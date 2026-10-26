'최하위 추락' 신한은행, '반등' 절실하다

한국여자농구연맹

신한은행의 아시아쿼터 사쿠라는 박신자컵에서 맹활약하며 이번 시즌 활약에 대한 기대치를 높였다.지난 시즌이 끝난 후 '최대어'로 꼽히던 박지수와 강이슬(우리은행)을 비롯해 윤예빈(KB), 조수아(삼성생명 블루밍스) 등 신한은행이 탐낼 만한 좋은 선수들이 대거 FA 자격을 얻었다. 하지만 신한은행은 김진영과 1년 총액 1억 5000만 원에 재계약했을 뿐 FA시장에서 별다른 움직임을 보이지 않았다. 구단의 공격적인 투자를 기대했던 신한은행 팬들에게는 다소 아쉬운 FA 시장의 행보가 아닐 수 없었다.대신 신한은행은 비시즌 동안 두 건의 트레이드를 성사 시키며 전력 보강에 나섰다. 지난 5월에는 신한은행 이적 후 적응에 어려움을 겪었던 최이샘을 BNK로 보내고 가드 심수현과 2026-2027 시즌 신인 드래프트 1라운드 우선 지명권을 얻었다. 지난 13일에는 2005년생 가드 허유정을 하나은행으로 보내고 2004년생 포워드 박진영을 받아오는 트레이드를 성사 시키며 유망주끼리의 맞교환을 단행했다.외부 영입이 상대적으로 적었던 신한은행은 182cm의 좋은 신장을 가진 포워드 노구치 사쿠라를 아시아쿼터로 영입했다. 사쿠라는 2001년생으로 아직 젊은 나이지만 일본의 연령별 대표팀을 고루 거쳤고 샹송 화장품과 아이신 윙스에서 주전으로 활약했던 경험 많은 선수다. 사쿠라는 박신자컵에서도 6경기에 출전해 15.6득점 6.8리바운드를 기록하며 이번 시즌 신한은행의 에이스가 될 수 있는 가능성을 보여줬다.이번 시즌 신한은행에서 주목 받고 있는 또 한 명의 선수는 바로 지난 8월 2026-2027 시즌 신인 드래프트에서 전체 1순위를 받고 신한은행에 입단한 교포 선수 가네다 마나다. 일본에서 나고 자라 일본에서 선수 생활을 하다가 WKBL에 진출한 가네다가 이번 시즌 좋은 활약을 선보인다면 2022-2023 시즌 신인 드래프트에서 1순위를 받았던 키아나 스미스에 이어 교포 선수에 대한 관심이 더욱 커질 것으로 전망된다.신한은행은 2026-2027시즌의 전초전 성격으로 열린 박신자컵에서 3승 1패로 4강에 진출했고 3·4위전에서 KB를 76-54로 꺾고 최종 3위를 차지했다. 물론 박신자컵이 각 구단이 시즌을 앞두고 부상 방지를 위해 전력을 숨기는 경우가 많지만 신한은행 입장에서는 자신감을 끌어 올릴 수 있는 좋은 계기가 됐다. 최근 몇 년 동안 힘을 펴지 못했던 신한은행은 이번 시즌 도약을 통해 새로운 도약을 기대하고 있다.