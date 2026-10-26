'5할 복귀' 기업은행, 다음 목표는 '봄 배구 진출'

KBO리그의 키움 히어로즈는 2022년 한국시리즈 준우승을 차지한 후 2023년부터 올해까지 4년 연속 최하위에 머물렀다. 그 사이 이정후(샌프란시스코 자이언츠)를 비롯해 김혜성(LA 다저스),송성문(샌디에이고 파드리스) 등 간판 선수들이 차례로 메이저리그에 진출했고 이렇다 할 보강은 없었다. 키움의 인색한 투자를 비판하는 야구팬은 많아도 키움의 나쁜 성적을 조롱하는 야구팬은 많지 않은 이유다.
하지만 V리그의 IBK기업은행 알토스는 입장이 조금 다르다. 한때 6시즌 연속 챔프전에 진출할 정도로 여자부를 대표하는 강팀으로 군림하던 기업은행은 2020-2021 시즌을 끝으로 최근 5시즌 동안 한 번도 봄 배구 무대를 밟지 못했다. 게다가 KBO리그의 키움과 달리 기업은행은 매 시즌 좋은 성적을 내기 위해 과감한 투자를 아끼지 않는 구단이라 기업은행의 전성기를 기억하는 배구팬들의 아쉬움은 더욱 컸다.
작년 11월 김호철 감독이 사퇴하고 여오현 수석코치 체제로 시즌을 마친 기업은행은 지난 4월 일본 국가대표 감독 출신의 마나베 마사요시를 새로운 사령탑으로 선임했다. 마나베 감독은 2012년 런던올림픽 3·4위전에서 김연경(흥국생명 핑크스파이더스 어드바이저)이 이끈 한국을 꺾고 일본의 동메달을 견인했던 지도자다. 과연 기업은행은 일본 출신의 명장과 함께 6시즌 만에 봄 배구에 진출할 수 있을까.
여오현 감독대행 체제로 7년 만에 5할 승률 복귀