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'5할 복귀' 기업은행, 다음 목표는 '봄 배구 진출'

'5할 복귀' 기업은행, 다음 목표는 '봄 배구 진출'

[HK흥국금융 2026-2027 V리그 여자부 미리보기 ③] IBK기업은행 알토스

양형석(utopia697)
26.10.26 09:07최종업데이트26.10.26 09:07
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KBO리그의 키움 히어로즈는 2022년 한국시리즈 준우승을 차지한 후 2023년부터 올해까지 4년 연속 최하위에 머물렀다. 그 사이 이정후(샌프란시스코 자이언츠)를 비롯해 김혜성(LA 다저스),송성문(샌디에이고 파드리스) 등 간판 선수들이 차례로 메이저리그에 진출했고 이렇다 할 보강은 없었다. 키움의 인색한 투자를 비판하는 야구팬은 많아도 키움의 나쁜 성적을 조롱하는 야구팬은 많지 않은 이유다.

하지만 V리그의 IBK기업은행 알토스는 입장이 조금 다르다. 한때 6시즌 연속 챔프전에 진출할 정도로 여자부를 대표하는 강팀으로 군림하던 기업은행은 2020-2021 시즌을 끝으로 최근 5시즌 동안 한 번도 봄 배구 무대를 밟지 못했다. 게다가 KBO리그의 키움과 달리 기업은행은 매 시즌 좋은 성적을 내기 위해 과감한 투자를 아끼지 않는 구단이라 기업은행의 전성기를 기억하는 배구팬들의 아쉬움은 더욱 컸다.

작년 11월 김호철 감독이 사퇴하고 여오현 수석코치 체제로 시즌을 마친 기업은행은 지난 4월 일본 국가대표 감독 출신의 마나베 마사요시를 새로운 사령탑으로 선임했다. 마나베 감독은 2012년 런던올림픽 3·4위전에서 김연경(흥국생명 핑크스파이더스 어드바이저)이 이끈 한국을 꺾고 일본의 동메달을 견인했던 지도자다. 과연 기업은행은 일본 출신의 명장과 함께 6시즌 만에 봄 배구에 진출할 수 있을까.

여오현 감독대행 체제로 7년 만에 5할 승률 복귀

지난 두 시즌 동안 1828득점을 기록한 빅토리아보다 많은 득점을 올린 선수는 2091득점의 지젤 실바 뿐이다.
지난 두 시즌 동안 1828득점을 기록한 빅토리아보다 많은 득점을 올린 선수는 2091득점의 지젤 실바 뿐이다.한국배구연맹

지난 2021년12월 경질된 서남원 감독의 후임으로 김호철 감독이 내정됐을 때 기업은행에 대한 배구팬들의 기대는 매우 높았다. 김호철 감독은 현역 시절 '컴퓨터 세터'로 불리며 이탈리아리그를 호령했던 스타 선수였고 감독 부임 후에도 남자부의 현대캐피탈 스카이워커스를 2번이나 챔프전 우승으로 이끈 명장이었기 때문이다. 기업은행 팬들은 김호철 감독이 팀을 다시 강호로 만들어 줄 거라 믿어 의심치 않았다.

하지만 기업은행은 김호철 감독이 팀을 이끌었던 네 시즌 동안 한 번도 봄 배구에 진출하지 못했다. 육서영의 대활약으로 작년 컵대회에서 우승을 차지한 것이 김호철 감독 시절 기업은행이 따낸 유일한 타이틀이었다. 주전세터 조송화(포항시체육회) 이탈 이후 김하경과 이진(대구시청) 등 유망주들을 키우려 했지만 누구도 확실한 주전으로 자리 잡지 못했고 아시아쿼터를 세터로 활용한 전략도 실패로 돌아갔다.

2024년 비 시즌에는 무려 33억 원의 거액을 투자해 공수를 겸비한 아웃사이드히터 이소영과 국가대표 미들블로커 이주아를 동시에 영입했다. 하지만 이소영은 기업은행 이적 후 어깨 부상으로 고전을 면치 못하며 두 시즌 동안 36경기에서 단 74득점을 올리는데 그쳤고 결국 작년 11월 구단과 상호 합의 하에 계약 해지했다(부상에서 회복한 이소영은 지난 6월 연봉 1억 원의 조건에 기업은행에 재입단했다).

기업은행은 지난 시즌 김호철 감독이 중도 사퇴하는 우여곡절을 겪으며 7개 구단 중 5위로 시즌을 마쳤지만 5시즌 연속 봄 배구 진출 실패의 아쉬움 속에서도 희망을 발견했다. 실제로 시즌 개막 후 9경기에서 1승8패로 불안하게 출발했던 기업은행은 여오현 감독대행 체제로 치른 27경기에서 17승10패로 좋은 성적을 거뒀다. 승률 5할은 이정철 감독 시절이던 2018-2019 시즌 이후 무려 7시즌 만이었다.

기업은행은 지난 시즌 외국인 선수 빅토리아 댄착이 전 경기에 출전해 918득점으로 득점 3위에 오르며 고군분투했고 최정민이 385득점, 육서영이 380득점, 이주아가 291득점으로 좋은 활약을 선보였다. 다만 기업은행이 많은 기대를 하며 영입했던 호주 출신의 아시아쿼터 알리사 킨켈라가 발목 부상에 시달리며 20.22%의 불안한 리시브 효율로 29경기에서 254득점에 그친 것은 큰 아쉬움으로 남았다.

최정민의 변신과 2인 리시브 성공에 달린 IBK의 운명

최정민이 아포짓 스파이커로 성공적으로 변신하면 기업은행의 공격 옵션은 한층 다양해 질 수 있다.
최정민이 아포짓 스파이커로 성공적으로 변신하면 기업은행의 공격 옵션은 한층 다양해 질 수 있다.한국배구연맹

지난 4월 마나베 감독을 선임한 기업은행은 곧바로 시즌 준비에 돌입했다. 일단 가장 중요한 외국인 선수는 빅토리아와 또 한 번 재계약을 했다. 2024-2025 시즌부터 기업은행에서 활약한 빅토리아는 지난 두 시즌 동안 V리그 전 경기에 출전해 1828득점을 올리며 맹활약했다. 지젤 실바(GS칼텍스 KIXX)같은 폭발력은 다소 부족하지만 기업은행이 최고 수준의 외국인 선수 빅토리아와 재계약하지 않을 이유는 없었다.

아시아쿼터로는 175cm의 신장을 가진 일본 출신의 아웃사이드히터 오사나이 미와코를 영입했다. 2019년 아시아선수권에서 일본을 우승으로 이끈 주역이기도 한 미와는 빅토리아와 좌우 쌍포로 활약할 수 있을 정도로 공격에 특화된 선수는 아니다. 하지만 영리하고 야무진 공격과 안정된 수비를 겸비한 아웃사이드히터로 지난 컵대회에서도 4경기에서 36.21%의 성공률로 46득점을 올리는 준수한 활약을 펼쳤다.

마나베 감독은 지난 컵대회에서 빅토리아를 아포짓 스파이커가 아닌 아웃사이드히터로 활용했는데 이 실험이 성공하기 위해서는 나머지 선수들의 변신 및 활약이 필수적이다. 컵대회 4경기에서 61득점을 기록한 최정민은 시즌 개막 후에도 오른쪽에서 좋은 활약을 이어가야 하고 김채연은 이주아와 중앙을 든든히 지켜야 한다. 무엇보다 임명옥 리베로와 미와가 쉽지 않은 '2인 리시브'를 버텨내야 한다.

기업은행은 봄 배구 진출에 실패했던 지난 5시즌 동안 확실한 주전 세터를 구하지 못해 고전했는데 이는 이번 시즌에도 크게 달라지지 않았다. 기업은행에는 김호철 감독 체제에서 주전으로 많은 기회를 얻었던 김하경 세터가 있지만 마나베 감독은 컵대회에서 박은서 세터를 주전으로 많이 투입했다. 풀타임 주전 경험이 많지 않았던 박은서의 활약 여부는 이번 시즌 기업은행의 성적과 직결될 확률이 매우 높다.

7개 구단 중 최소 3팀, 최대 4팀이 봄 배구에 진출하는 V리그에서 최근 8시즌 동안 플레이오프에 1번 밖에 진출하지 못한 것은 분명 크게 아쉬운 성적이다. 하지만 기업은행은 지난 비 시즌에도 구단의 첫 외국인 감독과 뛰어난 아시아쿼터를 영입하면서 전력 강화를 위한 노력을 게을리하지 않았다. 지난 시즌 7년 만에 5할 승률을 달성한 기업은행의 이번 시즌 목표는 당연히 6시즌 만에 봄 배구에 복귀하는 것이다.

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