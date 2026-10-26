'파죽지세' 김상식호, 진짜 힘은 '달라진 수비'

역대 개막 최다 연승 기록 타이를 세운 김상식호. 이들의 진짜 힘은 달라진 수비에 있었다.김상식 감독이 이끄는 서울 삼성은 지난 25일 오후 4시 30분 대구체육관에서 열린 '2026~2027 KCC 프로농구' 강혁 감독의 대구 한국가스공사와의 맞대결서 76-68로 승리했다.대구 원정을 떠나온 삼성의 기세는 그야말로 파죽지세. 이번 경기 역시 마찬가지였다. 1쿼터에서는 칸터의 적극적인 공격으로 기선 제압에 성공한 이후 이규태·이근휘가 연이어 림을 가르며 21-14로 앞서갔다. 2쿼터에서는 가스공사가 흐름을 완벽하게 주도했다.라건아·알루마·벨란겔 슈팅이 연이어 림을 갈랐고, 삼성은 38-39로 역전을 허용했다. 그러나 3쿼터는 달랐다. 맥컬러·한호빈·이규태가 득점력을 폭발시키면서 59-48로 리드를 가져왔다. 4쿼터에서도 삼성은 영리한 운영을 통해 가스공사의 추격을 제어, 76-68 스코어를 만들었다.완벽한 승리였다. 삼성은 경기 초중반 잡았던 흐름을 내주면서 위기에 봉착했으나 후반 끝내 이를 뒤집는 모습을 보여줬다. 이번 경기에서도 영향력을 발휘한 케렘 칸터(23점 9리바운드)와 결정적 순간 득점을 터뜨린 크리스 맥컬러(8골 3어시스트)의 활약도 눈부셨다.외인 자원들의 공격력이 빛을 발휘한 가운데 삼성의 진짜 강점인 수비력 역시 인상적이었다. 지난 시즌까지만 해도 상대에게 다득점을 내주며 패배하는 경기가 많다는 분석이 있었다. 실제로 최근 5시즌 동안 삼성의 수비력은 리그 내에서 하위권에 머무르는 모습이었다. 2021-22시즌에서는 평균 85.5점을 내주며 최다 실점 1위에 자리했고, 이어진 2022-23시즌에서도 80실점을 기록했다.2023-24시즌은 특히 최악이었다. 시즌 중반부터 최다 실점 1위 팀에 자리하는 오명을 떠안았고, 최종적으로 88.02점을 내줬다. 최하위에 머물렀던 지난 시즌에도 삼성은 평균 83점을 내주며 최다 실점 2위에 자리했고, 수비 효율 지표면에서도 아쉬운 모습이었다.그러나 이번 시즌은 다르다. 수비 지표에서의 변화는 뚜렷했다. 삼성은 가스공사전 이전까지 7경기에서 총 550점만 허용하며 경기당 평균 78.6실점을 기록했다. 당시 정관장에 이어 리그 최소 실점 2위에 해당하는 수치였다.이번 경기 역시 마찬가지였다. 전반까지 39점을 내주며 역전을 허용했으나 KBL 규정상 외국인 선수 2명을 동시에 투입할 수 있는 3쿼터에서 이들의 진짜 강점이 발휘됐다. 강혁 감독은 1점 차로 따라온 만큼 경기 분위기를 뒤집기 위해 사력을 다하는 모습을 보여줬다.국내 선수로 분류되는 라건아를 비롯해 케베 알루마·벨란겔을 동시에 투입하며 공격 고삐를 당겼다. 그러나 삼성은 흔들리지 않았다. 맥컬러의 스틸부터 시작해 알루마의 오펜스 파울까지 유도하면서 분위기를 가져왔다.그 결과, 삼성은 3쿼터에 단 9실점을 내주는 어마어마한 '짠물 수비'로 경기 흐름을 가져오는 데 성공했다. 또 외곽 수비도 상당히 돋보였다. 이번 시즌 3점을 적극적으로 활용했던(경기당 10.8개 성공) 한국가스공사를 상대로 3점 성공을 단 5개, 15점으로 묶었다. 상대의 주요 공격 옵션을 제어하는 데도 능한 모습을 보여준 셈.이제 7연승을 넘어 8연승에 도달한 삼성. 2011~2012시즌 원주 동부(현재 DB), 2014~2015시즌 고양 오리온스가 세운 프로농구 개막 최다 연승 타이 기록을 달성하며 포효했다. 이런 대기록 이면에는 김상식 감독 부임 후 달라진 수비가 있었기에 가능했다.한편, 김상식 감독은 경기 후 방송사와 인터뷰를 통해 "(연승 기록) 의식은 하지 않았다. 오로지 한 게임마다 최선을 다하자고 선수들에게 말했다"라고 소감을 밝혔다. 이어 승리를 묻는 원동력에 대해서는 "식상한 말이지만, 정신력이라고 생각한다. 선수들이 힘들 것이다. 압박이 강한 팀이기에 그거를 이겨내야 한다고 말했고, 서두르지 말자고 했다"라고 답했다.끝으로 플레이오프 진출과 관련된 질문에 관해서 "계속 이런 질문을 듣는데 한 게임, 한 게임 최선을 다하겠다"라며 활짝 웃었다. 삼성은 휴식 후 오는 30일 고양으로 넘어가 소노를 상대로 9연승에 도전하게 된다.