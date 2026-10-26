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13억 원이 생기자, 사표 대신 화를 낸 사람

13억 원이 생기자, 사표 대신 화를 낸 사람

[리뷰] 티빙 <로또 1등도 출근합니다>

안상우(ezmind)
26.10.26 13:22최종업데이트26.10.26 13:22
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"시간은 가난한 자와 부유한 자, 선인과 악인, 노인과 아이를 가리지 않고 누구에게나 동일하게 흐른다."

티빙 10부작 <로또 1등도 출근합니다>(극본·연출 윤영빈)는 주인공 공은태(이준혁)의 이 내레이션으로 문을 연다. 그는 자신에게 주어진 시간 속에서 어제와 같았고 내일과도 같을 오늘을 산다고 덧붙인다. 6년 동안 가장 먼저 출근하고 가장 늦게 퇴근해 막내 영업팀장이 된 남자다. 그런 그가 어느 밤 편의점에서 거스름돈 대신 받은 로또 한 장으로 1등에 당첨된다. 세금을 떼고 13억 원. 그리고 다음 날, 은태는 평소처럼 출근한다.

동명 웹소설을 원작으로 한 이 드라마는 로또 당첨이라는 판타지를 익숙한 직장 생활에 끌어들인다. 직장에서 버티고 살아남는 이야기에 익숙한 시청자에게, 회사를 그만둘 수 있게 된 사람이 계속 출근한다는 설정부터 흥미롭다. 그렇다고 은태가 갑자기 무엇이든 할 수 있는 사람이 되는 것은 아니다. 이준혁은 당첨 이후의 변화를 과장하지 않는다. 전과 다름없이 차분한 모습으로 그동안 참았던 말을 꺼내는 장면에서 오히려 현실적인 통쾌함이 느껴진다.

복권 1등 당첨은 직장인에게 회사를 그만둘 수 있는 가장 극적인 기회처럼 여겨진다. 당첨금으로 무엇을 사고, 어떤 삶을 살 것인가. 복권을 둘러싼 상상은 대개 그곳에서 출발한다. 현실에서도 복권은 꾸준히 팔리고 있다. 동행복권의 추첨일 기준 집계에 따르면 2025년 로또 판매액은 2002년 12월 판매 시작 이후 처음으로 연간 6조 원을 넘어섰다. 그만큼 많은 사람이 작은 종이 한 장에서 지금과 다른 삶을 상상한다.

그런데 은태는 당첨금을 거의 쓰지 않는다. 13억 원이 통장에 그대로 있는데도, 그의 직장 생활은 달라지기 시작한다. 대체 무엇이 달라진 걸까.

통장

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"행운은 그렇게 무심하게 아무 일도 아니라는 듯 툭 내 통장으로 들어왔다."

은태의 통장에 든 13억 원은 무엇을 살 수 있는가가 아니라 무엇을 거절할 수 있는가로 작동한다. 당첨 이후 가장 먼저 눈에 띄는 변화는 그가 화를 내기 시작했다는 사실이다. 은태는 당첨 전에도 팀장이었다. 팀원을 질책할 권한도, 부당한 지시에 반대할 명분도 이미 있었다. 그에게 없었던 것은 권한이 아니라, 그 권한을 행사해도 무너지지 않을 바닥이었다. 은태 자신도 화를 내지 않은 게 아니라 내지 못했다고 고백한다. 그동안 그가 참아온 것은 화가 없어서도, 참을성이 많아서도 아니었다.

이 변화는 같은 팀의 양준호(서현우)와 마주할 때 더욱 선명해진다. 입사 선배이면서 어린 후배를 상사로 모셔야 하는 준호의 불편함을 서현우는 질투보다는 오래 쌓인 피로로 표현한다. 같은 사무실에서 일하지만, 은태에게는 이제 회사를 떠날 선택지가 생겼다. 그 차이가 두 사람 사이에 오래 쌓여 있던 갈등을 이전과 다른 모습으로 드러낸다.

부동산에서 은태는 뜻밖의 계산법을 듣는다. 월세로 연 7천만 원을 벌려면 30억 원이 넘는 건물이 필요하니, 그만한 연봉을 받는 사람도 30억 원짜리라는 것이다. 중개인의 말을 들은 은태는 "30억짜리가 13억에 휘둘리면 안 되잖아요"라며 자리를 뜬다.

그런데 은태가 자신의 가치를 확인한 곳은 회사가 아니라 부동산이었다. 6년 동안 쌓아온 업무 경험이나 성과가 아니라, 건물 한 채의 가격으로 자신의 노동을 다시 바라보게 된 것이다. 중개인은 연봉을 임대수익으로 환산했을 뿐인데, 은태는 그 계산에서 자신감을 얻는다. 노동의 가치마저 부동산의 가격으로 환산되는 순간이다.

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은태가 화를 낼 수 있었던 것도, 자기 노동의 가치를 다시 생각할 수 있었던 것도 13억 원이 생긴 뒤였다. 돈이 있어야 비로소 자기 뜻대로 일할 수 있다는 것. 그런데 이 생각을 흔드는 사람이 있다. 같은 팀의 계약직 직원 이지혜(하율리)다.

두 개의 선물

첫 번째 선물은 은태가 건넨다. 명절을 앞두고 회사가 직원들에게 선물을 돌리지만, 계약직인 이지혜에게는 돌아가지 않는다. 은태는 자기 몫을 지혜에게 건넨다. 지혜는 울먹이면서도 선물을 돌려준다. 고맙지 않아서가 아니다. 자신이 계약직이라는 사실을 더욱 실감하게 만드는 선물이었기 때문이다.

은태는 차별받은 동료를 배려하려 했지만, 그 마음이 지혜에게는 다르게 전해졌다. 그날 밤 은태는 지혜가 아니라 자신을 위해 선물을 건넸다고 돌아본다. 선의가 상대의 마음보다 자신의 마음을 편하게 하는 데 쓰일 수도 있다는 사실을 뒤늦게 깨달은 것이다.

그러나 은태가 선물을 건넨 이유보다 지혜가 돌려준 이유를 살펴볼 필요가 있다. 명절 선물 하나도 고용 형태에 따라 갈리는 회사에서, 지혜는 자신에게 주어진 배려의 의미를 스스로 판단하고 받지 않는다. 은태는 13억 원이 생긴 뒤에야 거절할 수 있었지만, 지혜는 그런 돈 없이도 거절한다. 경제적 거부권이 없는 사람의 거절이다.

아쉬운 것은 드라마가 은태의 깨달음을 서둘러 설명한다는 점이다. 그는 상황이 좋아졌을 뿐 자신은 달라진 것이 없었다고 독백한다. 그러나 지혜가 울먹이며 선물을 돌려주고, 은태가 그 거절을 받아들이는 모습만으로도 그의 당혹감은 충분히 전해진다. 이준혁과 하율리의 표정에 조금 더 머물렀다면, 말로 설명하지 않아도 두 사람의 감정이 오래 남았을 것이다.

두 번째 선물은 홍 대표(김기천)가 내민다. 차장으로 승진한 은태에게 대표는 자신의 권한 안에서 원하는 것을 고르라고 한다. 은태는 자신을 위한 보상 대신 지혜의 정규직 전환을 요청한다. 명절 선물로는 메울 수 없었던 차별을 이번에는 고용 조건을 바꾸는 방식으로 해결하려는 것이다. 그러나 대표의 반응은 뜻밖이다. 그는 한 사람의 정규직 전환을 부탁한 은태에게, 제도를 바꾸는 대신 한 사람을 돕는 데 그치려 하느냐는 취지로 되묻는다. 그리고 자신이 주는 선물은 그 직원을 자르는 것이라고 말한다.

대표의 말에는 일리가 있다. 한 사람을 돕는 것만으로는 차별을 낳는 구조가 달라지지 않는다. 하지만 그 교훈을 가르치겠다며 정작 계약직 직원의 일자리를 빼앗겠다는 것은 어떤가. 구조를 바꾸라고 말하는 사람이 자신의 권한으로 가장 약한 사람을 내모는 셈이다.

명절 선물은 지혜가 계약직이라는 사실을 다시 확인시켰고, 정규직 전환을 부탁한 두 번째 선물은 오히려 그의 일자리를 위태롭게 했다. 두 번 모두 은태는 지혜를 위해 무언가를 하려 했다. 그러나 두 번 모두 지혜의 처지를 결정한 것은 지혜 자신이 아닌 다른 사람이었다.

현실에도 수많은 지혜가 있다. 국가데이터처가 지난 21일 발표한 조사에 따르면, 올해 8월 비정규직 근로자는 867만 1천 명으로 전체 임금근로자의 38.5%를 차지했다. 관련 통계 작성이 시작된 2003년 이후 가장 많은 인원이다. 정규직과 비정규직의 월평균 임금격차도 194만 원으로 벌어졌다. 한편 한국은행은 지난 22일 올해와 내년의 경제성장률이 기존 전망보다 높아질 것으로 내다봤다.

지혜가 선물을 돌려줄 수는 있어도 자신의 일자리를 지키기는 어려운 현실이 숫자로도 드러난다. 경제의 성장 전망이 밝아진다고 해서 노동자가 딛고 선 바닥까지 높아지는 것은 아니다. 은태에게 13억 원이 마련해 준 바닥은 지혜에게 여전히 없다.

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그렇다고 지혜가 회사의 결정에 끌려다니기만 하는 인물은 아니다. 까다로운 거래처 만토바의 마르티나(윤세아)를 상대할 때도 그렇다. 어디까지 요구를 맞춰줘야 하느냐는 지혜의 질문에 은태는 모두 들어줄 필요는 없다고 답한다. 하지만 그 말을 실제 업무에서 실천하는 사람은 지혜다. 무조건 굽히지도, 맞서 싸우느라 협상을 깨뜨리지도 않는다. 마르티나가 계약을 결정하며 인정한 것은 나쁜 말도 좋게 전할 줄 아는 지혜의 능력이었다.

은태는 13억 원이 생긴 뒤에야 자신의 뜻을 드러내기 시작했지만, 지혜는 그런 돈 없이도 일하는 방식에 자기 기준을 세운다. 중국 법인의 부조리를 고발한 장향은(백예인)이 일이 후지면 자신도 후진 것 같아서 일한다고 말하는 장면도 같은 맥락이다. 두 사람은 자신의 처지와 관계없이 어떤 일을 하고 싶은지, 무엇을 받아들일 수 없는지 알고 있다. 돈이 있어야 비로소 자기 뜻대로 일할 수 있다면, 돈 없이 자기 일의 기준을 지켜온 지혜의 선택은 어떻게 설명할 것인가.

그러나 자기 일의 기준을 지켰다고 해서 일자리까지 지킬 수 있는 것은 아니었다. 해고 통보를 받은 지혜에게 은태는 그가 원한다면 만토바에서 환영할 것이라고 말한다. 마르티나가 지혜의 능력을 알아봤기 때문이다. 드라마는 지혜가 실제로 만토바에 갔는지 보여주지 않는다. 다만 그에게 다른 길이 열릴 수 있다는 가능성을 남긴다.

지혜에게는 새로운 길이 열릴지 모른다. 자신의 기준을 지키며 일해온 시간이 다른 기회로 이어질 수 있다는 점은 반갑다. 하지만 능력을 인정받는 일이 곧 안정적인 일자리를 얻는다는 뜻은 아니다. 지혜의 능력을 알아보는 사람이 있었다는 것은 드라마의 온기다. 그러나 현실에서 그런 사람을 만나지 못한 노동자의 이야기는 끝내 남는다.

커피

카페 오 사장(김준배)은 매일 같은 시간에 같은 커피를 마시는 은태에게 질리지도 않느냐고 묻는다. 은태는 커피 향이 같은 것 같으면서도 매일 다르다며, 그래서 매일 마시는 커피가 기대된다고 답한다. 이미 로또 당첨을 확인한 뒤다. 13억 원이 생겼지만 은태는 여전히 같은 카페를 찾고, 같은 커피에서 매일 다른 향을 발견한다.

이 대화는 훗날 마르티나가 오 사장의 커피를 맛보면서 다른 의미를 얻는다. 마르티나는 오 사장을 장사꾼이 아니라고 평한다. 남을 위해 만든 커피가 아니라는 것이다. 손님의 취향을 맞추는 것이 당연한 서비스업에서 뜻밖의 칭찬이다. 지혜를 대하는 마르티나의 태도도 떠오른다. 지혜는 상대의 요구를 무조건 받아들이지 않으면서도 협상을 성사시켰다. 오 사장과 지혜는 일하는 방식이 다르지만, 남의 요구에 자신을 전부 맞추지는 않는다는 점에서 닮았다.

남을 위한다던 선물들이 번번이 엇나간 드라마에서, 정작 칭찬받는 것은 남을 위해 만들지 않은 커피다. 은태 역시 돈이 생겼다고 해서 매일의 일상을 버리려 하지 않는다. 13억 원은 그에게 회사를 떠날 수 있는 선택지를 주었지만, 같은 커피를 마시는 즐거움까지 바꿔놓지는 않았다. 그가 계속 출근하는 이유를 돈만으로 설명할 수 없는 까닭이다.

후반부에 이르러 카페 오 사장 역시 로또 당첨자였다는 사실이 밝혀진다. 이 반전은 앞서 마르티나가 칭찬했던 커피를 다시 보게 만든다. 손님의 취향보다 자신이 만들고 싶은 커피를 앞세울 수 있었던 사람에게는 생계에서 한 걸음 물러설 여유가 있었다. 은태와 오 사장은 경제적 안전망을 가진 채 자기 뜻대로 일하고, 지혜는 그런 안전망 없이도 자신의 기준을 지킨다. 비슷한 태도로 일하는 세 사람의 발밑은 서로 달랐다.

은태 자신도 돈의 의미를 다시 묻는다. 당첨금을 거의 쓰지 않았는데 많은 것이 달라졌다고 말한 뒤, 이 돈이 없었어도 자신은 이렇게 살 수 있었던 게 아닐까 되묻는다. 자칫 마음먹기에 달렸다는 교훈으로 들릴 수 있는 말이다.

그러나 지혜의 이야기를 지나온 뒤에는 다르게 들린다. 돈이 없어도 가능했다면 은태는 왜 6년 동안 그렇게 살지 못했을까. 반대로 돈이 반드시 필요했다면 지혜는 어떻게 자기 기준을 지킬 수 있었을까. 드라마는 이 질문에 명쾌한 답을 내놓지 않는다. 오히려 은태의 경제적 자유만으로는 설명되지 않는 지혜의 선택이 남는다.

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"나는 여전히 어제와 같았고 내일과도 같을 하루를 살아간다. 오늘도 그렇게 무심하게도 시간은 흘러간다."

은태의 마지막 내레이션은 첫 회와 거의 같은 문장으로 돌아온다. 은태는 여전히 어제와 같았고 내일과도 같을 하루를 살아간다. 그러나 처음에 있었던 한 문장은 되풀이되지 않는다. 시간이 가난한 자와 부유한 자를 가리지 않고 누구에게나 동일하게 흐른다는 말이다.

은태의 하루도, 지혜의 하루도 스물네 시간이다. 그러나 그 하루를 견디는 조건까지 같지는 않다. 누군가는 언제든 그만둘 수 있기에 자기 뜻대로 일하고, 누군가는 그만둘 수 없으면서도 자기 기준을 지킨다. 같은 시간을 산다는 것이, 같은 자유를 누린다는 뜻은 아니었다.

덧붙이는 글 이 기사는 네이버블로그 https://blog.naver.com/ezmind921에도 실립니다.
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