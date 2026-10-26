'프랑스 오픈 3연패' 안세영, 잠시 쉬어가면 어떨까

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24일(현지 시간) 프랑스 트랑블레앙프랑스에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 프랑스오픈 슈퍼 750 여자 단식 결승에서 안세영이 우승을 차지했다.'셔틀콕 여제' 안세영의 무적 신화는 어디까지일까. 안세영이 지난해에 이어 또 한번 꿈의 10관왕을 달성했다. 그러나 이제는 자신의 단일 시즌 최다 우승 기록인 11회 경신까지 넘보고 있다.안세영은 지난 25일(아래 한국 시각) 프랑스 파리의 아레나 그랑 파리에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 2026 프랑스오픈(슈퍼 750) 여자 단식 결승에서 푸살라 벤카타 신두(인도, 세계랭킹 11위)를 2-1(16-21, 21-11, 21-12)로 격파했다.이번 대회는 그간 안세영의 대항마로 꼽혔던 왕즈이(중국)와 야마구치 아카네(일본)가 잇달아 조기 탈락했고, 천위페이(중국)가 부상으로 불참하면서 신두가 기회를 잡았다. 신두는 2016 리우데자네이루 올림픽에서 은메달, 2020 도쿄 올림픽에서 동메달을 획득한 베테랑이지만, 안세영을 상대로는 한 차례도 승리하지 못했다.그러나 경기 초반 흐름은 예상과 다르게 전개됐다. 신두는 179cm의 장신을 활용한 높은 타점과 넓은 수비 범위로 안세영을 압박했다. 1게임에서 줄곧 끌려가던 안세영은, 11-11 동점까지 추격했으나 잦은 범실로 다시 점수 차가 벌어졌다. 결국 안세영은 16-21로 첫 게임을 빼앗기며 불리한 상황에 놓였다.2게임부터 신두의 고공 플레이에 서서히 적응한 안세영의 반격이 시작됐다. 적극적인 공세로 전환한 안세영은 시작부터 3연속 득점으로 분위기를 가져왔다. 범실도 있었지만 안세영은 연속 득점으로 10점 차로 여유 있게 2게임을 가져오면서 승부를 원점으로 돌렸다.마지막 3게임에서 안세영은 초반 몸놀림이 약간 무거웠다. 아무래도 아시안게임에 이어 덴마크와 프랑스 오픈까지 유독 빡빡한 일정과 많은 경기 수를 소화하느라 슬슬 체력적인 부담을 드러내는 듯했다. 안세영은 신두에게 한때 5-8까지 끌려가며 고전했다.하지만 이미 수많은 고비를 헤쳐온 안세영답게 끌려가는 상황 속에서도 침착함을 잃지 않았다. 안세영은 코트를 앞뒤로 넓게 활용하여 짧은 드롭샷과 날카로운 코스 변화로 신두의 페이스를 흔들어 놓았다. 수비에 집중하다가 약간의 빈틈이 보이면 곧바로 날카로운 스매시를 시도하며 역습을 가했다. 9-9 동점에서 안세영은 연속 득점으로 역전에 성공하며 먼저 인터벌을 맞이했다.안세영은 인터벌 이후에도 다시 6연속 득점을 성공시키며 점수 차를 15-9로 벌렸다. 사실상 주도권을 완벽하게 가져오는 순간이었다. 기세를 빼앗긴 신두는 범실을 연발했다. 안세영은 마지막 동점 이후로는 신두에게 단 3점만 허용했고, 막판까지 별다른 위기 없이 점수 차를 벌리며 매치포인트에 도달했다. 안세영은 이로써 신두와의 상대 전적에서 11전 전승의 우위를 이어갔다.61분간의 격전 끝에 승리가 확정되자 안세영은 자신의 손가락 10개를 펼쳐 머리 위로 올리는 세리머니를 선보였다. 자신의 10관왕 등극과, 대관식에서 왕관을 쓰는 모습을 상징한 '여왕 세리머니'였다.디펜딩 챔피언 자격으로 이번 프랑스 오픈에 나선 안세영은 2024년과 2025년에 이어 3연패를 달성했다. 최연소로 정상에 오른 2019년을 포함하면 통산 4번째 우승이었다. 지난 덴마크 오픈 도중 당한 오른쪽 발목 부상이 아직 완치되지 않은 데다, 사실상 곧바로 프랑스 오픈을 소화해야 했던 체력적 부담에도 또 한 번의 쾌거를 이뤄냈다.또한 안세영은 이번 우승으로 시즌 10번째 우승 트로피를 들어 올리게 됐다. 지난 3월 은메달을 기록한 전영오픈을 제외하면 안세영은 아시안게임 금메달 2연패를 포함해 출전한 10개 개인전 대회에서 모두 금메달을 목에 걸었다. 이미 자신이 보유하고 있는 한 시즌 단식 최다 우승 타이 기록(11승)에는 이제 단 1승 차로 다가섰다.여자 단식 최다 우승 기록도 48승으로 늘렸다. 안세영은 직전 덴마크오픈에서 '배드민턴 전설' 수지 수산티(인도네시아)가 보유하고 있던 여자 단식 최다 우승(46승) 기록을 넘어선 바 있다.안세영이 올 시즌 패배한 경기는 전영오픈 결승에서 왕즈이에게 당한 1패가 유일하다. 그리고 이 패배 이후로는 단 한 번도 지지 않으며 이번 프랑스 오픈 결승까지 파죽의 '50연승'을 질주하고 있다. 올해 전적은 67전 66승 1패로 승률이 무려 98.5%다.안세영은 우승 직후 세계배드민턴연맹(BMF) 공식 영어 인터뷰를 통해 "놀라운 한 주였다. 몸도 마음도 지쳤지만 우승해 낼 수 있어서 행복하다. 제 모든 것을 쏟아부었다. 오늘 저녁은 좋은 레스토랑에 가서 축하 파티를 할 계획이다"라며 미소를 지었다.우승 비결에 대해서는 "내 플레이 방식을 바꾸지 않으려고 했다. 늘 최선을 다하고 꾸준한 경기력을 유지했던 것이 이길 수 있었던 이유다"라며 "신두가 힘이 좋고 공격적인 스타일이어서 수비에 집중하려고 했다. 1게임에서는 조금 서둘렀던 것 같다. 2게임부터 수비에 집중하면서 제 타이밍을 찾으려고 했다"고 밝혔다.한편으로는 놀라운 우승 행진에도 지나친 일정 강행군에 대해 우려하는 목소리도 나온다. 안세영도 귀국 후 계획에 대해 일단 조심스러운 입장을 밝혔다. 안세영은 "휴식을 취하면서 루틴대로 회복에 전념할 계획이다. 앞으로 대회를 더 뛸지는 그 다음에 결정할 생각이다. 지금으로서는 정해진 게 없다"라고 답했다.안세영은 2026 아이치·나고야 하계아시안게임에 이어 두 번의 유럽 오픈에 연달아 출전했고 모두 결승까지 치렀다. 덴마크와 프랑스오픈 결승에서는 오른쪽 무릎과 종아리에 붕대를 감은 채 경기에 나선 모습이 포착되기도 했다. 이날 우승 직후에도 안세영은 평소처럼 크게 기뻐하거나 동작이 큰 세리머니를 하지 않고 다소 지친 기색을 드러냈다.일정대로라면 안세영의 다음 대회는 오는 11월 3일부터 전남 여수에서 열리는 코리아오픈(BWF 월드투어 슈퍼 500)이다. 현재 BWF 공식 홈페이지에 공개된 코리아오픈 여자단식 참가 선수 명단에도 안세영의 이름이 포함되어 있다.문제는 안세영이 프랑스오픈을 마치고 다시 코리아오픈까지 출전하게 된다면 휴식 기간이 열흘도 채 되지 않는다는 것이다. 자칫 부상이라도 악화한다면 장기적으로 오히려 독이 될 수도 있다. 코리아오픈 이후에도 11월 일본 마스터즈, 12월 중국에서 열리는 BWF 월드투어 파이널스 등도 남아 있는 만큼 이제는 적절한 휴식과 관리가 필요한 시점으로 보인다.지난 몇 년간 수많은 우승을 해내며 압도적인 경기력을 증명한 안세영에게는 올해 더 이상 증명해야 할 것은 없다. 과연 안세영이 남은 대회에서도 계속해서 도전을 이어갈까.