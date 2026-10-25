'암살자(들)' 세 주인공이 맞닥뜨린 권력의 벽

▲영화 <암살자(들)> 스틸컷영화 <암살자(들)> 스틸컷 ㈜하이브미디어코프

좋은 거버넌스의 무력함, 나쁜 거버넌스의 효율성



영화에서 진실을 추적하는 인물들은 서로 다른 위치에서 출발하지만 결국 같은 의문에 도달한다. 광복절 경축식 현장 경호에 투입됐던 형사 박철구는 자신이 목격한 총격 상황과 감식 결과가 공식 설명과 어긋난다는 사실에 주목한다. 처음에는 책임 문제로 곤경에 처한 동료를 지키려 했지만, 점차 사건의 실체를 추적하게 된다.



동성일보 신입 기자 한영일은 저격범이 제압된 뒤에도 총성이 한 차례 더 울렸다는 기억을 놓지 않고, 저격범 문태광의 행적을 취재하기 위해 일본으로 향한다. 사회부장 김재환은 이들이 확보한 증거와 증언을 모아 사건의 의혹을 보도하려 한다. 현장에서 여섯 차례 총성이 울렸지만 발견된 탄환은 네 발뿐이고, 저격범의 위치에서는 사격하기 어려웠던 고등학생 최승화가 사망했다는 사실은 공식 발표에 대한 의문을 증폭시킨다.



그러나 진실을 추적할수록 조직 내부의 압력도 거세진다. 감식계장 이현도(박지환)는 현장 증거의 조작 가능성을 감지하면서도 자신의 소관이 아니라며 물러서고, 박철구는 해임 위기에 몰린다. 기자들 역시 취재와 보도를 가로막는 압력에 직면한다.



이들은 증거에 따른 판단과 직업적 독립성을 지키려 하지만 개인의 의지가 곧 조직의 결정으로 이어지는 것은 아니다. 기자는 의혹을 보도할 수 있어도 수사나 공적 판단을 강제할 권한이 없고, 경찰 역시 정치적 개입을 막을 제도적 독립성이 없다면 수사권을 온전히 행사하기 어렵다. 개인의 직업윤리가 조직의 투명성과 책임성으로 이어지려면 이를 뒷받침하는 제도적 조건이 필요하다.



반면 영화에서 권력기관은 정보와 인사권, 물리적 강제력을 장악해 조직의 목표를 관철한다. 명령은 위계에 따라 신속하게 집행되고 자원은 특정 목적에 집중된다. 반대 의견을 수용하거나 조정하는 절차가 생략되면서 단기적으로 높은 실행력을 발휘한다.



여기서 역설이 드러난다. 정당한 목적과 원칙을 추구하더라도 이를 실현할 권한이 부족하면 무력해지고, 부당한 목적을 가진 조직도 권력과 자원을 장악하면 높은 효율을 발휘한다. 그러나 효율이 곧 정당성은 아니다. 목표를 얼마나 잘 달성하느냐와 그 목표가 공익에 맞느냐는 별개다.



세계은행의 포용성과 책임성 기준으로 보면 영화 속 권력기관은 실행력은 높아도 외부의 문제 제기를 배제하고 책임 추궁을 차단한다. 불리한 정보와 반대 의견이 막히면 잘못된 판단을 고칠 기회가 줄고 권력 유지가 조직의 목적보다 앞설수록 자기교정 능력은 떨어진다. 권력 집중은 효율을 높이는 동시에 견제와 자기교정의 가능성을 약화한다.



진실을 발견하는 권한과 진실을 공인하는 권력



박철구와 김재환이 부딪힌 한계는 진실을 밝혀내는 일과 그것을 사회적으로 인정받는 일이 별개임을 보여준다. 형사는 현장에서 단서를 찾고 기자는 증언과 자료를 대조해 사건의 실체에 다가가지만, 이들이 확보한 사실이 곧 공식적인 진실이 되지는 않는다. 권력은 이미 일어난 사실을 바꾸지는 못해도 어떤 증거가 공개되고 어떤 설명이 공식 기록으로 남을지는 통제할 수 있다.



수사기관은 증거의 수집과 공개에 영향력을 행사하고 정부는 공식 발표로 사건의 해석을 주도하며 언론통제까지 더해지면 권력의 설명에 어긋나는 사실과 의혹은 공론장에서 밀려나기 쉽다. 진실을 발견하는 능력과 그것을 공적으로 인정받게 하는 권한 사이에는 근본적인 불균형이 있다. 사회적 인식을 좌우하는 쪽은 사실을 밝힌 사람이 아니라 그 사실의 공개와 해석을 통제하는 권력이다.



이는 곧 책임성의 문제와 직결된다. 권력기관이 자신의 결정과 행동을 설명할 의무를 피하고 외부 검증을 막으면 진실을 규명하고 잘못을 바로잡는 제도적 기능은 약해진다. 그 빈자리를 개인의 양심과 용기가 메우지만, 제도의 뒷받침이 없는 진실 추구에는 한계가 따를 수밖에 없다.



선한 권력보다 중요한 것은 권력을 통제하는 구조다



박철구와 김재환, 한영일은 진실을 추적하지만 조직의 압력 앞에서 한계를 드러낸다. 이들의 좌절은 개인의 양심과 직업윤리만으로 권력의 문제를 해결하기 어렵다는 사실을 보여준다. 수사의 독립성과 언론의 자유가 제도적으로 보장되지 않으면 진실 규명은 개인의 용기와 희생에 의존할 수밖에 없다. 반대로 권력기관이 외부의 검증과 책임 추궁에서 벗어나면 공적 임무보다 권력의 보존을 앞세울 위험이 커진다.



<암살자(들)>은 높은 실행력을 갖춘 조직도 권력을 부당하게 행사할 수 있음을 보여준다. 좋은 목적과 절차가 실제 성과로 이어지려면 이를 뒷받침할 권한과 자원, 권력 남용을 견제하고 잘못된 결정을 바로잡을 제도적 장치가 필요하다.



중요한 것은 선한 권력자가 등장하는 일이 아니라 권력자의 선악에 따라 조직의 운명이 좌우되지 않도록 만드는 구조다. 좋은 거버넌스는 특정한 권력자의 선의에 의존하지 않고 누구도 권력을 자의적으로 행사할 수 없도록 설계되어야 한다.



이러한 문제의식은 <암살자(들)>을 둘러싼 현실의 논란에도 적용된다. 역사적 사실과 영화적 상상력의 경계를 어디에 둘 것인지, 서로 다른 역사적 해석을 어떻게 검증하고 오류를 수정할 것인지, 그 과정에서 창작과 비평의 자유를 어떻게 보호할 것인지가 쟁점이다.



좋은 거버넌스는 특정한 해석을 강제하거나 논쟁을 종결하는 데 있지 않다. 서로 다른 주장이 제기되고 증거와 논증을 통해 검증되며 반박과 수정이 가능한 공론장을 보장하는 데 있다. 의견의 충돌과 대화 역시 그 과정의 일부다.



<암살자(들)>을 둘러싼 논쟁은 한 편의 영화에 대한 찬반에 그치지 않는다. 역사적 사건을 다루는 예술을 어떻게 창작하고 비평하며 수용할 것인가, 그 사회적 기준과 절차를 만들어가는 과정이다. 해석을 서로 검증하고 수정하는 그러한 대화가 곧 역사를 다루는 예술의 거버넌스다.

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