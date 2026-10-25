미국 청년은 왜 총알 빗발치는 광주 거리로 뛰어들었나

5.18기념재단

힌츠페터의 카메라 앞에서 인터뷰를 준비하던 팀 원버그영화 <택시운전사>를 통해 위르겐 힌츠페터 기자의 이름은 널리 알려졌지만, 그 곁에서 광주의 참상을 함께 목격하고 알렸던 또 다른 얼굴들은 우리에게 낯설다. 1980년 5월, 전남대병원 옥상에서 힌츠페터의 카메라 앞에 서서 광주의 참상을 분노의 목소리에 실어 증언했던 미국인 청년 팀 원버그. 오랜 세월 5·18기념재단에 묻혀 있던 그의 육성 영상이 46년 만에 <내 이름은 원덕기>라는 제목의 다큐멘터리 영화가 되어 세상 밖으로 나왔다.팀 원버그, 한국 이름 원덕기. 한국 친구들과 어울려 매운 비빔냉면을 즐겨 먹고, 의대 진학을 준비하며 한국의 낙후된 지역으로 의료 봉사를 다니던 미국 평화봉사단 청년. 그는 단순히 시대의 목격자이자 증인의 역할에만 머무르지 않고 적극적으로 항쟁의 한복판으로 뛰어들었다.미국 대사관의 철수 지침도, 평화봉사단의 정치적 중립 원칙도 그를 멈춰 세우지 못했다. 누구도 힌츠페터의 카메라 앞에 나서려 하지 않았을 때 그는 인터뷰를 자청했고 적극적으로 외신 기자들의 통역을 했다. 뿐만 아니라 직접 거리에 뛰어들어 부상자들을 병원으로 옮기는 일도 도왔다. 언제 어디서 공수부대원들의 총알이 날아올지 알 수 없는 위험천만한 상황이었지만 그는 몸을 사리지 않았다. 이후 그는 광주의 비극에 관한 증언과 자료들을 모아 다른 평화봉사단원들에게 건넸고 이는 나중에 스웨덴 등에서 외신 보도로 이어졌다.