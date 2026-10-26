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처음부터 끝까지, 이 영화가 같은 태도로 질문한 것

처음부터 끝까지, 이 영화가 같은 태도로 질문한 것

[리뷰] 제31회 부산국제영화제 플래시 포워드 상영작 <노트르 살뤼>

조영준(joyjun7)
26.10.26 16:48최종업데이트26.10.26 16:48
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제31회 부산국제영화제 플래시 포워드 상영작 <노트르 살뤼> 스틸컷
제31회 부산국제영화제 플래시 포워드 상영작 <노트르 살뤼> 스틸컷부산국제영화제

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

1940년 9월, 독일에 패배한 프랑스에는 필리프 페탱이 이끄는 비시 정권이 들어선다. 사업에 실패하고 재산마저 잃은 49살의 앙리 마르(스완 아를로 분)는 이 혼란을 자신이 재기할 수 있는 기회로 여긴다.

아내 폴레트(상드린 블랑케 분)와 아이들을 남겨둔 채 비시로 향한 그는 직접 쓴 정치 구상서 '노트르 살뤼'를 권력자들에게 건넨다. 그렇게 자신에게 나라를 재건할 능력이 있다고 믿지만, 누구도 선뜻 자리를 내주진 않는다.

엠마뉘엘 마르 감독의 영화 <노트르 살뤼>는 한 남자가 정권에 들어가 일자리를 얻고, 그곳에서 맡은 업무가 어떤 결과를 낳는지 따라가는 작품이다. 감독 자신의 증조부가 남긴 편지에서 출발한 이야기로, 프랑스 현대사의 치욕스러운 시간을 다루면서도 전투나 학살과 같은 보다 직접적인 장면보다 사무실과 호텔과 같은 이면의 장면에서 오가는 말들을 오래 지켜본다.

한 남자의 정치

앙리는 권력자들이 모이는 곳마다 자신의 책을 들고 나타난다. 유력 인사의 부탁을 들어주기 위해 한밤중 고양이들을 데려오는 수고도 마다하지 않는다. 그의 행동은 때로 민망할 만큼 필사적이다.

국가를 구하겠다는 포부를 말하지만, 사실 그가 가장 간절히 바라는 것은 자신의 능력을 인정해 줄 자리다. 그에게 있어 프랑스의 패배는 국가적 재앙임과 동시에 개인적으로는 새로운 질서에 편입될 기회이기도 하다. 영화가 그의 초라한 구직 과정을 처음부터 길게 보여주는 이유다. 정권에 가담하는 사람이라고 모두가 처음부터 거창한 악의를 품고 있을 필요는 없다는 것.

그렇다고 앙리라는 인물을 출세에만 눈먼 인물로 갈음할 수도 없다. 그는 권위와 효율을 강조하는 비시 정권의 언어에 실제로 공감하며, 동시에 그 언어를 자신에게 유리하게 사용하는 법을 배운다. 대기실에서 만난 다른 지지자가 노골적인 배제를 주장할 때 앙리는 그보다는 행정과 질서에 관심을 두고 있는 사람처럼 보인다.

하지만 그 차이가 면죄부는 아니다. 그는 권력자들이 듣고 싶어 하는 말을 익히고, 자신의 역할을 얻기 위해 어디까지 맞춰가야 하는지 조금씩 깨달아간다. 영화는 그의 신념이 얼마나 진실한지에 대해 이야기하지 않기 위해 그의 행위에 초점을 맞춘다. 종종 그가 권력자들 앞에 보이는 우스꽝스러운 모습에 실소가 나오는 것은 이 때문이다. 중요한 것은, 그러는 동안에도 그가 참여한 체제의 성격은 달라지지 않는다는 점이다.

제31회 부산국제영화제 플래시 포워드 상영작 <노트르 살뤼> 스틸컷
제31회 부산국제영화제 플래시 포워드 상영작 <노트르 살뤼> 스틸컷부산국제영화제

일상적 업무가 보이지 않는 폭력이 되어갈 때

앙리는 마침내 리모주 지역의 실업 대책 기관에서 일하게 된다. 그곳에서 하게 되는 일은 사람을 분류하고 일자리를 알선하는 등 인력과 예산을 관리하는 것이다. 하지만 영화가 이 업무를 보여주는 방식에는 불편함이 스며 있다.

실업자를 돕는다는 명목은 일을 거절할 자유를 제한하는 논리와 결합하고, 외국인 노동자를 분류하는 절차는 누군가를 통제하고 강제 이동시키는 데 이용된다. 영화는 이 모든 과정을 하나씩 천천히 보여줌으로써, 당연하게 여겨지던 작은 결정들이 쌓여 어떻게 한 체제의 능력이 되어가는지 보여주고자 한다. 결과는 보여지는 것과 같다. 이제 노동은 생계를 위한 활동이 아니라 국가의 필요에 따라 배치하게 될 자원에 가까워진다.

앙리가 유대인 강제 이송에 필요한 차량과 연료를 지원하는 장면에서 그 방식은 더욱 선명해진다. 이 문제에 대한 대화는 평범한 행정 업무처럼 시작되고, 사람들을 끌고 가는 일은 어떻게 불러야 할지에 대한 문제까지 논의된다. 이송되는 이들을 위한 짚과 요강을 마련한 직원에게는 규정에 없는 지출을 했다는 이유로 문책마저 돌아간다.

앙리 또한 그 물품이 왜 필요했는지보다 장부에 어떻게 적어야 하는지에 더 관심이 있을 뿐이다. 사람을 돌보려는 행동은 규정 위반이 되고, 사람을 끌고 가는 일은 업무가 되는 현실. 가장 큰 문제는 의심하거나 멈춰 설 순간이 몇 번이나 있었음에도 계속해서 나아간다는 점이다.

해당 시퀀스의 문제의식이 생각보다 늦게 인지된다는 점이 흥미롭다. 감독은 이 지점을 조금도 특별하지 않게, 다른 장면과 유사한 '톤앤 매너'로 이어가는 태도를 보인다. 우리가 역사적 사실과 결과에 대해 알고 있다고 해서 그 과정을 제대로 이해하고 바라보고 있는 것은 아니라며 질책하는 느낌마저 든다. 일련의 폭력이 특별한 행위에 따라 갑자기 일어난 것이 아니라 이미 내부에 존재하고 있었다는 것을 보여주기 위한 장치다.

제31회 부산국제영화제 플래시 포워드 상영작 <노트르 살뤼> 스틸컷
제31회 부산국제영화제 플래시 포워드 상영작 <노트르 살뤼> 스틸컷부산국제영화제

빼앗은 자리에 세워진 삶, 그리고 편지

앙리가 일하게 되는 사무실은 원래 노동조합이 사용하던 건물이다. 새 정권의 선전물이 기존 공간의 흔적을 가리고, 그는 그곳에서 자신만의 업무 질서를 세운다. 가족과 함께 살게 되는 집 역시 유대인 가족에게서 빼앗은 공간이다.

앙리에게는 직책과 주거지가 주어지지만, 그가 얻은 자리 모두가 원래 누군가의 것이었던 셈이 된다. 이 또한 정권의 폭력이라 할 수 있으며, 영화는 이 자리를 통해 한 사람, 하나의 정권이 누리는 안정이 어떤 상실 위에 세워졌음을 강조한다.

앙리와 폴레트가 주고받는 편지가 이를 더 정확히 보여준다. 편지 속 앙리는 아내를 사랑하고 가족의 안정을 바라는 남편이다. 하지만 실제 앙리는 가족과 멀리 떨어져 지내며 자신의 성공에만 몰두한다. 그동안 가정의 모든 어려움을 대신하는 것은 아내 폴레트다.

폴레트는 남편의 약속을 기다리면서도 그 말과 행동 사위의 거리를 점차 또렷하게 알아차린다. 함께 지내게 된 뒤에도 서로의 마음을 이해하는 일은 좀처럼 쉬워지지 않는다. 영화가 극 사이마다 두 사람의 편지를 배치하는 것은 앙리가 자신을 어떤 사람이라고 이야기하는지와 실제로 어떤 삶을 살아가고 있는지를 나란히 놓아 보여주기 위함이다. 가족을 위한다는 말과 다른 가족의 삶을 빼앗는 일이 얼마든지 공존할 수 있다는 사실만큼 불편한 일이 또 어디 있을까.

끝내 정권이 무너지게 되었을 때, 앙리의 출세 역시 아무것도 지켜주지 못한다. 이때도 영화는 그를 계몽 시켜 쉽게 마무리 짓는 선택을 하지 않는다. 영화 말미에 나오는 아이와의 짧은 대화는 그의 업무에서 숫자나 노동력으로 불렸던 사람들이 모두 각자의 가족을 가진 존재임을 새삼 떠오르게 만든다.

오랫동안 나라를 위하고 구한다는 말을 앞세워 출세하고자 했지만, 그 말 아래에서 누가 터전을 잃어갔는지 돌아보지 않았던 탓이다. 영화 <노트르 살뤼>는 그렇게 처음부터 끝까지 동일한 태도로 하나의 물음을 향해 나아간다. 자신의 인생을 바로잡고자 하는 욕망이 어떻게 타인의 삶을 무너뜨리는 일과 병치될 수 있는가 하는 문제다.

(칸영화제 각본상 수상작)
영화 부산국제영화제 노트르살뤼 프랑스

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영화가 숫자로 평가받지 않기를 바라며 글을 씁니다.

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