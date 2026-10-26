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'최하위 추락' 신한은행, '반등' 절실하다

'최하위 추락' 신한은행, '반등' 절실하다

[KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 미리보기 ①] 인천 신한은행 에스버드

양형석(utopia697)
26.10.26 15:23최종업데이트26.10.26 15:23
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여자프로농구는 남자부와 여자부를 통합 운영하는 V리그와 달리 출범 초기부터 독립된 연맹을 발족해 리그를 따로 운영했다. 여자농구는 2000년 시드니 올림픽 4강과 2008년 베이징 올림픽 8강 등 국제 대회에서 꾸준히 좋은 성적을 올렸고 정선민,박지수(KB 스타즈), 박지현(로스엔젤레스 스파크스) 등 WNBA에도 선수를 꾸준히 진출 시켰지만 리그의 인기는 남자 농구에 비해 떨어졌던 게 사실이다.

하지만 여자농구는 최근 또 한 번 도약을 할 수 있는 계기를 마련했다. 지난 4일 폐막한 아이치·나고야 아시안게임에서 중국과 일본을 차례로 꺾고 12년 만에 금메달을 목에 건 것이다. 특히 한국은 '국보 센터' 박지수가 부상으로 합류하지 못해 11명으로 대회를 치렀음에도 최고의 성과를 만들어냈다. 한국여자농구연맹은 대표팀이 만들어낸 금메달의 기세가 이번 시즌 리그의 흥행으로 이어지길 기대하고 있다.

아시안게임 금메달로 여자농구 선수들이 많은 주목을 받고 있지만 지난 시즌 최하위 신한은행 에스버드는 상대적으로 관심에서 멀어져 있다. 신한은행에서는 홍유순 한 명만 아시안게임 대표로 선발됐는데 경험이 많지 않은 홍유순도 코트를 누비는 시간보다 벤치를 지키는 시간이 더 길었다. 만약 이번 시즌 신한은행이 인상적인 성적을 올리지 못한다면 '아시안게임 특수'를 누리지 못하는 비운의 팀이 될 수도 있다는 뜻이다.

최윤아 감독 부임 첫 시즌 최하위 추락

신이슬은 지난 시즌 신한은행 이적 2년 만에 프로 데뷔 후 최고의 활약을 선보였다.
신이슬은 지난 시즌 신한은행 이적 2년 만에 프로 데뷔 후 최고의 활약을 선보였다.한국여자농구연맹

2007년 겨울리그부터 2011-2012 시즌까지 화려한 멤버를 앞세워 '레알 신한'이라는 닉네임을 얻으며 프로 스포츠 최초로 통합 6연패라는 금자탑을 쌓았던 신한은행은 최근 12시즌 동안 우승은커녕 챔프전 무대조차 밟지 못했다. 또한 2014-2015 시즌 정규리그 2위에 오른 후 11시즌 동안에는 정규리그 2위도 기록하지 못했고 최근 세 시즌에는 봄 농구에 진출하지 못한 대표적인 하위권 팀으로 전락했다.

신한은행의 몰락은 15년 동안 신한은행에서 활약했던 '슈퍼 에이스' 김단비(우리은행 우리WON)가 자유계약선수 자격을 얻어 팀을 떠난 2022년부터 본격적으로 시작됐다. 신한은행은 2022-2023 시즌 김단비의 보상선수로 이적하자마자 곧바로 득점왕(18.87점)에 오른 김소니아(BNK 썸)의 활약에 힘입어 플레이오프에 진출했지만 새로운 에이스 김소니아 역시 2024년 FA(자유계약선수) 자격을 얻어 팀을 떠났다.

신한은행은 2024-2025 시즌을 앞두고 FA 최이샘(BNK)과 신이슬을 영입했고 트레이드를 통해 국가대표 출신 가드 신지현을 데려왔으며 아시아쿼터 1순위로 타니무라 리카(BNK), 신인 드래프트 1순위로 홍유순을 지명했다. 비록 에이스가 떠났지만 알차게 전력 보강을 한 신한은행은 농구팬들로부터 중·상위권의 전력이라는 평가를 받았지만, 신한은행은 구나단 감독의 중도 하차 속에 5위로 시즌을 마쳤다.

신한은행은 작년 3월 2008-2009 시즌 정규리그 MVP이자 신한은행에서 7번의 챔프전 우승을 경험했던 최윤아 감독을 선임했다. 신한은행 구단과 팬들은 현역 시절 악바리 같은 승부 근성으로 유명했던 최윤아 감독이 무기력증에 빠진 신한은행 선수단을 깨워줄 것으로 기대했다. 하지만 2024-2025 시즌 5위였던 신한은행은 지난 시즌 9승 21패를 기록하면서 WKBL 출범 후 3번째 최하위에 머물렀다.

신한은행은 가드 신이슬이 12.7득점 5.1리바운드 2.6어시스트 1.3스틸로 프로 데뷔 후 최고의 활약을 선보이며 기량이 만개했고 9.30득점 6.07리바운드를 기록한 2년 차 홍유순의 활약도 나쁘지 않았다. 하지만 최이샘이 2017-2018 시즌 이후 8시즌 만에 가장 낮은 4.7득점에 머물렀고 에이스 역할을 해줘야 할 신지현 역시 9.6득점을 기록했지만 3점 슛 성공률이 26.5%에 그치며 기대에 부응하지 못했다.

아시아쿼터 사쿠라 앞세워 박신자컵 3위 입상

신한은행의 아시아쿼터 사쿠라는 박신자컵에서 맹활약하며 이번 시즌 활약에 대한 기대치를 높였다.
신한은행의 아시아쿼터 사쿠라는 박신자컵에서 맹활약하며 이번 시즌 활약에 대한 기대치를 높였다.한국여자농구연맹

지난 시즌이 끝난 후 '최대어'로 꼽히던 박지수와 강이슬(우리은행)을 비롯해 윤예빈(KB), 조수아(삼성생명 블루밍스) 등 신한은행이 탐낼 만한 좋은 선수들이 대거 FA 자격을 얻었다. 하지만 신한은행은 김진영과 1년 총액 1억 5000만 원에 재계약했을 뿐 FA시장에서 별다른 움직임을 보이지 않았다. 구단의 공격적인 투자를 기대했던 신한은행 팬들에게는 다소 아쉬운 FA 시장의 행보가 아닐 수 없었다.

대신 신한은행은 비시즌 동안 두 건의 트레이드를 성사 시키며 전력 보강에 나섰다. 지난 5월에는 신한은행 이적 후 적응에 어려움을 겪었던 최이샘을 BNK로 보내고 가드 심수현과 2026-2027 시즌 신인 드래프트 1라운드 우선 지명권을 얻었다. 지난 13일에는 2005년생 가드 허유정을 하나은행으로 보내고 2004년생 포워드 박진영을 받아오는 트레이드를 성사 시키며 유망주끼리의 맞교환을 단행했다.

외부 영입이 상대적으로 적었던 신한은행은 182cm의 좋은 신장을 가진 포워드 노구치 사쿠라를 아시아쿼터로 영입했다. 사쿠라는 2001년생으로 아직 젊은 나이지만 일본의 연령별 대표팀을 고루 거쳤고 샹송 화장품과 아이신 윙스에서 주전으로 활약했던 경험 많은 선수다. 사쿠라는 박신자컵에서도 6경기에 출전해 15.6득점 6.8리바운드를 기록하며 이번 시즌 신한은행의 에이스가 될 수 있는 가능성을 보여줬다.

이번 시즌 신한은행에서 주목 받고 있는 또 한 명의 선수는 바로 지난 8월 2026-2027 시즌 신인 드래프트에서 전체 1순위를 받고 신한은행에 입단한 교포 선수 가네다 마나다. 일본에서 나고 자라 일본에서 선수 생활을 하다가 WKBL에 진출한 가네다가 이번 시즌 좋은 활약을 선보인다면 2022-2023 시즌 신인 드래프트에서 1순위를 받았던 키아나 스미스에 이어 교포 선수에 대한 관심이 더욱 커질 것으로 전망된다.

신한은행은 2026-2027시즌의 전초전 성격으로 열린 박신자컵에서 3승 1패로 4강에 진출했고 3·4위전에서 KB를 76-54로 꺾고 최종 3위를 차지했다. 물론 박신자컵이 각 구단이 시즌을 앞두고 부상 방지를 위해 전력을 숨기는 경우가 많지만 신한은행 입장에서는 자신감을 끌어 올릴 수 있는 좋은 계기가 됐다. 최근 몇 년 동안 힘을 펴지 못했던 신한은행은 이번 시즌 도약을 통해 새로운 도약을 기대하고 있다.

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