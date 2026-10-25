압도적 꼴찌 후보? SOOP, '막내의 반란' 꿈꾼다

IBK 기업은행 알토스는 2010-2011 시즌 신인 드래프트에 참가해 김희진(현대건설 힐스테이트), 박정아(한국도로공사 하이패스) 등 특급 유망주들을 확보한 후 2011-2012 시즌에 맞춰 창단을 선언했다. 2011-2012 시즌 5위를 기록한 기업은행은 시즌이 끝난 후 '살림꾼' 윤혜숙과 국가대표 리베로 남지연을 영입하며 전력을 강화했고 2012-2013 시즌 창단 두 시즌 만에 챔프전 우승을 차지하는 기염을 토했다.
기업은행이 치밀한 계획을 통해 최단기간 우승이라는 목표를 달성했다면 2021년에 창단한 V리그 여자부 7번째 구단 페퍼저축은행 AI페퍼스는 여러모로 준비가 부족했다. 페퍼저축은행은 신생팀에 대한 배려로 상위 6순위까지의 신인 우선 지명권을 얻었지만 안타깝게도 그 해 신인 드래프트는 역대급 흉작이었다. 실제로 당시 페퍼저축은행에 입단한 5명의 신인 중 현재까지 팀에 남아있는 선수는 박은서 한 명 뿐이다.
페퍼저축은행은 2025-2026 시즌을 끝으로 구단 해체를 선언했고 지난 6월 인터넷 방송 플랫폼 SOOP에서 구단을 인수하면서 V리그는 간신히 7구단 체제를 유지할 수 있게 됐다. 하지만 김세진 감독을 초대 사령탑으로 선임한 SOOP 수퍼스는 이번 시즌 여자부의 최약체로 꼽히고 있다. 과연 SOOP은 페퍼저축은행 창단 초기의 과오를 되풀이하지 않고 이번 시즌 기존 팀들을 위협할 다크호스가 될 수 있을까.
'폐허'가 된 페퍼저축은행 인수한 SOOP