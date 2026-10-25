아시안패러게임 폐막… 한국 '금 29개' 종합 5위

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24일 일본 나고야의 대한장애인체육회 프레스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안패러게임(장애인아시아경기대회) 한국 선수단 결산 기자회견에서 참석자들이 기념촬영하고 있다.2026 아이치·나고야 아시안패러게임이 막을 내렸다.이번 대회는 24일 오후 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 폐회식을 끝으로 7일간의 열전을 마쳤다.일본에서 처음 열린 이번 아시안패러게임에는 45개에서 약 4천 명의 선수가 참가해 18개 종목에서 기량을 겨뤘다.전 종목에 출전한 한국 선수단은 금메달 29개, 은메달 38개, 동메달 33개 등 총 100개의 메달을 획득하면서 종합 순위 5위에 올랐다. 이는 금메달 21개 이상·종합 6위라는 목표를 넘어선 것이다.한국 선수단은 탁구 대표팀이 금메달 12개를 포함해 은메달 7개, 동메달 8개를 휩쓸면서 돌풍을 이끌었다.김현욱이 남자 단식과 복식, 혼합 복식에서 금메달을 따냈고 윤지유도 여자 단식과 복식, 혼합 복식에서 우승하는 등 나란히 3관왕에 올랐다. 윤지유는 이날 폐회식에서 한국 선수단의 기수로 나서 태극기를 들고 입장하기도 했다.시각 장애인 스프린터 장민호는 남자 육상 100m에서 아시아 기록으로 우승했고, 400m에서는 46초 24의 세계 기록을 수립하며 금메달을 목에 걸었다.2028 로스앤젤레스(LA) 패럴림픽의 우승 후보로 떠오른 장민호는 대회 프레스센터에서 열린 결산 회견에서 "비장애인 선수들은 조금만 잘해도 화제가 되는데, 장애인 선수들은 그런 기회가 부족하다"라며 "저에게 많은 관심을 가져줘서 감사하다. 저로 인해 장애인 체육에도 더 많은 관심이 이어졌으면 좋겠다"라고 당부했다.세계랭킹 16위 휠체어럭비 대표팀은 1위이자 개최국인 일본을 꺾고 첫 금메달을 따냈고, 조기성은 남자 수영 개인혼영 150ｍ에서 우승하며 한국에 12년 만의 아시안패러게임 금메달을 안겼다.또한 사이클 이도연이 개인도로독주 4연패를 포함해 2관왕에 올랐고, 사격 간판 조정두도 남자 10m 공기권총에서 금메달을 획득했다.조직위원장을 맡은 오무라 히데아키 아이치현 지사는 폐회식 인사말에서 "인간의 가능성에는 끝이 없으며, 도전을 계속하는 것이 더 밝은 미래를 만드는 길"이라며 "이는 다양성을 존중하는 사회의 실현으로 이어질 것이라고 확신한다"라고 강조했다.그러면서 "개개인의 생각과 행동은 작아 보일지라도, 그것이 모이면 사회를 변화시킬 강력한 힘이 될 수 있다"라고 말했다.아시아패럴림픽위원회(APC)는 이번 대회 생중계 방송 시간이 역대 최다인 570시간을 넘었으며, APC 공식 소셜미디어 플랫폼을 통해 접속한 시청자가 처음으로 1억 명이 넘었다고 소개했다.이어 "장애인 스포츠의 인지도 향상이 아시아 전역에서 장애에 대한 인식을 바꾸고, 포용성을 증진할 수 있는 중요한 기회를 제공한다"라고 설명했다.마지드 라셰드 APC 위원장은 "아시안패러게임 역사상 처음으로 45개 국가패럴림픽위원회가 모두 참가했고, 아시아 기록 81개와 세계 기록 27개가 나왔다"라며 "선수 여러분은 이 대회의 심장이자 영혼"이라고 밝혔다.또한 "이 대회는 오늘 밤 끝나지만, 여러분이 불러일으킨 꿈은 계속돼야 한다"라며 4년 뒤 차기 대회가 열리는 카타르 도하에서 다시 만나자고 말했다.