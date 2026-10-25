압도적 꼴찌 후보? SOOP, '막내의 반란' 꿈꾼다

한국배구연맹

SOOP은 컵대회 최다득점 선수가 24득점의 고의정이었을 정도로 국내 공격수들의 위력이 약하다고 평가 받는다.SOOP은 페퍼저축은행의 기존 연고지였던 전남광주 통합 특별시를 이어 받기로 했지만 새 시즌을 치르기 위해서는 많은 준비가 필요했다. 핵심 선수로 활약했던 박정아와 이한비가 떠나면서 선수층이 크게 얇아졌고 외국인 선수와 아시아쿼터도 없었다. 설상가상으로 V리그 경험이 있는 투트쿠 부르주(쿠제이보루), 레베카 라셈(괴즈테페 SK) 등은 튀르키예 리그로 진출하면서 SOOP의 영입 대상에서 제외됐다.SOOP은 새 외국인 선수로 스위스와 그리스, 푸에르토리코, 이탈리아, 미국리그에서 활약했던 오드리아나 피츠모리스를 영입했다. 오드리아나는 아포짓 스파이커와 미들블로커를 겸할 수 있는 198cm의 장신 공격수지만 반야 부키리치(정관장 레드스파크스)처럼 신장의 장점을 살리는 공격력을 보여줄 지는 미지수다. 게다가 오드리아나는 훈련 도중 뇌진탕 증세를 보이며 컵대회에도 불참해 우려를 더하고 있다.페퍼저축은행 시절부터 M.J. 필립스와 장위, 시마무라 등 미들블로커 자리에 아시아쿼터 선수를 활용했던 SOOP은 이번 시즌에도 아시아쿼터로 중국 출신의 미들블로커 이즈쉬에를 선택했다. 192cm의 장신 미들블로커 이즈쉬에는 중국은 물론 미국 무대에서도 활약했던 경험 많은 선수지만 지난 컵대회에서는 3경기에서 37.78%의 공격성공률과 세트당 0.22개의 블로킹으로 21득점에 그치며 아쉬움을 남겼다.모든 구단이 마찬가지지만 SOOP은 오는 28일로 예정된 2026-2027 시즌 신인 드래프트를 애타게 기다리고 있다. 이번 신인 드래프트에는 UCLA 출신의 재미교포 세터 오드리 박이 참가하기 때문이다. 지난 9월 박사랑을 GS칼텍스 KIXX로 트레이드하며 세터진이 약해진 SOOP은 오드리 박을 통해 세터 문제를 해결하려 한다. 물론 30%의 확률을 가진 SOOP이 오드리 박을 지명하기 위해선 '구슬의 여신(?)'에게 도움을 받아야 한다.지난 시즌 최하위 정관장이 2024-2025 시즌 준우승의 주역 부키리치가 복귀하고 공수를 겸비한 아웃사이드히터 종휘를 영입하며 전력을 크게 보강한 것과 달리 페퍼저축은행을 인수한 SOOP은 전력이 더욱 약해졌다. 많은 배구팬들이 SOOP을 이번 시즌 독보적인 최하위 후보로 전망하는 이유다. 하지만 신생구단 SOOP이 이번 시즌 예상을 깨고 선전해 준다면 V리그 여자부는 더욱 흥미롭게 전개될 것이다.