9년 만에 나타난 아들, 엄마는 감당할 수 있을까

▲영화 <실낙원> 스틸컷 CJ ENM

자신의 아들을 지키는 일과 다른 아이를 구하는 일



영화 후반부에서 이웃집 아이 하오(최시환 분)가 위험에 놓이면서 갈등의 성질은 다시 바뀐다. 현실의 선우가 자신을 뒤쫓던 기자를 살해하는 장면을 목격하고, 하오마저 납치한 사실을 소영이 알게 되면서다.



이전까지는 소영이 AI 가상 인물 선우와 현실의 선우 가운데 어느 쪽을 받아들일지가 주된 갈등이었다. 하지만 이제 현실의 선우를 지키고자 하는 선택이 다른 아이의 생명을 빼앗을 수 있는 상황으로 바뀌게 된다. 모자의 사적인 혼란 안으로 타인의 고통이 개입되는 시점이다. 이제 더 이상 소영은 상실의 피해자로만 남을 수 없게 되었다. 아들을 잃은 고통을 누구보다 잘 이해하고 경험한 인물이 다른 가족에게 같은 고통을 안길 가능성을 마주하게 된 것이다.



소영을 단순히 이기적인 인물이라고 판단하기 힘든 것도 이 때문이다. 가상의 선우는 그녀가 9년 동안 관계를 맺어온 존재이고, 현실의 선우 역시 아무리 낯설고 두려워도 자신이 낳은 아들이다. 어느 한쪽도 쉽게 버리지 못하는 마음에는 사랑과 죄책감, 두려움이 뒤섞여 있다. 그러나 그 감정을 이해하는 일과 그에 따른 행동을 용납하는 일은 다르다. 선우가 저지른 폭력은 어머니의 사랑으로 지워지지 않으며, 하오에게 닥친 위험 역시 모자의 비극을 완성하기 위한 부수적인 사건이 될 수 없다.



제목을 가져온 존 밀턴의 서사시처럼, 영화 <실낙원>에도 안전한 세계에서 불완전한 현실로 밀려나는 과정이 있다. 소영에게 AI 속 선우는 언제나 만날 수 있고, 자신이 아는 모습으로 남아 있는 아들이다. 현실의 선우는 다르다. 그는 어머니의 기억과 기대를 거스르고, 때로는 도저히 받아들이기 어려운 행동까지 한다. 그런데 누구와 함께 산다는 것 자체가 내 뜻대로 움직이지 않는 상대를 마주하는 일이기도 하다. 영화가 끝으로 향할수록 소영이 무엇을 감당할 수 있는지 강화해 가는 중요한 까닭이다.



소영이 사랑했던 사람은 자신과 함께 살아온 아들이었을까, 자신이 기억하는 아들이었을까. 그리고 그 사랑이 다른 사람의 존재를 희생하는 방향으로 나아갈 때, 우리는 그 선택을 어디까지 이해할 수 있을까. 영화 <실낙원>이 도달한 불편함은 인간이 사랑하는 사람조차 자신이 이해할 수 있는 모습으로만 남아 있기를 바랄 수 있다는 사실로부터 비롯된다. 영화의 마지막에서 소영이 마주하게 되는 것은 결국 두 아들 가운데 하나를 선택하는 문제만이 아니라, 자신이 오랫동안 사랑이라고 믿어 온 감정이 어떤 것이었는지에 대한 물음이기도 하다.

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