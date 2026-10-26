삼성과 KCC, 만년 꼴찌와 챔피언의 뒤바뀐 운명

연합뉴스

지난 21일 서울 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울삼성썬더스와 부산KCC의 경기에서 승리해 개막 6연승을 기록한 삼성 선수들이 경기 후 환호하고 있다.스포츠의 세계에서는 영원한 승자도 패자도 없다는 속설이 있다. 프로농구 5시즌 연속 최하위에 그쳤던 서울 삼성은 누구도 예상치 못한 개막 8연승을 달리며 단독 선두에 올라섰다. 반면 지난 시즌 챔피언 부산 KCC는 최하위로 몰락하며 뒤바뀐 운명을 맞이했다.삼성은 25일 대구 한국가스공사를 76-68로 제압하고 프로농구 역대 개막 최다연승 타이 기록인 8연승을 내달렸다. 2003-04시즌에 기록한 구단 기록(6연승)을 이미 뛰어넘었고, 2011-12시즌 원주 동부(현 DB)와 2014-15시즌 고양 오리온(현 고양 소노)의 KBL 기록과는 어깨를 나란히 했다. 삼성은 오는 30일 소노에게 승리하면 개막 최다 9연승 신기록을 작성한다.삼성의 돌풍은 올시즌 누구도 예상하지 못한 반전이다. 삼성은 5년 연속 최하위를 비롯하여 2016-17시즌 준우승 이후 '9년 연속 봄농구 탈락'을 기록한 리그 대표 약체팀이었다. 꼴찌를 기록한 최근 5시즌간은 승률이 3할 이상을 넘긴 시즌이 한 번도 없고 평균 .256(69승 201패)의 승률에 그쳤다.개막을 앞두고 삼성은 올시즌도 유력한 하위권으로 전망됐다. 16승 38패로 최하위를 기록한 지난 시즌과 비교하여 전력이 크게 나아진 게 없었기 때문이다. 오히려 국가대표 센터 이원석이 상무에 입대했고, 가드 이대성은 장기부상으로 여전히 재활 중이다. 외국인 선수 1옵션으로 영입했던 데릭 윌리엄스는 삼성과의 계약을 파기하며 급하게 크리스 맥컬러를 빈 자리를 메워야했다.삼성의 가장 큰 변화는 선수보다 김상식 신임 감독의 부임이었다. 2023년 안양 정관장의 통합우승을 이끌었던 김 감독은 지난 7월 삼성의 지휘봉을 잡은 이후 불과 3개월만에 삼성을 전혀 다른 팀으로 바꾸어놓으며 '상식 매직'이라는 찬사를 받고 있다.김상식 감독은 그동안 외국인 선수와 3점슛 난사에만 의존하던 기복심한 농구에서 탈피하여, 5명이 함께 움직이는 조직력과 수비 중심의 농구로 삼성의 팀컬러를 바꾸어 놓고 있다. 지난 시즌 83.3실점으로 최다 실점 2위였던 삼성의 수비력은 올시즌에는 8경기에서 77.3 실점만을 내주며 리그 최고실점팀으로 환골탈태했다. 하위권이었던 리바운드로 39.9개를 걷어내며 지난 시즌 8위에서 2위로 수직 상승했다.특히 외국인 선수 케렘 칸터의 활약이 눈부시다. 칸터는 지난 시즌 백업선수로 삼성에 입단했다가 앤드류 니콜슨의 태업으로 후반기 출전 기회가 늘어나며 좋은 활약을 선보였고 재계약까지 성공했다. 올시즌에도 데릭 윌리엄스의 갑작스러운 이탈로 1옵션으로 올라서게 된 칸터는 경기당 26.1점(전체 1위)로 리바운드도 10.5개(4위)를 걷어내며 리그 최고의 외국인 선수로 올라섰다.최근 삼성을 거쳐간 외국인 선수들과 칸터의 차이는, 개인기와 운동능력은 상대적으로 떨어지지만 이타적이고 동료들을 활용하는 능력이 뛰어나 국내 선수들과의 시너지 효과가 더 빛난다는 것이다.덩달아 국내 선수들도 좋은 활약을 선보이고 있다. 베테랑 가드 한호빈(9.8점, 5.4어시스트)과 2년차 이규태(9.8점, 3.6리바운드 3점슛 성공 1.9개 48.4%)의 성적이 지난 시즌보다 비약적으로 동반 상승하며 주전급으로 올라섰다. 2옵션 외국인 선수 크리스 맥컬러(13.9점. 7.4리바운드)와 노장 이관희(9.8점 3점슛 38.2%) 역시 꾸준한 활약을 보여주고 있다.삼성은 최하위를 기록했던 지난 5시즌 동안 평균 13.8승에 그쳤다. 이 기간 8승 고지에 도달하는데는 평균 28경기가 필요했다. 2022-23시즌에 2라운드 16경기만에 8번째 승리를 거둔 것이 최근 가장 좋은 페이스였다. 2021-22시즌과 2023-24시즌에는 무려 4라운드 40경기를 치르고서야 겨우 8승 고지에 도달할 수 있었다. 하지만 올시즌에는 단 8경기만에 8번째 승리를 챙기면서 완전히 다른 팀으로 변신했다.8연승은 '봄농구'의 보증수표이기도 하다. 프로농구 역사상 단일 시즌 8연승 이상을 거둔 팀들은 모두 최소한 6강 플레이오프에 진출한 바 있다. 프로농구 매시즌마다 최하위 순위표를 고정으로 놓고 시작하던 삼성의 선전은 올시즌 리그 판도를 더욱 흥미진진하게 만드는 요소다.반면 지난 시즌 챔피언 부산 KCC는 고전을 면치 못하고 있다. KCC는 최근 5연패에 빠지며 2승 6패로 울산 현대모비스와 함께 공동 최하위(9위)에 머물고 있다. 가장 최근 경기인 24일 소노전에서는 막판 4점차 리드를 지키지 못하고 이재도의 자유투 2개와 공격리바운드 허용에 이어 이정현에게 역전 3점 버저비터를 얻어맞고 거짓말 같은 대역전패를 당했다.KCC는 지난 2025-26시즌 정규시즌 6위에 그쳤으나 플레이오프에서 승승장구하며 챔피언결정전 우승까지 차지한 팀이다. 6위팀이 우승한 것은 KBL를 비롯하여 한국 역대 프로스포츠 역사상 최초였다. 주전 베스트5 전원이 MVP 출신(정규리그, 챔프전)으로 구성된 역대급 '슈퍼팀'의 힘이었다.하지만 올시즌에는 팀전력에 큰 비중을 차지하던 송교창과 최준용, 2명의 장신포워드가 연이어 해외진출로 이탈했다. 송교창은 일본프로농구에 진출했고, 최준용은 미국으로 향했다.물론 지난 시즌보다는 떨어지지만 올해 KCC의 전력도 결코 약한 편은 아니다. 허웅과 허훈 형제가 건재하고, 외국인 선수 숀 롱과 루이스 킹 모두 개인능력이 출중하다.문제는 수비력이다. KCC는 올시즌 무려 91.9실점으로 압도적인 최다실점 1위다. 리바운드도 36.4개로 7위에 그치고 있다. 다재능한 내외곽 플레이로 팀의 높이와 수비력을 책임지던 송교창-최준용 듀오의 공백이 두드러지는 대목이다.주전슈터 허웅의 부진도 뼈아프다. 지난 시즌 16.4점, 3점슛 2.8개(36.3%)를 성공시키며 커리어하이 활약을 펼쳤던 허웅은 올시즌에는 초반 잔부상에 시달리며 6경기에서 평균 8.3점, 3점슛 성공률은 고작 16.7%로 성적이 반토막났다.동생 허훈은 16점(국내 선수 3위). 8.8어시스트(전체 1위)은 기록상 자기 몫은 해주고 있다. 그러나 턴오버가 무려 3.5개로 기록에 비하여 효율이 떨어진다. 또한 허웅과 허훈 모두 공격력에 비하여 사이즈와 수비력이 떨어지는 선수들이다보니 이들이 함께 만들어내는 득점 생산력보다, 수비에서의 구멍이 더 크게 두드러진다.KCC는 슈퍼팀이라는 이름이 무색하게 몇 년 째 정규리그에서는 좀처럼 힘을 쓰지 못하고 있다. 최근 3년간 두 번이나 챔프전 우승을 차지했지만, 정작 정규리그 순위는 5-9-6위에 그쳤다. 스타급 주전 선수들을 끌어모으느라 벤치뎁쓰가 얇고, 주전들의 잦은 부상으로 정규시즌에는 제대로 손발을 맞춘 경기가 드물었기 때문이다.올시즌도 초반 비슷한 패턴이 이어지고 있다. 수비조직력과 벤치멤버 활용도에 대한 개선이 없다면, 6강진출조차 실패했던 2024-25시즌의 재림이 될 수 있다. KCC는 27일 SK전에서 5연패 탈출에 도전한다.