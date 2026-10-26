'통산 48번째' 우승... 안세영, 전설임을 다시 입증하다

연합뉴스

9월 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 준결승. 한국 안세영이 중국 천위페이를 세트 스코어 2대 0으로 제압한 뒤 환호하고 있다.첫 번째 게임을 푸살라 신두에게 16-21로 내줄 때에는 안세영의 연승 기록과 우승 기록에 의심이 들기도 했지만 두 번째 게임과 세 번째 게임을 완벽하게 잡아내는 뒷심은 실로 놀라웠다. 4월 8일 전영오픈 결승에서 왕 즈이에게 0-2로 패한 이후 안세영은 50연승 기록을 만들어냈고, 승률도 98.5%(66승 1패)라는 경지에 오르며 여자 배드민턴의 전설 수시 수산티(인도네시아)의 개인통산 46회 우승 기록을 뛰어넘는 48번째 우승 위업을 이뤄 살아있는 전설임을 다시 한 번 입증한 것이다.배드민턴 여자단식 세계랭킹 1위 안세영(삼성생명)이 한국 시각으로 10월 25일(일) 오후 7시 5분 프랑스 파리에 있는 아레나 그랑 파리 1번 코트에서 벌어진 2026 BWF(세계 배드민턴연맹) 월드투어 프랑스 오픈(슈퍼 750 시리즈) 여자단식 결승에서 인도의 푸살라 벤카타 신두(11위)를 상대로 61분만에 2-1(16-21, 21-11, 21-12) 역전승을 거두며 이 대회 3년 연속(통산 4회) 우승 위업을 이뤄냈다.이전까지 푸살라 신두와의 열 번 맞대결을 모두 이겼던 안세영이 이번 결승 무대 첫 번째 게임을 16-21로 내주며 흔들렸다. 키다리(179cm) 푸살라 신두가 반 박자 빠른 포핸드 직선타로 여러 개의 포인트를 따낸 게 주효했던 것이다. 안세영이 백핸드 드롭샷 실수로 게임 포인트(14-20) 기회를 내준 것이 결정적이었고, 백핸드 언더 클리어가 끝줄 밖에 떨어진 것이 첫 번째 게임을 끝낸 것이다.정신을 바짝 차리고 두 번째 게임에 들어온 안세영은 날카로운 포핸드 크로스 앵글 헤어핀 포인트로 8-6으로 달아나기 시작하면서 푸살라 신두를 조금씩 궁지로 몰아넣었다. 포핸드 직선타 포인트를 연속으로 꽂아넣으며 11-7로 달아났고, 푸살라 신두의 라인 아웃이 눈에 띄면서 17-8까지 점수차가 크게 벌어졌다.여기서 안세영 특유의 몸 날리는 수비 포인트까지 빛나며 19-8로 일방적인 점수가 이어졌고, 안세영의 네트 앞 언더 클리어가 반대쪽 코트 끝줄 안쪽에 떨어지며 21-11 두 번째 게임 스코어가 찍혀 나왔다.이어진 파이널 게임 초반에는 5-5까지 팽팽한 균형이 이어졌고, 푸살라 신두의 포핸드 스매시 기세가 솟구치며 5-8까지 안세영이 끌려가기도 했다. 이 순간부터 안세영의 눈빛이 더욱 빛나며 본격적인 대역전 우승 드라마가 시작되었다.시원한 점프 스매싱 포인트로 8-8 동점을 만든 안세영은 섬세한 헤어핀 대결 끝에 빠른 백핸드 푸시로 9-8 역전 포인트까지 만들었다. 푸살라 신두의 공격 방향을 예측하고 포핸드 푸시를 성공시키며 인터벌 포인트(11-9)를 만든 순간이 역전 우승 갈림길로 찍혀나왔다.또 하나의 시원한 점프 스매싱 포인트로 15-9를 만들며 우승 자신감을 확인한 안세영은 절묘한 백핸드 헤어핀 포인트로 17-10까지 더 멀리 달아났다. 푸살라 신두의 포핸드가 왼쪽 옆줄 밖에 떨어진 것을 확인하며 챔피언십 포인트에 먼저 도달한 안세영은 짧은 랠리 끝에 깔끔한 포핸드 크로스 포인트로 기다리던 프랑스 오픈 3년 연속(통산 4회) 우승 순간을 만들어냈다.2026 시즌 50연승, 승률 98.5%(66승 1패), 10번째 우승 대기록이 여자 배드민턴 역사상 개인 통산 48번째 타이틀로 역대 1위(2위 수시 수산티, 46회 우승)라는 대기록을 여전히 빛나게 하고 있는 중이다.안세영의 2026 시즌 기세는 2025년 개인 통산 11회 우승 위업을 뛰어넘을 가능성이 있다. 일주일 이상 컨디션 조절이 이루어진다면 11월 3일 자신의 고향(전남 나주)과 가까운 여수에서 개막하는 코리아 오픈(슈퍼 500), 11월 10일 이어지는 구마모토 마스터즈(슈퍼 500), 12월 9일 중국 항저우에서 열리는 BWF 월드 투어 파이널스에 참가할 가능성이 높기 때문이다.(10월 25일 오후 7시 5분, 아레나 그랑 파리 1번 코트 - 파리)(한국, 1위)(인도, 11위)10월 25일(슈퍼 750) ☆2-1(16-21, 21-11, 21-12)(인도)10월 18일(슈퍼 750) ☆2-1(21-23, 21-14, 21-18)(일본)9월 29일2-0(21-17, 21-9)(일본)9월 6일(슈퍼 750) ☆2-0(21-17, 21-6)(일본)8월 23일2-0(21-17, 21-14)(일본)6월 7일(슈퍼 1000) ☆2-0(23-21, 21-12)(일본)5월 31일(슈퍼 750) ☆2-1(21-11, 17-21, 21-19)(일본)4월 12일2-1(21-12, 17-21, 21-18)(중국)1월 18일(슈퍼 750) ☆2-0(21-13, 21-11)(중국)1월 11일(슈퍼 1000) ☆2-0(21-15, 24-22)(중국)