인천 유나이티드, 비행기 세리머니로 파이널 A 진출 자축

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71분 23초, 제주 SK FC 네게바의 오른발 직접 프리킥이 인천 유나이티드 FC(골키퍼 김동헌) 골문 왼쪽 톱 코너로 들어가는 순간심재철
2026 K리그1 결과
(10월 24일 토요일 오후 2시, 인천 축구전용경기장)
★ 인천 유나이티드 FC 3-1 제주 SK FC
[골, 도움 기록 : 이명주
(58분 48초,도움-무고사), 이동률
(80분 28초), 이청용
(90분 29초,도움-페리어) / 네게바(71분 23초)]
- 공식 관중 : 11,541명
- 주심 : 신용준
- 퇴장 : 65분 유인수
(제주 SK)
◇ 인천 유나이티드 FC
(4-4-2 감독 : 윤정환)
FW : 무고사(90+5분↔박승호), 이청용
(90+5분↔제르소)
MF : 레안드로(78분↔페리어), 이명주
(90+5분↔이민혁), 서재민, 김성민(53분↔이동률
)
DF : 이주용, 후안 이비자, 김건희, 김명순
GK : 김동헌
◇ 제주 SK FC
(4-4-2 감독 : 세르지우 코스타)
FW : 치나리(61분↔박창준), 이건희(74분↔김재우)
MF : 네게바, 이창민(85분↔임창우), 권기민(61분↔김신진), 박수빈(85분↔강동휘)
DF : 김륜성, 토비아스, 세레스틴, 유인수(퇴장-65분)
GK : 김동준
◇ 2026 K리그1 정규라운드 최종 순위표
1 FC 서울 67점 20승 7무 6패 61득점 29실점 +32
2 울산 HD 51점 15승 6무 12패 52득점 47실점 +5
3 대전하나 시티즌 49점 13승 10무 10패 53득점 41실점 +12
4 전북 현대 48점 12승 12무 9패 43득점 33실점 +10
5 강원 FC 48점 11승 15무 7패 40득점 30실점 +10
6 인천 유나이티드 FC 46점 12승 10무 11패 43득점 35실점 +8
------------ 파이널 라운드 A, B그룹
구분선 --------------------
7 제주 SK 46점 12승 10무 11패 39득점 37실점 +2
8 FC 안양 43점 10승 13무 10패 40득점 48실점 -8
9 포항 스틸러스 42점 11승 9무 13패 30득점 39실점 -9
10 김천 상무 34점 5승 19무 9패 33득점 41실점 -8
11 부천 FC 1995 32점 7승 11무 15패 32득점 47실점 -15
12 광주 FC 21점 3승 12무 18패 30득점 69실점 -39
◇ K리그 역대 승격(K리그2→K리그1) 시즌 파이널 A그룹 진출 9팀
2026년 인천 유나이티드 FC
2024년 김천 상무
2023년 광주 FC
2021년 제주 SK FC, 수원 FC
2020년 광주 FC
2018년 경남 FC
2017년 강원 FC
2016년 상주 상무☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기