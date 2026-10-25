'암살자(들)' 세 주인공이 맞닥뜨린 권력의 벽

▲영화 <암살자(들)> 포스터
영화 <암살자(들)> 포스터(주)하이브미디어코프
1974년 8월 15일, 서울 국립극장에서 열린 광복절 경축식 도중 총성이 울렸다. 박정희 대통령을 겨냥한 저격 시도에서 영부인 육영수가 피격돼 사망했다. 같은 날 서울 지하철 1호선이 개통됐다. 경제개발과 근대화의 성과를 기리는 날, 국가 권력의 핵심부에서 비극이 일어났다.
허진호 감독의 영화 <암살자(들)>(2026)은 이 사건을 모티브로 공식 설명과 그 주변에 남은 의혹을 추적하는 팩션(faction) 영화다. 사건 현장에 있던 형사 박철구(유해진), 진실을 쫓는 동성일보 사회부장 김재환(박해일), 취재에 뛰어든 기자 한영일(이민호)을 중심으로 이야기가 흘러간다. 영화는 대통령 저격 사건과 동아일보 광고 탄압 사건을 엮어 유신체제의 권력구조와 언론통제, 한일 경제협력을 둘러싼 이해관계까지 끌어들인다.
표면적으로는 진실을 밝히려는 사람들과 은폐하려는 권력의 대결이다. 그러나 조직과 권력의 관점에서 읽으면 선악의 충돌보다 더 근본적인 문제가 보인다. 기자와 일부 경찰, 대통령 경호조직은 저마다 의사결정 체계와 행동 원칙을 갖추었지만 행사할 수 있는 권한과 동원할 수 있는 자원은 전혀 다르다.
올바른 목적과 절차를 갖춘 조직이 현실의 권력관계에서 반드시 우위에 서는 것은 아니며, 부당한 목적을 좇는 조직도 권력과 자원을 쥐면 높은 실행력을 발휘한다. 영화는 이러한 역설을 통해 선한 거버넌스와 악한 거버넌스의 대립을 넘어, 권력의 배치와 장악 방식이 조직의 목적과 제도의 실제 작동을 어떻게 좌우하는지 보여준다.
좋은 거버넌스는 무엇으로 결정되는가
ESG의 한 축인 거버넌스(governance)는 환경(E)이나 사회(S)와 달리 특정 활동 영역이 아니라 조직의 의사결정과 운영 방식에 초점을 둔다. 어원은 배의 방향을 조종한다는 뜻의 그리스어와 라틴어에서 나왔고, 오늘날에는 투명성과 책임성 같은 원칙에 따라 조직의 방향과 운영을 정하는 체계를 가리킨다. 구체적으로는 누가 결정하는가(의사결정 주체), 어떤 절차를 거치는가(과정), 결정과 실행을 뒷받침하는 장치는 무엇인가(제도)를 아우른다.
그러나 세 요소가 갖추어졌다고 해서 조직이 공정하거나 민주적으로 운영되는 것은 아니다. 형식상 적법한 절차를 밟으면서도 특정 집단 이익을 위해 결정이 내려질 수 있고 공식 권한과 실제 영향력이 서로 다른 곳에 있을 수도 있다.
세계은행은 좋은 거버넌스의 핵심으로 포용성과 책임성을 강조하며, 유엔아시아태평양경제사회위원회(UN ESCAP)는 참여·투명성·법치주의·효과성과 효율성 등을 포함한 여덟 가지 원칙을 제시한다. 좋은 거버넌스는 단순한 조직의 효율성을 넘어 다양한 이해관계자의 참여와 권력에 대한 견제, 의사결정의 책임성을 보장하는 체계이며, 이러한 관점에서 <암살자(들)>은 국가 권력구조 안에서 서로 다른 조직의 거버넌스가 충돌하는 영화로 읽힌다.
국가 거버넌스 아래 충돌하는 세 조직
영화에는 목적과 의사결정 체계가 다른 세 조직이 등장한다. 진실을 취재하고 보도하려는 언론조직, 사건을 수사하고 법적 절차에 따라 진상을 규명해야 하는 경찰조직, 대통령의 안전을 책임지는 경호조직이다. 언론은 취재 독립성과 공적 감시를, 경찰은 적법한 수사와 증거에 따른 판단을, 경호조직은 지휘체계와 신속한 명령 집행을 중시한다.
이들은 국가의 제도적 질서 안에서 서로 다른 기능을 맡지만 관계는 대등하지 않다. 유신체제에서는 국가권력이 대통령에게 집중돼 기관 사이의 견제와 균형이 제한적이었다. 경찰과 경호조직은 법적 임무가 달라도 정치권력의 영향에서 자유롭기 어려웠고, 국가기관이 아닌 언론 또한 통제와 압력에 노출돼 있었다.
영화에서 기자와 일부 경찰은 진실 규명이라는 공통 목적을 좇는 반면, 경호조직으로 대표되는 권력기관은 체제 보호와 권력 유지를 앞세운다. 전자가 투명성과 책임성, 법치주의를 실현하려 한다면 후자는 위계와 통제, 조직의 실행력으로 목적을 관철하려 한다. 다만 이들의 대립은 영화적 서사일 뿐 실제 역사적 사건의 배후 관계가 입증됐다는 뜻은 아니다.
세 조직의 갈등은 운영 방식의 차이에 그치지 않고, 결과가 권력의 불균등한 배분에 따라 갈리는 구조적 문제를 드러낸다. 개별 조직이 올바른 원칙을 갖추었더라도 상위 권력구조가 독립성을 보장하지 않으면 좋은 거버넌스는 제대로 작동하기 어렵다.
거버넌스와 권력구조, 조직을 움직이는 실질적 힘
거버넌스가 의사결정의 규칙과 제도, 행위자 사이의 관계를 포괄한다면 권력구조(power structure)는 그 관계에서 누가 실질적 영향력을 행사해 다른 조직의 행동과 결정을 좌우하는지에 주목한다.
두 개념은 분리되지 않는다. 다만 의사결정 주체와 절차, 제도에만 초점을 둔 형식적 분석으로는 권력의 장악과 통제, 비공식적 영향력을 충분히 설명하기 어렵다. 조직이 실제로 어떻게 움직이는지 알려면 누가 조직 목적을 규정하고 정보를 통제하며 인사권과 자원배분권을 쥐는지, 다른 조직이 결정에 개입하거나 공식 절차를 무력화할 수 있는 힘이 어디에 몰려 있는지를 살펴야 한다.
영화에서 권력의 작동은 조직의 본래 목적이 변질되는 과정으로 나타난다. 경호라는 임무가 권력자와 체제 보호로 넓어지고, 수사는 진실 규명보다 이미 정해진 결론을 뒷받침하는 수단으로 전락할 수 있으며, 언론은 권력이 허용한 사실만 전달하도록 압박받는다. 조직의 목적과 제도는 고정된 것이 아니라 실제 권력관계 속에서 의미와 기능이 달라진다. 문제는 제도가 있느냐보다 그 제도가 누구의 목적에 따라, 어떤 권력의 통제 아래 작동하느냐다.