'5할 복귀' 기업은행, 다음 목표는 '봄 배구 진출'

한국배구연맹

최정민이 아포짓 스파이커로 성공적으로 변신하면 기업은행의 공격 옵션은 한층 다양해 질 수 있다.지난 4월 마나베 감독을 선임한 기업은행은 곧바로 시즌 준비에 돌입했다. 일단 가장 중요한 외국인 선수는 빅토리아와 또 한 번 재계약을 했다. 2024-2025 시즌부터 기업은행에서 활약한 빅토리아는 지난 두 시즌 동안 V리그 전 경기에 출전해 1828득점을 올리며 맹활약했다. 지젤 실바(GS칼텍스 KIXX)같은 폭발력은 다소 부족하지만 기업은행이 최고 수준의 외국인 선수 빅토리아와 재계약하지 않을 이유는 없었다.아시아쿼터로는 175cm의 신장을 가진 일본 출신의 아웃사이드히터 오사나이 미와코를 영입했다. 2019년 아시아선수권에서 일본을 우승으로 이끈 주역이기도 한 미와는 빅토리아와 좌우 쌍포로 활약할 수 있을 정도로 공격에 특화된 선수는 아니다. 하지만 영리하고 야무진 공격과 안정된 수비를 겸비한 아웃사이드히터로 지난 컵대회에서도 4경기에서 36.21%의 성공률로 46득점을 올리는 준수한 활약을 펼쳤다.마나베 감독은 지난 컵대회에서 빅토리아를 아포짓 스파이커가 아닌 아웃사이드히터로 활용했는데 이 실험이 성공하기 위해서는 나머지 선수들의 변신 및 활약이 필수적이다. 컵대회 4경기에서 61득점을 기록한 최정민은 시즌 개막 후에도 오른쪽에서 좋은 활약을 이어가야 하고 김채연은 이주아와 중앙을 든든히 지켜야 한다. 무엇보다 임명옥 리베로와 미와가 쉽지 않은 '2인 리시브'를 버텨내야 한다.기업은행은 봄 배구 진출에 실패했던 지난 5시즌 동안 확실한 주전 세터를 구하지 못해 고전했는데 이는 이번 시즌에도 크게 달라지지 않았다. 기업은행에는 김호철 감독 체제에서 주전으로 많은 기회를 얻었던 김하경 세터가 있지만 마나베 감독은 컵대회에서 박은서 세터를 주전으로 많이 투입했다. 풀타임 주전 경험이 많지 않았던 박은서의 활약 여부는 이번 시즌 기업은행의 성적과 직결될 확률이 매우 높다.7개 구단 중 최소 3팀, 최대 4팀이 봄 배구에 진출하는 V리그에서 최근 8시즌 동안 플레이오프에 1번 밖에 진출하지 못한 것은 분명 크게 아쉬운 성적이다. 하지만 기업은행은 지난 비 시즌에도 구단의 첫 외국인 감독과 뛰어난 아시아쿼터를 영입하면서 전력 강화를 위한 노력을 게을리하지 않았다. 지난 시즌 7년 만에 5할 승률을 달성한 기업은행의 이번 시즌 목표는 당연히 6시즌 만에 봄 배구에 복귀하는 것이다.