'최하위 추락' 신한은행, '반등' 절실하다

여자프로농구는 남자부와 여자부를 통합 운영하는 V리그와 달리 출범 초기부터 독립된 연맹을 발족해 리그를 따로 운영했다. 여자농구는 2000년 시드니 올림픽 4강과 2008년 베이징 올림픽 8강 등 국제 대회에서 꾸준히 좋은 성적을 올렸고 정선민,박지수(KB 스타즈), 박지현(로스엔젤레스 스파크스) 등 WNBA에도 선수를 꾸준히 진출 시켰지만 리그의 인기는 남자 농구에 비해 떨어졌던 게 사실이다.
하지만 여자농구는 최근 또 한 번 도약을 할 수 있는 계기를 마련했다. 지난 4일 폐막한 아이치·나고야 아시안게임에서 중국과 일본을 차례로 꺾고 12년 만에 금메달을 목에 건 것이다. 특히 한국은 '국보 센터' 박지수가 부상으로 합류하지 못해 11명으로 대회를 치렀음에도 최고의 성과를 만들어냈다. 한국여자농구연맹은 대표팀이 만들어낸 금메달의 기세가 이번 시즌 리그의 흥행으로 이어지길 기대하고 있다.
아시안게임 금메달로 여자농구 선수들이 많은 주목을 받고 있지만 지난 시즌 최하위 신한은행 에스버드는 상대적으로 관심에서 멀어져 있다. 신한은행에서는 홍유순 한 명만 아시안게임 대표로 선발됐는데 경험이 많지 않은 홍유순도 코트를 누비는 시간보다 벤치를 지키는 시간이 더 길었다. 만약 이번 시즌 신한은행이 인상적인 성적을 올리지 못한다면 '아시안게임 특수'를 누리지 못하는 비운의 팀이 될 수도 있다는 뜻이다.
최윤아 감독 부임 첫 시즌 최하위 추락