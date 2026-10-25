'수원 삼성 블루윙즈' 7연승 휘파람, K리그2 우승-K리그1 승격 꿈 더 가까이

수원삼성블루윙즈

성남FC를 2-0으로 이겼다는 소식을 전하는 수원삼성블루윙즈 인스타그램올 여름에 데려온 르본과 루이스의 활약 덕분에 수원 삼성 블루윙즈의 K리그2 우승 및 K리그1 다이렉트 승격 꿈이 점점 또렷해지고 있다. 성남 FC와의 까다로운 어웨이 게임 고비를 이겨내며 최근 7게임 연속 승리 기록을 이어나갔으니 남은 4게임 중 하위권 두 팀과의 게임에서 승점 3점씩을 올린다면 수원 FC(8점 차 2위), 서울 E랜드 FC(8점 차 3위)의 추격을 가볍게 따돌리고 당당히 우승 트로피를 들어올릴 것으로 보인다.이정효 감독이 이끌고 있는 수원 삼성 블루윙즈가 10월 25일(일) 오후 2시 탄천 종합운동장에서 열린 2026 K리그2 성남 FC와의 어웨이 게임에서 주장 강현묵의 짜릿한 헤더 결승골에 힘입어 2-0으로 이기고 최근 12게임 연속 무패(9승 3무 26득점 9실점) 행진을 이어나가며 단독 선두 행진을 질주하게 됐다.지난 7월 4일 홈 게임에서 강현묵의 결승골로 성남 FC를 1-0으로 이겼던 수원 삼성 블루윙즈가 탄천 종합운동장으로 찾아와서도 완승을 거뒀다. 이번에도 결승골 주인공은 주장 완장을 차고 뛴 강현묵이었다.여름 이적시장을 통해 전남 드래곤즈에서 뛰던 르본을 데려온 보람을 느낄 수 있는 귀중한 결승골 장면이었다. 르본이 왼쪽 옆줄을 따라 공을 몰고 들어가 날카로운 왼발 얼리 크로스를 올려주는 순간 강현묵이 번개처럼 마중 나와 감각적인 헤더 골을 25분 32초에 터뜨린 것이다.1-0 점수판을 안고 후반 게임에 접어든 홈 팀 성남 FC는 좀처럼 수원 삼성 블루윙즈 골문을 크게 흔들지 못했는데 53분에 수비수 유선의 오른발 중거리슛이 그나마 골에 근접한 유효슛이었다.83분에 후반 교체 멤버 김민우의 날카로운 왼발 직접 프리킥으로 추가골을 노린 수원 삼성 블루윙즈는 홈 팀 골키퍼 이광연의 슈퍼 세이브에 뜻을 이루지 못했지만 86분 45초에 성남 FC 주장 이상민의 자책골을 이끌어내며 우승-승격 꿈 앞으로 한 발짝 더 다가섰다. 역시 여름에 데려온 복덩이 날개 공격수 루이스의 왼쪽 끝줄 앞 날카로운 왼발 얼리 크로스 덕분이었다.수원 삼성 블루윙즈는 이렇게 최근 일곱 게임 연속 승리 휘파람을 불었다. 7연승 17득점 4실점 기록, 게임 당 2.43골 기세만 봐도 이들의 파랑색 날갯짓은 우승 하늘을 향해 멈추지 않고 펄럭이는 중이다.이제 수원 삼성 블루윙즈(1위)는 오는 31일(토) 오후 4시 30분 대구 iM뱅크 파크로 들어가 대구 FC(4위)를 만나며, 성남 FC(11위)는 11월 1일(일) 오후 2시 광양 전용구장으로 찾아가 전남 드래곤즈(16위)를 만난다.(10월 25일 일요일 오후 2시, 탄천 종합운동장-성남)[골, 도움 기록 :(25분 32초,도움-), 이상민(86분 45초,자책골)](3-4-3 감독 : 김해운)FW : 김지혁(46분↔황석기), 전민규(77분↔김민재), 이준상(46분↔이정빈)MF : 정승용(46분↔박병규), 류준선(67분↔권병준), 프레이타스, 유주안DF : 유선, 베니시오, 이상민GK : 이광연(4-4-2 감독 : 이정효)FW : 루이스,(72분↔두비츠카스)MF : 르본(72분↔김주찬), 정호연, 박현빈(72분↔김민우), 강성진(76분↔브루노 실바)DF : 이상민, 고종현, 모경빈, 이건희GK : 김준홍2 수원 FC 28게임 54점 15승 9무 4패 53득점 31실점 +223 서울 E랜드 FC 28게임 54점 16승 6무 6패 52득점 32실점 +204 대구 FC 28게임 52점 15승 7무 6패 55득점 38실점 +175 부산 아이파크 29게임 48점 14승 6무 9패 47득점 37실점 +106 화성 FC 28게임 44점 12승 8무 8패 43득점 31실점 +127 충남아산 FC 28게임 39점 10승 9무 9패 36득점 32실점 +48 김포 FC 28게임 38점 9승 11무 8패 36득점 34실점 +29 경남 FC 28게임 35점 8승 11무 9패 32득점 34실점 -210 충북청주 FC 28게임 32점 6승 14무 8패 35득점 45실점 -1012 파주 프런티어 FC 27게임 30점 8승 6무 13패 26득점 33실점 -713 용인 FC 27게임 27점 5승 12무 10패 32득점 41실점 -914 천안시티 FC 27게임 26점 5승 11무 11패 31득점 37실점 -615 안산 그리너스 28게임 25점 7승 4무 17패 32득점 53실점 -2116 전남 드래곤즈 28게임 24점 5승 9무 14패 33득점 50실점 -1717 김해 FC 28게임 17점 3승 8무 17패 24득점 57실점 -331위vs(A), 용인 FC(H), 경남 FC(H), 전남 드래곤즈(A)2위vs 안산 그리너스(H), 경남 FC(H), 김포 FC(A), 충북청주 FC(H)3위vs 용인 FC(A), 전남 드래곤즈(H), 충남아산 FC(H), 경남 FC(A)4위vs(H), 성남 FC(A), 김해 FC(H), 천안시티 FC(A)5위vs 천안시티 FC(A), 충북청주 FC(H), 충남아산 FC(A)