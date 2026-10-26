처음부터 끝까지, 이 영화가 같은 태도로 질문한 것

부산국제영화제

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

제31회 부산국제영화제 플래시 포워드 상영작 <노트르 살뤼> 스틸컷1940년 9월, 독일에 패배한 프랑스에는 필리프 페탱이 이끄는 비시 정권이 들어선다. 사업에 실패하고 재산마저 잃은 49살의 앙리 마르(스완 아를로 분)는 이 혼란을 자신이 재기할 수 있는 기회로 여긴다.아내 폴레트(상드린 블랑케 분)와 아이들을 남겨둔 채 비시로 향한 그는 직접 쓴 정치 구상서 '노트르 살뤼'를 권력자들에게 건넨다. 그렇게 자신에게 나라를 재건할 능력이 있다고 믿지만, 누구도 선뜻 자리를 내주진 않는다.엠마뉘엘 마르 감독의 영화 <노트르 살뤼>는 한 남자가 정권에 들어가 일자리를 얻고, 그곳에서 맡은 업무가 어떤 결과를 낳는지 따라가는 작품이다. 감독 자신의 증조부가 남긴 편지에서 출발한 이야기로, 프랑스 현대사의 치욕스러운 시간을 다루면서도 전투나 학살과 같은 보다 직접적인 장면보다 사무실과 호텔과 같은 이면의 장면에서 오가는 말들을 오래 지켜본다.앙리는 권력자들이 모이는 곳마다 자신의 책을 들고 나타난다. 유력 인사의 부탁을 들어주기 위해 한밤중 고양이들을 데려오는 수고도 마다하지 않는다. 그의 행동은 때로 민망할 만큼 필사적이다.국가를 구하겠다는 포부를 말하지만, 사실 그가 가장 간절히 바라는 것은 자신의 능력을 인정해 줄 자리다. 그에게 있어 프랑스의 패배는 국가적 재앙임과 동시에 개인적으로는 새로운 질서에 편입될 기회이기도 하다. 영화가 그의 초라한 구직 과정을 처음부터 길게 보여주는 이유다. 정권에 가담하는 사람이라고 모두가 처음부터 거창한 악의를 품고 있을 필요는 없다는 것.그렇다고 앙리라는 인물을 출세에만 눈먼 인물로 갈음할 수도 없다. 그는 권위와 효율을 강조하는 비시 정권의 언어에 실제로 공감하며, 동시에 그 언어를 자신에게 유리하게 사용하는 법을 배운다. 대기실에서 만난 다른 지지자가 노골적인 배제를 주장할 때 앙리는 그보다는 행정과 질서에 관심을 두고 있는 사람처럼 보인다.하지만 그 차이가 면죄부는 아니다. 그는 권력자들이 듣고 싶어 하는 말을 익히고, 자신의 역할을 얻기 위해 어디까지 맞춰가야 하는지 조금씩 깨달아간다. 영화는 그의 신념이 얼마나 진실한지에 대해 이야기하지 않기 위해 그의 행위에 초점을 맞춘다. 종종 그가 권력자들 앞에 보이는 우스꽝스러운 모습에 실소가 나오는 것은 이 때문이다. 중요한 것은, 그러는 동안에도 그가 참여한 체제의 성격은 달라지지 않는다는 점이다.