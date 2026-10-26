손흥민경기 지배, 골 취소에도 '플레이 메이커' 역할 톡톡

플레이 메이커로도 자질을 입증하고 있는 손흥민이다.사비 타마리트 임시 감독이 이끄는 LAFC는 26일 오전 10시(한국시간) BMO 스타디움에서 열린 '2026 미국 메이저리그사커(MLS)' 31라운드 LA 갤럭시와 2-2 무승부를 거뒀다.이로써 LAFC는 12승 11무 9패 승점 47점 서부 콘퍼런스 6위에 자리하며 플레이오프 진출을 확정, LA 갤럭시는 10승 11무 11패 승점 41점 서부 콘퍼런스 9위에 자리했다.LA 지역을 기반으로 둔 이들의 맞대결은 '엘 트라피코'라 불리며 역대 전적에서도 양 팀은 10승 7무 10패로 팽팽한 흐름을 보여줬다. 이번 경기도 마찬가지였다. LA 갤럭시가 전반 34분과 후반 6분 조지프 페인트실이 연속 골을 터뜨리며 기선 제압에 성공했다.일격을 허용한 LAFC도 물러서지 않았고, 후반 8분에는 드니 부앙가가, 9분 뒤에는 레오 발타가 추가 득점을 터뜨리면서 승부의 균형을 맞췄다. 경기 종료 직전에는 LAFC가 끝내기 득점을 기록하는 듯했지만, 직전 상황에서 아론 롱의 오프사이드가 선언되며 경기는 종료됐다.이날 경기 선발로 나선 손흥민도 공격 포인트를 올리지 못했으나 실력을 뽐냈다. 타마리트 임시 감독 선임 이후 4-2-3-1 전형에서 공격형 미드필더로 출격하고 있는 그는 부앙가·아르민도 시브와 함께 스위칭 플레이를 통해 상대 골문을 조준하는 역할을 부여받았다.엘 트라피코에서도 손흥민은 동일한 임무를 받았고, 착실하게 이를 수행했다. 전반 시작부터 날카로운 패스와 침투 움직임으로 수비진 균열을 유도한 손흥민은 전반 27분 부앙가의 슈팅이 골대 맞고 나오자, 이를 오른발로 밀어 넣으며 득점을 만들었다.그러나 득점은 VAR 끝에 오프사이드로 취소됐다. 골망을 가르기 전 상황이 문제점으로 지적됐다. LA 갤럭시 중앙 수비인 가르세스가 볼을 제대로 걷어내지 못하면서 오프사이드 위치에 자리하고 있던 부앙가가 받았는데, 심판은 이를 지적해 골 취소를 선언한 것.의도성에 따라서 판정이 달라질 수 있었기에 더욱 아쉬움이 남았다. 득점이 취소됐으나 손흥민은 이에 굴하지 않았다. 좌측·중앙을 오가며 팀 공격을 이끌었고, 2-1로 뒤진 후반 17분에는 왼쪽에서 날카로운 크로스를 통해 동점 골에 관연하기도 했다.종료 직전에도 장기인 왼발 크로스로 역전 골을 만드는 듯했으나 이 역시 애런 롱의 오프사이드로 선언되면서 진한 아쉬움을 남겼다.공격 포인트를 기록하지 못했으나 손흥민은 풀타임으로 경기장을 누비며 경기장 내 최다 기회 창출·드리블 성공 3회·볼 경합 성공 5회를 기록, 살림꾼 역할을 톡톡히 해냈다.최근 공격형 미드필더로도 압도적인 실력을 뿜어내고 있다. 전성기 시절만큼 압도적인 속도를 통해 수비수를 무너뜨리는 장면이 자주 나오지 않지만, 양발을 이용한 정확한 키패스와 축구 지능을 통해 공격을 이끄는 모습이다. 특히 정교한 킥 능력은 여전히 위협적인 공격 옵션이다.한편, 손흥민의 LAFC는 내달 2일 홈에서 미네소타 유나이티드와 리그 33라운드 일전을 치른다.