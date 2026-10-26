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9년 만에 나타난 아들, 엄마는 감당할 수 있을까

9년 만에 나타난 아들, 엄마는 감당할 수 있을까

[리뷰] 영화 <실낙원>

조영준(joyjun7)
26.10.26 13:22최종업데이트26.10.26 13:22
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영화 <실낙원> 스틸컷
영화 <실낙원> 스틸컷CJ ENM

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

제31회 부산국제영화제 기자회견에 참석한 연상호 감독의 말에 따르면, 영화 <실낙원>은 어머니가 연습장에 썼던 3페이지 정도의 이야기가 모티브가 되었다고 한다. 처음 읽는 순간 어떤 기묘한 느낌을 받았고, 내용적인 부분과 주인공의 심리를 중심으로 시나리오를 써야겠다고 마음을 먹었던 것이다. 이후 찾아본 바로는 이를 바탕으로 한 첫 대본이 쓰인 게 2020년쯤이라고 한다. 몇 년 뒤 다시 고쳐 쓴 것이 <블랙 인페르노>가 되며 소설화되었고, 영화 <실낙원>은 여기에 'AI 시대에서 인간적이라는 것이 무엇인지'라는 화두를 더해 발전시켰다.

영화는 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아들 선우(배현성 분)를 잃은 엄마 류소영(김현주 분)의 이야기로 시작된다. 그의 빈자리를 AI 프로그램 '낙원의 아이들'에서 다시 만난 어린 아들을 통해 채우는 인물이다. 그러던 어느 날 세상을 떠난 줄 알았던 진짜 선우가 성인이 되어 집으로 돌아온다. 기다렸던 재회지만, 소영은 그 낯선 청년으로부터 자신이 알던 아이를 발견하지 못한다. 이 어긋난 만남은 한 사람이 누군가를 사랑하는 일이 무엇인지 되묻는다.

영화 <실낙원> 스틸컷
영화 <실낙원> 스틸컷CJ ENM

함께하지 못한 9년, 서로 다른 모습의 두 아들

이 작품에서 가장 중요한 층위는 시간이 만들어내는 균열에 있다. 소영에게 지난 9년의 시간은 실제 아들이 사라진 이후의 시간이기도 하지만, AI 속에 존재하는 가상 인물 아들과 관계를 지속해 온 시간이기도 하다. 사라진 아들의 정보와 습성, 성격을 모두 옮겨 거의 동일한 행동을 할 수 있도록 만들어진 가상 인물 선우는 실제 선우는 아니지만 소영이 하루도 빠짐없이 감정을 나눠온 대상이다. 그사이 사라져 버린 선우는 엄마 소영이 알지 못하는 곳에서 홀로 자랐다. 같은 이름을 가진 유사한 두 존재가 서로 다른 시간을 살아온 것이다.

갑자기 나타난 아들의 존재는 그래서 반가움과 동시에 불안을 불러일으킨다. 손톱을 물어 뜯는 익숙한 버릇은 과거와 현재 두 선우를 연결해 내지만, 그것만으로 공백 모두를 채울 수 있는 것은 아니다. 유전자 검사 결과가 친아들이라는 사실을 과학적으로 증명하지만, 그가 어떤 인물로 성장했는지 알려주지도 않는다. 다시 말해, 진짜 아들이 돌아왔음에도 소영이 가상의 선우에게 더 마음이 가는 이유가 단순히 현실 외면 때문만은 아니라는 뜻이다. 영화 역시 9년이라는 시간이 지났지만 여전히 어린 아들의 모습을 하고 있는 가상 인물 선우와 성인이 된 진짜 선우의 모습을 한 프레임 속에 여러 번 담아내며 그 이질감을 그대로 드러낸다.

이건 진짜와 가짜, 현실과 AI 가운데 어느 쪽을 선택할 것인지에 대한 물음만이 아니다. 소영이 선우를 사랑한다는 사실은 변하지 않지만, 그는 사라진 날의 선우와도 정확히 같지 않으며, 지금 나타난 현재의 선우와는 더더욱 다르다. 그렇다면 소영은 어떤 아들을 사랑하는 것일까. 영화는 서사의 깊은 층위로부터 우리가 타인을 얼마나 자신의 주관적인 기억에 맞춰 이해하고 사랑하는가를 묻고 있다.

영화 <실낙원> 스틸컷
영화 <실낙원> 스틸컷CJ ENM

실종 미스터리에서 악의 서사로

선우가 집으로 돌아오는 시점부터 영화의 장르적 성격도 조금씩 변한다. 아들을 잃고 다시 찾은 엄마의 혼란을 따라가는 듯 보이던 영화는 청년의 상처와 수상한 행동을 드러내며 실종 사건의 진상을 추적하는 스릴러로 바뀌어간다. 후반부의 고백이 등장하기 전까지 관객 역시 선우가 어디에서 생활하며 어떤 삶을 겪어왔는지 알지 못하고 가늠할 뿐이다. 9년의 공백은 그렇게 극 중 모자 관계의 균열이자 관객의 의심을 증폭시키는 장치가 된다.

선우의 과거가 밝혀지면서부터는 그 공백에 또 다른 부모와 자식의 관계가 자리 잡는다. 선우는 납치범의 영향 아래에서 폭력을 경험하고, 그에게 아들로 길러지는 동안 스스로를 규정하는 방식까지 배워왔다. 물론 부정적이고 폭력적인 쪽의 방식이다. 그 과정에서 소영이 마주하게 되는 것은 엄마로서 고통스러울 정도의 큰 불행을 경험한 어린 아들과 타인을 쉽게 해칠 수 있는 성인이라는, 한 인간의 틀 속에서 쉽게 결합되지 않는 두 정체성이다.

이때 선우가 AI 속 어린 자신에게 느끼는 질투는 중요한 의미를 갖는다. 그는 어머니 곁으로 돌아왔지만, 정작 어머니의 시간을 차지하고 있는 것은 자신이 아닌 가상의 아이다. 소영의 기억 속 선우는 납치 이전에 머물러 있고, 현실의 선우는 납치범에게서 얻은 정체성에 매달리고 있는 것이다. 이 영화에서 유일한 아쉬움이 여기에 있다. 두 인물, 특히 선우의 동인을 정확히 이해하기 위해서는 지금보다 더 자세한 서사가 필요하다. 다만 범죄의 진상을 밝히는 과정이 비교적 서둘러 진행되는 탓에, 그 내면의 변화가 충분히 쌓이지 못한다. 극의 내러티브로 이해시키기보다는 관객이 가진 보편적 이해에 더 기대는 모습이다.

영화 <실낙원> 스틸컷
영화 <실낙원> 스틸컷CJ ENM

자신의 아들을 지키는 일과 다른 아이를 구하는 일

영화 후반부에서 이웃집 아이 하오(최시환 분)가 위험에 놓이면서 갈등의 성질은 다시 바뀐다. 현실의 선우가 자신을 뒤쫓던 기자를 살해하는 장면을 목격하고, 하오마저 납치한 사실을 소영이 알게 되면서다.

이전까지는 소영이 AI 가상 인물 선우와 현실의 선우 가운데 어느 쪽을 받아들일지가 주된 갈등이었다. 하지만 이제 현실의 선우를 지키고자 하는 선택이 다른 아이의 생명을 빼앗을 수 있는 상황으로 바뀌게 된다. 모자의 사적인 혼란 안으로 타인의 고통이 개입되는 시점이다. 이제 더 이상 소영은 상실의 피해자로만 남을 수 없게 되었다. 아들을 잃은 고통을 누구보다 잘 이해하고 경험한 인물이 다른 가족에게 같은 고통을 안길 가능성을 마주하게 된 것이다.

소영을 단순히 이기적인 인물이라고 판단하기 힘든 것도 이 때문이다. 가상의 선우는 그녀가 9년 동안 관계를 맺어온 존재이고, 현실의 선우 역시 아무리 낯설고 두려워도 자신이 낳은 아들이다. 어느 한쪽도 쉽게 버리지 못하는 마음에는 사랑과 죄책감, 두려움이 뒤섞여 있다. 그러나 그 감정을 이해하는 일과 그에 따른 행동을 용납하는 일은 다르다. 선우가 저지른 폭력은 어머니의 사랑으로 지워지지 않으며, 하오에게 닥친 위험 역시 모자의 비극을 완성하기 위한 부수적인 사건이 될 수 없다.

제목을 가져온 존 밀턴의 서사시처럼, 영화 <실낙원>에도 안전한 세계에서 불완전한 현실로 밀려나는 과정이 있다. 소영에게 AI 속 선우는 언제나 만날 수 있고, 자신이 아는 모습으로 남아 있는 아들이다. 현실의 선우는 다르다. 그는 어머니의 기억과 기대를 거스르고, 때로는 도저히 받아들이기 어려운 행동까지 한다. 그런데 누구와 함께 산다는 것 자체가 내 뜻대로 움직이지 않는 상대를 마주하는 일이기도 하다. 영화가 끝으로 향할수록 소영이 무엇을 감당할 수 있는지 강화해 가는 중요한 까닭이다.

소영이 사랑했던 사람은 자신과 함께 살아온 아들이었을까, 자신이 기억하는 아들이었을까. 그리고 그 사랑이 다른 사람의 존재를 희생하는 방향으로 나아갈 때, 우리는 그 선택을 어디까지 이해할 수 있을까. 영화 <실낙원>이 도달한 불편함은 인간이 사랑하는 사람조차 자신이 이해할 수 있는 모습으로만 남아 있기를 바랄 수 있다는 사실로부터 비롯된다. 영화의 마지막에서 소영이 마주하게 되는 것은 결국 두 아들 가운데 하나를 선택하는 문제만이 아니라, 자신이 오랫동안 사랑이라고 믿어 온 감정이 어떤 것이었는지에 대한 물음이기도 하다.
영화 실낙원 연상호 김현주 배현성

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