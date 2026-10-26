후티 공습에 '다카르 랠리' 사우디 개최 취소... 아시안컵은?

내년 1월 사우디아라비아에서 열릴 예정이었던 자동차 경주대회 '2027 다카르 랠리'가 예멘의 친이란 반군 후티의 군사 공격에 개최지를 변경하기로 했다.대회를 주관하는 아모리스포츠연맹(ASO)과 사우디 모터스포츠 컴퍼니(SMC)는 25일(현지시간) 최근 역내 정세 변화에 따라 내년 1월 1~15일 개최 예정이던 '다카르 사우디아라비아 2027'을 사우디에서 열지 않기로 공동 결정했다고 발표했다.그러나 대회 자체가 취소되는 것은 아니고 며칠 내 새 개최지를 결정하겠다고 덧붙였다. AP통신은 관계자를 인용해 내년 대회가 아프리카 모로코에서 열릴 것이라고 전했다.ASO는 이번 조치는 예외적이고 일회성이며, 다카르 랠리 50주년을 기념하는 2028년 대회는 다시 사우디에서 열린다고 설명했다.다카르 랠리는 프랑스 파리에서 출발해 아프리카 세네갈 다카르까지 사막과 비포장도로를 달리는 자동차·모터바이크 경주로 1978년부터 시작되어 세계적인 자동차 회사들과 선수들이 참가하는 국제대회다.하지만 경유 지역인 북아프리카에서 테러를 포함한 안보 위협이 커지면서 2009년 남미로 개최지를 옮겼고, 2020년부터는 사우디로 바꿔 올해 1월까지 7회 연속 열린 바 있다.최근 후티가 사우디 수도 리야드의 킹칼리드 국제공항과 석유 시설 등을 잇달아 공격해 사상자가 발생하면서 다카르 랠리를 비롯해 사우디에서 열릴 예정이던 여러 스포츠 대회가 일정을 변경하고 있다.내달 리야드에서 개최 예정이었던 골프 아시안 투어 '사우디 인터내셔널 대회'가 무기한 연기됐고, 역시 내달 열기로 했던 사이클 대회 '어반 월드 챔피언십'도 취소됐다. 이달 21~24일 개최 예정이던 테니스 대회 '식스 킹스 슬램'은 12월로 연기됐다.오는 26일 리야드에서 열릴 예정이던 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 경기도 연기하기로 했다.한국 축구대표팀이 참가할 2027 사우디 아시안컵도 불안하다. AFC는 일단 예정대로 내년 1월 사우디에서 대회를 정상 개최하겠다는 입장이지만, 불안정한 정세가 계속될 경우 변경이 불가피하다.한국을 포함해 총 24개국이 출전하는 아시안컵은 내년 1월 7일부터 2월 5일까지 사우디의 리야드, 제다, 코바르 등 3개 도시의 8개 경기장에서 열린다. 이 가운데 5개 경기장이 밀집한 리야드는 후티 반군의 주요 공습 대상이어서 우려가 커지고 있다.다만 대회 개막까지 3개월도 남지 않아 현재로서는 대체 개최지를 찾기가 쉽지 않을 것이라는 관측도 나온다.