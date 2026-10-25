인천 유나이티드, 비행기 세리머니로 파이널 A 진출 자축

심재철

큰사진보기 ▲71분 23초, 제주 SK FC 네게바의 오른발 직접 프리킥이 인천 유나이티드 FC(골키퍼 김동헌) 골문 왼쪽 톱 코너로 들어가는 순간 심재철

2026 K리그1 결과 (10월 24일 토요일 오후 2시, 인천 축구전용경기장)



★ 인천 유나이티드 FC 3-1 제주 SK FC [골, 도움 기록 : 이명주(58분 48초,도움-무고사), 이동률(80분 28초), 이청용(90분 29초,도움-페리어) / 네게바(71분 23초)]

- 공식 관중 : 11,541명

- 주심 : 신용준

- 퇴장 : 65분 유인수 (제주 SK)



◇ 인천 유나이티드 FC (4-4-2 감독 : 윤정환)

FW : 무고사(90+5분↔박승호), 이청용(90+5분↔제르소)

MF : 레안드로(78분↔페리어), 이명주(90+5분↔이민혁), 서재민, 김성민(53분↔이동률)

DF : 이주용, 후안 이비자, 김건희, 김명순

GK : 김동헌



◇ 제주 SK FC (4-4-2 감독 : 세르지우 코스타)

FW : 치나리(61분↔박창준), 이건희(74분↔김재우)

MF : 네게바, 이창민(85분↔임창우), 권기민(61분↔김신진), 박수빈(85분↔강동휘)

DF : 김륜성, 토비아스, 세레스틴, 유인수(퇴장-65분)

GK : 김동준



◇ 2026 K리그1 정규라운드 최종 순위표

1 FC 서울 67점 20승 7무 6패 61득점 29실점 +32

2 울산 HD 51점 15승 6무 12패 52득점 47실점 +5

3 대전하나 시티즌 49점 13승 10무 10패 53득점 41실점 +12

4 전북 현대 48점 12승 12무 9패 43득점 33실점 +10

5 강원 FC 48점 11승 15무 7패 40득점 30실점 +10

6 인천 유나이티드 FC 46점 12승 10무 11패 43득점 35실점 +8

------------ 파이널 라운드 A, B그룹 구분선 --------------------

7 제주 SK 46점 12승 10무 11패 39득점 37실점 +2

8 FC 안양 43점 10승 13무 10패 40득점 48실점 -8

9 포항 스틸러스 42점 11승 9무 13패 30득점 39실점 -9

10 김천 상무 34점 5승 19무 9패 33득점 41실점 -8

11 부천 FC 1995 32점 7승 11무 15패 32득점 47실점 -15

12 광주 FC 21점 3승 12무 18패 30득점 69실점 -39



◇ K리그 역대 승격(K리그2→K리그1) 시즌 파이널 A그룹 진출 9팀

2026년 인천 유나이티드 FC

2024년 김천 상무

2023년 광주 FC

2021년 제주 SK FC, 수원 FC

2020년 광주 FC

2018년 경남 FC

2017년 강원 FC

2016년 상주 상무



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페이스북 인천 대인고등학교에서 교사로 일합니다. 축구 및 라켓 스포츠 기사, 교육 현장의 이야기를 여러분과 나누고 싶습니다. 이 기자의 최신기사 48연승 '안세영' 프랑스 오픈 4강, 또 하나의 대역사 쓸까?

58분 48초, 인천 유나이티드 FC 주장 이명주(맨 왼쪽 5번)의 왼발 첫 골 순간이대로 주저앉을 수 없는 인천 유나이티드는 주장 이명주의 멋진 왼발 찍어차기 골을 58분 48초에 뽑아냈다. 간판 골잡이 무고사와 주고받은 2:1 패스가 일품이었다. 그리고 약 6분 뒤에 큰 변수가 나타났다. 제주 SK 오른쪽 풀백 유인수가 인천 유나이티드 미드필더 서재민을 향해 위험한 백 태클 반칙(65분)을 저지른 것이다. 이에 신용준 주심은 곧바로 레드 카드를 꺼내 들었다.궁지에 몰린 제주 SK를 그나마 버티게 한 인물은 복덩이 날개 공격수 네게바였다. 인천 유나이티드 레안드로의 밀기 반칙으로 얻은 29미터 직접 프리킥 기회에서 오른발 감아차기 동점골(71분 23초)을 인천 유나이티드 골문 왼쪽 톱 코너로 기막히게 꽂아넣은 것이다.이 귀중한 동점골이 터지자 제주 SK의 세르지우 코스타 감독은 공격수 이건희를 빼고 수비수 김재우를 들여보내며 본격적인 잠그기 수비 전술을 펼쳤다. 하지만 인천 유나이티드의 승리 의지가 더 간절하게 맞아떨어지며 이동률의 짜릿한 추가골이 80분 28초에 나왔다. 왼쪽 코너킥 세트피스 세컨드 볼 상황에서 제주 SK 페널티 에어리어 반원 밖에서 찬 왼발 발리슛이 인천 유나이티드 교체 멤버 페리어의 발끝과 제주 SK 수비수 김륜성의 다리를 스치며 골문 오른쪽 구석으로 빨려들어간 것이다.제주 SK도 프리킥 세트피스 기회(88분) 기회에서 센터백 세레스틴의 결정적인 오른발 발리슛이 나왔지만 김동헌 골키퍼가 지키고 있는 인천 유나이티드 골문 왼쪽으로 벗어나고 말았다.추가 시간 7분이 공지되고 29초만에 인천 유나이티드 FC의 파이널 A그룹을 확정짓는 쐐기골이 맏형 이청용의 왼발 끝에서 나왔다. 오른쪽 옆줄 스로인을 받은 교체 멤버 페리어가 끝줄 앞에서 기막힌 터닝 동작으로 밀어준 컷 백 크로스가 이청용에게 노마크 골 기회를 열어준 것이다.이 골로 보기 드문 이(李) 트리오(이명주, 이동률, 이청용) 모두의 왼발 골 승리 공식이 완성되었고 인천 유나이티드 FC는 승격 시즌 파이널 A 진출 1차 목표를 이루게 되었다. 최근 다섯 게임을 뛰면서 무패(2승 3무 8득점 3실점) 행진 상승세를 타더니 정말로 자신들의 목표점까지 날아오른 셈이다.반면에 제주 SK FC는 최근 3게임 연속 패배(4득점 8실점)의 수렁에 빠지면서 아쉽게 파이널 B로 내려가 'FC 안양, 포항 스틸러스, 김천 상무, 부천 FC, 광주 FC'와 각각 한 게임씩 만나게 되었다.