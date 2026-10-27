AI 이긴 승부사가 따른 맥주 한 잔에 담긴 것

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"사람이 사람에게 직접 따라주는 맥주 한 잔, 과연 이걸 AI가 대체할 수 있을까요? 인간은 인간이 필요합니다."

큰사진보기 ▲'바둑계의 전설' 이세돌이 22일 서울 영등포구 KBS별관공개홀에서 열린 KBS 새 예능프로그램 '백수 이세돌' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

이세돌은 매 순간 시뻘게진 얼굴로 최선을 다했다. 얼굴에 먹칠을 하거나 망가지는 것을 두려워하지 않고, 서투름을 숨기기보다 정직하게 매달렸다. 30년 넘게 세계 정상을 다투던 바둑판 위 361개의 격자를 벗어나, 세상 속 미지의 공간으로 스며드는 그의 여정은 그 자체로 한 편의 아름다운 휴먼 드라마였다.



"바둑 두는 게 가장 쉬웠던 것 같습니다."

퇴근길 그가 던진 한마디에는 삶이라는 진짜 승부처가 주는 묵직한 중량감이 담겨 있었다. 화려했던 지난날의 영광에 연연하지 않고, 오늘 하루 몸으로 부딪치며 버텨낸 노동의 가치를 온몸으로 받아들이는 모습. 모니터 너머 그가 흘린 진정성 어린 땀방울은, 바쁘게 하루를 살아가는 우리 모두의 어깨를 조용히 다독여주고 있었다.



AI가 모든 것을 대체해 나간다는 냉정한 시대. 그러나 사람이 사람을 직접 마주하며 건네는 시원한 맥주 한 잔, 새벽 골목길에서 나누는 따뜻한 안부 한마디 속에 우리가 지켜내야 할 '인간의 마지막 영역'이 살아 숨 쉬고 있다. 주말을 앞두고 마주한 백수 이세돌의 땀 젖은 표정은, 올가을 내 가슴속에 오래도록 잔상을 남길 최고의 '인생 한 장면'으로 저장되었다. '바둑계의 전설' 이세돌이 22일 서울 영등포구 KBS별관공개홀에서 열린 KBS 새 예능프로그램 '백수 이세돌' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다.이세돌은 매 순간 시뻘게진 얼굴로 최선을 다했다. 얼굴에 먹칠을 하거나 망가지는 것을 두려워하지 않고, 서투름을 숨기기보다 정직하게 매달렸다. 30년 넘게 세계 정상을 다투던 바둑판 위 361개의 격자를 벗어나, 세상 속 미지의 공간으로 스며드는 그의 여정은 그 자체로 한 편의 아름다운 휴먼 드라마였다.퇴근길 그가 던진 한마디에는 삶이라는 진짜 승부처가 주는 묵직한 중량감이 담겨 있었다. 화려했던 지난날의 영광에 연연하지 않고, 오늘 하루 몸으로 부딪치며 버텨낸 노동의 가치를 온몸으로 받아들이는 모습. 모니터 너머 그가 흘린 진정성 어린 땀방울은, 바쁘게 하루를 살아가는 우리 모두의 어깨를 조용히 다독여주고 있었다.AI가 모든 것을 대체해 나간다는 냉정한 시대. 그러나 사람이 사람을 직접 마주하며 건네는 시원한 맥주 한 잔, 새벽 골목길에서 나누는 따뜻한 안부 한마디 속에 우리가 지켜내야 할 '인간의 마지막 영역'이 살아 숨 쉬고 있다. 주말을 앞두고 마주한 백수 이세돌의 땀 젖은 표정은, 올가을 내 가슴속에 오래도록 잔상을 남길 최고의 '인생 한 장면'으로 저장되었다. 백수이세돌 KBS2예능 AI도대체할수없는일에도전 알파고 AI시대 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 2 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 홍영미 (ssaem1) 내방 구독하기 브런치 작가 이 기자의 최신기사 "가을 한 조각 품고 집에 가는 기분" 대구정원박람회로 오세요

'바둑계의 전설' 이세돌이 22일 서울 영등포구 KBS별관공개홀에서 열린 KBS 새 예능프로그램 '백수 이세돌' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다.43세의 나이에 생애 처음으로 이력서를 쓰고 현장에 나선 이세돌의 첫 도전 과제는 잠실야구장의 '맥주 보이'였다. 섭씨 30도를 넘나드는 한여름 뙤약볕 아래, 그는 통풍도 잘되지 않는 양복 차림 그대로 20kg 무게의 맥주 디스펜서 배낭을 등에 짊어졌다.처음 시구 무대에 올라 마운드를 당당히 밟았으나, 어이없이 왼쪽으로 팍 처박히는 '패대기 시구'를 선보였을 때만 해도 그는 해맑은 소년 같았다. 수많은 네티즌이 "알파고도 이건 예측 못 했다", "신은 공평하다"며 웃음을 터뜨렸지만, 관중석으로 향하는 그의 등 뒤에는 승부사 특유의 서늘한 집념이 다시 들어차기 시작했다.거친 숨을 내쉬며 관중석 계단을 오르내리는 그의 얼굴은 이내 피로와 땀으로 범벅 되었다. 서툴고 어설픈 손길로 맥주 거품을 조절하지 못해 쩔쩔매고, 찌그러지는 맥주 캔 통을 붙잡으며 당황하는 모습은 안쓰럽기까지 했다. 하지만 그는 쉽게 포기하지 않았다. 손님의 눈을 맞추고, 울림 있는 목소리로 "시원한 맥주 있습니다!"를 외치기 시작했다.문득 그가 맥주 통을 메고 30년 전 외야석 추억이 어린 장소로 발걸음을 옮길 때, 가슴 한구석에서 뜨거운 무언가가 솟구쳐 올랐다. 14살 소년 시절, 세계 최고를 꿈꾸며 경기장 한편에서 야구를 바라보던 그 작은 아이. 수십 년의 세월을 돌아 수많은 명예와 승리를 품고 다시 찾아온 그 자리에, 이제는 땀범벅이 된 어른이 되어 관중들에게 맥주를 따라주고 있었다.그가 나지막이 던진 소회는 단순한 예능용 멘트가 아니었다. 30년 전 소년의 시간과 현재의 땀방울이 교차하는 그 순간, 그 자리에 있던 사람들도, TV 모니터를 바라보던 나 역시 찬란한 과거 앞에 현재의 자신을 담담히 받아들이는 그의 용기에 깊은 울림을 받았다.야구장 판매원으로서 일당 4만 5500원을 받고 지친 몸으로 들어선 곳은 다름 아닌 방송국 숙직실이었다. 여의도 한복판에서 라면 한 그릇으로 서둘러 허기를 채우고 편안한 안방 대신 딱딱한 숙직실 침대에 누워 잠을 청하는 모습은 짠하면서도 묘한 인간미를 풍겼다.새벽 4시, 아직 어둠이 가시지 않은 서울 마포구 공덕동 골목길. 두 번째 직업인 '프레시 매니저(요구르트 배송)' 도전이 시작되었다. 알록달록 수십 가지가 넘는 유제품의 종류와 수량을 외우느라 대단한 수싸움의 달인조차 눈치를 보며 '멘붕'에 빠졌다. 수리 감각이 뛰어난 천재 기사였지만, 고객들이 뚜껑을 열었을 때 기분이 좋아지도록 차곡차곡 가지런히 담아야 한다는 15년 경력 선배의 섬세한 가르침 앞에서는 겸손한 신입 사원일 뿐이었다.방송 도전을 앞두고 한 달 전 겨우 원동기 면허를 따냈다는 그였지만, 정작 전동 카트 시운전에서는 급발진하듯 휘청거리며 생소한 조종법에 쩔쩔맸다. 결국 안전을 위해 카트 탑승을 포기하고 멘토의 뒤를 따라 공덕동의 가파른 오르막길을 무작정 뛰기 시작했다. 땀을 비 오듯 흘리면서도 멘토의 속도에 맞추려 최선을 다해 뛰는 그의 모습에서, 바둑판 밖 세상과 온몸으로 부딪히는 진정성이 고스란히 읽혔다.한편, 15년 경력의 베테랑 멘토 역시 완벽함 뒤에 뜻밖의 인간적인 면모를 보여주어 웃음을 자아냈다. 매일 오르내리던 아파트 출입문 비밀번호가 순간 기억나지 않아 당황해하는 멘토의 모습에 이세돌은 물론 보는 이들마저 빙그레 미소 짓게 만들었다. 천재 승부사의 허술한 열정과 고수 매니저의 인간미 넘치는 건망증이 어우러지며, 화면 너머의 우리와 똑같이 숨 쉬고 살아가는 친근한 따스함이 화면 가득 번져 나갔다.골목길 아침을 열며 아파트 경비 아저씨에게 반갑게 인사하고, 이웃의 미세한 변화와 안부를 살피는 숙련된 매니저의 모습. 주문을 넣어야만 움직이는 자율주행 로봇이나 데이터 기반의 AI는 결코 따라할 수 없는, 사람과 사람을 잇는 온기이자 소중한 사회적 안전망이었다.