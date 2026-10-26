13억 원이 생기자, 사표 대신 화를 낸 사람

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하이라이트그렇다고 지혜가 회사의 결정에 끌려다니기만 하는 인물은 아니다. 까다로운 거래처 만토바의 마르티나(윤세아)를 상대할 때도 그렇다. 어디까지 요구를 맞춰줘야 하느냐는 지혜의 질문에 은태는 모두 들어줄 필요는 없다고 답한다. 하지만 그 말을 실제 업무에서 실천하는 사람은 지혜다. 무조건 굽히지도, 맞서 싸우느라 협상을 깨뜨리지도 않는다. 마르티나가 계약을 결정하며 인정한 것은 나쁜 말도 좋게 전할 줄 아는 지혜의 능력이었다.은태는 13억 원이 생긴 뒤에야 자신의 뜻을 드러내기 시작했지만, 지혜는 그런 돈 없이도 일하는 방식에 자기 기준을 세운다. 중국 법인의 부조리를 고발한 장향은(백예인)이 일이 후지면 자신도 후진 것 같아서 일한다고 말하는 장면도 같은 맥락이다. 두 사람은 자신의 처지와 관계없이 어떤 일을 하고 싶은지, 무엇을 받아들일 수 없는지 알고 있다. 돈이 있어야 비로소 자기 뜻대로 일할 수 있다면, 돈 없이 자기 일의 기준을 지켜온 지혜의 선택은 어떻게 설명할 것인가.그러나 자기 일의 기준을 지켰다고 해서 일자리까지 지킬 수 있는 것은 아니었다. 해고 통보를 받은 지혜에게 은태는 그가 원한다면 만토바에서 환영할 것이라고 말한다. 마르티나가 지혜의 능력을 알아봤기 때문이다. 드라마는 지혜가 실제로 만토바에 갔는지 보여주지 않는다. 다만 그에게 다른 길이 열릴 수 있다는 가능성을 남긴다.지혜에게는 새로운 길이 열릴지 모른다. 자신의 기준을 지키며 일해온 시간이 다른 기회로 이어질 수 있다는 점은 반갑다. 하지만 능력을 인정받는 일이 곧 안정적인 일자리를 얻는다는 뜻은 아니다. 지혜의 능력을 알아보는 사람이 있었다는 것은 드라마의 온기다. 그러나 현실에서 그런 사람을 만나지 못한 노동자의 이야기는 끝내 남는다.카페 오 사장(김준배)은 매일 같은 시간에 같은 커피를 마시는 은태에게 질리지도 않느냐고 묻는다. 은태는 커피 향이 같은 것 같으면서도 매일 다르다며, 그래서 매일 마시는 커피가 기대된다고 답한다. 이미 로또 당첨을 확인한 뒤다. 13억 원이 생겼지만 은태는 여전히 같은 카페를 찾고, 같은 커피에서 매일 다른 향을 발견한다.이 대화는 훗날 마르티나가 오 사장의 커피를 맛보면서 다른 의미를 얻는다. 마르티나는 오 사장을 장사꾼이 아니라고 평한다. 남을 위해 만든 커피가 아니라는 것이다. 손님의 취향을 맞추는 것이 당연한 서비스업에서 뜻밖의 칭찬이다. 지혜를 대하는 마르티나의 태도도 떠오른다. 지혜는 상대의 요구를 무조건 받아들이지 않으면서도 협상을 성사시켰다. 오 사장과 지혜는 일하는 방식이 다르지만, 남의 요구에 자신을 전부 맞추지는 않는다는 점에서 닮았다.남을 위한다던 선물들이 번번이 엇나간 드라마에서, 정작 칭찬받는 것은 남을 위해 만들지 않은 커피다. 은태 역시 돈이 생겼다고 해서 매일의 일상을 버리려 하지 않는다. 13억 원은 그에게 회사를 떠날 수 있는 선택지를 주었지만, 같은 커피를 마시는 즐거움까지 바꿔놓지는 않았다. 그가 계속 출근하는 이유를 돈만으로 설명할 수 없는 까닭이다.후반부에 이르러 카페 오 사장 역시 로또 당첨자였다는 사실이 밝혀진다. 이 반전은 앞서 마르티나가 칭찬했던 커피를 다시 보게 만든다. 손님의 취향보다 자신이 만들고 싶은 커피를 앞세울 수 있었던 사람에게는 생계에서 한 걸음 물러설 여유가 있었다. 은태와 오 사장은 경제적 안전망을 가진 채 자기 뜻대로 일하고, 지혜는 그런 안전망 없이도 자신의 기준을 지킨다. 비슷한 태도로 일하는 세 사람의 발밑은 서로 달랐다.은태 자신도 돈의 의미를 다시 묻는다. 당첨금을 거의 쓰지 않았는데 많은 것이 달라졌다고 말한 뒤, 이 돈이 없었어도 자신은 이렇게 살 수 있었던 게 아닐까 되묻는다. 자칫 마음먹기에 달렸다는 교훈으로 들릴 수 있는 말이다.그러나 지혜의 이야기를 지나온 뒤에는 다르게 들린다. 돈이 없어도 가능했다면 은태는 왜 6년 동안 그렇게 살지 못했을까. 반대로 돈이 반드시 필요했다면 지혜는 어떻게 자기 기준을 지킬 수 있었을까. 드라마는 이 질문에 명쾌한 답을 내놓지 않는다. 오히려 은태의 경제적 자유만으로는 설명되지 않는 지혜의 선택이 남는다.