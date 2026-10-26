9년 만에 나타난 아들, 엄마는 감당할 수 있을까

▲
영화 <실낙원> 스틸컷CJ ENM
함께하지 못한 9년, 서로 다른 모습의 두 아들
이 작품에서 가장 중요한 층위는 시간이 만들어내는 균열에 있다. 소영에게 지난 9년의 시간은 실제 아들이 사라진 이후의 시간이기도 하지만, AI 속에 존재하는 가상 인물 아들과 관계를 지속해 온 시간이기도 하다. 사라진 아들의 정보와 습성, 성격을 모두 옮겨 거의 동일한 행동을 할 수 있도록 만들어진 가상 인물 선우는 실제 선우는 아니지만 소영이 하루도 빠짐없이 감정을 나눠온 대상이다. 그사이 사라져 버린 선우는 엄마 소영이 알지 못하는 곳에서 홀로 자랐다. 같은 이름을 가진 유사한 두 존재가 서로 다른 시간을 살아온 것이다.
갑자기 나타난 아들의 존재는 그래서 반가움과 동시에 불안을 불러일으킨다. 손톱을 물어 뜯는 익숙한 버릇은 과거와 현재 두 선우를 연결해 내지만, 그것만으로 공백 모두를 채울 수 있는 것은 아니다. 유전자 검사 결과가 친아들이라는 사실을 과학적으로 증명하지만, 그가 어떤 인물로 성장했는지 알려주지도 않는다. 다시 말해, 진짜 아들이 돌아왔음에도 소영이 가상의 선우에게 더 마음이 가는 이유가 단순히 현실 외면 때문만은 아니라는 뜻이다. 영화 역시 9년이라는 시간이 지났지만 여전히 어린 아들의 모습을 하고 있는 가상 인물 선우와 성인이 된 진짜 선우의 모습을 한 프레임 속에 여러 번 담아내며 그 이질감을 그대로 드러낸다.
이건 진짜와 가짜, 현실과 AI 가운데 어느 쪽을 선택할 것인지에 대한 물음만이 아니다. 소영이 선우를 사랑한다는 사실은 변하지 않지만, 그는 사라진 날의 선우와도 정확히 같지 않으며, 지금 나타난 현재의 선우와는 더더욱 다르다. 그렇다면 소영은 어떤 아들을 사랑하는 것일까. 영화는 서사의 깊은 층위로부터 우리가 타인을 얼마나 자신의 주관적인 기억에 맞춰 이해하고 사랑하는가를 묻고 있다.