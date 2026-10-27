'체질 개선' 흥국생명, '포스트 김연경 시대' 열까

한국배구연맹

큰사진보기 ▲컵대회 4경기에서 105득점을 폭발한 킨델란은 지젤 실바를 이을 또 다른 '쿠바 특급'의 등장을 알렸다. 한국배구연맹

김연경이 은퇴한 후 첫 시즌에도 봄 배구에 진출하며 가능성을 확인한 흥국생명은 곧바로 열린 FA시장에서 국가대표 미들블로커 정호영을 연봉 총액 5억 4000만 원을 주고 영입했다. 프로 입단 후 첫 이적을 선택한 정호영은 이번 시즌 이다현의 이적 공백을 잘 메워야 한다. 아닐리스 피치와의 재계약을 포기한 흥국생명은 지난 시즌 아웃사이드히터 부문 베스트7에 선정됐던 자스티스 아우치를 아시아쿼터로 영입했다.



흥국생명은 외국인 선수 드래프트에서 188cm의 신장을 가진 쿠바 출신 아포짓 스파이커 옌시 킨델란을 3순위로 지명했다. 킨델란은 2003년생의 젊은 선수로 10대 시절부터 쿠바와 튀르키예, 세르비아, 헝가리, 루마니아 등 다양한 리그에서 활약하다가 V리그에 입성했다. 킨델란은 타 구단 외국인 선수에 비해 신장은 썩 크지 않지만, 컵대회 4경기에서 49.74%의 성공률로 105득점을 기록하는 폭발적인 공격력을 선보였다.



김연경 은퇴 후 경험 많은 아웃사이드히터가 부족했던 흥국생명은 지난 4월 정관장과의 트레이드를 통해 베테랑 표승주를 영입했다. 표승주는 2024-2025 시즌이 끝난 후 FA계약에 실패하면서 '강제 은퇴' 상태로 있었다. 하지만 표승주는 김연경 감독이 이끄는 필승 원더독스에서 활약하며 경기 감각을 유지했고, 컵대회 4경기에서 39득점을 기록하며 김다은, 정윤주 등 젊은 선수들에게 밀리지 않는 경쟁력을 보여줬다.



흥국생명 입장에서 또 하나의 호재는 바로 이고은 세터의 복귀다. 2024-2025 시즌 통합 우승 당시 주전 세터로 활약한 후 흥국생명과 연봉 3억 6000만 원에 재계약했던 이고은은 지난 시즌 무릎 부상으로 단 1경기도 출전하지 못했고, 흥국생명은 은퇴했던 이나연까지 영입해 힘들게 세터진을 꾸렸다. 하지만 이고은이 컵 대회를 통해 건강하게 복귀하면서 흥국생명은 이번 시즌 더욱 다양하게 세터진을 활용할 수 있게 됐다.



흥국생명이 V리그 역사상 최고의 선수로 꼽혔던 김연경의 그늘을 지우는 것은 쉽지 않다. 하지만 7번의 정규 리그 MVP와 4번의 챔프전 우승 타이틀을 가진 채 은퇴한 김연경이 현역으로 복귀할 확률은 매우 낮다. 따라서 흥국생명은 앞으로 김연경이 없는 또 다른 역사를 만들어가야 한다. 타이틀 스폰서를 맡게 된 이번 시즌이야말로 좋은 성적을 통해 '포스트 김연경 시대'를 여는 원년으로 만들 필요가 있다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 컵대회 4경기에서 105득점을 폭발한 킨델란은 지젤 실바를 이을 또 다른 '쿠바 특급'의 등장을 알렸다.김연경이 은퇴한 후 첫 시즌에도 봄 배구에 진출하며 가능성을 확인한 흥국생명은 곧바로 열린 FA시장에서 국가대표 미들블로커 정호영을 연봉 총액 5억 4000만 원을 주고 영입했다. 프로 입단 후 첫 이적을 선택한 정호영은 이번 시즌 이다현의 이적 공백을 잘 메워야 한다. 아닐리스 피치와의 재계약을 포기한 흥국생명은 지난 시즌 아웃사이드히터 부문 베스트7에 선정됐던 자스티스 아우치를 아시아쿼터로 영입했다.흥국생명은 외국인 선수 드래프트에서 188cm의 신장을 가진 쿠바 출신 아포짓 스파이커 옌시 킨델란을 3순위로 지명했다. 킨델란은 2003년생의 젊은 선수로 10대 시절부터 쿠바와 튀르키예, 세르비아, 헝가리, 루마니아 등 다양한 리그에서 활약하다가 V리그에 입성했다. 킨델란은 타 구단 외국인 선수에 비해 신장은 썩 크지 않지만, 컵대회 4경기에서 49.74%의 성공률로 105득점을 기록하는 폭발적인 공격력을 선보였다.김연경 은퇴 후 경험 많은 아웃사이드히터가 부족했던 흥국생명은 지난 4월 정관장과의 트레이드를 통해 베테랑 표승주를 영입했다. 표승주는 2024-2025 시즌이 끝난 후 FA계약에 실패하면서 '강제 은퇴' 상태로 있었다. 하지만 표승주는 김연경 감독이 이끄는 필승 원더독스에서 활약하며 경기 감각을 유지했고, 컵대회 4경기에서 39득점을 기록하며 김다은, 정윤주 등 젊은 선수들에게 밀리지 않는 경쟁력을 보여줬다.흥국생명 입장에서 또 하나의 호재는 바로 이고은 세터의 복귀다. 2024-2025 시즌 통합 우승 당시 주전 세터로 활약한 후 흥국생명과 연봉 3억 6000만 원에 재계약했던 이고은은 지난 시즌 무릎 부상으로 단 1경기도 출전하지 못했고, 흥국생명은 은퇴했던 이나연까지 영입해 힘들게 세터진을 꾸렸다. 하지만 이고은이 컵 대회를 통해 건강하게 복귀하면서 흥국생명은 이번 시즌 더욱 다양하게 세터진을 활용할 수 있게 됐다.흥국생명이 V리그 역사상 최고의 선수로 꼽혔던 김연경의 그늘을 지우는 것은 쉽지 않다. 하지만 7번의 정규 리그 MVP와 4번의 챔프전 우승 타이틀을 가진 채 은퇴한 김연경이 현역으로 복귀할 확률은 매우 낮다. 따라서 흥국생명은 앞으로 김연경이 없는 또 다른 역사를 만들어가야 한다. 타이틀 스폰서를 맡게 된 이번 시즌이야말로 좋은 성적을 통해 '포스트 김연경 시대'를 여는 원년으로 만들 필요가 있다. 여자배구 HK흥국금융V리그 흥국생명핑크스파이더스 정호영 옌시킨델란 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

흥국생명이 김연경 은퇴 직후 영입했던 이다현은 한 시즌 만에 일본리그로 임대 이적했다.흥국생명 입단 후 네 시즌 동안 세 번이나 우승컵을 들어 올리며 세 번의 정규 리그 MVP를 휩쓴 김연경은 2009년 일본리그로 이적했다. 일본과 튀르키예, 중국리그를 거치며 세계 최고의 아웃사이드히터로 군림한 김연경은 2020-2021 시즌을 앞두고 11년 만에 V리그에 복귀했다. 흥국생명이 단숨에 '드림팀'으로 불리며 우승 후보 0순위로 급부상한 것은 당연한 일이었다.하지만 V리그로 돌아온 김연경이 챔피언 타이틀을 탈환하기까지는 꽤 오랜 시간이 필요했다. 이재영,이다영 자매(이상 투란VC)와 함께 '국가대표 삼각편대'를 형성했던 2020-2021 시즌에는 시즌 후반 쌍둥이 자매가 학교 폭력 사태에 연루된 후 팀에서 이탈하면서 GS칼텍스 KIXX에게 우승을 내줬다. 김연경은 2021년 중국 리그로 돌아갔다가 복귀한 후에도 우승 타이틀을 쉽게 가져오지 못했다.김연경은 2022-2023 시즌 흥국생명을 정규 리그 우승으로 이끌었지만, 챔프전에서 한국도로공사 하이패스에게 2승을 먼저 따낸 후 내리 3연패를 당하면서 또 한 번 우승을 놓쳤다. 2023-2024 시즌에는 승점 1점 차이로 현대건설 힐스테이트에게 정규 리그 1위 자리를 내준 후 챔프전에서 3연속 풀세트 패배를 당했다. 결국 김연경은 2024-2025 시즌 정관장 레드스파크스를 3승 2패로 꺾으며 '라스트 댄스'를 완성했다.김연경에게는 가장 멋지고 아름다운 은퇴였지만, 김연경이라는 최고의 선수를 잃은 흥국생명은 그야말로 비상이 걸렸다. 지난해 4월 요시하라 감독이 부임한 흥국생명은 FA시장에서 리그 최고의 미들블로커로 성장한 이다현을 영입했고, 외국인 선수로는 푸에르토리코리그에서 활약하며 부쩍 성장한 레베라 라셈을 지명했다. 김연경이라는 큰 산의 공백을 요시하라 감독의 '토털 배구'로 메우겠다는 전략이었다.실제로 흥국생명은 시즌 막판까지 도로공사,현대건설과 함께 선두 경쟁을 펼쳤고, 1월 말에는 단독 2위로 올라서기도 했다. 하지만 흥국생명은 반타작만 해도 3위를 확보할 수 있었던 6라운드에서 2승 4패로 부진하며 정규 리그를 4위로 마쳤고, 준플레이오프에서 지젤 실바가 42득점을 퍼부은 GS칼텍스에게 세트스코어 1-3으로 패했다. 김연경 없이 선전하긴 했지만 분명 아쉬움이 많이 남는 시즌이었다.