안현범, K리그 통산 300경기 자축포... 낙동강 더비 승리 원동력

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부산아이파크 DF 안현범안현범이 K리그 통산 300경기 출전을 자축하는 득점포를 터뜨렸다. 단 45분 만에 1골 1도움을 기록하며 낙동강 더비 승리를 이끌었다.조성환 감독이 이끄는 부산 아이파크는 25일 오후 2시 구덕운동장에서 열린 '하나은행 K리그2 2026' 30라운드 배성재 감독의 경남FC에 3-1 승리를 거뒀다.부산은 14승 6무 9패 승점 48점 5위, 경남은 8승 11무 9패 승점 35점 9위에 자리했다.후반기 리그 첫 2연승에 도전했던 부산. 6위 화성과 격차를 벌리고 5위 대구와 차이를 좁히면서 플레이오프 진출권을 단단하게 다지려는 동기부여도 확실했다. 내용은 쉽지 않았으나 결과를 가져오는 데 성공했다.전반 16분에는 가브리엘이 선제골을, 6분 후에는 안현범이 추가 득점을 완성했다. 경남도 물러서지 않았고, 후반 5분 만에 조진혁이 오른발로 만회 골을 기록하며 추격했다. 그러나 후반 32분 김정현의 실책을 놓치지 않은 가브리엘이 왼발로 쐐기 득점으로 승리를 만들었다.경남을 제압함과 동시에 5위 대구와 차이를 4점 차로 좁힌 부산. 승격 희망이 다시금 부풀고 있는 가운데 이날 경기 주인공은 '캡틴' 완장을 차고 나온 안현범이었다.지난해 전북 현대에서 많은 경기를 소화하지 못했던 안현범은 겨울 이적시장을 통해 조위제와 현금 트레이드로 구덕 운동장을 밟았다. 기대감은 상당했다. 전성기 시절을 함께 했던 조성환 감독과 재회했을뿐더러 본인에게 어울리는 3백 윙백 시스템을 다시 만났기 때문.출발은 좋았다. 개막전부터 주전으로 낙점돼 부산 우측면을 굳게 지켰으나 5라운드 청주전에서 부상으로 장기간 이탈했다. 월드컵 휴식기 이전 복귀에 성공한 안현범은 빠르게 퍼포먼스를 끌어올렸고, 후반기 내내 측면 수비를 굳건하게 지켜냈다.4백과 3백을 오가는 시스템 속에서도 안정적인 수비력과 함께 폭발적인 속도를 통한 공격력은 여전했다. 이번 경기 역시 마찬가지였다. 3-4-3 시스템 속 우측 윙백으로 나선 안현범은 단 45분 동안 경기장을 누볐음에도 클래스를 확실하게 보여줬다.주장 완장을 차고 나선 가운데 전반 11분 만에 김세훈의 크로스를 헤더로 떨구며 가브리엘의 선제골을 도왔다. 이에 그치지 않았다. 6분 후에는 과감한 전진을 통해 페널티박스 안에서 크로스를 받았고, 정교한 왼발 슈팅으로 추가 득점을 뽑아내는 데 성공했다.수비 상황에서도 임무를 확실하게 해냈다. 기동력이 좋은 경남 좌측 콤비인 조진혁과 권기표의 전진을 안정적으로 처리했고, 후방 빌드업 시에도 넓은 포지셔닝을 통해 윤활유 역할을 톡톡히 해냈다. 또 순간적으로 빈 공간으로 파고드는 움직임은 매우 날카로웠다.후반 시작과 함께 김현민과 교체된 가운데 부산은 안현범을 일찍 불러들인 대가를 톡톡히 치러야만 했다. 우측에서 영향력이 사라지면서 조진혁, 권기표가 높게 올라와 공격을 시도했다. 결국 후반 5분 우측면에서 내준 코너킥 상황에서 실점을 내줘야만 했다.후반에만 무려 슈팅 12개를 내줄 정도로 부산의 측면 수비는 상당히 불안했고, 만약 구상민 골키퍼의 신들린 선방과 가브리엘의 쐐기 골이 없었다면 승점 3을 장담할 수 없었다.그만큼 안현범의 측면 영향력이 상당했다는 뜻. 단 45분 동안 그는 패스 성공률 92%·키패스 1회·공격 진영 패스 성공률 100%·공중 경합 2회·태클 성공 1회를 기록, 공수 양면에서 상당한 퍼포먼스를 보여줬다.또 이번 경기를 통해 K리그 통산(1, 2부) 300경기 자축포를 터뜨리며 포효한 안현범이다.한편, 부산은 내달 8일 천안시티와 리그 32라운드 일전을 치르게 된다.