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미국 청년은 왜 총알 빗발치는 광주 거리로 뛰어들었나

미국 청년은 왜 총알 빗발치는 광주 거리로 뛰어들었나

다큐 영화 <내 이름은 원덕기>를 보고

정선영(pathos30)
26.10.25 17:54최종업데이트26.10.25 17:54
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다큐영화 <내 이름은 원덕기> 힌츠페터의 카메라 앞에서 인터뷰를 준비하던 팀 원버그
다큐영화 <내 이름은 원덕기>힌츠페터의 카메라 앞에서 인터뷰를 준비하던 팀 원버그5.18기념재단

영화 <택시운전사>를 통해 위르겐 힌츠페터 기자의 이름은 널리 알려졌지만, 그 곁에서 광주의 참상을 함께 목격하고 알렸던 또 다른 얼굴들은 우리에게 낯설다. 1980년 5월, 전남대병원 옥상에서 힌츠페터의 카메라 앞에 서서 광주의 참상을 분노의 목소리에 실어 증언했던 미국인 청년 팀 원버그. 오랜 세월 5·18기념재단에 묻혀 있던 그의 육성 영상이 46년 만에 <내 이름은 원덕기>라는 제목의 다큐멘터리 영화가 되어 세상 밖으로 나왔다.

항쟁의 거리 한복판에 뛰어든 미국인 청년

팀 원버그, 한국 이름 원덕기. 한국 친구들과 어울려 매운 비빔냉면을 즐겨 먹고, 의대 진학을 준비하며 한국의 낙후된 지역으로 의료 봉사를 다니던 미국 평화봉사단 청년. 그는 단순히 시대의 목격자이자 증인의 역할에만 머무르지 않고 적극적으로 항쟁의 한복판으로 뛰어들었다.

미국 대사관의 철수 지침도, 평화봉사단의 정치적 중립 원칙도 그를 멈춰 세우지 못했다. 누구도 힌츠페터의 카메라 앞에 나서려 하지 않았을 때 그는 인터뷰를 자청했고 적극적으로 외신 기자들의 통역을 했다. 뿐만 아니라 직접 거리에 뛰어들어 부상자들을 병원으로 옮기는 일도 도왔다. 언제 어디서 공수부대원들의 총알이 날아올지 알 수 없는 위험천만한 상황이었지만 그는 몸을 사리지 않았다. 이후 그는 광주의 비극에 관한 증언과 자료들을 모아 다른 평화봉사단원들에게 건넸고 이는 나중에 스웨덴 등에서 외신 보도로 이어졌다.

다큐영화 <내 이름은 원덕기> 힌츠 페터의 카메라 앞에서 5.18의 비극을 전했던 팀 원버그
다큐영화 <내 이름은 원덕기>힌츠 페터의 카메라 앞에서 5.18의 비극을 전했던 팀 원버그5.18기념재단

의사의 꿈을 접고 한국학을 택한 팀 원버그

광주에서의 열흘은 그의 인생행로를 완전히 바꾸어 놓았다. 고향으로 돌아가 평범한 의사가 되려고 했던 꿈을 접고 그는 한국학을 선택했고, 왜곡된 광주의 진실을 바로잡기 위한 논문을 쓰며 삶의 마지막 순간까지 그날의 광주를 가슴에 품고 살았다.

이처럼 평범했던 한 미국인 청년이 그날 총탄이 빗발치는 거리 한복판으로 뛰어들었던 이유는 무엇일까. 그 마음의 원동력이 무엇인지 알기 위해 감독은 그의 고향 미네소타로 향한다. 그리고 이 여정을 통해 영화는 광주라는 시공간을 넘어 더 깊고 넓은 시선으로 확장된다. 이 지점이 기존의 비슷한 소재의 영화들과 다른 점이다.

다큐영화 <내 이름은 원덕기> 팀 원버그는 거리에서 부상자들을 병원으로 옮기는 일도 도왔다.
다큐영화 <내 이름은 원덕기>팀 원버그는 거리에서 부상자들을 병원으로 옮기는 일도 도왔다.나경택

광주와 미네소타를 이어주는 것은

촬영이 이뤄졌던 무렵은 겨울이었고 미네소타 거리 곳곳에는 눈과 얼음(ice)이 뒤덮여 스산한 분위기가 거리에 가득 차 있었다. 그 거리를 더욱 스산하게 한 것은, 며칠 전 미국 이민세관단속국(ICE)의 불법 폭력 진압으로 두 명의 무고한 주민이 죽었기 때문이다.

첫 희생자는 불법 이민자 단속에 항의하다 총격을 당해 죽은 세 아이의 엄마. 이 사건으로 미국 전역에서 분노한 시민들이 거리에 나와 항의 시위를 했다. 두번째 희생자는 한 남성 간호사. 그는 어느 주민을 폭력적으로 진압하는 연방요원을 몸으로 막아서다 희생됐다.

그렇게 ICE에 의해 얼어붙은 미네소타에서 감독은 한 한국인을 만난다. 미네소타 대학원에서 박사 과정을 공부하고 있었던 한국인 남성은 장애인이다. 어느 겨울밤, 눈보라 치는 버스 정류장에 불편한 몸으로 홀로 서서 버스를 기다리던 그의 앞에 차 한 대가 와서 차창을 내리고 운전자가 말한다.

"당신 그렇게 서 있으면 얼어 죽어요. 우리 차에 타요."

그러고는 그를 집까지 데려다주고 따뜻한 먹을 것과 재킷을 주었다고 한다.

이 일화를 말하며 그 한국인 연구원은 이렇게 말한다.

"한국의 광주라는 세계와 미국 미네소타라는 세계를 이어주는 것은 결국 '인간'입니다."

광주와 미네소타를 연결해주는 공통점은 국가폭력 앞에서 두려움 없이 맞섰던 사람들이다.

다큐영화 <내 이름은 원덕기> 국가폭력으로 희생된 미네소타의 미국인
다큐영화 <내 이름은 원덕기>국가폭력으로 희생된 미네소타의 미국인오마이뉴스

우리에게 필요한 것은 사랑과 연대의 정신

이 영화가 말하고자 하는 것은 바로 이것이다. 그날 자신의 안위를 살피는 대신 총알이 빗발치는 광주 금남로 거리 한복판에 두려움 없이 뛰어들었던 팀 원버그. 아니, 원덕기를 움직이게 한 것은 자신이 속한 공동체와 그 구성원들을 향한 사랑과 연대의 정신이었다는 것을.

내 이웃이 연방요원의 총구 앞에서 체포되고, 구타당하고 죽어갈 때 내 일이 아니라며 외면하지 않았던, 그래서 끝내 자신들도 희생되었던 사람들. 얼어붙은 거리에 서 있는 이웃을 보며 주저 없이 온기의 손길을 내밀었던 이름 모를 이웃. 그들이 그렇게 할 수 있었던 것은 서로를 지켜내려는 연민과 연대의 정신이 있었기 때문이다.

광주에서 미국으로 돌아갔던 팀 원버그는 지병을 앓다가 1993년 한창 나이에 세상을 떠났다. 그래서 영화에서 그의 육성으로는 들을 수 없지만 그와 함께 했던 친구들과 가족이 힘주어 그의 목소리를 대신 들려준다. 우리를 살리는 것은 결국 서로를 돌보는 연대의 정신이라고.

다큐영화 <내 이름은 원덕기> 팀 원버그의 옛 동료였던 데이비드 돌린저가 시사회에서 발언하고 있다.
다큐영화 <내 이름은 원덕기>팀 원버그의 옛 동료였던 데이비드 돌린저가 시사회에서 발언하고 있다.정선영

이 영화 시사회에는 당시 팀 원버그와 함께 광주에서 평화봉사단원 활동을 했고 이후 광주의 참상을 알리는 책을 쓴 데이비드 돌린저도 참석했다. 그는 관객들 앞에서 울먹이는 목소리로 이렇게 인사말을 했다.

"5.18 민주화 운동가 팀 원버그는 저를 비롯한 많은 사람들의 삶에 지울 수 없는 흔적을 남겼습니다. 오늘 우리는 한국인과 한국의 역사, 한국문화 그리고 민주주의를 위한 투쟁에 깊은 애정을 품었던 팀 원버그를 기리고자 합니다."
덧붙이는 글 이 기사는 기자의 브런치에도 실립니다.
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정선영 (pathos30) 내방

현직 방송작가. <SBS 스페셜>, <KBS 환경스페셜>, <EBS 다큐프라임> 등 다큐멘터리 작업을 했고, 하고 있습니다. 세상은 냉철한 시선으로, 사람은 따뜻한 가슴으로 보려고 노력합니다.

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