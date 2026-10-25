미국 청년은 왜 총알 빗발치는 광주 거리로 뛰어들었나

▲다큐영화 <내 이름은 원덕기>
팀 원버그는 거리에서 부상자들을 병원으로 옮기는 일도 도왔다.나경택
광주와 미네소타를 이어주는 것은
촬영이 이뤄졌던 무렵은 겨울이었고 미네소타 거리 곳곳에는 눈과 얼음(ice)이 뒤덮여 스산한 분위기가 거리에 가득 차 있었다. 그 거리를 더욱 스산하게 한 것은, 며칠 전 미국 이민세관단속국(ICE)의 불법 폭력 진압으로 두 명의 무고한 주민이 죽었기 때문이다.
첫 희생자는 불법 이민자 단속에 항의하다 총격을 당해 죽은 세 아이의 엄마. 이 사건으로 미국 전역에서 분노한 시민들이 거리에 나와 항의 시위를 했다. 두번째 희생자는 한 남성 간호사. 그는 어느 주민을 폭력적으로 진압하는 연방요원을 몸으로 막아서다 희생됐다.
그렇게 ICE에 의해 얼어붙은 미네소타에서 감독은 한 한국인을 만난다. 미네소타 대학원에서 박사 과정을 공부하고 있었던 한국인 남성은 장애인이다. 어느 겨울밤, 눈보라 치는 버스 정류장에 불편한 몸으로 홀로 서서 버스를 기다리던 그의 앞에 차 한 대가 와서 차창을 내리고 운전자가 말한다.
"당신 그렇게 서 있으면 얼어 죽어요. 우리 차에 타요."
그러고는 그를 집까지 데려다주고 따뜻한 먹을 것과 재킷을 주었다고 한다.
이 일화를 말하며 그 한국인 연구원은 이렇게 말한다.
"한국의 광주라는 세계와 미국 미네소타라는 세계를 이어주는 것은 결국 '인간'입니다."
광주와 미네소타를 연결해주는 공통점은 국가폭력 앞에서 두려움 없이 맞섰던 사람들이다.