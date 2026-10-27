두 여성의 삶을 건 투쟁... 오래도록 기억될 야심작

시네마달

<에디 앨리스: 테이크> 스틸영화의 전반부는 앨리스의 이야기, 중반부부터 에디의 이야기 중심으로 펼쳐지지만, '따로 또 같이' 둘은 서로의 분량에 자유로이 섞인다. 앨리스가 복잡한 마음 달래려 해변에서 바다를 응시할 때 곁엔 에디가 말동무가 되어준다. 에디의 심경을 재연으로 세트장에서 촬영할 때 추임새를 맞추며 조명 작업에 열중하는 이는 앨리스다. 경로는 달라도 동병상련 이심전심 처지일 수밖에 없기에 그녀들은 진한 우애로 결속한다. 이는 제작진 전원의 도원결의이기도 하다.육체는 오랜 숙고와 고초 끝에 성별 정정에 이르렀다. 한국에서 제도적으로 변경할 수 있는 절차는 마친 셈이다. 하지만 그걸로 과연 끝난 걸까? 오래도록 염원했건만 변화된 신체에 적응하고 그에 맞춘 욕망을 풀어내는 건 또 다른 차원의 문제다. 앨리스는 잠재된 여성성을 구현하고자 춤에 몰입한다. 무용가를 만나 지도를 받고 자신의 육체를 활용하는 법을 수련한다. 발레를 연마하는 동선이 사뭇 강조된다.에디의 전환 과정은 좀 더 총체적이다. 제작 이전에 이미 전환을 마친 앨리스와 달리, 카메라에 그녀의 성 확정 수술 전 과정이 담기기 때문이다. 수술을 결의하고 필요한 준비를 하는 건 통과의례에 불과하다. 문제는 늘 꿈꿨지만, 막상 닥치니 어쩔 수 없이 체감하는 두려움과 낯선 감각이다. 육체를 변형한다는 건 아무리 상상해도 체험하지 않고는 도달할 수 없는 기분이다. 성공적으로 수술이 마무리되어도 모든 게 단박에 해소되는 게 아니란 걸 늦게 깨닫는다.에디의 성 확정 과정은 수술 전과 후로 나뉜다. 수술 전엔 '아들'에서 '딸'로 전환한 자식을 서서히 받아들이는 연로한 부모님, 충격을 완화하고자 주변 지인, 특히 어린 조카와 소통하며 외부의 이해를 구하던 그녀가 수술에 본격 돌입한 후로는 '자기와의 싸움'에 나선다. 말로는 숱하게 들었어도 실제 자신의 몸을 맡기는 외국에서의 오랜 수술 과정은 '장난'이 아니다. 수술은 잘 마쳤지만, 이제 수술로 만든 여성의 신체에 적응하는 과정이 남아 있다.왜 여성으로 확정되고 싶었던 걸까? 그 근원을 거슬러 상기하며 에디는 자신의 육체를 사랑하고 아끼는 감정을 연마한다. 단지 정서적 만족을 초월해야 한다. 건전한 성인, 독립적 주체라면 당연히 거치는 과정이다. '남사스럽게' 보여도 이건 당연한 권리이자 정당한 욕구다.