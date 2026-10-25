우승 공식 지켜낸 FC 서울, '김기동 매직' 통했다

'김기동 매직'이 3년 만에 통했다. 프로축구 K리그1 FC서울이 '10년 만의 정상 탈환'에 성공하며 통산 7번째 우승을 확정했다.김기동 감독이 이끄는 서울은 24일 서울월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 정규 라운드 최종 33라운드에서 강원FC와 1-1로 무승부를 기록했다. 서울은 20승 7무 6패로 승점 67을 기록하며 정규라운드를 마쳤다.같은 날 열린 경기에서 2위 울산 HD가 포항 스틸러스와 2-2로 비기며 승점 51점에 그치면서 우승 경쟁은 막을 내렸다. 울산이 파이널 라운드(5경기)에서 전승하고, 서울이 전패한다고 해도 양팀의 순위는 바뀌지 않는다. K리그1에서 스플릿 제도가 도입된 이래 파이널 라운드 전에 '조기 우승'을 확정한 것은 2018년과 2025년의 전북 현대에 이어 서울이 역대 3번째다.서울의 우승은 전신인 럭키금성과 LG 치타스 시절을 포함하여 역대 7번째(1985, 1990, 2000, 2010, 2012, 2016, 2026)다. 전북 현대(10회)에 이어 성남과 K리그 최다우승 공동 2위에 올라섰다.서울은 지난 2023년 12월 김기동 감독을 구단의 15대 사령탑으로 영입하며 대대적인 변화에 나섰다. 김기동 감독은 전 소속팀 포항 스틸러스에서 FA컵 우승과 ACL(아시아챔피언스리그) 준우승, K리그1 '올해의 감독상' 등을 수상하는 성과를 기록하며 국내 최고의 전술가로 명성을 얻었다.하지만 김기동 감독이 서울에서 자리잡는 과정은 결코 순탄하지 못했다. 2024년 4위, 2025년 6위로 2년연속 상위스플릿 진출에는 성공했지만, 구단의 투자와 팬들이 기대치에는 미치지 못하는 성적이었다. K리그 대표 빅클럽이라는 자부심과 눈높이가 남다른 서울 팬들은, 김기동 감독의 리더십에 의구심을 보냈다.특히 최대 고비는 서울의 인기 선수였던 기성용(포항)의 이적 파동이었다. 김기동 감독은 부임 직후부터 오스마르, 고요한 등 팀에서 오랫동안 활약해온 베테랑 선수들을 조금씩 정리하면서 꾸준히 세대교체를 추진해왔다. 2년차에는 오랫동안 팀의 구심점이었지만 노쇠화로 기량이 점차 하락하던 기성용에 대한 의존도에서도 벗어나려고 했다. 은퇴 위기에 몰린 기성용은 선수생활 연장을 위하여 공교롭게도 김 감독의 친정팀인 포항으로 이적했고, 서울 구단과 김 감독에 대한 불만을 공개적으로 드러냈다.서울 팬들도 기성용의 이적에 반발하여 김기동 감독과 구단을 맹비난했다. 김 감독은 당시 부진하던 팀성적과 맞물려 한동안 홈팬들로부터 응원 대신 아웃콜을 당하는가 하면, 경기 후 구단 버스가 팬들에게 가로막히는 등 온갖 진통을 겪어야 했다.극성팬들로부터 김 감독에 대한 경질 요구가 빗발쳤지만, 서울 구단은 김 감독에게 변함없는 신뢰를 보냈다. 김 감독 역시 회피하거나 변명하지 않고 묵묵히 서울 사령탑으로의 임기를 완수하겠다는 의지를 드러냈다. 만일 이때 여론의 압박으로 김기동 체제가 흔들렸다면 서울에게는 올시즌의 영광도 없었을 것이다.명가재건을 향한 김 감독의 뚝심은 3년차에 접어든 올시즌 드디어 빛을 발했다. 서울은 올 시즌을 앞두고 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 출신 외국인 선수 제시 린가드마저 팀을 떠났다. 시즌 도중에는 공격의 핵심 송민규마저 포르투갈의 CD 나시오날로 이적했다. 하지만 스타들의 부재는 서울에게 위기가 아닌 기회가 됐다.1,2년까지만 해도 기성용 중심의 빌드업과 롱패스, 린가드의 개인능력에만 의존하는 정적이고 단조로운 축구를 펼치던 서울은, 두 선수가 모두 떠난 올시즌에는 오히려 적극적인 활동량을 바탕으로 한 전방 압박과 빠른 공수전환이 강점인 팀으로 변모했다. 김기동 감독은 특정 선수의 능력과 컨디션에 좌우하는 축구가 아닌 조직력 극대화에 초점을 맞췄다.팀이 살아나면서 개인도 더 빛났다. 바베츠와 이승모, 손정범으로 이어지는 중원은 뛰어난 기동력과 활동량으로 기성용의 빈 자리를 완벽하게 메웠다. 새로운 해결사로 등장한 클리말라는 성실한 전방 압박과 함께 16골을 터트리며 야고(울산)와 득점 공동선두에 올랐다. 정승원은 8골 7도움으로 벌서 지난 2025년(2골 5도움)의 두 배가 넘는 공격포인트를 생산해내는 커리어하이급 활약으로 클리말라-안데르손(3골 6도움)과 삼각편대를 형성했다. 또한 문선민(5골 8도움)도 주전과 조커를 오가는 슈퍼서브로 맹활약했다.수비력도 탄탄했다. 외인 센터백 야잔과 로스 듀오는 그야말로 '통곡의 벽'이었고, 그 뒤에는 골키퍼 구성윤이 올시즌 리그 선방률 1위(73.6%)에 등극하며 든든히 골문을 지켰다 풀백 김진수는 주장으로 31경기에 출전하여 든든한 수비진을 지휘했다. 서울은 올시즌 여러 선수가 고르게 활약하면서 한 두명이 부진하더라도 다른 선수들이 그 빈 자리를 메꿔서 경기를 풀어내는 경우가 많았다.서울은 올시즌 리그 61골을 넣고 29골만을 내주며 리그 최다득점과 최소실점, 최다 득실차(32골)을 모두 독차지했다. 올시즌 K리그에서 연패가 한번도 없는 팀은 서울이 유일했다. 리그 전통 강호인 전북, 울산 등이 올시즌에는 감독교체와 주축 선수들의 부상 등 내부적인 변수로 자멸하면서 뚜렷한 대항마나 천적이 나오지 않았던 것도 서울에게는 호재였다.서울은 10년의 기다림 끝에 마침내 명가재건이라는 결실을 봤다. 리그 호성적에 힘입어 서울은 올 시즌 평균 관중 2만 2000명을 넘어서며 관중 동원에서도 K리그 흥행의 견인차 역할을 해냈다.김기동 감독 개인으로서도 의미가 큰 첫 리그 우승이다. 지난해까지도 '김기동 나가'를 외치던 서울 극성팬들의 야유는 환호로 180도 바뀌었다. 숱한 오해와 비난 속에서도 김기동 감독의 팀 재건이 올바른 길이었다는 것을 증명한 한 시즌이었다. 서울의 우승이 가까워지면서 오히려 그동안 김 감독을 의심하고 비난했던 것을 고해성사하고 사과하는 팬들도 나오고 있다. 김 감독은 올시즌을 끝으로 서울과의 3년 계약이 만료되지만 이번 우승으로 최고대우 재계약 가능성이 확실시되고 있다.다음 시즌 수원과의 '슈퍼매치' 부활도 벌써부터 기대를 모으고 있다. 수원이 지난 2023년 2부리그로 강등되면서 K리그 최고의 라이벌전이었던 슈퍼매치를 한동안 볼 수 없었다. 하지만 올시즌 수원이 K리그2 선두를 달리면서 다음 시즌 1부 승격 가능성이 유력해졌다. 서울과 수원의 슈퍼매치가 부활한다면 2027시즌의 K리그는 확실한 흥행카드 빅매치가 하나 더 늘어나게 된다. 현재 K리그를 대표하는 전술가인 김기동과 이정효(수원), 두 감독의 맞대결 여부도 벌써부터 기대를 모으고 있다.김 감독은 우승 확정 후 기자회견에서 "서울에 오기로 결정했을 때 '3년 안에 서울의 옛 영광을 되찾겠고 우승하겠다'고 약속했던 것이 생각나더라. 어려움을 이겨내고 우승했다. 팬들과 약속을 지킬수 있어서 기쁘게 생각한다"며 미소를 지었다.한편으로 김 감독은 "이게 끝이 아니다. 또 다른 목표를 위해 나아갈 것"이라며 또다른 야망도 드러냈다. 10년 만에 정상에 복귀한 FC서울의 시선은, 벌써 다음 시즌 K리그 연속 우승과 아시아 제패 도전을 향하고 있다.