. 이는 챔피언이 수세에 몰렸을 때 버티는 데 그치지 않고, 상대의 움직임을 역으로 활용할 수 있었음을 보여준다.
2라운드에는 예블로예프가 다시 테이크다운을 시도했지만, 볼카노프스키는 자세를 바꾸며 오히려 상위 포지션을 차지했다. 상대가 그라운드에서 주도권을 잡기 전에 상황을 뒤집은 것이다. 1분 넘게 컨트롤을 이어간 장면은 경기의 중요한 전환점이었다.
예블로예프가 챔피언을 바닥에 묶어두고 체력을 소모시키려 했지만, 볼카노프스키는 그라운드에서도 상대의 계획을 그대로 허용하지 않았다.
볼카노프스키는 상대의 공격을 막아내는 동시에 타격으로 위협을 가했다. 예블로예프가 테이크다운에만 집중하기 어려운 상황을 만들었고, 그 결과 두 선수의 싸움은 한쪽의 일방적인 레슬링 경기가 아니라 타격과 그래플링이 맞물리는 종합적인 승부로 전개됐다.