'체질 개선' 흥국생명, '포스트 김연경 시대' 열까

KBO리그 역사상 최고의 투수로 꼽히는 선동열은 1985년 프로에 입단해 1993년까지 9년 동안 해태 타이거즈를 무려 6번이나 한국시리즈 우승으로 이끌었다. 물론 감독 부임 이후에는 크고 작은 논란도 있었지만, KBO리그 역사에서 선동열만큼 압도적인 지배력을 가진 투수는 없었다.
V리그에도 그 시절의 선동열에 비할 수 있는 지배력을 가진 선수가 있었다. 바로 현역 시절 세계 최고의 아웃사이드히터이자 많은 세계 정상급 선수가 롤모델로 삼았던 '배구여제' 김연경이다. 2005-2006 시즌 신인 드래프트에서 전체 1순위로 흥국생명 핑크스파이더스에 입단한 김연경은 루키 시즌 득점왕과 신인왕, 정규 리그 MVP, 챔프전 MVP를 휩쓸며 한국 여자 배구 역대 최고 선수의 등장을 알렸다.
하지만 김연경은 2024-2025 시즌 마지막 우승을 끝으로 미련 없이 현역 생활을 마무리했고, 코트 안팎에서 절대적인 영향력을 가진 에이스를 잃은 흥국생명은 지난 시즌 4위로 떨어졌다. 설상가상으로 흥국생명은 지난 6월 미들블로커 이다현이 일본의 NEC 레드 로켓츠로 이적하는 악재도 있었다. 그럼에도 흥국생명은 요시하라 토모코 감독 부임 후 두 번째 시즌을 맞아 지난 시즌보다 더 좋은 성적을 노리고 있다.
김연경이라는 큰 산의 공백